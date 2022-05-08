Российские учёные разработали автомобильное топливо, не замерзающее при -70°С и другие новости

Дизельное топливо, устойчивое к замерзанию даже при -70°С, разработали специалисты Томского политехнического университета (ТПУ). Созданная технология отличается простотой и не слишком высокой ценой, что позволит отдалённым северным поселениям и предприятиям самостоятельно обеспечивать себя топливом для транспорта и энергетики.
Дизельные фракции, которые получают разделением нефти, часто застывают уже при -10°С из-за н-парафинов — веществ, которые кристаллизуются при низких температурах, и горючее перестаёт фильтроваться топливными насосами. По словам авторов, особенность нового топлива заключается в преобразовании тяжёлых н-парафинов в изопарафины и лёгкие н-парафины.
Специалисты разработали метод получения арктических дизельных топлив с помощью переработки на цеолитном катализаторе прямогонных дизельных фракций. Как отметили учёные, для этого применяется российский катализатор, который кратно дешевле зарубежных аналогов.
«Наш способ переработки позволяет получать дизельное топливо, которое не застывает даже при -70°С. Важно, что для производства не требуется водородсодержащий газ: благодаря этому технология реализуема не только на крупных НПЗ, но и на малотоннажных установках на отдалённых территориях», — рассказала доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.
Производство такого топлива может быть развёрнуто непосредственно на нефтяных месторождениях для обеспечения их собственных потребностей. Для отдалённых северных территорий это особенно актуально, объяснили учёные, так как доставка топлива туда или стоит очень дорого, или просто невозможна.
Другим преимуществом предложенной технологии является высокая степень превращения сырья в полезный продукт — около 98%, рассказали учёные. По их словам, для большинства процессов нефтепереработки этот показатель составляет всего 50-70%.
«Сегодня существуют методы получения низкозастывающих видов дизельного топлива, однако они требуют не только водородсодержащего газа, но и катализаторов с содержанием платины, что весьма недёшево. Кроме того, большая часть этих катализаторов производится за рубежом», — прокомментировала Киргина.
Результаты опубликованы в журнале South African Journal of Chemical Engineering.
http://rus.vrw.ru/page/rossijs...
В Троицке наладили выпуск колёсных пар для железнодорожных вагонов на замену импортным
В Троицке наладили выпуск колёсных пар для железнодорожных вагонов на замену импортным
RussiaPost RussiaPost Сделано в России, Статьи 30.04.2022 0 комментариев 59
В Челябинской области запускают уникальное импортозамещающее производство для российских железных дорог. Троицкое предприятие «УралРемМаш» наращивает производственные мощности по выпуску колесных пар для специального подвижного состава железных дорог России, сообщили в пресс-службе Минпрома области.
Ранее на подбивке железнодорожных путей работали импортные машины, и южноуральский завод занимался в основном их ремонтом. Теперь же здесь запустят собственное производство, причем исключительно из отечественных комплектующих, многие из которых завод выпускает самостоятельно.
Для скорейшей оптимизации технологических процессов в колесном цехе предприятие вступило в национальный проект «Производительность труда». Уже в мае эксперты регионального центра компетенций начнут внедрять там бережливое производство.
«Мы одни из немногих в стране, кто занимается не только ремонтом, но и производством колесных пар со сменой элементов. И речь не про обычные железнодорожные вагонные механизмы — ось и два колеса. У нас стоят мощнейшие редукторы, разработаны серьезные кинематические схемы. Это действительно последнее слово техники в путейском хозяйстве. Причем единственная импортная деталь в нашем изделии — это подшипники. Раньше мы получали их из Австрии, сейчас покупаем в Китае. Заготовки к осям по нашему заказу делает в Чебаркуле „Уральская кузница“, заготовки под колесные диски нам штампует Нижний Тагил», — говорит учредитель ООО «УралРемМаш» Сергей Архипов.
По его словам, стоимость производимой на предприятии колесной пары составляет порядка 1,5 млн рублей, тогда как импортные аналоги стоят от 4 до 6 млн рублей.
Общая выручка предприятия за 2021 год составила 474 млн рублей, из них 90 млн пришлись именно на производство и ремонт колесных пар. Имеющиеся на данный момент мощности позволяют выпускать до 120 новых единиц техники в год и ремонтировать еще порядка 300 колесных пар как российского, так и зарубежного производства. В планах построить в Троицке еще один цех площадью 4,5 тыс. кв. м, что позволит увеличить объем производства продукции на 60%. По проекту сформируют заявку в ФРП на получение финансирования.
https://www.1obl.ru/news/ekono...
В России запустили сервис видеозвонков без приложений на базе 5GТехнология ViNR, с помощью которой можно использовать видеозвонки с высоким разрешением без сторонних приложений, была разработана на базе совместной программы Национальной технологической инициативы (НТИ) и "Сколтеха", рассказали РИА Новости в Центре компетенций платформы НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей".
"В отличие от обычных приложений для видеосвязи, Skype, WhatsApp, при использовании ViNR не нужно ничего дополнительно устанавливать на пользовательское устройство. Для совершения видеозвонка достаточно открыть стандартное приложение "Телефон", в котором появится опция "Видео", — говорится в сообщении.
ViNR (Video over New Radio) – это технология, работающая только в автономных сетях пятого поколения связи (5G). Ранее, осенью 2021 года, "Сколтех" запустил свою автономную частную сеть 5G, которая работает полностью на отечественном ПО. Сейчас 5G-зона "Сколтеха" поддерживает технологию HD Voice (голос высокой четкости), до этого на базе сети успешно протестировали сервис VoNR (Voice over New Radio).
"Обычные пользователи ценят 5G за сверхбыстрый доступ в интернет, высокое качество обычных голосовых вызовов и не требующие сторонних приложений видеозвонки "в один клик", - приводятся в релизе слова руководителя Центра компетенций НТИ Дмитрия Лаконцева.
В НТИ заключили, что "разработанное "Сколтехом" 5G-решение может быть использовано предприятиями для создания собственной инфраструктуры связи".
https://ria.ru/20220427/video-...
Рогозин: развёртывание орбитальной группировки ГЛОНАСС нового поколения началосьСпутник нового поколения «Глонасс-К» начал использоваться по целевому назначению
Роскосмос начал развёртывание орбитальной группировки ГЛОНАСС нового поколения. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а затем подтвердила пресс-служба Роскосмоса.
Как сообщают источники, навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К» после лётных испытаний сегодня днём заработал в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС.
Спутник «Глонасс-К» №705 был выведен на орбиту 25 октября 2020 года. Теперь Центр управления системой ГЛОНАСС отчитался о введении спутника в состав орбитальной группировки в 14:30 по московскому времени 28 апреля 2022 года и начале его целевого использования.
На данный момент в составе группировки ГЛОНАСС находится 25 спутников, из них 23 используется по целевому назначению, а два временно выведено на техобслуживание.
Как отмечает Роскосмос, «Глонасс-К» — это перспективные космические аппараты Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. По сравнению со своими предшественниками они обладают улучшенными техническими характеристиками и увеличенным сроком активного существования. Кроме того, на их борту устанавливается специальный радиотехнический комплекс для работы в международной системе поиска и спасения терпящих бедствие КОСПАС-SARSAT.
https://www.ixbt.com/news/2022...
Станкостроение: продолжается уверенный рост производства.Росстат опубликовал Доклад «Социально-экономическое положение России» в январе-марте 2022 года.
Одним из примечательных фактов опубликованной статистики является продолжающийся уверенный рост российского станкостроения.
1. Выпуск металлорежущих станков в марте составил 528 шт., это 121,7% к марту прошлого года. За первый квартал в целом индекс производства составил 125,1%.
Старт 2022 года стал достойным продолжением роста последних лет: в 2021 году индекс производства МРС составил 120% к уровню 2020 года, всего в прошлом году произведено 5 428 металлорежущих станка.
2. Выпуск кузнечно-прессовых машин составил 775 шт., это 198,2% к марту прошлого года. За первый квартал в целом индекс производства составил 200%.
В 2021 году индекс производства КПО составил 122% к уровню 2020 год. Всего в прошлом году было произведено 4 524 машин кузнечно-прессовых.
Все цифры — согласно официальной статистике Росстата
Ростех разработал беспроводные Bluetooth-датчики для интернета вещей
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал беспроводные датчики для «умного дома», промышленного интернета вещей, систем безопасности и мониторинга параметров холодильного оборудования. Устройства изготовлены на базе герконов и отличаются от существующих аналогов расширенной сенсорикой и повышенной долговечностью.
В устройствах применяется технология Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy, BLE). Это позволяет увеличить срок автономной работы изделий до десяти лет без замены батарей. IoT-датчики предназначены для измерения температуры, влажности, освещенности, магнитного поля. Информация с датчиков поступает в мобильное приложение и систему мониторинга.
Линейка датчиков включает семь устройств, отличающихся набором встроенных и внешних сенсоров, а также типом и емкостью элементов питания. Серийный выпуск новых устройств будет развернут на мощностях Рязанского завода металлокерамических приборов (РЗМКП) холдинга «Росэлектроника».
«Мы видим широкие возможности применения новых датчиков – на складах с особыми условиями хранения, в промышленном холодильном оборудовании, в теплицах и в системах «умный дом». У датчиков есть режим Bluetooth Long Range. Это позволяет использовать их на расстоянии более километра от Bluetooth-станции. Изделия компактные, легко крепятся к поверхностям и работают в индустриальном диапазоне от -55 до +85 °С. На сегодняшний день уже созданы первые опытные образцы», – заявил генеральный директор Рязанского завода металлокерамических приборов Аркадий Орлов.
РЗМКП занимает 14% мирового рынка герконов, входит в тройку мировых лидеров. Герконы применяются в качестве контактных пар различных реле, выключателей, кнопок, датчиков и индикаторов в бытовой технике, автомобильной, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности.
IoT-датчики разработаны в рамках партнерства с российской компанией ООО «Тесла Смарт», обладающей широкими компетенциями в области проектирования и разработки беспроводных Bluetooth-датчиков, автономных NB/BLE-логгеров-регистраторов, INDOOR-навигации для контроля персонала и различного имущества в закрытых помещениях – на промышленных производствах, складах, строительных объектах, в торговых центрах.
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