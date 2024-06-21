Как ухаживать за малиной весной и летом

Как ухаживать за малиной, что нужно сделать, чтобы получить хороший урожай? Начинать надо уже с первым весенним солнышком, контролируя развитие растения и помогая ему. Известно, что малина отличается быстрым ростом и всего за два года из десятка саженцев вырастает небольшая малиновая плантация. Но если вы хотите иметь не только густые заросли, а и обильный урожай, то не стоит пускать все на самотек, так как только при грамотном и своевременном уходе малина будет расти и плодоносить.

Весенние мероприятия в малиннике состоят из таких процедур:

снятие укрытия на укрывных сортах

обрезка

подвязка

профилактическая обработка

полив

подкормка

КОГДА СНИМАТЬ УКРЫТИЕ

Если ваши кусты зимовали под укрытием, его обязательно нужно вовремя снять. Как только закончатся заморозки, снимите крепления, чтобы малина выпрямилась. В случае, когда растения были накрыты органикой, тем более важно не затягивать раскрытие. Запревшая солома или листья являются рассадником букета болезней.

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ И ПОДВЯЗКИ

Когда почва под раскрытыми кустами протряхнет, чтобы можно было ходить, сразу приступайте к обрезке. Наверняка за зиму много побегов вымерзло, а некоторые сломались под весом снега – их вырезайте в первую очередь. Если малинник старый и осенью отплодоносившие побеги не вырезались, уберите стебли сейчас, скорее всего, они тоже сухие. Оставшиеся живые и молодые побеги укоротите на ¼ — для стимуляции ветвления и увеличения количества завязи.

Малина перезимовала хорошо, ни один побег не подмерз, но в кусте их очень много? Проредите, вырезав под корень самые тонкие, и оставив не более 5 стеблей на молодой куст.

Обрезанную малину лучше сразу подвязать, пока не распустились почки, ведь позже нежные листики легко будет сломать. Самый удобный для садовода и самого растения способ – шпалерное выращивание. Он используется, когда малина посажена рядами. Вдоль ряда натягивается проволока, и каждый стебель привязывают к ней специальной резинкой или обычным тканевым лоскутом. В таком виде и урожай собирать легче, и света и воздуха культуре достаточно.

Если же используется кустовая посадка, то у каждого куста устанавливается опора, к которой собираются побеги.

ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ МАЛИННИК ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

Растет и распространяется по участку малина быстро, но нередко ее ягодами слетаются полакомиться насекомые. Болеют и растения, особенно часто ржавчиной или белой пятнистостью. Уберечь малину поможет своевременная профилактика, которую проведите после обрезки.

Опрыскайте почищенный малинник одним из препаратов:

Актеллик

Фитоверм

Бордосская смесь

КАК ЧАСТО ПОЛИВАТЬ И ПОДКАРМЛИВАТЬ

В начале весны малина может обойтись без полива, ведь в почве еще достаточно влаги. Однако когда начинается цветение и завязывание ягод, не забывайте регулярно поливать кусты. Без воды половина завязи усохнет, лишив вас урожая. При этом давайте грунту просыхать – в болоте малине не растет.

В дополнительном питании культура нуждается уже в начале вегетации. Для стимуляции роста полейте малину после обрезки и подвязки раствором на основе мочевины. Одной азотной подкормки за сезон достаточно. С началом цветения можно подкормить минеральным комплексом (суперфосфат, селитра аммиачная и калийная соль). После первой же подкормки замульчируйте растения органикой (компостом, перегноем). Он защитить их от пересыхания, а также послужит источником дополнительных полезных веществ.