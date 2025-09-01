Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, что пока Европа сама себя загоняет в санкции и могилу, Владимир Путин строит с партнёрами новый мир. Игра в «Квартет» на руинах: Как Кая Каллас и компания сами себя душат. Обложка © ChatGPT

Каждый раз, когда я смотрю новости из Европы или слушаю выступления тамошних политиков, невольно вспоминаю экранизацию гоголевского произведения «Пропала грамота». Где два запорожца что-то взрывали, устраивая локальные разрушения, и говорили «Смотри, как бахнуло! А представь, что сейчас на Туреччине творится!».

Сейчас именно такая вот страсть делать самим себе пакости в безумной надежде, что у соседа будет хуже, охватила большую часть украинизированной Европы.

Кая Каллас на этой неделе заявила, что нужно сделать так, чтобы Путину не хватало воздуха. И стала жадно его вдыхать. Этого не достаточно, Кая! Начните его у себя откачивать!

Читаю очередные «прогнозы» западных пропагандистов относительно «России две недели осталось, нужно больше санкций ввести», потом делаю бутерброд с красной рыбой и иду смотреть реальную ситуацию у них самих.

Британия в ближайшее время обратится в МВФ для получения кредитной линии. Одно из самых высоких в мире соотношений госдолга к ВВП, огромный дефицит бюджета, денег нет даже не финансирование тех мизерных армии и флота, которые остались от былого величия. Не говоря уже о социалке и субсидировании фермеров.

Во Франции ситуация в целом аналогичная (полный набор: долги, дефицит и перспектива обращения в МВФ), но её ещё и выгнали из колоний в Африке, и, бонусом, в ближайшие дни будет очередное голосование вотума недоверия очередному премьер-министру. Макрон их выставляет вместо себя козлами отпущения, что пока позволяет ему кое-как удерживаться у власти.

И третий столп европейской потужности — Германия (Нимеччина). Всё тот же набор: долги, дефицит, плюс продолжающееся падение промпроизводства, сопровождающееся бегством промышленников в Юго-Восточную Азию.

В общем, сплошное «Путин, прекрати!» Да-да, все они утверждают, что во всех их бедах виновата злая Россия. Которая отказывается проигрывать, не хочет разваливаться и не даёт себя ограбить — ну разве так можно?! Дикость и агрессия!

С соответствующими заявлениями на уходящей неделе выступали сразу несколько европейских политиков — начиная с немецкого «Блэкрок» Мерца и заканчивая главгинекологом Еврокомиссии Урсулой. Мы, оказывается, годами на них нападаем, подсылаем Бербок проститутов (а Стармеру — украинских, он больше любит чубатеньких), кибератакуем и заставляем стрелять себе в ноги и взрываем «Северные потоки». Ой, потоки не мы, это украинцы, а им, бедным, нужно за это послать ещё больше денег! Но не важно. Всё равно во всём виноваты проклятые русские!

Гинеколога Урсулу, кстати, хотят сделать президентом Германии. Чтобы, когда там всё окончательно накроется, не возникало разночтений, чем именно. Замечательный план, надёжный, как швейцарские часы.

Знаете, одной из причин развала СССР было схожее, когда проваливших одно направление горе-руководителей не сажали и не расстреливали, а перебрасывали на другое. С современным ЕС такая же беда — Бербок вместо ямы с фекалиями на фемдаче отправили в ООН, Урсулу вместо той же ямы собираются двигать в президенты Германии, а Макрона или Туска — на её место.

Басня Крылова «Квартет» — наглядно. Вместо смены проституток в борделе они кровати меняют местами (здесь нужна картинка со слабоумным, сдающим тест и вставляющим квадратное в круглое). Казалось бы, что может пойти не так?

И вот это сборище имбецилов (это медицинский термин, средняя степень олигофрении!) строит коварные (нет) планы, как оно заставит Россию остановиться, сохранить украинский недорейх и введёт свои войска для его усиления. Чертят карты линий разграничения и буферных территорий, распределяют зоны влияния и так далее.

Напрочь игнорируя тот факт, что именно «Никаких войск НАТО на территории Украины» было одной из главных причин начала СВО. И пока они строят такие планы, никакой заморозки точно не будет.

Как и из-за строительства «заводов по производству кофе-машин». Украинцы вообще кофе не пьют, у них «кава». А «кава-машин» не делают. Пока на Украине строят военные производства ракет и дронов против России, заморозки не будет, потому что их нужно оперативно уничтожать.

Европа делает всё, чтобы конфликт продолжался. Впрочем, как и Зеленский. Который в условиях рушащегося фронта продолжает требовать триллионные репарации, войска НАТО и фапотьку.

Гитлер (он, кстати, тоже был наркоманом) в феврале 45-го требует «Германию в границах 39-го года» и репарации с союзников. И размещение японских войск в Данциге и Праге в качестве «гарантий безопасности».

Так что «фольксштурм» продолжится — до последнего украинца. Вот и вчера нацистский ватажок Парубий отправился экспрессом к Бандере в ад.

А пока Коллективный Запад сходит с ума в предчувствии неминуемого поражения, Владимир Владимирович отправился в беспрецедентный четырёхдневный визит в Китай. Сначала на саммит ШОС, а потом на празднование победы над нацистской Японией (в чём наши предки славно поучаствовали).

Именно там, на встречах БРИКС+, формируется архитектура будущего мира. И ничего Запад не может с этим сделать.

https://life.ru/p/1784924