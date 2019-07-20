Контрольный выстрел в страну

Думаю, каковы позиции спорящих, никому разъяснять не надо, я вообще хочу о другом поговорить. В процессе разговора всплыла тема искусственно созданного в конце 80-х годов дефицита. Вспомнил об этом Рашкин, а либерал и правозащитник Петров разумеется со смешком ответил, что всё это бред. Что дефицит конечно был, но никакой он не искусственно созданный, а просто логичное последствие экономической политики КПСС. Рашкин далеко не мой кумир, моё отношение к КПРФ известно, но вот в данном случае он абсолютно прав. На эту тему писали уже многие, писали не один раз, но до сих пор никто на официальном уровне не рассказал правду о том, что тогда происходило в экономике Советского Союза, как так получилось, что в стране с устойчивым экономическим ростом, мощной промышленностью и развитой инфраструктурой, в конце 80-х годов двадцатого столетия образовался огромный дефицит продовольствия и товаров товаров первой необходимости. Ответ простой — была совершена крупнейшая, возможная самая крупная в истории человечества диверсия. Ну, или если хотите, спецоперация. Её целью не было свержение правящих элит, собственно и произведена она была именно этими элитами, её целью была полная дискредитация советской модели экономики, доведение народа до крайней точки и последующее разграбление этими же элитами экономики страны.

Я не собираюсь выкладывать множество цифр, графиков и прочих точных доказательств этого утверждение. Собственно, это и не нужно. Достаточно было просто жить в то время и видеть всё происходящее своими глазами. Хотя нет, наверное один показатель выложить всё же стоит — убытки Министерства путей сообщения с 1988 по 1990 год. Вот просто представьте — страна с очень развитой сетью железных дорог, огромным парком локомотивов и товарных вагонов — и вдруг, вся эта кровеносная система страны, в один момент оказывается практически парализованной, царит полная неразбериха и неописуемый бардак, куда-то пропадают вагоны, бывает, что и не хватает топлива для локомотивов, погрузка и разгрузка проводятся с огромными задержками, на станциях образуются заторы из огромного числа вагонов. Просто спросите себя — как могло такое произойти? Как возможно, чтобы система, функционировавшая десятилетиями, оказалась неработоспособной? Ну так вот убытки, только от одной этой части диверсии, составили за эти годы около 70 миллиардов долларов США. И это не современный доллар, тогда доллар бы куда полновеснее. Вдумайтесь и попробуйте осознать, хоть это и очень сложно. Либералы и различные антисоветчики любят выкладывать фотографии пустых магазинов и подписывать их: «Ну что, вы хотите вернуться в СССР?». Есть только один неудобный момент – все эти фотографии, это и есть конец 80-х и начало 90-х годов. То есть к СССР они то уже, по сути своей имеют мало отношения. Это результат работы как раз духовных родителей вот этих самых либералов и антисоветчиков. Результат работы продуманной, прагматичной и выполненной на пятёрку с плюсом. Нет, конечно прям уж такого изобилия в СССР не было, но питались все хорошо. Даже студенты в общагах. Советские продмаги конечно же нельзя сравнивать с забугорными супермаркетами, но продукты в них были всегда, продукты хорошего качества и по доступным ценам. Да, колбасы было не двадцать видов, а частенько всего два, сыр был как правило «пашехонский» и «голландский», к Голландии конечно никакого отношения не имеющий, ну ещё масса всяких плавленых сыров, было немало хороших молочных продуктов. Разумеется в обилии были различные крупы, макаронные изделия. Конечно же овощи и фрукты, фрукты разумеется не заморские. Да, без излишеств, да был дефицит, но он не касался того, что необходимо для нормальной жизни. Очереди, о которых сейчас так любят говорить – тоже не были системным явлением. Они появлялись, как правило, если по выражению того времени, что-то «выкидывали». Какую-нибудь сырокопчёную колбасу, или ещё какой-нибудь деликатес. Собственно и эти проблемы продовольственного рынка были вполне решаемы, но видать план разрушения и ограбления созрел уже давно , а в 1985-м году лишь началась его финальная фаза. Проблемы рынка потребительских не пищевых товаров тоже были, но и они могли быть легко разрешимы в течении пары лет.

Я прекрасно помню колоссальные изменения в быте и образе жизни людей в СССР всего за два года. Заметить мне это было очень легко – в 1988 году я ушёл в армию, ушёл из страны, в которой были заметны проблемы, но тем не менее из страны достаточно сытой и благополучной. А в 1990 году я вернулся уже в другую страну. Я не буду говорить о национализме и прочих подобных вещах. Достаточно сказать только о том, что магазины были уже пусты, люди давились в очередях за необходимыми для жизни товарами. Более того – в свободной продаже не было даже сигарет! Их можно было купить только на рынках, у спекулянтов, по двойной, а то и тройной цене. Как оказалось потом, произошло этого от того, что большая часть табачных фабрик СССР попросту была закрыта на «срочный ремонт». Большая часть, при том, что те, кто закрывал, знали, какие последствия это вызовет. Вот что это было, как не диверсия? При том, что магазины были пусты, склады ломились от товаров, то, что портилось – просто уничтожалось, закапывалось, сжигалось. Это общеизвестные факты, которые не проигнорировать никак.

И ещё один маленький штрих. Помните, как в один день наполнились полки магазинов товарами, когда цены были отпущены в свободное плавание? Товарами не импортными, а нашими, произведёнными в СССР, обычными, привычными продтоварами. От макарон до рыбных консервов. Изобилие возникло практически за одну ночь. Ещё вечером были пустые полки, а утром – на них было всё. Только цены были в три раза выше, чем раньше. Наверняка, это помнят очень многие, но тогда, народ был замотан и измождён до такой степени, что о причинах и целях происходящего просто никто не задумывался. По сути, это был просто контрольный выстрел в умиравшую страну.

Эту тему нельзя замалчивать. Надо добиваться правды. На официальном уровне, даже с уголовным расследованием. Нет, конечно преступники вряд ли уже будут наказаны, но по меньшей мере необходимо, чтобы были официально названы их имена. Официально. Хотя их имена и так нам всем известны.

Голос Мордора