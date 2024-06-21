Как ухаживать за малиной весной и летом

Как ухаживать за малиной, что нужно сделать, чтобы получить хороший урожай? Начинать надо уже с первым весенним солнышком, контролируя развитие растения и помогая ему. Известно, что малина отличается быстрым ростом и всего за два года из десятка саженцев вырастает небольшая малиновая плантация. Но если вы хотите иметь не только густые заросли, а и обильный урожай, то не стоит пускать все на самотек, так как только при грамотном и своевременном уходе малина будет расти и плодоносить.
Весенние мероприятия в малиннике состоят из таких процедур:
- снятие укрытия на укрывных сортах
- обрезка
- подвязка
- профилактическая обработка
- полив
- подкормка
КОГДА СНИМАТЬ УКРЫТИЕ
Если ваши кусты зимовали под укрытием, его обязательно нужно вовремя снять. Как только закончатся заморозки, снимите крепления, чтобы малина выпрямилась. В случае, когда растения были накрыты органикой, тем более важно не затягивать раскрытие. Запревшая солома или листья являются рассадником букета болезней.
ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ И ПОДВЯЗКИ
Когда почва под раскрытыми кустами протряхнет, чтобы можно было ходить, сразу приступайте к обрезке. Наверняка за зиму много побегов вымерзло, а некоторые сломались под весом снега – их вырезайте в первую очередь. Если малинник старый и осенью отплодоносившие побеги не вырезались, уберите стебли сейчас, скорее всего, они тоже сухие. Оставшиеся живые и молодые побеги укоротите на ¼ — для стимуляции ветвления и увеличения количества завязи.
Малина перезимовала хорошо, ни один побег не подмерз, но в кусте их очень много? Проредите, вырезав под корень самые тонкие, и оставив не более 5 стеблей на молодой куст.
Обрезанную малину лучше сразу подвязать, пока не распустились почки, ведь позже нежные листики легко будет сломать. Самый удобный для садовода и самого растения способ – шпалерное выращивание. Он используется, когда малина посажена рядами. Вдоль ряда натягивается проволока, и каждый стебель привязывают к ней специальной резинкой или обычным тканевым лоскутом. В таком виде и урожай собирать легче, и света и воздуха культуре достаточно.
Если же используется кустовая посадка, то у каждого куста устанавливается опора, к которой собираются побеги.
ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ МАЛИННИК ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Растет и распространяется по участку малина быстро, но нередко ее ягодами слетаются полакомиться насекомые. Болеют и растения, особенно часто ржавчиной или белой пятнистостью. Уберечь малину поможет своевременная профилактика, которую проведите после обрезки.
Опрыскайте почищенный малинник одним из препаратов:
Актеллик
Фитоверм
Бордосская смесь
КАК ЧАСТО ПОЛИВАТЬ И ПОДКАРМЛИВАТЬ
В начале весны малина может обойтись без полива, ведь в почве еще достаточно влаги. Однако когда начинается цветение и завязывание ягод, не забывайте регулярно поливать кусты. Без воды половина завязи усохнет, лишив вас урожая. При этом давайте грунту просыхать – в болоте малине не растет.
В дополнительном питании культура нуждается уже в начале вегетации. Для стимуляции роста полейте малину после обрезки и подвязки раствором на основе мочевины. Одной азотной подкормки за сезон достаточно. С началом цветения можно подкормить минеральным комплексом (суперфосфат, селитра аммиачная и калийная соль). После первой же подкормки замульчируйте растения органикой (компостом, перегноем). Он защитить их от пересыхания, а также послужит источником дополнительных полезных веществ.
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