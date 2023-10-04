Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.63

Начну с плакатаЕсли помните, то это лейтенант "Улыбака", как его звали сами подчиненные.Это фрагмент плакаата с увеличением текста.
Посмотреть другие портреты и познакомиться с Героем можно тут:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Еще плакат
Другой портрет и о Герое можно посмотреть вот тут:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.21
"ПАМЯТЬ О НИХ ДОЛЖНА ЖИТЬ В ВЕКАХ"!!!
Копейское местное отделение "Боевое братство" Выпустило некролог:
Военнослужащий контрактной службы, стрелок, помощник гранатометчика Владимир Николаевич Вагин позывной «Бисер», награжденный орденом Мужества (посмертно).
Владимир Вагин родился 30 июля 1983 года в городе Копейск Челябинской области. В родном городе окончил школу №1, в перестроечный период - отмену красных галстуков и такого движения как «Пионерия» Владимир ровно на 1 день все-таки успел с гордостью носить галстук.
После школы Владимир поступил в Горный техникум, где проучился на специальность «Технология машиностроения» и окончил его в 2002 году.
В 2002 году Владимир был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, проходил службу в в\ч 34605 города Волгограда, после службы он вернулся в родной город, работал на частных предпринимателей.
«Жил как мог и работал как мог! Спустя время Владимир устроился по совету друга на Челябинский Фланцевый завод, где и задержался на долго. Встретил Владимир свое счастье в 2020 году и женился. Жили счастливо, не ссорились и умели договариваться в любых мелочах! Сдал на права купил машину, быстро продали, потому что водитель в семье жена, которую хлебом не корми, дай «баранку» в руки. Много путешествовали семьей по Уральским достопримечательным местам, излюбленное «НАШЕ» место было святилище Аллаки, там чаще всего мы отдыхали в палаточном лагере. Ребенку он заменил родного отца, воспитывал по-мужски и приучил ребенка к спорту! Лечил, когда болел и в общем все заботы настоящего отца взял на себя и с достоинством их выполнял! В октябре 2022 года пошел в военкомат за повесткой, но все же послушал меня - сказала: позовут иди, на заводе женщины не смогут тяжелую работу выполнять, пока нужен здесь и ему предоставили бронь. Прошло 5 месяцев… он похудел, изводя себя мыслями об СВО и подписал контракт со словами «Надо Вас защищать, чтоб «они» на наши земли не пришли» … Кто как не мы?».
Курс боевого слаживания Владимир проходил в Екатеринбурге. Состав их 18-й роты был одним из сильнейших.
3 июля 2 эшелона мобилизованных и контрактников были отправлены в зону проведения Специальной военной операции на Украине.
Рота в которой служил Владимир 20 июля 2023 года была перебазирована в район Кременной.
Спустя 3 дня активных боевых действий, сидя в окопах - "Солнце", 3 боевых товарища- 3 земляка -копейчанина («Пряник» -Александр, «Бисер» - Владимир и «Молодой» -Никита) остались одни! Раненые, которые могли ползком выбраться из окопов кричали «пацаны отходите, сейчас всех положат», в ответ Владимир прокричал «ползи в госпиталь, кто оборону будет держать, прикроем».
До последнего 3 бойца держали оборону, не теряя надежды с улыбкой на лице сидели рядом друг с другом и прикрывали 300-х. Оружие толком не стреляло, все было забито песком, не было ни сигарет, ни воды, ни еды. Все это продолжалось, пока вражеская сторона не начали обстреливать с миномета.120 мина залетела в окоп к этим бойцам и прямо в ноги к Владимиру (Бисеру), на него и пришелся весь основной удар! 23 июля 2023 года все 3 бойца- Героя погибли от этой мины в одну секунду! Погибших копейчан с воинскими почестями похоронили на кладбище «Горняк» - на Аллее Героев ровно в том же порядке, в котором они погибли! На похоронах близким были переданы ордена Мужества и установлены флаги РФ!»
Спасибо огромное жене бойца-Героя Владимира Вагина за рассказ о своем супруге.
Мужества пережить невосполнимую потерю.
Светлая память…
https://vk.com/club210910297?w=wall-210910297_954
Копейские новости:В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб наш земляк, копейчанин Вагин Владимир Николаевич 1983 года рождения.
Прощание состоится 6 августа 11:00 в Копейском мемориале по адресу ул. Братьев Гожевых, 5А
Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Героя!
https://vk.com/wall-62112902_1085565
Там же отмечен еще один герой, погибший в том же бою, что и Вагин Владимир.Командир отделения мотострелкового взвода штурмового батальона, младший сержант Александр Сергеевич Масленников (позывной Пряник), награжденный орденом Мужества (посмертно).
Александр Масленников родился 9 сентября 1981 г. в г. Копейске Челябинской области.
Окончил среднюю общеобразовательную школу №4 п. Бажова, после окончания которой поступил в профессиональное училище №11 города Копейска на специальность "Слесарь по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля".
14 ноября 2001 г. был призван на «срочку» и направлен для прохождения службы в в\ч 63379 г. Омска. Спустя год службы было присвоено воинское звание "младший сержант" - воинская должности "Командир отделения специалистов реактивной артиллерии и миномётов".
За заслуги и отличную службу командованием в\ч 63779 г. Омска была выдана рекомендация для внеконкурсного зачисления в Государственное образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования.
По окончанию срочной службы, вернувшись в родной город был принят на работу в отдел вневедомственной охраны при УВД города Копейска на должность "Стрелка ВОХР", спустя несколько лет Александр понял, что ловить злодеев не его призвание. Потом работал в разных частных охранных предприятиях. А в 2010 году устроился на Челябинский кузнечно - прессовый завод на должность "кузнец-штамповщик" и отработал там 13 лет, выработал горячий стаж, награждён Почётной грамотой за отличные достижения в труде.
«В 2014 году встретил свою первую настоящую любовь, женился. В 2016 году родилась прекрасная дочь, которую он назвал Татьяной (ласково называл её "мой любимый Танчик"). Когда мы поженились у меня уже была четырёхлетняя дочь, принял как родную. Отличный семьянин, отзывчивый и верный друг, заботливый сын, самый лучший в мире муж и отец. Слов не хватит, чтобы описать все его достоинства. Точно так же, как и не описать всю боль и горе от потери моего любимого Сашули (так я его называла ласково дома, а он меня звал моя Евгеша).
В сентябре 2022 года Александр принял решение об участии в Специальной военной операции на Украине, подал документы в военкомат. Я всячески уговаривала, умоляла этого не делать, даже в порыве гнева порвала документы, поругались... потом вроде всё успокоилось, я выдохнула. Но не тут-то было, в феврале 2023 он меня поставил перед фактом: " Я ухожу защищать Родину и это не обсуждается" - сказал Александр.
В апреле мы его уже провожали на службу от областного военкомата. После курса боевого слаживания был назначен был на должность командира отделения мотострелкового взвода штурмового батальона. Очень быстро нашёл общий язык с боевыми товарищами, с кем-то более тесно общался с кем-то менее, но всё же они все стали одной большой семьёй. Во второй половине июля ребята уже отправились в зону боевых действий Луганскую народную республику под Кременную» рассказала жена Александра Масленникова.
По рассказам сослуживцев….Спустя 3 дня активных боевых действий с той и другой стороны, сидя в окопах - "Солнце", 3 боевых товарища- 3 земляка - южноуральца («Пряник» -Александр, «Бисер» - Владимир и «Молодой» -Никита) остались по сути одни! Они не оставили окоп и прикрывали до последнего отход раненных, которые еще могли передвигаться. На призывы уходящих «отходить» - бойцы из окопа ответили «а кто же будет вас прикрывать, кто будет держать оборону».
До последнего 3 бойца-копейчанина держали оборону, не теряя надежды с улыбкой на лице сидели рядом друг с другом и прикрывали 300-х – уходящих и тех кто был с ними в окопе.
23 июля 2023 года все 3 бойца- Героя погибли в одну секунду от прилетевшей мины прямо под ноги Владимиру (Бисеру)! Погибших копейчан с воинскими почестями похоронили на кладбище «Горняк» - на Аллее Героев ровно в том же порядке, в котором они погибли! На похоронах близким были переданы ордена Мужества и установлены флаги РФ!»
Спасибо огромное жене бойца-Героя Александра Масленникова за рассказ о своем супруге.
Память о подвиге земляков будет жить в сердцах не только родных, наша задача донести ее и до подрастающего поколения.
Светлая память
https://vk.com/club210910297?w=wall-210910297_953
Наш земляк, копейчанин Масленников Александр Сергеевич 1981 года рождения погиб в ходе специальной военной операции на Украине.Сообщается, что в Копейске Александра ждали жена и две дочери.
Прощание с Александром состоится 3 августа 14:00 в мемориале по адресу ул. Бр.Гожевых, 5А,
Захоронение пройдёт на Копейском центральном кладбище в пос. Горняк.
Вечная память герою! Соболезнования родным и близким.
Запись на портале https://zpobeda.ru/aleksandr-maslennikov/
Новости Копейска 3 августа тоже принесли соболезнования родным и близким: https://smartik.ru/kopejsk/post/194577838
А вот и третий боец Никита копейчанин, погибший в том бою под КременнойНовости Копейска кратко сообщают:
Копейчанин, Вахитов Никита Петрович героически погиб на специальной военной операции на Украине.
Прощание состоится 6 августа 14:00 по адресу: с.Калачево ул.Набережная 23-6.
Похороны пройдут на АЛЕЕ СЛАВЫ в г. Копейск ( кладбище Горняк).
Желающим поехать на кладбище будет предоставлен автобус.
Это невосполнимая потеря. Соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!Там же выставлены 2 фото
https://vk.com/wall-62112902_1085084
Портал ZаПобеду опубликовал только фото
https://t.me/zpobeda2022/5054
Еще один плакатЖитель Усть-Лабинска и станицы Воронежской – 40-летний Андрей Владиславович Сизых отправился участвовать в специальной военной операции России на Украине 1 сентября. Спустя чуть более двух недель – 16 сентября – он погиб.
Андрей Сизых отправился воевать по зову сердца, рвался туда с самого начала спецоперации. По словам главы Воронежского сельского поселения Виктора Мацко, семью Сизых в станице хорошо знают и очень уважают, как настоящих патриотов своей Родины.Дед Андрея – участник Великой Отечественной войны, капитан минометной роты Константин Михайлович Сизых – участник битвы за Москву и Сталинградской битвы. Его, умершего в 2010 году, в станице хорошо помнят. Он более 30 лет проработал учителем в СОШ № 7, написал две книги.
У Андрея остались родители, сестры и двое детей.
Андрея Сизых похоронят в станице Воронежской. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.
https://ustlabinfo.ru/news/2022-09-20-ustlabinets-andrey-siz...
Усть-Лабинский портал сообщает:
Сегодня, 23 сентября 2022 года, станица Воронежская Усть-Лабинского района простилась с Андреем Сизых, погибшем во время выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Ему было 40 лет.
Проститься с героем пришли многие жители станицы, а также друзья и одноклассники из городской школы № 5. Площадь перед станичным кладбищем была заполнена людьми и автотранспортом. Здесь же прошла гражданская панихида.
Глава сельского поселения Виктор Мацко, председатель станичного Совета ветеранов Галина Мальцева и военный комиссар Усть-Лабинского района Андрей Болгов выразили глубокие соболезнования родным Андрея, у которого остались родители, двое детей и другие близкие родственники. Ранее свою скорбь по поводу гибели Андрея выразило руководство района. Также телеграмму с соболезнованиями в адрес близких героя спецоперации и траурный венок направил депутат Государственной Думы Алексей Езубов.
Все расходы по организации похорон взяло на себя сельское поселение и местные предприниматели. Выступая перед собравшимися Галина Мальцева, которая также является депутатом совета Воронежского сельского поселения, объявила, что на территории станицы отменяются все праздничные мероприятия, в том числе День станицы. Его празднование было запланировано на завтра, 24 сентября, но в связи с гибелью земляка и объявленной частичной мобилизацией Совет депутатов и администрация поселения приняли решение воздержаться от увеселительных мероприятий до нового года. «Когда победим, тогда и повеселимся!», - добавил Виктор Мацко.По окончании панихиды была объявлена минута молчания. Андрея Сизых похоронили на центральной аллее кладбища под оружейный салют. Вечная память!
https://ustlabinsk.bezformata.com/listnews/stanitca-voronezh...
К сожалению, погиб... Помолимся о упокоении воина Васёхи Анатолия Ивановича...
С 17 июня числился в "пропавших без вести". Такая короткая запись найдена на странице ВК Памяти русских воинов.И прикреплены три фото воина.
https://vk.com/wall-210977916_168627
Каких-то дополнительных сведений не нашла.Вечерняя Казань 12.10.2022 сообщает:
30-летний житель Мамадышского района Татарстана Анис Галиуллин погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета «Нократ». Галиуллин был наводчиком-оператором в мотострелковом отделении батальона «Алга».Анис Галиуллин родился 21 мая 1992 года. В 2010 году закончил МБОУ «Омарская СОШ». На военную службу по контракту в батальон «Алга» поступил 25 августа 2022 года. Ефрейтор погиб 30 сентября. У него остались супруга, мать, два брата и две сестры. Похоронен в селе Омары.
https://www.evening-kazan.ru/news/efreytor-iz-tatarstanskogo...
«Он уже один раз уходил туда. Тогда вернулся живым»: в спецоперации погиб доброволец из Татарстана
Анис Галуиллин родился в многодетной семье - сообщает Казань-онлайн 116.руУ Аниса Галуиллина осталась жена. Коллаж: Mamadysh-rt.ru, Мария Романова
В Мамадышском районе республики похоронили погибшего в спецоперации добровольца батальона «Алга» Аниса Галуиллина. Ему было 30 лет. Информацию о его гибели журналисту 116.RU подтвердили в администрации Омарского сельского поселения.
Как рассказали сотрудники, Анис Галиуллин родился в многодетной семье. У него остались два брата и две сестры. Учился в Омарской средней школе и служил в армии.
— Он уже один раз уходил добровольцем. Вернулся живым и здоровым. Потом в августе ушел в батальон «Алга», — рассказали нам в администрации.
В последние годы Анис жил в Мамадыше и почти всю сознательную жизнь провел там. Иногда уезжал на заработки. Несмотря на это, в селе Омары, где он вырос, его хорошо помнят.
— В школе его характеризуют как жизнерадостного, усердного и целеустремленного парня. Жители села о нем тоже ничего плохо не говорят. Помогал соседям, если кто-то к нему обращался, — добавили в администрации.
Детей у Аниса Галуиллина не было. Он женился перед тем, как отправиться на спецоперацию. Погиб Анис 30 сентября.
https://116.ru/text/incidents/2022/10/13/71733257/
Новости Казани:
Батальон «Алга» понес потери на Украине: погиб 30-летний Анис Галиуллин.
Национальный именной батальон Татарстана "Алга" опять понес потерю - в зоне СВО на Украине погиб 30-летний боец подразделения Анис Галиуллин из Мамадышского района Татарстана.
Анис Галиуллин отправился в зону СВО добровольцем 25 августа в составе "Алга". Был ефрейтором, наводчиком-оператором мотострелкового подразделения. Погиб 30 сентября. Как пишет газета "Нократ", похоронили его в родном селе Омары.
https://prokazan.ru/news/view/batalon-alga-pones-poteri-na-u...
Анис Талгатович Галиуллин родился 21 мая 1992 года. В 2010 году закончил МБОУ «Омарская СОШ» Мамадышского муниципального района. 25 августа 2022 года поступил на военную службу по контракту на должность наводчика-оператора мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона «Алга». На основании извещения ВрИО командира войсковой части, ефрейтор Анис Галиуллин погиб 30 сентября 2022 года при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР. Дома его ждали супруга, мать, два брата и две сестры.
http://mamadysh-rt.ru/news/obshchestvo/v-mamadysskom-raione-...27 мая в Узловой простились с туляком. Рядовой Евгений Викторович Денисов (1968 г.р.) погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На церемонии прощания присутствовали глава администрации Узловского района Николай Терехов, временно исполняющий обязанности военного комиссариата Узловского района Алексей Якунин и родные погибшего.
«Всегда русский солдат защищал слабых, людей, которые хотят нормально жить на своей земле. К сожалению, сегодня русским воинам приходится продолжать дело наших дедов и прадедов. Спасая боевых товарищей, мирных жителей, уходят лучшие бойцы. Евгений Викторович посвятил много времени и сил воспитанию подрастающего поколения. Он всегда был верен девизу «Никто кроме нас». Он погиб за нас и наше мирное будущее. Мы обязаны, сделать все, чтобы сохранить память о таких людях», – произнес речь Николай Терехов.
Алексей Якунин также выступил на траурном митинге.Он отметил, что туляк погиб за то, чтобы все мы жили под мирным небом.
https://1tulatv.ru/novosti/174857-v-uzlovoy-prostilis-s-pogi...
В ВК Узловая\не слухи
Прошёл год, как в ходе специальной военной операции, при исполнении воинского долга, проявляя героизм, мужество и отвагу, трагически погиб рядовой Евгений Викторович Денисов.
Евгений Викторович посвятил много времени и сил воспитанию подрастающего поколения города Узловая. Он всегда был верен девизу «Никто кроме нас». Он погиб за нас и наше мирное будущее.
https://vk.com/wall-165933456_645936
«Отец двоих детей, отличный друг»: военнослужащий из Челябинска погиб на Украине.
Никите Дерябину было 25 летНиките Дерябину было 25 лет, у него остались жена и дети. Фото: Никита Дерябин / Vk.com
25-летний Никита Дерябин из Челябинска погиб на Украине, сообщил в соцсетях его друг. Информацию о смертельном ранении контрактника 23 марта подтвердили 74.RU в военкомате Курчатовского и Калининского районов. Простятся с военнослужащим в четверг в 12 часов в Свято-Симеоновском храме, уточнила его жена.
— Братишка, ты всегда в моем сердце. Я не могу поверить, что не увижу тебя больше. Прости меня за всё, родной. Спи спокойно, наш герой, — написал на своей странице во «ВКонтакте» друг погибшего Данис Сафин. — Дерябин Никита, отец троих детей, спортсмен, отличный друг, душа компании, погиб на Украине, выполняя служебный долг. Помним, любим, скорбим.
Прощальный пост опубликовала на своей страничке супруга погибшего Анна Дерябина.
— Я буду любить тебя до конца жизни. Ты был, есть и будешь самым лучшим в моей жизни, ты самый лучший папочка на свете. Я и наши детки будем гордиться тобой всю жизнь, — пообещала вдова. — Ты с нами, рядом наш ангел-хранитель, наш герой.
https://74.ru/text/incidents/2022/03/23/70527260/
Военнослужащий Никита Владиславович Дерябин из Челябинска погиб в ходе проведения спецоперации РФ на территории Украины. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства области.
«В ходе спецоперации РФ на Украине погиб военнослужащий Никита Дерябин. Власти области выражают соболезнования семье погибшего. Им будет оказана вся необходимая помощь», — сообщили URA.RU в администрации.
На момент гибели Никите Дерябину было 25 лет. Он служил в ГРУ, занимался единоборствами. У него осталась жена и двое детей. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» жена Никиты Дерябина написала, что для нее и их детей он останется лучшим папой в мире. Они будут гордиться им всю жизнь. Теща Никиты назвала его героем. По ее словам, мужчина доблестно защищал страну, своих детей и семью.Никита Дерябин служил в разведке. Фото: личная страница Никиты Дерябина в «ВКонтакте»Никита Дерябин занимался единоборствами. Фото: личная страница Никиты Дерябина в «ВКонтакте»
Новости Челябинска: https://ura.news/news/1052540474
https://news.mail.ru/incident/50562003/
Комсомольская Правда
«Спи спокойно, наш герой»: челябинец Никита Дерябин погиб в спецоперации на Украине.
В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Челябинска Никита ДерябинПрощание с погибшим пройдет 24 марта. Фото: Соцсети
Челябинец Никита Дерябин погиб в спецоперации на Украине. Об этом рассказали жена военнослужащего и его друг. У 25-летнего мужчины остались маленькие дети. Информацию подтвердили в правительстве Челябинской области.
— Навсегда. Буду любить тебя до конца жизни. Ты был, есть и будешь самым лучшим в моей жизни, ты самый лучший папочка на свете. Я и наши детки будем гордиться тобой всю жизнь. Ты с нами, рядом наш ангел-хранитель, наш ГЕРОЙ, — написала на своей странице во ВКонтакте Анна Дерябина.У Никиты остались маленькие дети
О гибели военного рассказал на своей странице и его товарищ Данис Сафин. Он охарактеризовал Никиту как отличного друга и душу компании.
— Братишка, ты всегда в моем сердце! Я не могу поверить, что не увижу тебя больше! Прости меня за все родной! Спи спокойно, наш герой, — попрощался с другом мужчина.
Прощание с Никитой состоится в четверг, 24 марта, в 12:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.
Олег КОСТЕНКО https://www.chel.kp.ru/daily/27370/4562175/
24.08.2023г. Состоялось прощание с нашим земляком Дунаевским Денисом Сергеевичем, погибшим в зоне СВО. «Наш земляк – настоящий патриот своей страны с честью исполнил свой воинский и гражданский долг. Он погиб как герой, во имя справедливости и мира.
Денис награждён Орденом Мужества посмертно.
Вечная память герою!»
Администрация Большекирсановского сельского поселения (Ростовская обл) выражают глубокое соболезнование родным и близким.
Очень горько, когда нас покидают, молодые, красивые и сильные .
Помним. Сорбим вместе с вами.
Найдено в ВК на страничке администрации.
https://vk.com/wall-215542842_252
И больше ничего!
На ТГ "Герои России" весьма скромная запись от 25 сентября:
Жидикулов Сабр Булатович 18.01.2001.
Погиб 03.07.2023.
Прикрыв собой отход боевых товарищей.
Ты навсегда останешься в нашей памяти. Покойся с миром.
Награждён посмертно орденом мужества.И представлены фото
https://t.me/geroirussianarmy/814
Оренбургский Аграрный колледж 19 сентября разместил такие данные:
Еженедельно в актовом зале колледжа проходят «Разговоры о важном», звучит гимн Российской Федерации. Но сегодня особенный день – мы чтим память Героя РФ, участника спецоперации, выпускника нашего колледжа отделения ТОР, Жидикулова Сабра Булатовича.
— В 2017 Сабр окончил 9 классов Илекской СОШ
— В 2017 году поступил в наш колледж на очное отделение ТОР
— В марте 2021 года перевелся на заочное отделение
— 21.12.2021 был призван в армию. Службу проходил в в/ч пос. Тоцкое.
— 04.02.2022 подписал контракт и поехал на учения
— С 24.02.2022 участвовал в СВО, артиллерист
— 20.06.2022 награжден медалью За боевые отличия
3 июля 2023 года Сабр Булатович, прикрывая боевых товарищей погиб как Герой. За проявленное мужество Сабр Булатович также будет награжден посмертно.Память Героя спецоперации Жидикулова Сабра Булатовича почтили минутой молчания. В фойе колледжа организована вахта памяти Герою. Вечная память.
https://oacolledge.ru/archives/13
Очень мало данных. Только на своей страничке в ВК написала его одноклассница:
Погиб на Украине наш сверстник, одноклассник, военнообязанный Вертолетчик Шибанов Сергей Леонидович. Он защищал нашу страну, нас и покинул свою жизнь за мирное небо.У него осталась семья и трое детей. Город Глазов, школа №2
https://vk.com/wall-139297997_42
Нашлась еще иформация от 5 декабря 2022 года об открытие на школе мемориальной доски.
Вчера в школе №2 открыли мемориальные доски в память о Сергее Шибанове и Станиславе Гагарине. Они погибли в ходе спецоперации.
На открытии присутствовали родные и близкие бойцов, школьники, ветераны боевых действий, неравнодушные глазовчане.- Только сильные, волевые и характерные мужчины способны исполнять свой долг по защите Родины – служат они в Вооруженных Силах, являются они добровольцами или мужественно исполняют долг как мобилизованные. Они отдают свою жизнь за нас, за наших родных, за будущее нашей Родины, за наших детей. И каждый из таких сильных мужчин оберегает и сохраняет жизни десятков из нас. Наша святая обязанность, обязанность всего общества помнить их подвиг и уважать эту память, передавая будущим поколениям. И никто не вправе коверкать ее, - сказал глава города Сергей Коновалов.
Владимир Апаликов / Общество
Сегодня в Волгограде родным и близким павших воинов, участников СВО, переданы ордена Мужества. Торжественно-траурная церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Награды вручили заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов и заместитель военного комиссара региона полковник Сергей Юдин.
Орденами Мужества награждены посмертно: старший лейтенант Лапин Артем Александрович, старший лейтенант Усманов Руслан Ильгизович, старший сержант Лебедь Руслан Анатольевич, сержант Кулагин Михаил Викторович.
https://riac34.ru/news/152631/
Ну и перепечатки этого сообщения.
https://dzen.ru/a/Y8kvTDm6aFNe
https://vk.com/wall-11527738_6
О погибшем Шиянове Александре ни в СМИ, ни в сети ничего не найдено, кроме записи в ТГ канале Соколова Андрея:
В Буденновске состоялась церемония награждения государственными наградами военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.
Ордена Мужества были переданы родственникам и супругам прикумских бойцов, награжденных посмертно.
Проявив невероятную стойкость, мужество, беззаветную любовь к Родине, шагнули в бессмертие и наши земляки: сержант контрактной службы 487 отдельного вертолетного полка Шиянов Александр Николаевич, младший сержант контрактной службы 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады Марданов Максим Сергеевич, рядовой контрактной службы 487 отдельного вертолетного полка Машков Александр Владимирович, капитан контрактной службы 4 гвардейской танковой дивизии сухопутных войск РФ Кохович Александр Александрович, ефрейтор контрактной службы 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады Магомедов Абдула Иса-Кадыевич. Днем ранее награда передана родным рядового контрактной службы 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады Магомедова Шамиля Иса-Кадыевича.
Смешанные и искренние чувства скорби и гордости переполняли всех собравшихся в зале городского Дома культуры: родных, сослуживцев, юных патриотов – студентов и юнармейцев.
Прикумье никогда не забудет своих героев. Они пали за правое дело. Память о них навсегда останется в наших сердцах.
https://t.me/andrei_sokolov2626/5502Глава администрации Бутурлиновского муниципального районна Воронежской обл. Юрий Матузов о случившемся:
- C бoльшoй гopeчью и пpиcкopбиeм cooбщaю o тoм, чтo пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм пoгиб наш земляк Роман Борисович Иголкин.
Πpинoшy cвoи глyбoкиe coбoлeзнoвaния его poдным и близким.
Для всех нас это большая боль, огромное горе, которое трудно передать словами.
Иголкин Роман Борисович родился в 1979 году в селе Великоархангельское.
В первый класс Великоархангельской средней школы пошел в 1987 году.
Рос хорошим парнем- спортсменом, не раз защищал честь класса и школы на различных соревнованиях. Мечтал стал военным, готовился к этому. Среди одноклассников пользовался уважением.
В 1996 году окончил 10 классов, поступил в Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. По окончании в 2002 году получил распределение в поселок Серышево Амурской области, где проходил службу до 2009 года в частях дальней авиации на командных должностях: командир взвода, командир роты, командир батальона.
С 2009 по 2016 год проходил службу в Шайковке Калужской области в должности командира батальона обеспечения полетов бомбардировочного полка дальней авиации. В 2013 году ему присвоено звание подполковника.
С 2016 года по 2021 год был переведен в войска национальной гвардии Южного федерального округа. Проходил службу в должности заместителя командира по тылу смешанного авиационного полка.
В августе 2021 года уволился. 7 февраля 2022 года вновь был призван в ВС РФ. В марте убыл для выполнения задач СВО на Украине. Награжден наградами РФ.
Погиб 3 июля 2022 года в городе Мелитополь в ходе выполнения боевых задач СВО.
Роман Борисович нaвceгдa ocтaнeтcя для нac вcex пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy. Beчнaя пaмять!
https://www.butur-rn.ru/content/news/index.php?ne
Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким Романа Иголкина, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Слова главы региона опубликовали в официальном телеграм-канале правительства Воронежской области в четверг, 7 июля. – Роман Борисович родился в нашей области и здесь же реализовал свою мечту – стать военным. На протяжении многих лет он честно служил Родине и до конца исполнил долг, принимая участие в специальной военной операции. Роман Иголкин на протяжении семи лет проходил службу в Шайковке Калужской области в должности командира батальона обеспечения полетов бомбардировочного полка дальней авиации. В 2013 году ему присвоили звание подполковника. Затем до 2021 года он служил в войсках национальной гвардии Южного федерального округа, потом уволился. 7 февраля 2022 года его вновь призвали в ВС РФ, а в марте он поехал выполнять задачи СВО на Украине. Погиб 3 июля в городе Мелитополь.
https://vk.com/wall-83041210_65911
Новости Воронежа так же написали об Иголкине Романе
https://voronezh-news.net/politics/2022/07/07/247856.html
О Лебеде Руслане ничего не смогла найти. Разве что вот это сообщение о награждении героев.
В Волгограде родным воинов-участников СВО переданы ордена Мужества
Сегодня в Волгограде родным и близким павших воинов, участников СВО, переданы ордена Мужества. Торжественно-траурная церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Награды вручили заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов и заместитель военного комиссара региона полковник Сергей Юдин.
Орденами Мужества награждены посмертно: старший лейтенант Лапин Артем Александрович, старший лейтенант Усманов Руслан Ильгизович, старший сержант Лебедь Руслан Анатольевич, сержант Кулагин Михаил Викторович.
https://riac34.ru/news/152631/
Это же сообщение было перепечатано еще несколькими изданиями.
И опять нет никаких подробностей, к сожалению.
И на этом выпуск сегодня закончен
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