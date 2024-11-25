«Трусов туда не брали» - как сотрудник Смерша Василий Чеботарёв получил звезду Героя

Сейчас о сотрудниках СМЕРШа говорят либо плохо, либо ничего. Люди, которые останавливали бегство советских частей и возвращали в строй дезертиров, люди, которые выявляли шпионов и предателей, понятное дело, не существующих, теперь заклеймены позором и осуждением. Всего этого делать было не надо – мы за любовь и доброту! Новости СМИ2

– говорят нам с экранов очередного фильма-поклёпа. Сколько же лжи вылито на головы тех сотрудников контрразведок, которые честно выполняли свой долг. Говорят, что они расстреливали тысячами, а всех, кто возвращался из немецкого плена, толпами угоняли в ГУЛАГ. Не будем оправдывать или опровергать мифы о СМЕРШе, а просто рассмотрим биографию одного из «распространителей Сталинского террора» (как написано в инфопомойке "википедии") Героя Советского Союза гвардии лейтенанта отдела военной контрразведки Чеботарёва Василия Михайловича.

80 лет назад при освобождении Белоруссии погиб оперативник Смерша Василий Чеботарёв. Согласно донесениям командования, выполняя задание в тылу противника, он в бою уничтожил более десяти гитлеровцев и погиб в рукопашной схватке. За этот подвиг в 1945 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Как отмечают историки, военные контрразведчики очень часто принимали участие в боевых действиях, хотя это и не было их прямой обязанностью. Эксперты называют их «элитой советских силовых структур» времён Великой Отечественной войны.

Василий Чеботарёв родился 25 июня 1918 года в селе Гавриловка Акмолинской области РСФСР (ныне село Кокалажар Северо-Казахстанской области Казахстана. — RT) в крестьянской семье.

«Детство и юность будущего контрразведчика были самыми обычными для молодого человека того времени. Учился в школе, работал трактористом в совхозе «Хлебороб», затем — забойщиком на руднике», — рассказал в беседе с RT методист Музея Победы Андрей Купарев.

До войны Василий успел жениться и стать отцом дочери Елены.

В 1938 году он был призван на срочную службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию.

Снайпер и секретарь комсомольского бюро

В августе 1941 года Василия Чеботарёва направили в Хабаровск, чтобы он прошёл обучение в снайперской школе 12-ой Отдельной стрелковой бригады.

«Почему ему вышло такое направление — сказать не можем. Либо в родных краях он занимался охотой, либо на срочной службе приобрёл такой опыт», — рассказывает в своей книге «Герои СМЕРШ» писатель и военный историк Александр Бондаренко.

В действующей армии Василий Чеботарёв оказался в апреле 1942-го, когда был назначен на должность снайпера-истребителя в 310-ую Стрелковую дивизию, которая вела напряжённые позиционные бои в районе реки Волхов. Снайперы Советской Армии, © Раскин Семён

В июле 1942 года Василий Чеботарёв был награждён орденом Красной Звезды. За неполные три месяца боёв он успел уничтожить 33 гитлеровца. Помимо снайперского дела, он занимался военно-политическими вопросами, будучи заместителем политрука отряда.

12 мая 1918 года директивой Высшего военного совета РСФСР при штабах Красной армии были организованы отделения по борьбе со шпионажем...

В конце 1942 года Чеботарёв получил новое назначение: он стал секретарём комсомольского бюро 1080-го Стрелкового полка 310-й Стрелковой дивизии.

«…Вечерело. В немецких траншеях тихо... Замполитрука Чеботарев, оторвав глаз от прицела снайперской винтовки, устало вздохнул. Своего сорок четвертого гитлеровца он сегодня выслеживал почти целый день, прежде чем прозвучал роковой для того вояки негромкий выстрел. Пора было возвращаться к себе в роту.

«Надо бы написать письмо домой», – подумал замполитрука. И перед мысленным взором его возникла родная казахстанская степь, затерявшееся в бескрайних степных просторах село Гавриловка, где он работал трактористом в колхозе «Хлебороб».

Вспомнились шумные проводы на действительную службу, учеба в снайперской школе 12-й отдельной стрелковой бригады, город Хабаровск... Кажется, только вчера подгонял обмундирование, готовясь к увольнению в запас... Перед глазами встали жена Дуся и дочь Леночка такими, какими они остались в памяти при расставании в августе 1941 года...

Очнувшись от нахлынувших внезапно воспоминаний, вызванных затаенной солдатской тоской по дому, по родным и близким, Чеботарев привычно огляделся по сторонам, еще раз через глазок прицела осмотрел немецкий передний край... Решил – можно возвращаться к себе, и осторожно отполз в находившуюся неподалеку лощину.

...Когда он вернулся в подразделение, его ожидал сотрудник дивизионной газеты. Занятый своими мыслями, Чеботарев поначалу неохотно отвечал на многочисленные вопросы молодого младшего политрука. Но тот был терпелив и незаметно расположил к себе снайпера. Беседа оживилась.

Через два дня в очередном номере газеты 310-й стрелковой дивизии Волховского фронта появилась фотография знатного снайпера-орденоносца Василия Михайловича Чеботарева и его обращение к своим боевым товарищам. Он писал в нем: «В эти напряженные для Родины дни долг каждого из нас стремиться к тому, чтобы истребить как можно больше гитлеровцев. На фронтовом слете снайперов-истребителей я обязался изо дня в день увеличивать свой счет мести. Сегодня с большой радостью могу сообщить вам, что если недавно на моем счету было 33 убитых фашиста, то сейчас уже 44».

В июле 42-го за 33 уничтоженных солдата и офицеров противника он был награждён орденом Красной Звезды и нагрудным знаком «Снайпер». Из наградного листа Чеботарёва.

Стоял август 1942 года. На просторах великой русской равнины развертывалось невиданное по размаху сражение. Враг упорно рвался к Волге. А на Волховском фронте, как писалось тогда в сводках, шли бои местного значения. Вскоре снайпер-истребитель Василий Чеботарев был назначен ответственным секретарем комсомольского бюро 1080-го стрелкового полка 310-й дивизии. Ему присвоили офицерское звание. Но именная снайперская винтовка, подарок командующего, не замолчала. На личном счету комсорга 60 убитых им гитлеровцев. Это снайперы Ленинградского фронта. Думаю, что и на Волховском фронте они выглядели так же.

В январе 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов начали совместную операцию по прорыву блокады героического Ленинграда.

«В одном из этих боёв комсомольский секретарь, младший лейтенант Чеботарёв заменил выбывшего из строя командира роты, но вскоре сам был ранен, когда поднимал бойцов в атаку», — пишет Александр Бондаренко.

В ходе боёв в районе Волхова Чеботарёв в общей сложности ликвидировал более 60 гитлеровцев и был трижды ранен. Последнее ранение оказалось тяжёлым — младшего лейтенанта пришлось эвакуировать в тыл для серьёзного лечения в госпитале.

Оперативник Смерша

После выздоровления Чеботарёв оказался на курсах переподготовки политсостава при штабе Уральского военного округа. По их окончании он намеревался вернуться на фронт, но судьба распорядилась иначе.

В апреле — мае 1943 года в составе Народного комиссариата обороны было создано главное управление контрразведки Смерш. Его личный состав массово пополняли молодыми командирами, имевшими боевой опыт. Приглянулся руководству военной контрразведки и Василий Чеботарёв.

«Хотя Василий и попытался возражать: мол, ему надо возвращаться в полк, в свою комсомольскую организацию, в ответ было сказано, что сначала он поедет в Москву, в Первую школу Главного управления контрразведки Смерш, — пишет Александр Бондаренко. Колонна 9-й немецкой армии, разгромленная ударом с воздуха неподалеку от Бобруйска, © Wikimedia Commons

...В один из теплых июньских дней 1943 года слушатель курсов лейтенант Чеботарев неожиданно был вызван в отдел контрразведки «Смерш» Уральского военного округа, где ему было объявлено о том, что он направляется на работу в органы военной контрразведки.

– Я хочу на фронт, – заявил Василий.

– На фронт вы обязательно попадете, – обещал беседовавший с ним начальник отдела контрразведки «Смерш» округа. – А пока придется поехать в Москву, на учебу.

Несколько месяцев учебы в Москве, где размещалась школа Главного управления контрразведки «Смерш» пролетели незаметно.

С присущей ему обстоятельностью, засиживаясь допоздна над учебными материалами, читая дела на разоблаченных немецко-фашистских агентов, Чеботарев все больше и больше вживался в мир новых интересов, новых боевых задач, которые ставила перед ним тяжелая, но благородная профессия военного контрразведчика. В немногие свободные от напряженных занятий часы он любил ставить на патефон пластинку с песней о чекистах, в которой ему особенно нравились такие слова:

...Чтоб спокойно наши дети спали,

Эти люди никогда не спят.

Василий Михайлович в то время часто задумывался, сможет ли он, Чеботарев, стать хоть немного похожим на легендарных чекистов, славных сподвижников «железного Феликса», о которых с такой теплотой рассказывали преподаватели школы.

И Чеботарев с еще большим рвением брался за учебу, стремясь как можно лучше усвоить все тонкости контрразведывательной работы, перенять у своих учителей их богатый опыт борьбы на незримом фронте.

Наступил декабрь 1943 года. Учеба в школе успешно закончилась, прошло распределение очередного выпуска военных контрразведчиков. Лейтенант Чеботарев получил назначение и убыл на фронт оперуполномоченным отдела контрразведки «Смерш» 19-й гвардейской танковой бригады, входившей в состав 5-й гвардейской танковой армии, которой командовал будущий маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров.

Вновь Чеботарев живет фронтовой жизнью, но уже в иной роли – в роли военного контрразведчика. Под руководством старших товарищей он ведет борьбу с противником, организует активный поиск немецко-фашистской агентуры, забрасываемой в расположение наших войск. Чеботарев показывает себя мужественным и стойким, беспредельно преданным делу Коммунистической партии и Советской Родине оперативным работником.

3-й Гвардейский танковый корпус весной 1944-го включили в состав 5-ой Гвардейской танковой армии. Июнь 1944 года. Советское Верховное Главнокомандование силами трех фронтов развертывает широкую наступательную операцию «Багратион» с целью освобождения территории Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

В соответствии с решением командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии И.Д. Черняховского 5-я гвардейская танковая армия 26 июня вышла на Минскую автомагистраль, где противник оказывал наиболее упорное сопротивление, стремясь сохранить за собой важную коммуникацию и не допустить выхода наших войск к Борисову. Бои на этом направлении носили весьма напряженный характер.

В составе 5-й гвардейской танковой армии ведет наступательный бой с противником и 19-я гвардейская танковая бригада, с одним из батальонов которой связан боевой путь Чеботарева как военного контрразведчика. Командование бригады ставит перед этим батальоном задачу – захватить переправу через реку Бобр и обеспечить дальнейшее продвижение наших войск в направлении Борисова.

«3-й Гвардейский танковый корпус командование бросило в прорыв на Борисов. При этом советским войскам необходимо было пересечь реку Бобр. Чтобы облегчить задачу основным силам, командование сформировало из состава мотострелков и танкистов десант, который бы скрытно проник в тыл противника и нанёс удар по гитлеровским силам, оборонявшим переправу. С этой группой в тыл к врагу отправился и Василий Чеботарёв, перед которым была поставлена сложная задача — захватить в плен гитлеровского офицера», — рассказал Купарев.

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Группе бойцов батальона приказано скрытно преодолеть боевые порядки немцев и нанести удар по обороняющему переправу противнику с тыла.

Оперативный работник Чеботарев идет на боевую операцию вместе с этой группой.

Для Василия Михайловича это был последний бой...

27 июня 1944 года советский десант выбил гитлеровцев с позиций на окраине посёлка Бобр и вышел к переправе через реку. Гвардии лейтенант Чеботарёв захватил гитлеровского обер-лейтенанта, однако и сам попал в окружение. Почувствовав, что помощь рядом, пленный набросился на Чеботарёва. Военный контрразведчик справился с ним и дал бой окружившим его нацистам, но погиб в рукопашной схватке. Согласно донесению начальника отдела контрразведки Смерш 19-ой Гвардейской танковой бригады, когда тело Чеботарёва обнаружили сослуживцы, вокруг него находилось более десяти убитых германских солдат.

По воспоминаниям командира 3-го Гвардейского танкового корпуса генерал-майора Ивана Вовченко, зафиксированным в его книге «Танкисты», перед гибелью Василий Чеботарёв пытался спасти захваченную фашистами санитарку. Последний бой гвардии лейтенанта описывает в своей книге «Танкисты» командир 3-го гвардейского танкового корпуса Вовченко Иван Антонович.

Однако в официальных документах данная версия с медсестрой не отображена.

...скупые строки донесения начальника отдела контрразведки «Смерш» 19-й гвардейской танковой бригады от 30 июня 1944 года, хранящегося в одном из архивов Комитета государственной безопасности. Они свидетельствуют о том, что военный контрразведчик лейтенант Чеботарев, выполняя боевую задачу, героически погиб в жестокой рукопашной схватке, когда группа вела бой с окружившим ее противником. Начальник отдела, обнаруживший на месте недавнего боя тело Чеботарева, доложил, что вокруг него лежало больше десятка трупов фашистских солдат и офицеров, сраженных отважным лейтенантом.

Донесение заканчивается такими словами: «Чеботарев мною похоронен на правой стороне шоссе Орша-Борисов, на расстоянии 200 метров от Бобринского моста». Наградной лист на присвоение Героя Советского Союза Чеботарёву Василию Михайловичу

...Гвардии лейтенант Чеботарев Василий Михайлович, 1918 года рождения, уроженец села Гавриловка Рузаевского района Акмолинской (ныне Кокчетавской) области, член КПСС с 1941 года, оперативный уполномоченный отдела контрразведки «Смерш» 19-й гвардейской танковой бригады, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Представление к этой награде подписали командующий 5-й гвардейской танковой армией маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров и командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии И.Д. Черняховский.

Последний бой гвардии лейтенанта описывает в своей книге «Танкисты» командир 3-го гвардейского танкового корпуса Вовченко Иван Антонович. Немецкие непогрешимые солдаты вермахта, опрокинув советские части, захватили в плен медсестру 3-го танкового батальона Марию Инкину, и как истинные арийцы повалили её на землю и стали рвать на ней одежду. Увидев своих, пленный Рягликов напал на Чеботарёва, но тот быстро приголубил предателя, и бросился на помощь санитарке. В неравной рукопашной схватке, ему удалось убить нескольких немцев, но врагов было слишком много, и герою нанесли пять ножевых ранений. Его повалили на землю, и озверевшие фашисты ещё у живого оперуполномоченного выкололи глаза и вырезали на теле звёзды, а потом затыкали его штыками. В страшных муках погибла и санитарка. Так их растерзанными потом и нашли подошедшие основные силы корпуса. Чеботарёва опознали по нагрудному знаку «Снайпер», которым он очень гордился, и который никогда не снимал.

На месте гибели, у поселка Бобр Минской области, установлен памятник герою. Памятник Чеботарёву в СССР. Памятник Василию Чеботарёву сегодня

В честь него названы улицы в различных населённых пунктах Белоруссии и Казахстана, выпущены почтовые марки. Чеботарёв Василий Михайлович Герой Советского Союза. Увековечили память о Василии Михайловиче Чеботареве и его земляки. Школа в селе Гавриловка, где он учился, названа его именем».В честь него названы улицы в различных населённых пунктах Белоруссии и Казахстана, выпущены почтовые марки.Чеботарёв Василий Михайлович Герой Советского Союза.

Реликвии, связанные с деятельностью героя, хранятся в историко-краеведческом музее средней школы посёлка Бобр.

По словам писателя и историка спецслужб Александра Колпакиди, военнослужащие Смерша очень часто принимали на себя командование фронтовыми подразделениями Красной армии, прикрывали отход бойцов, действовали вместе с десантниками в тылу противника.

«Такое случалось в Смерш регулярно. Трусов туда не брали. Напротив, отбирали идейно мотивированных, мужественных молодых людей. Они относились к элите советских силовых структур времён войны. Хотя это и не входило в их прямые функциональные обязанности, смершевцы всегда рвались принимать участие в бою», — подчеркнул в беседе с RT Колпакиди.

По его словам, из-за специфики службы и удалённости от штабов, принимавших решения о награждении, ордена и медали доходили до бойцов Смерша нечасто. Внимание на подвиги оперативников обычно обращали уже после их героической гибели.

«Те, кто сегодня сравнивает смершевцев с СС, зачастую не знают правды, они являются потребителями фальшивок, созданных ещё во времена холодной войны под крылом у западных спецслужб с целью дискредитации наших героев и лишения народа исторической памяти», — подытожил Колпакиди.

https://russian.rt.com/science/article/644886-istoriya-voina...

https://krupki.by/index.php/obshchestv/9968-tragicheskij-i-g...

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