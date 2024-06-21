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Как ухаживать за малиной весной и летом

Как ухаживать за малиной, что нужно сделать, чтобы получить хороший урожай? Начинать надо уже с первым весенним солнышком, контролируя развитие растения и помогая ему. Известно, что малина отличается быстрым ростом и всего за два года из десятка саженцев вырастает небольшая малиновая плантация. Но если вы хотите иметь не только густые заросли, а и обильный урожай, то не стоит пускать все на самотек, так как только при грамотном и своевременном уходе малина будет расти и плодоносить.

Весенние мероприятия в малиннике состоят из таких процедур:

  • снятие укрытия на укрывных сортах
  • обрезка
  • подвязка
  • профилактическая обработка
  • полив
  • подкормка

КОГДА СНИМАТЬ УКРЫТИЕ

Если ваши кусты зимовали под укрытием, его обязательно нужно вовремя снять. Как только закончатся заморозки, снимите крепления, чтобы малина выпрямилась. В случае, когда растения были накрыты органикой, тем более важно не затягивать раскрытие. Запревшая солома или листья являются рассадником букета болезней.

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ И ПОДВЯЗКИ

Когда почва под раскрытыми кустами протряхнет, чтобы можно было ходить, сразу приступайте к обрезке. Наверняка за зиму много побегов вымерзло, а некоторые сломались под весом снега – их вырезайте в первую очередь. Если малинник старый и осенью отплодоносившие побеги не вырезались, уберите стебли сейчас, скорее всего, они тоже сухие. Оставшиеся живые и молодые побеги укоротите на ¼ — для стимуляции ветвления и увеличения количества завязи.

Малина перезимовала хорошо, ни один побег не подмерз, но в кусте их очень много? Проредите, вырезав под корень самые тонкие, и оставив не более 5 стеблей на молодой куст.

Обрезанную малину лучше сразу подвязать, пока не распустились почки, ведь позже нежные листики легко будет сломать. Самый удобный для садовода и самого растения способ – шпалерное выращивание. Он используется, когда малина посажена рядами. Вдоль ряда натягивается проволока, и каждый стебель привязывают к ней специальной резинкой или обычным тканевым лоскутом. В таком виде и урожай собирать легче, и света и воздуха культуре достаточно.

Если же используется кустовая посадка, то у каждого куста устанавливается опора, к которой собираются побеги.

ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ МАЛИННИК ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

Растет и распространяется по участку малина быстро, но нередко ее ягодами слетаются полакомиться насекомые. Болеют и растения, особенно часто ржавчиной или белой пятнистостью. Уберечь малину поможет своевременная профилактика, которую проведите после обрезки.

Опрыскайте почищенный малинник одним из препаратов:

Актеллик 
Фитоверм
Бордосская смесь

КАК ЧАСТО ПОЛИВАТЬ И ПОДКАРМЛИВАТЬ

В начале весны малина может обойтись без полива, ведь в почве еще достаточно влаги. Однако когда начинается цветение и завязывание ягод, не забывайте регулярно поливать кусты. Без воды половина завязи усохнет, лишив вас урожая. При этом давайте грунту просыхать – в болоте малине не растет.

В дополнительном питании культура нуждается уже в начале вегетации. Для стимуляции роста полейте малину после обрезки и подвязки раствором на основе мочевины. Одной азотной подкормки за сезон достаточно. С началом цветения можно подкормить минеральным комплексом (суперфосфат, селитра аммиачная и калийная соль). После первой же подкормки замульчируйте растения органикой (компостом, перегноем). Он защитить их от пересыхания, а также послужит источником дополнительных полезных веществ.

Ссылка на первоисточник
природа
Сергей Легков
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малинник

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