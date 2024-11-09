Роскошь Питера 6

Юсуповский дворец на Мойке Во дворце до наших дней сохраняются подлинные интерьеры XIX – начала XX веков, оформленные в разных архитектурных стилях. Юсуповы стали хозяевами этого великолепного дворца в 1830 году. Их род был богат и влиятелен, поэтому они могли позволить себе потратить на перестройку особняка огромные деньги и превратить его в красивейшее здание в городе.

В неспокойные времена Октябрской революции Юсуповы уехали из России, планируя вскоре вернуться, поэтому все их многочисленные богатства были спрятаны в тайниках.

Позже удалось обнаружить их небольшую часть, в основном это было серебро, музыкальные инструменты и старинные рукописи.

Это один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, вмещавший до 180 зрителей, и оранжереи с редкими растениями, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых! Во время Великой Отечественной войны в здании дворца был открыт эвакогоспиталь. Дворец пострадал от бомбежек и артобстрелов. Реставрация началась сразу же после окончания Великой Отечественной войны. В 1960 году Юсуповский дворец был включен в список памятников истории и культуры федерального значения.

Сокровища Юсуповского дворца на Мойке Род Юсуповых всегда отличался не только богатством, но и страстью к коллекционированию, предметом которого были редкие и часто баснословно дорогие картины, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства. Недаром последний владелец дворца Князь Феликс Феликсович Юсупов говорил, что его дом, построенный еще в 1830 году, похож на музей. В 1917 году семья Юсуповых уезжает из Санкт-Петербурга в Крым, но, рассчитывая в скором времени вернуться, забирает с собой лишь сравнительно незначительную сумму денег. А сокровища были тщательно упакованы и спрятаны в нескольких специально оборудованных тайниках. Часть из них была найдена, например, 70 сундуков столового серебра, коллекция старинных музыкальных инструментов, собрание рукописей знаменитых людей. Но, конечно, это далеко не все. В 1918 году во дворце на Мойке работала Чрезвычайная комиссия, занимавшаяся поисками сокровищ, однако наиболее ценные из них найти так и не удалось.

А как вы думаете, куда могли пропасть сокровища древнего рода?

Набережная реки Мойки, 94

Еще один дворец Юсуповых на Литейном проспекте С 1994 года в этом же здании находится Институт внешнеэкономических связей, экономики и права[англ.] (ИВЭСЭП).

В 2023 году здание было передано в оперативное управление Государственному музею "Исаакиевский собор". Этот дворец построила для себя блистательная Зинаида Юсупова «На Литейном проспекте... всегда занимал моё воображение загадочный нежилой серого мрамора дворец против Симеоновской, с его пустыми громадными зеркальными окнами (ходила легенда, что там якобы жила Пиковая дама!)» - пишет М. Добужинский. На самом же деле особняк Юсуповой на Литейном не мог иметь никакого отношения к Пиковой даме хотя бы потому, что был построен гораздо позже кончины Пушкина Дворец Зинаиды Юсуповой, более известный петербуржцам как лекторий общества "Знание" на Литейном проспекте, 42, будет полностью отреставрирован ГМП "Исаакиевский собор", которому он передан в прошлом году на праве оперативного управления. В обновленном дворце будут открыты выставки и музей реставрации.

Литейный пр-т, 42

Внутреннее убранство в особняке Кельха Роскошное помещение особняка – Белый зал. Он отделан белым и розовым мрамором, на стенах и потолке лепнина. Камин сделан на заказ с композицией «Пробуждение весны».

Уникальные панно Китайского дворца Китайском дворце можно найти одно очень необычное место — Стеклярусный кабинет. Здесь хранятся 12 уникальных панно. Их создатель — Мари де Шель. Чтобы сделать эту красоту, она потратила почти два года! Мастер творила с июля 1762 года по апрель 1764.

За эту работу Екатерина II заплатила Мари большой гонорар, но поставила условие — чтобы та никогда не создала больше ничего подобного. Немного расскажу о том, как хранили стеклярусные панно в годы Великой Отечественной войны. Через месяц после начала войны, 23 июля 1941 года из Китайского дворца началась эвакуация ценностей. Как поступили со стеклярусными панно? Его завернула в ткань и накатали на 11 валов, положили в деревянные ящики. Вывезти их не успели, как и все остальные ценности, которые не смогли эвакуировать из Ленинграда. Стеклянные панно поместили в подвал Исаакиевского собора. Достали их в июне 1943 года. Специалисты отметили, что ни стеклярус, ни вышивка не пострадали! Только резные рамы, в которых они находились во дворце, были очень сильно поражены плесенью, в результате в 1946 году, когда панно вернулись в Китайский дворец, их просто прибили гвоздями к стене. Хоть дворец и не был разрушен, но ему требовался капитальный ремонт – были разбиты окна, протекала крыша и дождь со снегом «испортили» внутреннюю отделку дворца. Реставрации Китайский дворец ждал 60 лет. Сегодня этот потрясающий дворец принимает гостей. Я об этом говорила в прошлой раз.

В интерьерах Гатчинского дворца. Ну как назвать, если не роскошью, в хорошем смысле этого слова? Стены, полы, лестницы и потолки и вообще все!

Агатовые комнаты в Царском Селе Как известно, императрица Екатерина II постоянно совершенствовала свой дворец и никогда не жалела денег для воплощения своих замыслов. Однажды она пожелала иметь у себя в Царском Селе античные термы, чтобы купаться в жаркую погоду. Так возник Павильон Холодные бани, где внизу были помещения для раздевания и сами бассейны, а на верхнем этаже – знаменитые Агатовые комнаты. Эти комнаты служили местом отдыха, любования садом, а также кабинетами для работы. Павильон был построен архитектором Чарльзом Камероном и основной акцент был сделан на отделке помещений: интерьеры Агатовых комнат отделаны мрамором, цветной уральской и алтайской яшмой, обработка которой в России достигла в XVIII веке совершенства. Агатовыми комнаты названы из-за распространенного тогда названия яшмы – “мясной агат” – этот минерал по цвету был темно-красным с белыми вкраплениями кварцита, как мраморное мясо. Агатовые комнаты - личные апартаменты Екатерины II, где сохранилась подлинная отделка интерьеров. Здесь императрица просматривала государственные документы, занималась литературными трудами, отвечала на письма. Агатовые комнаты в 1780-е годы спроектировал Чарльз Камерон – знаток античности и автор труда о римских термах. Екатерина II высоко ценила творческий потенциал шотландского архитектора и называла его «великим рисовальщиком». В декоре Агатовых комнат – наборные паркеты, выразительные плафоны, но главное – яшма. Кстати, именно уральская яшма дала название интерьерам: этот самоцвет называли «мясным агатом» – за насыщенный тёмно-красный цвет с тонкими белыми прожилками. г. Пушкин, ул. Садовая, 9В

Дом Учёных Великолепные интерьеры Дома Учёных (Дворец великого князя Владимира Александровича) в Санкт-Петербурге Фото: Борис Осипов

Любительские фото: дворцы Царского села, внутреннее убранство. В ночь на 1 августа 1917 года семья последнего императора покинула Александровский дворец, который через четыре часа после этого принял Г.К. Лукомский, как председатель Комиссии по приему и учету имущества Царскосельского дворцового управления. Тогда же, понимая мемориальную ценность предметов, доверенных ему, он обратился с ходатайством к комиссару Временного правительства над бывшим Министерством Двора и Уделов Ф. А. Головину: «Для лучшей каталогизации инвентаря, имеющего художественное значение, представлялось бы желательным фотографирование всех наиболее ценных предметов во дворцах, а так же закрепление для потомства и науки порядка и вида расстановки мебели в 1917 г., то есть ко времени конца Российской монархии».

Ну и последний сюжет сегодня - уголок дореволюционной России Магазин купцов Елисеевых — одно из самых легендарных мест притяжения гостей города. Место, которое можно назвать настоящим музеем. Здесь необычно всё: от движущихся кукол в огромных витражах до неповторимого антуража, который ощущается в каждой детали интерьера. Поэт Георгий Иванов писал:

«На Невском, как грибы, вырастали одно за другим „роскошные“ здания — настоящие „монстры“, вроде магазина Елисеева или дома Зингера».