В предверии новогодних праздников навеяло...

Вспомнились вдруг стихи большого артиста и прекрасного поэта-современника Валентина Гафта...

Юрию Визбору

Попса дробит шрапнелью наши души,

Ее за это не привлечь к суду.

Часть поколенья выросла на чуши,

И новое рождается в бреду…

О, Солнышко лесное, чудо-песня!

Как мы в неволе пели, чудаки!

Пришла свобода, стали интересней

Писклявые уродцы-пошляки…

Слова — ничто, есть вопли вырожденья.

Тот знаменит, кто больше нездоров.Кто выйдет петь без всякого стесненья,Без совести, без страха, без штанов.

Где песня, чтобы спеть ее хотелось?

Слова — где, чтоб вовеки не забыть?

Ну, что горланить про кусочек тела,

Который с кем-то очень хочет жить?

С телеэкрана, как из ресторана,

Для пущей важности прибавив хрипотцы

Они пудами сыплют соль на раны,

Как на капусту или огурцы.

В халатике бесполая фигура

Запела, оголившись без причин…

Противно это. Спой нам, Юра,

О женской теплоте и мужестве мужчин.

Смычок касается души

Смычок касается души,

Едва вы им к виолончели

Иль к скрипке прикоснетесь еле,

Священный миг – не согреши!

По чистоте душа тоскует,

В том звуке – эхо наших мук,

Плотней к губам трубы мундштук,

Искусство – это кто как дует!

Когда такая есть Струна,

И Руки есть, и Вдохновенье,

Есть музыка, и в ней спасенье,

Там Истина – оголена,

И не испорчена словами,

И хочется любить и жить,

И всё отдать, и всё простить…

Бывает и такое с нами.