Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10

Продолжаем публикацию оригинальных обоев Взятых с разных ресурсов в том числе и с ресурса Минобороны России. Возможно, пригодится. Z и V: в твоем сердце, на компьютере и телефоне!

Предыдущие темы: На одном из зданий Орехово-Зуево был создан мурал Граффити с десантником, погибшим в Гостомеле, появилось в Орехово-Зуево. Хохоль! Сдавайся.