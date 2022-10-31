Почему немецкий офицер Иоахим Видер считал, что наступление вермахта на Сталинград проходило под несчастливой звездой

Иоахим Видер

Иоахим Видер – офицер по особым поручениям, разведчик. Служил в штабе VIII армейского корпуса 6-ой армии Фридриха Паулюса.

С самого начала Иоахим Видер считал, что отступление Красной Армии летом 1942 года было «блистательным достижением традиционной военной тактики русских», которое, в конечном счете, привело к разгрому 6-ой полевой армии вермахта под Сталинградом.

А началось все с одного рокового события, которое произошло незадолго до начала наступления летом 1942 года. Именно оно позволило русским войскам не просто отступать, а отступать осмысленно.

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Что же произошло накануне большого немецкого наступления?

Накануне большого немецкого наступления начальник штаба одной из немецких дивизий в должности майора вылетел на самолете-разведчике «Физелер-Шторх» в штаб другой немецкой дивизии для обсуждения деталей наступления.

Самсолет-разведчик «Физелер-Шторх»

С собой майор прихватил портфель, доверху набитый секретными документами и картами.

К великому сожалению немцев, майор до пункта назначения не добрался, чем вызвал неописуемый переполох в штабах обоих дивизий.

Лихорадочная активность немцев по поиску пропавшего самолета через некоторое время увенчалась успехом: «Физелер-Шторх» был найден на нейтральной территории, между окопами.

Самолет был пуст, ни майора с портфелем, ни летчика в нем не оказалось.

Соответственно, перед немецкой разведкой сразу встал вопрос: попал ли портфель с документами к русским?

Все силы были брошены для прояснения ситуации.

Из воспоминаний Иоахима Видера:

«Мы провели несколько разведывательных поисков с сильной огневой поддержкой на участке фронта, где сбит был самолет, и захватили пленных. Вначале полученные от них сведения были крайне противоречивы, но постепенно картина стала проясняться. Оказалось, что самолет подвергся обстрелу и совершил вынужденную посадку на «ничейной земле». Находившийся в нем «офицер с красными лампасами на брюках» был убит не то еще в воздухе, не то при попытке к бегству, а его портфель взял с собой «кто-то из комиссаров»… Итак, наши наихудшие предположения подтвердились: русским было теперь известно все о крупном наступлении из района Харьков, Курск на восток и юго-восток, которое должны были начать наши 6-я и 2-я армии в конце июня. Противник знал и дату его начала, и его направление, и численность наших ударных частей и соединений».

Иоахим Видера «Сталинград: К 60-летию сражения на Волге». Воениздат. 2002 г.

Один из русских пленных даже указал место, где был захоронен майор, но это, в сущности, уже мало, что меняло.

Таким образом, Иоахим Видер всегда считал, что:

«Немецкое наступление на Сталинград с самого начала проходило под несчастливой звездой».

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Иоахим Видер родился в семье католического священника и воспитывался в весьма строгих нравах. В армию был призван в 1939 году. После окончания Сталинградской битвы находился несколько лет в советском плену, после чего вернулся назад в Германию.

А вы что думаете по по поводу мнения Иоахима Видера? Поделитесь своим мнением в комментариях.

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