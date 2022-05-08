Российские учёные разработали автомобильное топливо, не замерзающее при -70°С и другие новости

Дизельное топливо, устойчивое к замерзанию даже при -70°С, разработали специалисты Томского политехнического университета (ТПУ). Созданная технология отличается простотой и не слишком высокой ценой, что позволит отдалённым северным поселениям и предприятиям самостоятельно обеспечивать себя топливом для транспорта и энергетики.

Дизельные фракции, которые получают разделением нефти, часто застывают уже при -10°С из-за н-парафинов — веществ, которые кристаллизуются при низких температурах, и горючее перестаёт фильтроваться топливными насосами. По словам авторов, особенность нового топлива заключается в преобразовании тяжёлых н-парафинов в изопарафины и лёгкие н-парафины.

Специалисты разработали метод получения арктических дизельных топлив с помощью переработки на цеолитном катализаторе прямогонных дизельных фракций. Как отметили учёные, для этого применяется российский катализатор, который кратно дешевле зарубежных аналогов.

«Наш способ переработки позволяет получать дизельное топливо, которое не застывает даже при -70°С. Важно, что для производства не требуется водородсодержащий газ: благодаря этому технология реализуема не только на крупных НПЗ, но и на малотоннажных установках на отдалённых территориях», — рассказала доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.

Производство такого топлива может быть развёрнуто непосредственно на нефтяных месторождениях для обеспечения их собственных потребностей. Для отдалённых северных территорий это особенно актуально, объяснили учёные, так как доставка топлива туда или стоит очень дорого, или просто невозможна.

Другим преимуществом предложенной технологии является высокая степень превращения сырья в полезный продукт — около 98%, рассказали учёные. По их словам, для большинства процессов нефтепереработки этот показатель составляет всего 50-70%.

«Сегодня существуют методы получения низкозастывающих видов дизельного топлива, однако они требуют не только водородсодержащего газа, но и катализаторов с содержанием платины, что весьма недёшево. Кроме того, большая часть этих катализаторов производится за рубежом», — прокомментировала Киргина.

Результаты опубликованы в журнале South African Journal of Chemical Engineering.

http://rus.vrw.ru/page/rossijs...

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