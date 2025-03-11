Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет

Попался мне вот такой материал, когда делалась тема о съемках фильма "Три плюс два", я долго на ней "висела" (может потому что в свое время несколько раз ездила на машине дикарем по Крымскому побережью и мне интересно было это видеть). Предлагаю и Вам посмотреть как изменились места съемок за 60 лет.

Практически 60 лет назад, в августе 1962 года в Крым приехала большая съёмочная группа во главе с режиссёром Генрихом Оганесяном для съёмок фильма "3+2". Это был совершенно новый для СССР формат: большая половина фильма снималась в одной локации, а вторая половина представляла из себя то, что во всём мире называется "road movie" или, проще говоря, фильм-путешествие.

Автор Андрей Василисков.

Увы, был в апреле.

Съёмочная группа в Новом Свете

Спустя 60 лет я приехал в Крым и прокатился по местам съёмок фильма, который, стал если не культовым то очень популярным в СССР. Заканчиваю демагогию, давайте сравнивать!

Начинается фильм с кадров крымских пляжей, забитых людьми чуть более, чем полностью.

Снимались эти сцены в городе Алушта на пляже неподалёку от улицы Ленина. Сейчас здесь многое изменилось - Алушту прилично застроили, а на заднем плане уже лет 30 виднеется главный алуштинский недострой - знаменитый "Утюг". Людей в апреле практически нет.

После этого фильм переносит нас в главную локацию съёмок, которая находится более чем в 100 километрах от предыдущей - дикий пляж в посёлке Новый Свет, где отдыхают Сундуков и компания в исполнении Андрея Миронова, Евгения Жарикова и Геннадия Нилова.

Увы, сейчас отдохнуть тут вдали от людей у вас точно не получится. Да и свою "Волгу" загнать сюда даже не удастся, даже если она у вас каким-то чудом сохранилась. Пляжик огорожен и наполовину застроен.

Но тот самый "камень Сундукова" на месте.

Первую тройку игроков мы посмотрели, теперь давайте перейдём к +2. Вот они на горбатом "Запорожце" едут по крымским серпантинам

Находится этот серпантин неподалёку от посёлка Весёлое.

Этот красивый кадр сделан на серпантине около посёлка Приветное.

За 60 лет трассировка дороги несколько изменилась и к морю она теперь не спускается.

Вообще, девчонок по Крыму потрепало изрядно. Вуаля, и мы уже в Ялте на Ливадийском шоссе.

Оно за 60 лет тут прилично изменилось.

Вот таким своеобразным маршрутом, двигаясь в совершенно противоположном направлении, девушки добираются до Нового Света.

Не в качестве сравнения, а просто между строк - несмотря на то, что фактически большая часть фильма снята в одном месте - смотреть его вообще не скучно: Генрих Оганесян уделял огромное внимание деталям и использовал несколько совершенно новых приёмов: например, фильм снят на широкоформатную плёнку, фактически панорамно, поэтому каждый кадр хочется рассматривать. Ну а качество картинки для тех годов - просто невероятное!

Тем временем, Наташа и Вадим отправляются в город. Ближайший город к лагерю - это Судак, но оказываются они в Алуште около автовокзала.

Здесь изменилось практически всё - рядом с автовокзалом появился подземный переход и выросло несколько ларьков. Ну а сделать кадр один-в-один вообще невозможно, ведь вокруг ещё и забор "транспортной безопасности стоит".

Но до Судака наши герои всё-таки добираются - чтобы поесть в ресторане. И тут маленький сюрприз от съёмочной группы - официантом Наташи и Вадима выступает не кто иной, как сам Генрих Оганесян, режиссёр фильма.

Как я уже сказал, место, где находится ресторан - это Судак, а если точнее - местная набережная. Сейчас ресторанчика здесь нет, но место легко угадывается по силуэту гор на заднем плане.

Вадик и Наташа вкусно ужинают в ресторане Судака с видом на Чёрном море. Ну а после этого наши герои отправляются в сторону лагеря, по пути захватив с собой роскошный вид на Генуэзскую крепость в Судаке.

Сейчас Судак разросся и выглядит несколько иначе.

Ребята возвращаются в лагерь, где творится настоящая походная романтика. И снова я выражаю огромное почтение режиссёру Генриху Оганесяну: в плане картинки этот фильм - настоящая конфетка, равных которому в советском кинематографе тех лет даже близко не было.

И вот он, побег. Консервная банка системы "Запорожец" срывается с места и устремляется в приключение по крымским дорогам.

Ребята устремляются в погоню. И вот они уже обгоняют автобус около села Весёлое.

Случилось это где-то здесь.

Ой! Развернулись и едем в другую сторону, теперь подъезжаем к Весёлому со стороны Алушты.

Эх, жаль - милых столбиков ограждения и красивого въездного знака не сохранилось.

И вот, 21-я Волга выезжает на самый красивый участок дороги "Алушта - Судак", который идёт прямо вдоль моря.

Снималось где-то здесь. Точный ракурс повторить не удалось - поставить машину там просто негде, а идти вдоль дороги километр - занятие сомнительное. Но место явно угадывается - и, ничего себе, даже столбики сохранились!

Обгон и башня Чобан-Куле вдалеке.

Сейчас здесь вот так.

Проезжаем Приветное и мост через реку Ускут.

Проезжаем то же самое спустя 60 лет. Деревья подросли.

Оп! Загвоздочка. Около Приветного монтируют опору ЛЭП.

В 2022 ЛЭП была на месте.

Девчонки возвращаются обратно, а там никого...

Парни тоже решают развернуться. Ну по сюжету, в смысле. По факту как ехали в сторону Алушты, так и едут. Вот сцена на изгибе дороги около Морского.

Сейчас так.

Обгон на мосту через реку Ворон...

Ещё одна маленькая находка - если присмотреться, то можно увидеть, что конструкции моста до сих пор оригинальные!

Милейшая сцена с гусями снималась в селе Морское.

Где-то вот здесь.