Когда Центральная Азия запылает. Алармисты бьют в барабаны…

Поскольку меня угораздило родиться и вырасти в Средней Азии , я стараюсь внимать умным людям, которые прозревают орлиным взором Будущее В том числе и Средней Азии.

К моему глубокому сожалению мне сильно не везет с умными. Попадаются то явно полоумные Ервандычи Кенгуряны, то заполошные Сержи Михеевы.

Они люто гневаются на кремлевских дурачков прогадивших все, как есть, за истекший 20-​летний период. Они прогнозируют, что страшенно умный Запад ( конкретно Мощный Старик Джо Байден) затаил мыслишку поджечь Среднюю Азию и бросить её на жалкую Россию.

И не только он, деменциозный. Рядом оскалил желтые клыки Эрдоган Турецкий. Присел перед прыжком на задние лапы Китай.

Стало страшно жить...

Включаю Соловьева.

Бьется в пароксизме лютого гнева супер - мега - мыслитель Ервандыч.

" Чего он так орет, Бэрримор? - Дык беспокоится, сэр."

... Тараща лиловый глаз, брызгая слюной этот мощный пассионарный старик крутится за кафедрой как тот Алоизыч в мюнхенской пивной, голося о выстраданном, заветном. Как тот макак породы бонобо при виде самки...

... Оказывается, ему удалось вскрыть мощным мысленным усилием зловещий замысел Реджепа Эрдогана, работающего ныне президентом Турции.

Реджеп, по мнению Ервандыча, сколотил некую "Туранскую Дугу", по определению тюркскую, простирающуюся от Европы до Японии включительно. Знает ли об этом сам Эрдоган, пока неясно, но Ервандыч явно и решительно включил в эту Дугу всяких арабов и тем более, корейцев и японцев.

Японцы с корейцами категорически не тюрки. Хотя разрез глаз как бы намекает. Но это неважно. Ервандыч сказал, как отрезал. И точка.

Ему виднее.

Вскрыв этот паскудный турецкий замысел, Ервандыч резко обличил Кремлевские Башни в близорукости и совершенной бездеятельности на южном направлении . Откуда крадется на мягких лапах Эрдоган. Который уже практически сформировал штурмовые колонны из среднеазиатов и прочих азербайджанцев и японцев...

Ервандыча тогда, в части обличений в бездеятельности, поддержал Сергей Михеев. Или не поддержал, а просто одобрительно хмыкнул. Точно не скажу... Политологи люди загадочные и многовекторные. Иногда такую чушь несут, что даже их командир , Рудольфыч Соловьев с трудом "держит лицо".

Кроме этого ирода Эрдогана в Среднюю Азию явно простирает когтистые лапы Китай.

Но ему, Китаю-​то, намерен всячески противодействовать встрепенувшийся на смертного одре гегемон - США. Какой-​то мужик из Госдепа, с лицом подвергшейся харрасменту нимфы, по фамилии Блинкин, сообщил, что его сильно беспокоят притеснения геев- уйгуров и каких-​то синцзянов в Китае.

Я этому несколько удивлен, потому что в Синцзян-​Уйгурии пока не обнаружены нефть и газ.

Но в геях и уйгурах Блинкин явно соображает больше меня.

И они вполне способны защищать уйгуров до последнего уйгура. Украинцев они хотят защищать до последнего украинца. Русских - до последнего русского на этой Земле. Чисто из гуманистических соображений.

Демократия или смерть!

Короче, я вынужден был внимательно присмотреться к бездеятельности России на территории Средней Азии. Я, конечно, верю российским политологам Рудольфыча Соловьева. Но иногда сомневаюсь. В них есть некая сумасшедшинка и густопсовый долбодятлизм. Хотя ребята хорошие...

Когда молчат.

Надо сказать, до середины "нулевых" бушующая самостийность и нац.гордость новорожденных стран под водительством соратников Горбачева и ЕБНа по партии, изрядно кружила головы лидерам. Они искренне верили в свою непревзойденную восточную хитрость.

И в равенство и братство в мировом Содружестве. Типа, мини- горбачевы - бурбулисы. Был такой прибалтийский шибздик - бурбулис.

Потом они обнаружили, что это простое мировое Совражество. И в гардеробе этого Совражества в карманах чапана - пальто ничего нельзя оставлять. Сопрут вместе с чапаном. Носки снимут и упрут так, что и не заметишь. Потом не найдешь даже по родному запаху... Зарезать могут за копейку.

Я помню, как Ислам Каримов Узбекский, ощутив себя микрогегемоном округи, резко рвал связи с жалкой Москвой. Он хотел на халяву получить американские танки, выводимые из Афгана американцами. Американцы считали, что этот хлам дешевле взорвать на месте, чем тащить домой.

Но подвернулся хитрейший из умных Ислам Каримов. Им почти удалось всучить Исламу этот металлолом с перспективой поставок запчастей и прочих рем.услуг, обучения в объеме сильно превышающем стоимость новехоньких танков. Но что-​то пошло не так...

Нынешний президент Узбекистана, не имеющий за плечами сов.парт. выучки, уныло , но интенсивно восстанавливает сотрудничество с Россией, просит восстановить хотя бы часть Ташкентского авиазавода, заново внедряет русский язык в качестве второго, начиная со школы. И сильно склонен к военному сотрудничеству. Возможно, повлияло соседство с Афганистаном...

Я помню, как могучий президент Таджикистана манием руки возжелал удалить русских пограничников с таджикско-​ афганской границы. Я далек от мысли, что имело место острое желание наложить руку на контрабанду наркоты. Нет конечно, были какие-​то высокие самостийно-​государственные соображения. Но что-​то пошло не так... Сегодня таджикскую границу держат русские пограничные части. Рядом Афганистан... Там идет тихая резня между талибами и игиловцами.

Любимейшей темой местных всепросралов-​ ервандычей и зарубежных аналитиков служат электоральные мятежи в Киргизии.

Каждый раз в их сердцах вспыхивает надежда - "на этот раз -ФСЕ!".

Не совсем так, парни.

Там народ, от мала до велика, строго привержен демократии. " Своим родичам - все. Остальным - по зубам." Сложился консенсус. Южные родоплеменные образования против северных родоплеменных. Так было всегда. Местная демократия образца 14-го века. Крепче гранита.Она и при Советской власти была такой. Не надо грязи, господа. Она непременно цивилизуется - лет через 600- 700. И то не факт...

Чокан Валиханов, казах - офицер русской службы, в своих путевых записках, обзывал их "каменными киргизами" и отмечал их некоторую отсталость и плохие светские манеры. Но это , конечно, не так. Президент Акаев вполне разбирался в коммерции и физике. Он продал американцам под военную базу свой аэропорт в Бишкеке. Потом его немножечко того... Президентом стал представитель другого родо-​племенного клана. Потом его немножечко того... Короче, дело пришло к консенсусу. Консенсус предусматривал смену власти между кланами.

Система давно апробирована в США. Там сегодня тоже все идет по киргизскому образцу.

Но они там противятся Московскому геополитическому арбитражу.

Байдену просто следовало срочно прибыть в Москву и получить " добро" от Путина. После этого он мог спокойно посадить Трампа - никто бы и не пикнул. Но Байден и его клан полезли в бутылку. Начали кобениться и гнуть пальцы. Добром не кончится.

В Киргизии после выборов проводится традиционный небольшой мятежик с уличным мордобоем-​ погромом. После чего проигравшего президента водворяют в тюрягу - если он не успел убежать с награбленным добром в Москву. Новый президент опрометью несется в Кремль, где Путин похлопывает его по плечу и отправляет его нести службу в Бишкек. Прежний президент стойко сидит в камере, ест беспармак, пьет кумыс и ждет очередного электорального цикла. Выселивший американцев из военной базы Манас, что под Бишкеком, бывший президент Атамбаев, знает, что служба зачтется и ни один волос не упадет с его головы. Путин своих не сдает.

Это обычный среднеазиатский демократический порядок. Только откровенные дураки американцы способны наломать дров там, где нужно просто приспособить под себя существующие многотысячелетние обычаи. Наследница Византии , Москва, никогда не лезет против течения. Принцип айкидо.

Кто у нас еще остался нерассмотренным? Казахстан. Там долго царила вопиющая многовекторность. С одной стороны там элита догадалась, что страна находится между очень серьезными ребятами - Китаем и Россией. Должно быть кто-​то из элиты глянул на карту и увидел это.

И обомлел.

Тем не менее, в рамках бохатовекторности, кинулись в объятия Эрдогана. Типа, тюрок тюрку глаз не выклюет. Офицеров стали поучивать в турецких военных колледжах. Наоткрывали турецкие лицеи - школы в городах. Даже собрались прикупать передовейшую турецкую военную технику.

Но потом кому-​то пришло в голову, что вся казахстанская армия примерно в четыре раза меньше, чем китайский корпус, размещенный в Синцзян -​Уйгурском округе. И Эрдоган далеко, а Китай - вот он. Щерится потихоньку...

Обомлели, естественно. Появилась общая ПВО-​ПРО, ОДКБ, военные учения. Тысячи казахстанских офицеров стали учиться в военных ВУЗах России.

Потом, в порядке бохатовекторности, подмигнули обеими глазами США, разместив военную биологическую лабораторию прямо в Алма-​Ате, поближе к сердцу. Потом, конечно, пригласили отставного премьера Британии Тони Блэра в экономические советники. Очень не задаром. Пустили USAID ...

Но наконец-​то обомлели. И начали шевелиться.

Новый президент проявил бдительность, произведя какие-​то кадровые изменения в военно-​правохранительной сфере.

Загрозился разогнать к хренам правительство, напрочь сорвавшее вакцинацию населения. Стали брать за жабры областных вождей - за бестолочь и коррупцию. Кто бы мог подумать, что они есть..

Идут какие-​то серьезные изменения, явно не способствующие вспышке чего-​то в Средней Азии.

Но воют и бьются в истерике малограмотные политологи ( простите за сквернословие) и вечновчерашние марксисты.

" И только пыль, пыль, пыль из-​под шагающих сапог. И отдыха нет солдатам..." (с). Присядьте, ребята, оглядитесь. Все меняется.

Комментарий автора: