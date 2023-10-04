Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.63

Начну с плаката Если помните, то это лейтенант "Улыбака", как его звали сами подчиненные. Это фрагмент плакаата с увеличением текста.

Посмотреть другие портреты и познакомиться с Героем можно тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Еще плакат

Другой портрет и о Герое можно посмотреть вот тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.21

"ПАМЯТЬ О НИХ ДОЛЖНА ЖИТЬ В ВЕКАХ"!!!

Копейское местное отделение "Боевое братство" Выпустило некролог:

Военнослужащий контрактной службы, стрелок, помощник гранатометчика Владимир Николаевич Вагин позывной «Бисер», награжденный орденом Мужества (посмертно).

Владимир Вагин родился 30 июля 1983 года в городе Копейск Челябинской области. В родном городе окончил школу №1, в перестроечный период - отмену красных галстуков и такого движения как «Пионерия» Владимир ровно на 1 день все-таки успел с гордостью носить галстук.

После школы Владимир поступил в Горный техникум, где проучился на специальность «Технология машиностроения» и окончил его в 2002 году.

В 2002 году Владимир был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, проходил службу в в\ч 34605 города Волгограда, после службы он вернулся в родной город, работал на частных предпринимателей.

«Жил как мог и работал как мог! Спустя время Владимир устроился по совету друга на Челябинский Фланцевый завод, где и задержался на долго. Встретил Владимир свое счастье в 2020 году и женился. Жили счастливо, не ссорились и умели договариваться в любых мелочах! Сдал на права купил машину, быстро продали, потому что водитель в семье жена, которую хлебом не корми, дай «баранку» в руки. Много путешествовали семьей по Уральским достопримечательным местам, излюбленное «НАШЕ» место было святилище Аллаки, там чаще всего мы отдыхали в палаточном лагере. Ребенку он заменил родного отца, воспитывал по-мужски и приучил ребенка к спорту! Лечил, когда болел и в общем все заботы настоящего отца взял на себя и с достоинством их выполнял! В октябре 2022 года пошел в военкомат за повесткой, но все же послушал меня - сказала: позовут иди, на заводе женщины не смогут тяжелую работу выполнять, пока нужен здесь и ему предоставили бронь. Прошло 5 месяцев… он похудел, изводя себя мыслями об СВО и подписал контракт со словами «Надо Вас защищать, чтоб «они» на наши земли не пришли» … Кто как не мы?».

Курс боевого слаживания Владимир проходил в Екатеринбурге. Состав их 18-й роты был одним из сильнейших.

3 июля 2 эшелона мобилизованных и контрактников были отправлены в зону проведения Специальной военной операции на Украине.

Рота в которой служил Владимир 20 июля 2023 года была перебазирована в район Кременной.

Спустя 3 дня активных боевых действий, сидя в окопах - "Солнце", 3 боевых товарища- 3 земляка -копейчанина («Пряник» -Александр, «Бисер» - Владимир и «Молодой» -Никита) остались одни! Раненые, которые могли ползком выбраться из окопов кричали «пацаны отходите, сейчас всех положат», в ответ Владимир прокричал «ползи в госпиталь, кто оборону будет держать, прикроем».

До последнего 3 бойца держали оборону, не теряя надежды с улыбкой на лице сидели рядом друг с другом и прикрывали 300-х. Оружие толком не стреляло, все было забито песком, не было ни сигарет, ни воды, ни еды. Все это продолжалось, пока вражеская сторона не начали обстреливать с миномета. 120 мина залетела в окоп к этим бойцам и прямо в ноги к Владимиру (Бисеру), на него и пришелся весь основной удар! 23 июля 2023 года все 3 бойца- Героя погибли от этой мины в одну секунду! Погибших копейчан с воинскими почестями похоронили на кладбище «Горняк» - на Аллее Героев ровно в том же порядке, в котором они погибли! На похоронах близким были переданы ордена Мужества и установлены флаги РФ!»

Спасибо огромное жене бойца-Героя Владимира Вагина за рассказ о своем супруге.

Мужества пережить невосполнимую потерю.

Светлая память…

https://vk.com/club210910297?w=wall-210910297_954

Копейские новости: В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб наш земляк, копейчанин Вагин Владимир Николаевич 1983 года рождения.

Прощание состоится 6 августа 11:00 в Копейском мемориале по адресу ул. Братьев Гожевых, 5А

Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Героя!

https://vk.com/wall-62112902_1085565

Там же отмечен еще один герой, погибший в том же бою, что и Вагин Владимир. Командир отделения мотострелкового взвода штурмового батальона, младший сержант Александр Сергеевич Масленников (позывной Пряник), награжденный орденом Мужества (посмертно).

Александр Масленников родился 9 сентября 1981 г. в г. Копейске Челябинской области.

Окончил среднюю общеобразовательную школу №4 п. Бажова, после окончания которой поступил в профессиональное училище №11 города Копейска на специальность "Слесарь по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля".

14 ноября 2001 г. был призван на «срочку» и направлен для прохождения службы в в\ч 63379 г. Омска. Спустя год службы было присвоено воинское звание "младший сержант" - воинская должности "Командир отделения специалистов реактивной артиллерии и миномётов".

За заслуги и отличную службу командованием в\ч 63779 г. Омска была выдана рекомендация для внеконкурсного зачисления в Государственное образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования.

По окончанию срочной службы, вернувшись в родной город был принят на работу в отдел вневедомственной охраны при УВД города Копейска на должность "Стрелка ВОХР", спустя несколько лет Александр понял, что ловить злодеев не его призвание. Потом работал в разных частных охранных предприятиях. А в 2010 году устроился на Челябинский кузнечно - прессовый завод на должность "кузнец-штамповщик" и отработал там 13 лет, выработал горячий стаж, награждён Почётной грамотой за отличные достижения в труде.

«В 2014 году встретил свою первую настоящую любовь, женился. В 2016 году родилась прекрасная дочь, которую он назвал Татьяной (ласково называл её "мой любимый Танчик"). Когда мы поженились у меня уже была четырёхлетняя дочь, принял как родную. Отличный семьянин, отзывчивый и верный друг, заботливый сын, самый лучший в мире муж и отец. Слов не хватит, чтобы описать все его достоинства. Точно так же, как и не описать всю боль и горе от потери моего любимого Сашули (так я его называла ласково дома, а он меня звал моя Евгеша).

В сентябре 2022 года Александр принял решение об участии в Специальной военной операции на Украине, подал документы в военкомат. Я всячески уговаривала, умоляла этого не делать, даже в порыве гнева порвала документы, поругались... потом вроде всё успокоилось, я выдохнула. Но не тут-то было, в феврале 2023 он меня поставил перед фактом: " Я ухожу защищать Родину и это не обсуждается" - сказал Александр.

В апреле мы его уже провожали на службу от областного военкомата. После курса боевого слаживания был назначен был на должность командира отделения мотострелкового взвода штурмового батальона. Очень быстро нашёл общий язык с боевыми товарищами, с кем-то более тесно общался с кем-то менее, но всё же они все стали одной большой семьёй. Во второй половине июля ребята уже отправились в зону боевых действий Луганскую народную республику под Кременную» рассказала жена Александра Масленникова.

По рассказам сослуживцев….Спустя 3 дня активных боевых действий с той и другой стороны, сидя в окопах - "Солнце", 3 боевых товарища- 3 земляка - южноуральца («Пряник» -Александр, «Бисер» - Владимир и «Молодой» -Никита) остались по сути одни! Они не оставили окоп и прикрывали до последнего отход раненных, которые еще могли передвигаться. На призывы уходящих «отходить» - бойцы из окопа ответили «а кто же будет вас прикрывать, кто будет держать оборону».

До последнего 3 бойца-копейчанина держали оборону, не теряя надежды с улыбкой на лице сидели рядом друг с другом и прикрывали 300-х – уходящих и тех кто был с ними в окопе.

23 июля 2023 года все 3 бойца- Героя погибли в одну секунду от прилетевшей мины прямо под ноги Владимиру (Бисеру)! Погибших копейчан с воинскими почестями похоронили на кладбище «Горняк» - на Аллее Героев ровно в том же порядке, в котором они погибли! На похоронах близким были переданы ордена Мужества и установлены флаги РФ!»

Спасибо огромное жене бойца-Героя Александра Масленникова за рассказ о своем супруге.

Память о подвиге земляков будет жить в сердцах не только родных, наша задача донести ее и до подрастающего поколения.

Светлая память

https://vk.com/club210910297?w=wall-210910297_953



Наш земляк, копейчанин Масленников Александр Сергеевич 1981 года рождения погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Сообщается, что в Копейске Александра ждали жена и две дочери.

Прощание с Александром состоится 3 августа 14:00 в мемориале по адресу ул. Бр.Гожевых, 5А,

Захоронение пройдёт на Копейском центральном кладбище в пос. Горняк.

Вечная память герою! Соболезнования родным и близким.

Запись на портале https://zpobeda.ru/aleksandr-maslennikov/

Новости Копейска 3 августа тоже принесли соболезнования родным и близким: https://smartik.ru/kopejsk/post/194577838

А вот и третий боец Никита копейчанин, погибший в том бою под Кременной Новости Копейска кратко сообщают:

Копейчанин, Вахитов Никита Петрович героически погиб на специальной военной операции на Украине.

Прощание состоится 6 августа 14:00 по адресу: с.Калачево ул.Набережная 23-6.

Похороны пройдут на АЛЕЕ СЛАВЫ в г. Копейск ( кладбище Горняк).

Желающим поехать на кладбище будет предоставлен автобус.

Это невосполнимая потеря. Соболезнования родным и близким. Вечная память Герою! Там же выставлены 2 фото

https://vk.com/wall-62112902_1085084

Портал ZаПобеду опубликовал только фото

https://t.me/zpobeda2022/5054

Еще один плакат Житель Усть-Лабинска и станицы Воронежской – 40-летний Андрей Владиславович Сизых отправился участвовать в специальной военной операции России на Украине 1 сентября. Спустя чуть более двух недель – 16 сентября – он погиб.

Андрей Сизых отправился воевать по зову сердца, рвался туда с самого начала спецоперации. По словам главы Воронежского сельского поселения Виктора Мацко, семью Сизых в станице хорошо знают и очень уважают, как настоящих патриотов своей Родины. Дед Андрея – участник Великой Отечественной войны, капитан минометной роты Константин Михайлович Сизых – участник битвы за Москву и Сталинградской битвы. Его, умершего в 2010 году, в станице хорошо помнят. Он более 30 лет проработал учителем в СОШ № 7, написал две книги.

У Андрея остались родители, сестры и двое детей.

Андрея Сизых похоронят в станице Воронежской. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

https://ustlabinfo.ru/news/2022-09-20-ustlabinets-andrey-siz...

Усть-Лабинский портал сообщает:

Сегодня, 23 сентября 2022 года, станица Воронежская Усть-Лабинского района простилась с Андреем Сизых, погибшем во время выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Ему было 40 лет.

Проститься с героем пришли многие жители станицы, а также друзья и одноклассники из городской школы № 5. Площадь перед станичным кладбищем была заполнена людьми и автотранспортом. Здесь же прошла гражданская панихида.

Глава сельского поселения Виктор Мацко, председатель станичного Совета ветеранов Галина Мальцева и военный комиссар Усть-Лабинского района Андрей Болгов выразили глубокие соболезнования родным Андрея, у которого остались родители, двое детей и другие близкие родственники. Ранее свою скорбь по поводу гибели Андрея выразило руководство района. Также телеграмму с соболезнованиями в адрес близких героя спецоперации и траурный венок направил депутат Государственной Думы Алексей Езубов.

Все расходы по организации похорон взяло на себя сельское поселение и местные предприниматели. Выступая перед собравшимися Галина Мальцева, которая также является депутатом совета Воронежского сельского поселения, объявила, что на территории станицы отменяются все праздничные мероприятия, в том числе День станицы. Его празднование было запланировано на завтра, 24 сентября, но в связи с гибелью земляка и объявленной частичной мобилизацией Совет депутатов и администрация поселения приняли решение воздержаться от увеселительных мероприятий до нового года. «Когда победим, тогда и повеселимся!», - добавил Виктор Мацко. По окончании панихиды была объявлена минута молчания. Андрея Сизых похоронили на центральной аллее кладбища под оружейный салют. Вечная память!

https://ustlabinsk.bezformata.com/listnews/stanitca-voronezh...

К сожалению, погиб... Помолимся о упокоении воина Васёхи Анатолия Ивановича...

С 17 июня числился в "пропавших без вести". Такая короткая запись найдена на странице ВК Памяти русских воинов. И прикреплены три фото воина.

https://vk.com/wall-210977916_168627

Каких-то дополнительных сведений не нашла. Вечерняя Казань 12.10.2022 сообщает:

30-летний житель Мамадышского района Татарстана Анис Галиуллин погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета «Нократ». Галиуллин был наводчиком-оператором в мотострелковом отделении батальона «Алга». Анис Галиуллин родился 21 мая 1992 года. В 2010 году закончил МБОУ «Омарская СОШ». На военную службу по контракту в батальон «Алга» поступил 25 августа 2022 года. Ефрейтор погиб 30 сентября. У него остались супруга, мать, два брата и две сестры. Похоронен в селе Омары.

https://www.evening-kazan.ru/news/efreytor-iz-tatarstanskogo...

«Он уже один раз уходил туда. Тогда вернулся живым»: в спецоперации погиб доброволец из Татарстана

Анис Галуиллин родился в многодетной семье - сообщает Казань-онлайн 116.ру У Аниса Галуиллина осталась жена. Коллаж: Mamadysh-rt.ru, Мария Романова

В Мамадышском районе республики похоронили погибшего в спецоперации добровольца батальона «Алга» Аниса Галуиллина. Ему было 30 лет. Информацию о его гибели журналисту 116.RU подтвердили в администрации Омарского сельского поселения.

Как рассказали сотрудники, Анис Галиуллин родился в многодетной семье. У него остались два брата и две сестры. Учился в Омарской средней школе и служил в армии.

— Он уже один раз уходил добровольцем. Вернулся живым и здоровым. Потом в августе ушел в батальон «Алга», — рассказали нам в администрации.

В последние годы Анис жил в Мамадыше и почти всю сознательную жизнь провел там. Иногда уезжал на заработки. Несмотря на это, в селе Омары, где он вырос, его хорошо помнят.

— В школе его характеризуют как жизнерадостного, усердного и целеустремленного парня. Жители села о нем тоже ничего плохо не говорят. Помогал соседям, если кто-то к нему обращался, — добавили в администрации.

Детей у Аниса Галуиллина не было. Он женился перед тем, как отправиться на спецоперацию. Погиб Анис 30 сентября.

https://116.ru/text/incidents/2022/10/13/71733257/

Новости Казани:

Батальон «Алга» понес потери на Украине: погиб 30-летний Анис Галиуллин.

Национальный именной батальон Татарстана "Алга" опять понес потерю - в зоне СВО на Украине погиб 30-летний боец подразделения Анис Галиуллин из Мамадышского района Татарстана.

Анис Галиуллин отправился в зону СВО добровольцем 25 августа в составе "Алга". Был ефрейтором, наводчиком-оператором мотострелкового подразделения. Погиб 30 сентября. Как пишет газета "Нократ", похоронили его в родном селе Омары.

https://prokazan.ru/news/view/batalon-alga-pones-poteri-na-u...

Анис Талгатович Галиуллин родился 21 мая 1992 года. В 2010 году закончил МБОУ «Омарская СОШ» Мамадышского муниципального района. 25 августа 2022 года поступил на военную службу по контракту на должность наводчика-оператора мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона «Алга». На основании извещения ВрИО командира войсковой части, ефрейтор Анис Галиуллин погиб 30 сентября 2022 года при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР. Дома его ждали супруга, мать, два брата и две сестры.

http://mamadysh-rt.ru/news/obshchestvo/v-mamadysskom-raione-... 27 мая в Узловой простились с туляком. Рядовой Евгений Викторович Денисов (1968 г.р.) погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На церемонии прощания присутствовали глава администрации Узловского района Николай Терехов, временно исполняющий обязанности военного комиссариата Узловского района Алексей Якунин и родные погибшего.

«Всегда русский солдат защищал слабых, людей, которые хотят нормально жить на своей земле. К сожалению, сегодня русским воинам приходится продолжать дело наших дедов и прадедов. Спасая боевых товарищей, мирных жителей, уходят лучшие бойцы. Евгений Викторович посвятил много времени и сил воспитанию подрастающего поколения. Он всегда был верен девизу «Никто кроме нас». Он погиб за нас и наше мирное будущее. Мы обязаны, сделать все, чтобы сохранить память о таких людях», – произнес речь Николай Терехов.

Алексей Якунин также выступил на траурном митинге. Он отметил, что туляк погиб за то, чтобы все мы жили под мирным небом.

https://1tulatv.ru/novosti/174857-v-uzlovoy-prostilis-s-pogi...

В ВК Узловая\не слухи

Прошёл год, как в ходе специальной военной операции, при исполнении воинского долга, проявляя героизм, мужество и отвагу, трагически погиб рядовой Евгений Викторович Денисов.

Евгений Викторович посвятил много времени и сил воспитанию подрастающего поколения города Узловая. Он всегда был верен девизу «Никто кроме нас». Он погиб за нас и наше мирное будущее.

https://vk.com/wall-165933456_645936



«Отец двоих детей, отличный друг»: военнослужащий из Челябинска погиб на Украине.

Никите Дерябину было 25 лет Никите Дерябину было 25 лет, у него остались жена и дети. Фото: Никита Дерябин / Vk.com

25-летний Никита Дерябин из Челябинска погиб на Украине, сообщил в соцсетях его друг. Информацию о смертельном ранении контрактника 23 марта подтвердили 74.RU в военкомате Курчатовского и Калининского районов. Простятся с военнослужащим в четверг в 12 часов в Свято-Симеоновском храме, уточнила его жена.

— Братишка, ты всегда в моем сердце. Я не могу поверить, что не увижу тебя больше. Прости меня за всё, родной. Спи спокойно, наш герой, — написал на своей странице во «ВКонтакте» друг погибшего Данис Сафин. — Дерябин Никита, отец троих детей, спортсмен, отличный друг, душа компании, погиб на Украине, выполняя служебный долг. Помним, любим, скорбим.

Прощальный пост опубликовала на своей страничке супруга погибшего Анна Дерябина.

— Я буду любить тебя до конца жизни. Ты был, есть и будешь самым лучшим в моей жизни, ты самый лучший папочка на свете. Я и наши детки будем гордиться тобой всю жизнь, — пообещала вдова. — Ты с нами, рядом наш ангел-хранитель, наш герой.

https://74.ru/text/incidents/2022/03/23/70527260/

Военнослужащий Никита Владиславович Дерябин из Челябинска погиб в ходе проведения спецоперации РФ на территории Украины. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства области.

«В ходе спецоперации РФ на Украине погиб военнослужащий Никита Дерябин. Власти области выражают соболезнования семье погибшего. Им будет оказана вся необходимая помощь», — сообщили URA.RU в администрации.

На момент гибели Никите Дерябину было 25 лет. Он служил в ГРУ, занимался единоборствами. У него осталась жена и двое детей. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» жена Никиты Дерябина написала, что для нее и их детей он останется лучшим папой в мире. Они будут гордиться им всю жизнь. Теща Никиты назвала его героем. По ее словам, мужчина доблестно защищал страну, своих детей и семью. Никита Дерябин служил в разведке. Фото: личная страница Никиты Дерябина в «ВКонтакте» Никита Дерябин занимался единоборствами. Фото: личная страница Никиты Дерябина в «ВКонтакте»

Новости Челябинска: https://ura.news/news/1052540474

https://news.mail.ru/incident/50562003/

Комсомольская Правда

«Спи спокойно, наш герой»: челябинец Никита Дерябин погиб в спецоперации на Украине.

В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Челябинска Никита Дерябин Прощание с погибшим пройдет 24 марта. Фото: Соцсети

Челябинец Никита Дерябин погиб в спецоперации на Украине. Об этом рассказали жена военнослужащего и его друг. У 25-летнего мужчины остались маленькие дети. Информацию подтвердили в правительстве Челябинской области.

— Навсегда. Буду любить тебя до конца жизни. Ты был, есть и будешь самым лучшим в моей жизни, ты самый лучший папочка на свете. Я и наши детки будем гордиться тобой всю жизнь. Ты с нами, рядом наш ангел-хранитель, наш ГЕРОЙ, — написала на своей странице во ВКонтакте Анна Дерябина. У Никиты остались маленькие дети

О гибели военного рассказал на своей странице и его товарищ Данис Сафин. Он охарактеризовал Никиту как отличного друга и душу компании.

— Братишка, ты всегда в моем сердце! Я не могу поверить, что не увижу тебя больше! Прости меня за все родной! Спи спокойно, наш герой, — попрощался с другом мужчина.

Прощание с Никитой состоится в четверг, 24 марта, в 12:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Олег КОСТЕНКО https://www.chel.kp.ru/daily/27370/4562175/

24.08.2023г. Состоялось прощание с нашим земляком Дунаевским Денисом Сергеевичем, погибшим в зоне СВО. «Наш земляк – настоящий патриот своей страны с честью исполнил свой воинский и гражданский долг. Он погиб как герой, во имя справедливости и мира.

Денис награждён Орденом Мужества посмертно.

Вечная память герою!»

Администрация Большекирсановского сельского поселения (Ростовская обл) выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Очень горько, когда нас покидают, молодые, красивые и сильные .

Помним. Сорбим вместе с вами.

Найдено в ВК на страничке администрации.

https://vk.com/wall-215542842_252

И больше ничего!

На ТГ "Герои России" весьма скромная запись от 25 сентября:

Жидикулов Сабр Булатович 18.01.2001.

Погиб 03.07.2023.

Прикрыв собой отход боевых товарищей.

Ты навсегда останешься в нашей памяти. Покойся с миром.

Награждён посмертно орденом мужества. И представлены фото

https://t.me/geroirussianarmy/814

Оренбургский Аграрный колледж 19 сентября разместил такие данные:

Еженедельно в актовом зале колледжа проходят «Разговоры о важном», звучит гимн Российской Федерации. Но сегодня особенный день – мы чтим память Героя РФ, участника спецоперации, выпускника нашего колледжа отделения ТОР, Жидикулова Сабра Булатовича.

— В 2017 Сабр окончил 9 классов Илекской СОШ

— В 2017 году поступил в наш колледж на очное отделение ТОР

— В марте 2021 года перевелся на заочное отделение

— 21.12.2021 был призван в армию. Службу проходил в в/ч пос. Тоцкое.

— 04.02.2022 подписал контракт и поехал на учения

— С 24.02.2022 участвовал в СВО, артиллерист

— 20.06.2022 награжден медалью За боевые отличия

3 июля 2023 года Сабр Булатович, прикрывая боевых товарищей погиб как Герой. За проявленное мужество Сабр Булатович также будет награжден посмертно. Память Героя спецоперации Жидикулова Сабра Булатовича почтили минутой молчания. В фойе колледжа организована вахта памяти Герою. Вечная память.

https://oacolledge.ru/archives/13

Очень мало данных. Только на своей страничке в ВК написала его одноклассница:

Погиб на Украине наш сверстник, одноклассник, военнообязанный Вертолетчик Шибанов Сергей Леонидович. Он защищал нашу страну, нас и покинул свою жизнь за мирное небо. У него осталась семья и трое детей. Город Глазов, школа №2

https://vk.com/wall-139297997_42

Нашлась еще иформация от 5 декабря 2022 года об открытие на школе мемориальной доски.

Вчера в школе №2 открыли мемориальные доски в память о Сергее Шибанове и Станиславе Гагарине. Они погибли в ходе спецоперации.

На открытии присутствовали родные и близкие бойцов, школьники, ветераны боевых действий, неравнодушные глазовчане.- Только сильные, волевые и характерные мужчины способны исполнять свой долг по защите Родины – служат они в Вооруженных Силах, являются они добровольцами или мужественно исполняют долг как мобилизованные. Они отдают свою жизнь за нас, за наших родных, за будущее нашей Родины, за наших детей. И каждый из таких сильных мужчин оберегает и сохраняет жизни десятков из нас. Наша святая обязанность, обязанность всего общества помнить их подвиг и уважать эту память, передавая будущим поколениям. И никто не вправе коверкать ее, - сказал глава города Сергей Коновалов.