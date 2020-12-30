Советник Минобороны разоблачил Грефа: За экспериментами с искусственным интеллектом стоят глобалисты

“Мы наш, мы новый мир построим…” – эта известная строчка из “Интернационала” как нельзя лучше отражает истинные цели и задачи “глобальных революционеров” наших дней. Настоящей сенсацией стало обсуждение в Совете Федерации доклада советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого, который открытым текстом практически повторил уже не раз звучавшие на телеканале Царьград выводы: пресловутое “ковидобесие” является не чем иным, как проектом глобалистов по тотальному переустройству мира, в котором уже не будет места национальным государствам, и России – в первую очередь.

Владимир Хомяков

Предпринимаемые, а точнее навязываемые извне “карантинные” меры по своим разрушительным последствиям гораздо опаснее самого коронавируса. Отныне все карты открыты, и теперь только безумец или предатель может обвинить Н.С. Михалкова, К.В. Малофеева и многих авторов Царьграда в якобы увлечении сомнительными конспирологическими теориями.

Возвращения к нормальной жизни не будет

Перейдём к фактам. А точнее, громкому саморазоблачению “глобализаторов”, которые, видимо, настолько уже уверились в своём всемогуществе, что не считают нужным скрывать свои планы. Недавно на Всемирном экономическом форуме был опубликован не более и не менее как план по полной “перезагрузке мира” под названием “COVID-19: The Great Reset” (“КОВИД-19: Великая перезагрузка”) за подписью Клауса Шваба (в прошлом члена руководства Бильдербергского клуба) и его помощника – французского писателя и журналиста Тьерри Маллере (женат на бывшей ассистентке британского наследника принца Чарльза).

О начале грядущей “редкой, но реальной возможности переосмыслить, заново изобрести и перезагрузить наш мир” Шваб объявил 3 июня на Давосском форуме, стоя рядом с принцем Чарльзом и другими не последними в этом мире лицами вроде Антониу Гутерриша (Генсек ООН), Кристалины Георгиевой (главный исполнительный директор МВФ), Аджайпала Сингх Банги (главный исполнительный директор компании Mastercard), видных членов Демпартии США Альберта Гора (бывший вице-президент США при Билле Клинтоне) и Джона Керри (бывший госсекретарь США), Брэда Смита (преемник Билла Гейтса в Microsoft) и др.

Столь серьёзный состав участников “презентации” не оставляет сомнений в том, что всё предлагаемое более чем серьёзно и де-факто является планом глобального переустройства мира в интересах транснациональных элит под предлогом “борьбы с коронавирусом”, который средствами пропаганды представляется как “универсальная и экзистенциальная угроза” человечеству.

“Многие спрашивают: “Когда мы, наконец, сможем вернуться к нормальной жизни?” Если вкратце: “Никогда!” …Мир больше не будет прежним, капитализм примет иную форму, у нас появятся совершенно новые виды собственности, помимо частной и государственной. Крупнейшие транснациональные компании возьмут на себя больше социальной ответственности, они будут активнее участвовать в общественной жизни и нести ответственность ради общего блага”. То есть, проще говоря, транснациональные компании возьмут на себя функции национального государства, о чём открыто говорится в документе: “Устойчивое восстановление невозможно без глобальной стратегической программы управления”, но “чем больше национализм и изоляционизм пронизывают глобальную политическую систему, тем больше вероятность того, что глобальное управление станет неактуальным и неэффективным”.

Из чего делается единственно логичный вывод:

Если демократия и глобализация будут расширяться, то национальному государству места не останется.

Вот, как говорится, ради этого всё и писалось. И затевалось. Уничтожение национальной государственности и любого национального суверенитета как якобы препятствующего борьбе с ковидом и передача всей полноты власти на планете в руки узкого круга вполне конкретных людей, часть из которых мы могли наблюдать на “презентации”.

Тотальный политический контроль ТНК и их хозяев означает и контроль экономический – над всеми рынками, ресурсами и финансами планеты. Соответственно, при тотальной монополии на всё о любых “рыночных” подходах можно забыть: кому, что и за сколько можно будет покупать и чем владеть, решать будут “хозяева”. Для чего “вместо валютной системы, основанной на бумажных деньгах, центральные банки будут создавать цифровые деньги…”, что позволит “кому надо” (но не нам с вами) списать нажатием кнопки астрономические долги и, напротив, перевести в состояние должников и банкротов любого из нас.

Важно понимать: причина наползающего на мир кризиса отнюдь не пресловутый ковид, а порочность созданной системы глобального финансового капитализма с его финансовыми спекуляциями вместо инвестиций в развитие. Даже далёкому от экономики человеку ясно, что если на обеспеченный товарами доллар их напечатано десять, а на один напечатанный приходится пятнадцать “виртуальных”, вращающихся на спекулятивных финансовых рынках, то эта всемирная пирамида обязательно должна рухнуть. Вообще-то должна была ещё в 1990-е, но жизнь ей продлило падение СССР и растаскивание и прожирание огромного советского наследства.

Добавим к этому демографический фактор: в ставших главной фабрикой современного мира странах третьего мира миллиарды людей наконец узнали, что “рис – это не еда, а гарнир”, и жить хотят на том же уровне, что и “развитые страны”. Для чего на Земле просто не хватит ресурсов.

Плюс экологический (загрязнение среды обитания ради сверхприбылей) и природный факторы. Например, в Тихом океане, как предупреждает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), установилось до середины 2021 года периодическое природное явление Ла-Нинья (исп. “девочка”, “малышка”), которое приведёт к аномально малому числу дождей в Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан) и Восточном Средиземноморье (Северная Африка, Египет, Турция, Израиль). А это засуха, неурожаи, скачок цен на продовольствие. Вероятный голод в Северной Африке. Возросшие миграционные потоки (к нам) из Средней Азии. Если же, что совсем не исключено, засуха и голод ударят ещё и по Юго-Восточной Азии, где живёт 4 млрд человек и которая всё последнее 30-летие являлась локомотивом экономического роста для всего мира, то ожидать можно вообще чего угодно. Любой ковид покажется мелкой неприятностью.

Так что кризис вызван не вирусом: ковид – лишь один из триггеров, ускоривших объективно нарастающий процесс. Отчего же именно его пытаются выставить причиной всех зол и всех планируемых перемен? Потому что часть западной парадигмы – это миф о том, что именно европейская чума XIV века, выкосившая треть Европы, подтолкнула переход от феодализма к капитализму (работников стало гораздо меньше, они требовали платы и хороших условий). Соответственно, переход от 3-го к 4-му технологическому укладу также произошёл через две мировые войны, а от 4-го к 5-му укладу – в результате холодной войны. Вот, мол, и теперь от 5-го к 6-му перейдём по объективной причине – из-за борьбы с коронавирусом. А всё прочее – лишь особенности этого перехода.

Но 6-й технологический уклад, если кто не в курсе, это, помимо развития нанотехнологий, ещё и “когнитивные” технологии – изучение человеческого сознания и способов управления им. Даже термин есть специальный – хай-хьюм (англ. high-hume – высокие гуманитарные технологии), обозначающий совокупность знаний, организующих людей и побуждающих их к определённой совместной деятельности. И изначально считалось, что именно high-hume, а отнюдь не цифровизация будет определять лицо будущего мира и сущность 6-го технологического уклада. Но вдруг в середине 1970-х (как писал в одной из своих книг Михаил Делягин) из печати исчезла любая информация обо всех разработках в данной области (засекретили?). Публиковались только откровенно маргинальные сведения, призванные создать впечатление, что речь идёт о чём-то несерьёзном и нереальном. То есть к тотальному оболваниванию человечества и манипулированию огромными массами людей кандидаты в “хозяева мира” начали готовиться уже почти полвека назад, когда никакого ковида и в перспективе-то не было.

Таким образом, сегодня планируется не только “перезагрузка” мирового политического и экономического устройства, но и “индивидуальная перезагрузка” каждого из нас в рамках навязываемого нам нового “общественного договора”. Если, конечно, взаимоотношения новых “хозяев мира” и их рабов можно назвать “общественным договором”.

Причём важнейшей особенностью запланированного для человечества будущего супертоталитаризма является то, что люди сами должны склонить голову и подставить под ярмо – попросить “Придите и владейте нами”. А для этого нужна очень страшная угроза, в сравнении с которой даже рабство покажется наименьшим из двух зол.

Такой угрозой могла бы стать тотальная война всех против всех, но это при наличии ядерного оружия слишком рискованно. Организовать тотальное нашествие на Европу “варваров” под исламистскими знамёнами у глобалистов почти получилось, но тут вмешалась Россия в Сирии и отрубила змее её руководящую и направляющую голову в лице ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Вот тогда-то “вдруг”, на удивление “своевременно”, и появился ковид. Причём появился в точности по сценарию голливудских фильмов на эту тему: то ли дикий китаец случайно нашёл и съел заразную летучую мышь, то ли произошла утечка “боевого” вируса из секретной лаборатории (разумеется, не американской, а какой-нибудь китайской). Потом туристы занесли заразу в Европу и Америку, где ничего подобного, сами понимаете, появиться никак не могло. И начался тогда всеобщий “ужас-ужас-ужас!!!”.

К чему стадам дары свободы?!

Когда в XIV веке треть населения Европы выкосила чума, люди относились к ней как к каре Божьей и смерть воспринимали куда спокойнее наших современников – как неизбежный (дело только в сроках) переход в “жизнь вечную”. Когда же усилиями “просветителей” место Бога в общественном сознании занял сам человек, а жизнь его была объявлена наивысшей ценностью, появились колоссальные новые возможности манипулирования общественным сознанием, основанные на страхе за это своё “самое дорогое”.

Раздутое согласованно всеми мировыми СМИ “ковидобесие” – из той же оперы. Сначала людей до паники напугали пандемией (“мывсеумрём”!). Потом (якобы для их спасения!) заставили принять массу ограничений их конституционных прав и свобод. Которые в абсолютном большинстве своём были не просто неэффективными, а вредными для здоровья, но зато быстро ломали психическое здоровье и человеческое достоинство людей, приучая их: “Делай что велят, иначе умрёшь”.

Следующим шагом должен стать полный и тотальный контроль над каждым из нас: куда ходит, с кем общается, сколько и на что тратит, о чём говорит по телефону и т.д. Разумеется, и это будет подано как эпидемиологический надзор за нарушителями карантина. В документе так прямо и написано:

Пандемия могла бы открыть эру активного эпиднадзора за здоровьем, который стал возможен благодаря смартфонам с датчиком местоположения, камерам распознавания лиц и другим технологиям, позволяющим выявлять источники распространения болезни в режиме, близком к реальному времени… Отслеживание контактов обладает непревзойдённым потенциалом и занимает существенное место в арсенале COVID-19, одновременно являясь катализатором массового наблюдения.

Ну вот теперь наконец-то всем понятно, что система тотальной слежки за москвичами, создававшаяся за огромные деньги мэром Собяниным, – это не его личная причуда, а чёткое исполнение ранее прописанных планов его истинных “хозяев”?! Которые особо и не скрывают, что “в постпандемическую эпоху личное здоровье и благополучие станут гораздо более приоритетными для общества, поэтому гений технологического надзора не будет поставлен под сомнение”. В итоге получим совершенно новое человечество. Говоря словами великого Пушкина:

Паситесь, мирные народы:

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?!

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды –

Ярмо с гремушками да бич.

А ведь именно в бессловесное контролируемое стадо они и хотят превратить всех тех, кому сохранят жизнь… Если, конечно, мы позволим им реализовать свой дьявольский план.

Как “сливают” кибербезопасность страны

Из той же оперы – вся затеянная кампанейщина по “всеобщей цифровизации”. Пока в России власти дежурным тоном толкуют о киберугрозах, другой рукой они же, совершенно не просчитывая последствий, продвигают тотальную цифровизацию всего и вся, а также внедрение во все сферы “искусственного интеллекта” (ИИ), при этом снимая последние законодательные препоны для управления извне этим самым вожделенным ИИ.

Чего стоит один только недавно принятый Госдумой и направленный для утверждения в Совет Федерации закон об “экспериментальном правовом режиме” по внедрению в Москве ИИ во всех сферах управления!

Выступая в СФ, советник министра обороны Андрей Ильницкий предупреждал: при том что в США главным участником и подрядчиком всех такого рода проектов является Пентагон, у нас среди таковых участия ни Минобороны, ни ФСБ не предусмотрено вообще! Зато по более чем 60% пунктов, которые будут реализовываться, исполнителем является… Сбер, руководит которым г-н Греф, в правлении сидят три иностранца, а главный айтишник – и вовсе британский подданный! Кроме того, в исполнителях – либеральные до мозга костей Минэкономразвития и Минцифры, где людей в погонах, дававших присягу и имеющих форму допуска к секретным сведениям, вообще не водится!

И вот эти люди будут управлять всеми нашими базами данных! Право же, проще было бы попросить в американском посольстве для этой совсекретной работы парочку консультантов от ЦРУ, чтобы исключить ненужных посредников. Благо в США только официально работают 6000 (а по данным нашего Минобороны, втрое больше) специалистов по кибервойнам, которые нам с удовольствием “помогут”. Если перед нами не явный пример открытого предательства и “сдачи” страны, то я чего-то не понимаю…

Кто не смотрит на зло без отвращения, тот скоро станет смотреть на него с удовольствием (св. Василий Великий).

Разумеется, авторы и сторонники “всемирной перезагрузки” прекрасно понимают, что без сопротивления подобный проект, что называется, не прокатит.

На микроуровне, в отдельных отраслях и компаниях, “Великая перезагрузка” повлечёт за собой сложную систему перемен и корректировок. Столкнувшись с этим, некоторые лидеры отраслей и руководители захотят остановить эту перезагрузку… вернуться к старым нормам… но этого не произойдёт, потому что этого уже не может быть.

Правда, как следует из текста, сопротивления они ожидают в основном от части национальных элит (типа Трампа), но никак не от замордованного карантинами и запуганного пропагандистами общества. Поэтому подавление сопротивления и всех тех, кто к нему призывает, предстоит жёсткое и бескомпромиссное. Любые политики, общественные и государственные деятели, бизнесмены, работники СМИ и культуры, посмевшие встать на пути запланированного “нового мирового порядка”, будут сначала ошельмовываться подконтрольными СМИ как “враги человечества, препятствующие его выживанию”, затем объявляться преступниками и нельзя исключать, что тем или иным способом уничтожаться.

Я нисколько не сгущаю краски. Слишком велики ставки в этой игре по тотальной трансформации миропорядка, созданию сверхтоталитарного всепланетного режима и превращению тех, кому “хозяева” позволят остаться в живых, в послушный виртуальному бичу двуногий скот! Поэтому методы против “бунтующих” отдельных людей, партий и движений, регионов и стран будут применяться любые – вплоть до развязывания локальных войн, создания новых эпидемий, голода и массовой нищеты, мятежей и революционного хаоса. Надо быть к этому готовым. И понимать, что все эти затеявшие “перезагрузку” холёные джентльмены если и отличаются от недоброй памяти Адольфа Гитлера, то исключительно в худшую сторону.

Есть ли у человечества шанс?

Да, есть. И дали его нам сами “кандидаты в хозяева мира”, когда открыто заявили о своих планах в своём манифесте “COVID-19: The Great Reset”, полагая, что запуганное и озабоченное личным физическим выживанием человечество не поймёт сути и истинных целей этого документа, спрятанных за красивыми словами. Но не учли они при этом одного: у нас, в России, ещё с советских времён очень многие научились читать между строк и, говоря словами незабвенного Козьмы Пруткова, зрить в корень.

Да, зависимые от глобалистов видеохостинги уже вовсю проводят тотальную зачистку интернет-пространства от любого контента, даже намекающего, что “ковидобесие” – искусственный процесс и результат спецопераций глобалистских сил в борьбе за мировое господство. Это уже испытали на себе и телеканал Царьград, и Никита Михалков, и очень многие другие. Можно ручаться, что в ближайшее время идеи новоявленного “манифеста глобализации” станут раскручивать всей мощью мировой пропагандистской машины (важно отследить, кто будет это делать у нас!) как якобы панацею от ковида и единственный шанс спасти человечество. В ряде программ это уже делается!

Однако теперь запудрить народу мозги им будет на порядок труднее! Отныне есть конкретный документ, где всё написано, и вполне конкретный круг лиц, за ним стоящих и его воплощающих. Никакой тебе “конспирологии”! Никаких сомнительных секретов! Помимо того что “COVID-19: The Great Reset” высвечивает их планы, это ещё и прекрасный индикатор, позволяющий определить в российских “элитах” и среди чиновничества тех, кто своими действиями так или иначе способствует реализации данного сценария, а значит, де-факто является пятой колонной глобалистов в России. Кстати, не забудьте об этом на ближайших выборах! Точно так же мы сможем отныне определять и в остальном мире “своих” и “чужих” не по красивым словам, а по отношению к планам глобализаторов.

Так что, как ни удивительно это звучит, но огромное спасибо господам Швабу и Маллере за опубликование “COVID-19: The Great Reset”! Это ведь всё равно как если бы за месяц до войны германское командование опубликовало или выслало Сталину свой план “Барбаросса”. Господа, вы нам действительно очень помогли! И на будущем Нюрнбергском процессе над глобалистами, который рано или поздно непременно состоится, вам это наверняка зачтётся как смягчающее вину обстоятельство. Обещаем.

