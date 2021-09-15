Губернатор Калининграда всем показал - жить без мигрантов в России можно и очень даже неплохо

Царьград уже писал о добром почине калининградского губернатора Антона Алиханова, фактически избавившего свой регион от засилья мигрантов. Нет, не подумайте, никаких массовых депортаций или чего-то в этом духе. Всего лишь серия разумных ограничений на трудоустройство в ряде сфер деятельности. Чем закончится этот долгожданный эксперимент, увидим. Но уже первые результаты позволили Алиханову (к слову сказать, самому молодому губернатору в России – ему 34 года) опровергнуть навязший в зубах миф о том, что "без мигрантов – никак".

По свидетельству побывавших в Калининграде людей, мигранты там если и присутствуют, то в крайне незначительном количестве. По крайней мере, обычных для Москвы и Питера шумных толп "понаехавших" на улице, не понимающих тебя продавцов в магазинах, забитых не говорящими по-русски детьми школьных классов и тем более ставших повседневностью для русских городов массовых мигрантских побоищ там точно нет.

Более того, вопреки навязываемому через множество СМИ лоббистами "мигрантской экономики" мнению, что без работящих и дешёвых мигрантов у нас всё рухнет, а русские всё равно на стройки и в ЖКХ работать не пойдут, в Калининграде ничего подобного не случилось.

Ни мигрантов, ни преступности, ни безработицы

Разумеется, русским пришлось платить больше, поскольку их, в отличие от приезжих, интересуют белые зарплаты. Однако, вопреки прогнозам мигрантофилов, к резкому повышению цен на всё это не привело. Зато в качестве первых результатов калининградский губернатор может похвастаться падением преступности по таким тяжким статьям, как грабежи, изнасилования и т.п. процентов на 30-40 за последний год. Что население не без оснований связывает с резким сокращением числа "понаехавших". Калининградская область сегодня имеет репутацию едва ли не самого безопасного региона России. И ещё один важный результат: по уровню безработицы Калининградская область в стране на весьма "скромном" 52-м месте (из 85) и есть основание полагать, что после введения очередных "антимигрантских" мер безработица снизится ещё больше.

Там, где в Москве и Питере работают почти сплошь Равшаны и Джамшуты, в Калининграде трудится местная молодёжь: официантами, продавцами уличного фастфуда, строителями, даже дворниками.А после того как нынешним летом Алиханов запретил приезжим из Средней Азии и Закавказья работать в такси, сфере услуг и ЖКХ, можно ожидать, что в ближайшем будущем и эти сферы изрядно "обрусеют".

Как выясняется, экономика и без мигрантов может показывать весьма неплохие результаты. При Алиханове в области динамично развиваются сфера строительства – домов и инфраструктуры, сельское хозяйство, туризм и высокие технологии. А главное – вырос в глазах граждан авторитет местной власти (на губернаторских выборах 2017 года Антон Алиханов получил более 81% голосов). Притом что Алиханов – член "Единой России" (скажем так, не слишком популярной сегодня), это нисколько не влияет на его личный рейтинг у калининградцев. Люди просто видят, что губернатор делает то, что делает, ради них, а не ради прибылей "дружественных" ему компаний. Возможно, именно этот подход – голосовать за конкретного человека, а не за партию, в которой он состоит, – станет вскоре определяющим трендом в нашем обществе, уставшем от вопиющего эгоизма обнаглевших "элит". Хорошо бы!

Что с того?

Не секрет, что до сей поры миграционная политика в стране (пусть даже вопреки соответствующей стратегии, подписанной президентом) ведётся под мощнейшим влиянием лоббистов бизнес-структур, жиреющих на бесправном мигрантском труде. Внимая подпевающим им (надо думать, небескорыстно) СМИ, немало наших сограждан сами понемногу поверили в абсолютно бредовые мифы о миграции. Что завоз и использование мигрантов – это в эпоху глобализации экономики общая тенденция, которой не надо бояться. Что "русские работать не хотят" и если не завозить миллионами Равшанов и Джамшутов, то завтра экономика рухнет и работать будет совершенно некому. Что плодовитые мигранты запросто решат все наши демографические проблемы, стоит только массово и без ограничений давать им гражданство, не требуя таких "малозначительных" условий, как знание русского языка и наших законов…

Что ж, как говаривал незабвенный доктор Геббельс: "Ложь после многократного повторения начинает восприниматься как правда". Тем более когда ложь эта подтверждается вроде как государственной (а на самом деле по сути своей антигосударственной) политикой в области миграции.

В этом смысле то, что делает ныне Антон Алиханов, – это важнейший прецедент. По сути, он на уровне своего региона ставит миграционную политику с головы на ноги, как ей быть и положено. Поскольку совершенно очевидно, что сначала работу должны получить свои граждане – и лишь потом, если что останется, приезжие мигранты. Но работодатель никогда сам не повысит зарплату работникам, не улучшит условия труда и не станет платить "вбелую", чтобы на соответствующие места приходили русские. Не станет до тех пор, пока за воротами стоит толпа готовых на всё мигрантов. Так что единственный способ для власти заставить его порадеть своим согражданам, вместо того чтобы набивать карманы, – это ограничить использование мигрантского труда административными мерами. Что, собственно, Антон Алиханов и делает. Так что Бог ему в помощь!

ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ

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