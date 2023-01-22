«Ни один театр мира не сможет существовать без Чайковского и "Щелкунчика"»

Весной, когда начались разговоры об отмене русской культуры, народный артист России Николай Цискаридзе говорил, что ни один театр мира не сможет существовать без Чайковского, особенно без «Щелкунчика». Так и случилось. А теперь и.о. ректора Академии русского балета им. А.Я. Вагановой привез в Москву своих учеников, которые станцуют самый новогодний балет на сцене Кремлевского дворца 20 и 21 декабря. О том, каково детям конкурировать с «Щелкунчиком» Большого театра, что можно заработать на столичных гастролях и какой рекорд Цискаридзе до сих пор не побит, артист рассказал в интервью «Известиям» накануне кремлевских выступлений.

«Не представляете, как девочки-снежинки пашут»

— Вы впервые привезете в Москву «Щелкунчика». В чьей редакции балет?

— Этот спектакль поставлен в 1934 году Василием Вайноненом. А в 1935-м в Советском Союзе вернули новогоднюю елку, и было решено, что «Щелкунчик» тоже не враждебное сочинение. Тогда на премьере в роли Маши вышла молодая балерина Галина Уланова, а Принцем был Константин Сергеев. С того дня балет идет на сцене Мариинского театра, хотя изначально был поставлен для училища, и его танцевали дети . Потом на главные партии стали приглашать солистов Мариинки или выпускников академии . Так было до 1989 года. А после «Щелкунчика» стали танцевать только артисты Мариинского театра, но все же в очередь с ними идет спектакль учеников Вагановской академии.

Но как-то так складывалось, что с 1934 года ни разу этот спектакль в исполнении детей не доезжал до Москвы . Когда я стал ректором, Академия Вагановой регулярно летом показывает программу выпускников в Кремле. А тут мы подумали: а почему не довезти и «Щелкунчика»? Фото: пресс-служба Академии русского балета имени Вагановой

— Вы решили конкурировать с «Щелкунчиком» Большого театра?

— Да что вы! У меня складывается впечатление, что этим «Щелкунчиком» все затравлены. В Большой театр не попасть. Билеты на новогодние спектакли продают за бешеные деньги. Люди пересылают друг другу мемы про очередь у театра и браслеты с номерами .

— Я стояла в той очереди: записывалась в театралку, потом были ночная перекличка, выдача браслетов, с которыми на следующий день снова стояли в кассу. В итоге купила билеты по номиналу.

— Даже если мне заплатят, я не пойду, п отому что знаю уровень исполнения и составы.

— Трудно найти Принца в «Щелкунчик»?

— Конечно. Вообще, очень трудно исполнять этот спектакль. Если говорить о версии «Щелкунчика» Григоровича в Большом театре, у Юрия Николаевича артисты должны обладать сверхпластикой, быть безумно легкими, грациозными, потому что главный герой — не реальный человек, это мечта, Принц. У него не может быть ни одного резкого движения, ни тем более изъяна в фигуре.

— А чем вас не устраивает качество исполнения?

— Дело в том, что за последние 15 лет театры превратили в завод. Раньше не позволялось, чтобы «Щелкунчик» шел каждый день . А сейчас они танцуют два десятка спектаклей подряд. Иногда по два в день.

Человеческий организм не машина. И артистам исполнить свои партии хорошо сегодня-завтра очень тяжело, особенно кордебалету. Не представляете, как девочки-снежинки пашут . Их просто жалко. Понятно, что театру надо зарабатывать.

— А ваши ребята могут заработать?

— Школа может заработать, потому что она продает билеты. Деньги пойдут на внебюджет школы.

Фото: личный архив Николая Цискаридзе

— То есть дети не получают ничего?

— Для детей любое выступление, пока они учатся, — производственная практика . У нас по государственному образовательному стандарту у учеников должны быть не только экзамен в классе, но еще и выход на сцену. И он влияет на оценку, на переход на следующую ступень и получение диплома.

— Ваши ученики фактически сдают экзамен, выходя на сцену Кремля?

— Конечно. «Щелкунчик» — это полугодовой экзамен . К этому спектаклю я отношусь предвзято.

«На себя я смотрю глазами врага»

— И вас ничем не удивить?

— Не представляю даже, какое должно быть исполнение, чтобы для меня это явилось сказкой, потому что я сам из этой сказки. Многие годы я был Щелкунчиком в главном театре страны.

Конечно, хочется волшебства. Когда в балете партии детей исполняют взрослые, это не так убедительно . А тут играют те, кто должен . От этого спектакль наивнее и милее.

— Как долго можно танцевать принца?

— Я танцевал до последнего дня на сцене Большого. Мне было 39.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— А качество страдало?

— Так как я всю жизнь записывал свои выступления на видео, могу показать вам первый и последний. И вы будете поражены моей формой и абсолютной схожестью. Я всегда слушал замечания своего педагога, потом приходил домой и пересматривал видео. Для меня не было большего критика, чем я сам . Мне всегда все не нравится. На себя я смотрю глазами врага. Но зато мне не стыдно ни за один спектакль.

— Вы написали книгу «Мой Большой театр», где откровенно рассказали о кумирах. В вас сидела обида за них, что имена многих забыты? Восстановили справедливость?

— Не обида. Меня долго убеждали написать книгу . Но, если бы не карантин, все равно не нашел бы времени . Писал о событиях и людях, которые меня окружали, не сводя ни с кем счеты. Я могу много чего рассказать, но это неправильно. Иногда нехорошо даже правду сказать, потому что это может очень сильно высветить другого. И получится, будто ты полощешь чужое белье.

Я пришел в Большой театр в 1992-м . Только развалился Советский Союз. И был поражен подковерными играми, тому, как много людей борется друг с другом, только бы зацепиться за колонны Большого театра . А колоннами являлись пять-шесть человек. Одна из них — Майя Плисецкая, о которой в то время нельзя было говорить. Но если ты действительно являешься кем-то очень значимым, твое имя не вычеркнуть, как бы кто ни старался. Мама любила повторять слова Ходжи Насреддина: сколько ни говори халва, во рту слаще не будет.

— Что вас повергало в шок?

— Тогда было историческое возвращение Галины Вишневской в Большой театр после многолетнего изгнания из страны. О великой русской певице невозможно было купить ни одной книги. Но среди поклонников имя Вишневской все время звучало.

Что бы ни делали люди, пытаясь кого-то вычеркнуть из истории Большого театра, все равно будет так, как полагается.

Фото: личный архив Николая Цискаридзе

— А ваше имя можно вычеркнуть?

— Вычеркивать мое имя — это просто смешно. Потому что я своими танцами доказал, кто я есть . Вы можете судить даже по ценам на спектакли. Сейчас «Щелкунчика» спекулянты продают на «Авито» по 150 тыс . Но рекорд, поставленный под колоннами Большого, на мои спектакли до сих пор не побит . Со слов спекулянтов, билет на «Щелкунчика» 31 декабря с Цискаридзе стоил 700 тыс .

«Не хочу становиться старше»

— 31 декабря у вас день рождения. Каково это, когда у всех Новый год, а у вас «Щелкунчик»?

— Я всегда 31 декабря выходил на сцену. Не люблю день рождения.

— Почему?

— Потому что взрослею . Помню, когда мне исполнялось пять лет, принесли торт со свечками. И я сказал: «Не хочу становиться старше». Все были удивлены, потому что обычно дети очень этого хотят. Единственное, за что я любил Новый год, так это за сласти. В Грузии готовили много и вкусно. А я сладкоежка. И соседи меня всегда угощали. А когда делали торты, давали облизывать кастрюльку из-под крема.

Когда я стал танцевать, не думал ни про день рождения, ни про Новый год . Просто готовился к спектаклю.

— А сейчас?

— Ой, сейчас весело. Когда я ушел из театра, думал, что у меня будет ломка , что буду тосковать по «Щелкунчику». Ничего подобного ! Теперь 31 декабря я, как правило, уезжаю. И в день рождения просто много гуляю. Мне нравится ходить по белоснежному снегу, дышать морозным воздухом, а если замерзну, согреваться горячим чаем. Люблю побыть один. К сожалению, мой день рождения забыть невозможно. И телефон разрывается от звонков.

Мои ближайшие друзья достигли возраста юбилеев. И приходится нам ездить в гости и поздравлять друг друга.

Фото: Личный архив Николая Цискаридзе

— У вас через год тоже юбилей — 50 лет. Страшно?

— Не страшно, просто непонятно. Не верится до сих пор, что такая цифра будет достигнута. Как в один день пролетели 10 лет, которые я не выступаю.

— 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Что для вас это?

— Когда ты 27 лет педагог и наставник, понимаешь, что у этой профессии есть много общего со спортом. Мы, как тренеры, живем в своих воспитанниках. Помню моих педагогов, которые были безумно счастливы, когда я удачно выступал, как горели их глаза.

Я недавно ходил на «Спартак» в Мариинский театр. Там очень много моих учеников занято — кто в кордебалете, кто в сольных ролях. И вот, когда один из учеников хорошо станцевал, вы не представляете, какое удовольствие я ощутил . Я с наслаждением аплодировал ему. Он кланялся, а у меня ощущение, что это я стою на сцене.

— Кто-то вас может назвать нескромным. Самолюбие — это недостаток?

— Да я не хвалюсь, просто говорю: «Господа, все, что от меня зависит, я сделал очень хорошо. И мне все равно, похвалил меня кто-то или нет». Мне всегда было безразлично мнение абсолютного большинства. Но, если после какого-то спектакля мой педагог сказал бы: «Коль, это уже нехорошо» — я бы, наверное, сошел с ума .

Вы знаете, я собирал все публикации о себе, даже самые плохие . Все вырезано и подшито.

— Вы мазохист? Зачем?

— Когда-то может понадобиться, кто-то будет изучать.

— Кто вселил в вас такую уверенность в себе?

— Мама и няня. Я вырос в определенной грузинской семье. И мама всегда говорила, что достоинство терять нельзя. Как-то я заболел и очень переживал, что не могу исполнять спектакль. Говорил маме: «Вот он сейчас выступит, и меня никогда не позовут». «Да тебя будут любить больше», — уверяла она. И дала мудрый совет: «Никогда не смей мешать другому выступить. Всегда давай возможность. Если ты достойнее, тебя оценят». И действительно, она оказалась права.

Фото: Личный архив Николая Цискаридзе

— А вы можете сказать, что вам не под силу?

— Я никогда хорошо не станцевал бы Базиля в «Дон Кихоте» или Красса в «Спартаке», х отя меня уговаривали выучить эти партии. Это не мое, и мне не стыдно сказать: «Отдайте другому артисту». За мою карьеру я много танцевал «Сильфиду». И в какой-то год понял, что не могу, вырос, технически делаю гораздо ниже того, что могу. Пришел и отказался. То же самое было с балетом «Дочь фараона». И тогда подготовил своего ученика Дениса Родькина.

«Акция с визитом фон дер Ляйен на «Бориса Годунова» спланирована»

— Театр Ла Скала открыл сезон русской оперой «Борис Годунов» Мусоргского. Кроме того, в афише миланской сцены запланированы «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта». Услышать русскую музыку пришли европейские чиновники, запрещающие нашу культуру. Почему?

— Уверен, это было просто какое-то заявление. Акция с визитом фон дер Ляйен на «Бориса Годунова» спланирована. Хотели показать, что не отменяют русскую культуру . Понимаете, «Борис Годунов» — достаточно показательное произведение. Если взять текст Пушкина, там есть сцена на границе Литвы, есть поляки. Наверное, был шанс провести параллель. Я очень люблю фразу Маяковского: искусство — не отображающая поверхность, это увеличительное стекло.

Весной, когда начались разговоры об отмене нашей культуры, я сразу сказал: ни один театр мира не сможет существовать без Чайковского, особенно без «Щелкунчика» . Это немыслимо. И рассказывать про то, что им не нужен Прокофьев, Стравинский, Рахманинов — смешно. У них не хватит репертуара.

Без русской оперы оперный театр может прожить, потому что это итальянский вид искусства. А все, что касается балета, — русское искусство . Даже французские спектакли, такие как «Жизель», сохранены и улучшены благодаря нашим мастерам. И многое еще удержалось в репертуаре мировых сцен благодаря русской экспансии в начале XX века, Русским сезонам Дягилева.

Великий хореограф Мариус Петипа принял российское гражданство. В своих мемуарах он написал, что самое смешное, будучи французом, он никогда не работал во Франции.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Когда объявили мобилизацию, некоторые артисты балета покинули страну. Должна ли быть отсрочка для них?

— Отсрочка должна быть, и раньше была всегда. У нас профессия, не совместимая с сапогами . Например, нам нельзя кататься на лыжах и коньках . Не потому, что можно упасть, а еще и потому, что это не полезно для голеностопа, для суставов .

Когда объявили о мобилизации, у меня не было ажиотажа и переживаний, потому что мои ученики все служат в главных театрах страны, где есть отсрочка . А биться за нее я начинал еще в 2011 году . Тогда решили отменить ее. И я громче всех кричал «караул». Ходил, доказывал, поднимал этот вопрос перед президентом на Совете по культуре. И Большой театр тогда получил и дает ее до сих пор своим артистам. Все остальные коллективы делают это очень сложно.

— У вас есть мечта?

— Помните «Сказку о рыбаке и рыбке»? Просто надо сопоставлять свои мечты, и не сходить с ума. А то останетесь, как старуха с корытом. Когда-то я мечтал станцевать «Щелкунчика». И вот, когда я оказался на сцене Большого театра со своей первой партнершей, Наташей Архиповой, открылся занавес, и я говорю ей: «Сбылась моя самая большая мечта. Даже не знаю, о чем мечтать дальше». И она ответила: «Колечка, аппетит приходит во время еды». На следующий день пришел на работу и уже точно знал, чего хочу дальше. Что у меня постоянно, так это только мое желание пойти в отпуск.