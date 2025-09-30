Московские прогулки, ч. 68

Дом А.И. Коншиной История этого усадебного владения прослеживается с начала XVIII века. Каменные строения, за которыми раскинулся сад, были возведены в 1731 году. В 1867 году усадебный комплекс был полностью перестроен. В начале XX века снова был практически полностью перестроен. Автором проекта стал архитектор Анатолий Гунст, воплотивший здесь принципы неоклассицизма.

В обновление усадьбы были вложены колоссальные средства: мебель и бронзовые выписывалась из Франции, мрамор и стекло – из Италии. Для перевозки гигантского оконного стекла для эркера Зимнего сада был переоборудован специальный железнодорожный вагон.

В 1922 году в конфискованной у последнего владельца Алексея Путилова усадьбе разместился Центральный дом ученых, который находится здесь по сей день. С 1922 года в усадьбе размещается Дом Ученых, который в советское время играл заметную роль в культурной жизни столицы: здесь часто проводились закрытые просмотры фильмов, не выходившие на широкий экран, концерты, организовались встречи с писателями и поэтами и читались научные лекции. Необходимость в новых помещениях для обслуживания большого количества людей стала причиной строительства нового зала и вестибюля, которое было осуществлено в 30-х годах по проекту архитекторов братьев Весниных. Центральный дом ученых может похвастаться величественными интерьерами, обедами по демократичным ценам и концертами. Вот некоторые виды интерьеров дома. Если вы захотите прогуляться в архитектурном шедевре прошлых веков, достаточно сказать на входе, что вы идете в столовую. Кстати, обеды там хоть и демократичных цен, но не вкусные

ул. Пречистенка, 16/2 Впрочем мы уже бывали тут.

Палаты Волковых-Юсуповых На рубеже XVI и XVII веков на окраине Москвы уже стоял красавец терем. В XVIII веке при князе Николае Борисовиче Юсупове усадьба была существенно расширена. После революции дом был захвачен анархистами, потом здесь устроили музей дворянского быта, затем Военно-исторический музей. С 1928 года в здании побывало несколько организаций, позже сюда въехала Сельскохозяйственная академия, чьей преемницей стала Российская академия сельскохозяйственных наук.

Во второй половине 2000-х годов была проведена реставрация по проекту института «Спецпроектреставрация». Дворцу вернули примерно тот вид, какой он имел перед революцией.

Музей-дворец Волковых-Юсуповых — одна из самых старых гражданских построек, сохранившаяся в центре Москвы. Дворец, принадлежавший знаменитому роду Юсуповых. Сохранилась часть внутренних интерьеров. Объектами музейного показа во дворце Волковых-Юсуповых являются помещения восточной его половины, оформленные и расписанные в конце XIX в.:

на 1-м этаже — вестибюль, холл (сени), Красный зал, Охотничий зал;

на 2-м этаже — парадная лестница, Китайская комната, Тронный зал, сени, холл, Гербовая комната, Портретная комната, Кабинет князя, Столовая (трапезная) комната;

на 3-м этаже (домовая церковь) — сени, собственно церковь, придел. Общая площадь помещений, являющихся объектами музейного показа, — 817 кв. м. Временно закрыты

Городская усадьба М.Ф. Михайлова Усадебный дом был построен в 1900—1910 годах по проекту гражданского инженера Н. Г. Фалеева для купца М. Ф. Михайлова. Двухэтажный особняк с полуподвалом построен в духе эклектики. Он отступает от красной линии улицы, что характерно для купеческих особняков того времени. Дом асимметричен в плане: угловой объём слева увенчан высоким усечённым четырёхгранным шатром со слуховым окном, на углу справа — эркер с четырёхгранным «чешуйчатым» куполом, служивший, по-видимому, будуаром хозяйки. Сейчас здание занимает Центр детского творчества «Замоскворечье». Городская усадьба имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. ул. Бахрушина, 17, стр. 1, Москва

Особняк Новиковых В начале XIX века здесь располагался деревянный домик, владельцем которого был священник Иван Иванов. К 1830-м годам собственником участка стал купец Николай Батурин, который приказал возвести здесь каменный дом, правда, пока - одноэтажный. Следующим владельцем был купец Сергей Беляев, у которого здание выкупила Елизавета Батурина. Наконец, купчиха Батурина перепродала владение Василию Варфоломеевичу Новикову - купцу, общественному деятелю, именем которого и назван сегодня особняк. Московская молва не оставила дом без внимания. Только уж очень страшные были рассказы, которые москвичи передавали из уст в уста. Некоторые из них вдохновили писателя В. Вересаева на рассказ «Проклятый дом», о несчастной дочери купца, загубленной отцом в одной из башен мрачного дома. Несмотря на страшные рассказы, в 1915 году дом покупает московская мещанка Клавдия Дмитриевна Свешникова, проживавшая здесь до революции 1917 года. Сразу после переезда в Москву советского правительства дом передают детям. Дом творчества детей и молодежи «На Полянке» существует до сих пор. За свою историю он сменил немало названий: клуб «Пчелка», Дом художественного воспитания детей Ленинского района, Дом пионеров имени Павла Андреева, Центр досуга и творчества. улица Большая Полянка, 45, Москва

Дом Наркомфина Здание возводилось в 1928-1930 гг. по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников Народного комиссариата финансов СССР (Наркомфина). Дом Наркомфина долгое время находился в аварийном состоянии и был включен в список «100 главных зданий мира, которым грозит уничтожение». Попытки восстановить его предпринимались с 1980-х годов. Но это стало возможным лишь в 2016 году. Сейчас, как и прежде, является жилым домом.

Новинский бул., 25, корп. 1, Москва

Загородный дворец Елизаветы Петровны Именно здесь пребывала царица, оставившая после себя 15 тыс. платьев. Елизавета Петровна во время правления Анны Иоанновны проживала здесь. В 1737 году дворец серьёзно пострадал от пожара. В 1739 году Елизавета возвела новый дворец на берегу. В 1752 году разбит парк. Также пристроена церковь Воскресения Христова, которая в 1790 году упразднена.

Во дворце всегда было веселье, гулянки и балы. Первый деревянный дворец сгорел в 1737г. Через два года отстроили новый одноэтажный. Интерьеры не сохранились, но известно, что выполнены они были в японском и китайских стилях. Архитектор Растрелли обустроил парк (карусели, пруд). После смерти Елизаветы дворец передали Покровской общине сестер милосердия в 1872 году. Затем здание переделали. Надстроили второй этаж, на смену барокко пришел псевдо-русский стиль; появились боковые корпуса. Община содержала школу, приют, госпиталь и аптеку. В 1920 году общину закрыли, разместив здесь коммунальные квартиры.

В настоящее время во дворце располагается Государственный научно-исследовательский институт реставрации. Территория смотрится заманчиво, но доступ закрыт. Надеюсь, когда-нибудь сотрудники НИИ проведут образцовую реставрацию всех времен: от барокко и царской роскоши через неорусский стиль к строгости рабоче-крестьянского уклада. Первоначально территория находилась в селе Покровское-Рубцово, раньше здесь протекала речка Рыбинка. В XVI веке землёй владел Протасий Васильевич Юрьев, затем участок перешёл к Романовым. На этом месте был деревянный дворец. В 1737 году дворец серьёзно пострадал от пожара. В 1739 году Елизавета возвела новый дворец на берегу.

Когда Елизавета умерла, владение пришло в запустение. В 1980 году пруд засыпали и проложили здесь улицу Гастелло. Интерьеры не сохранились, но известно, что выполнены они были в японском и китайских стилях. Архитектор Растрелли обустроил парк (карусели, пруд). ул. Гастелло, 44, стр. 1, Москва

Екатерининский дворец Екатерининский дворец — дворцово-парковый комплекс в Москве, построенный для Екатерины II. Этот архитектурный памятник русского классицизма был построен в 1773–1796 годах на месте старого дворца Анненгоф. Исторически, на этом месте в начале XVIII века находился каменный дом Ф. А. Головина, окружённый регулярным голландским парком. В 1722 году усадьба была приобретена казной, и на её территории были построены деревянные дворцы Анненгоф по проекту Ф. Б. Растрелли для императрицы Анны.Проект дворца разрабатывали выдающиеся архитекторы того времени: Пётр Макулов, Антонио Ринальди, Карл Бланк, Джакомо Кваренги и Франческо Кампорези. Особенностью здания стала широкая лоджия с колоннадой из 16 коринфских колонн, созданная Кваренги.

Во время войны с Наполеоном дворец был разрушен и вновь восстановлен в 1823 году. В обновлённом здании разместился Кадетский корпус. После смерти Екатерины II в 1796 году дворец был преобразован в казармы для гарнизонного 2-го полка. Во время Отечественной войны 1812 года здание пострадало, но было восстановлено в 1823 году. С тех пор в нём размещались различные военные учреждения: Кадетский корпус, Московская военная академия. С 1937 года здесь располагалась Военная академия бронетанковых войск, а в настоящее время здание используется Общевойсковой академией Вооружённых Сил Российской Федерации.

Рядом с дворцом расположен Лефортовский парк, основанный в начале XVIII века. Парк был задуман как «Версаль на Яузе» и украшен аллеями, прудами и скульптурами. Сегодня он открыт для посещения, сохраняя элементы регулярной планировки и исторические сооружения. Но о парке расскажу в другом материале.

Дворец расположен по адресу: 1-й Краснокурсантский проезд, строение 3/5. В настоящее время в нём находится Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации, поэтому свободного входа нет.

Дача Строгановых на Яузе Дача Строганова на Яузе — дворянская усадьба, расположенная в Москве по адресу Волочаевская улица, дом 38. Является объектом культурного наследия федерального значения.

Земля на высоком берегу Яузы принадлежала Строгановым с 1751 года. Автором здания усадьбы в стиле ампир считается Родион Родионович Казаков. Дача служила для проживания в летнее время, поэтому имела небольшое количество хозяйственных построек. В начале XIX века здесь некоторое время проживал архитектор Андрей Воронихин, который работал с семьей Строгановых.

Внутреннее убранство почти полностью утрачено за исключением некоторых элементов ампирной отделки конца 1820-х годов.

В 1828 году дача была приобретена купцами Алексеевыми, которые в 1828 и 1859 годах провели значительные реконструкции.

Особняк был надстроен вторым этажом и обновлен в стиле ампир, что придало ему современные черты.

Дом использовался исключительно как летняя резиденция и окружался обширным парком. Сейчас на месте бывшей дачи расположен Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО).

Вход на территорию свободный

Волочаевская ул., 38, стр. 1, Москва

Усадьба Васильевское (Мамонова дача) Она принадлежала последовательно князьям Василию Михайловичу Долгорукову-Крымскому, Николаю Борисовичу Юсупову и графу Матвею Александровичу Дмитриеву-Мамонову.

В середине XVIII века князь Василий Долгоруков-Крымский приступил к строительству усадьбы по проектам архитекторов Саввы Чевакинского и Ивана Жеребцова.

В 1831 году усадьба перешла графу Матвею Дмитриеву-Мамонову, участнику Отечественной войны 1812 года и предполагаемому прототипу Пьера Безухова из романа Льва Толстого. Его фамилия стала основой для нового названия «Мамонова дача».

Усадьба славилась фруктовыми садами и оранжереями. В конце XIX века здесь размещалась психиатрическая лечебница, а затем цветоводческое хозяйство. В 1910 здание выкупила Московская городская дума для устройства здесь общественного парка. В 1923–1943 годах в усадьбе разместился Центральный музей народоведения. Уникальная экспозиция жилищ народов России помещалась прямо в парке, под открытым небом. Во время войны музей закрыли, а здание поступило в распоряжение Института химической физики. Который находится здесь по сей день.

Входа нет

ул. Косыгина, 4, корп. 1, Москва

Усадьба Салтыкова История усадьбы началась более 250 лет назад. В XVIII веке графу Салтыкову была выдана земля под строительство загородной усадьбы. Земля была выдана за заслуги перед Отечеством и как следствие возведения Салтыкова в ранг графа. В 1758 году граф Владимир Салтыков завершил строительство усадьбы в барочном стиле по проекту архитектора Дмитрия Ухтомского. Усадьба включала обширный сад с плодовыми деревьями и оранжереями.

Спустя 40 лет усадьба была продана выдающемуся деятелю Архарову.

Через 25 лет, по приказу другой императрицы — Марии Фёдоровны, в доме был создан Институт благородных девиц.

В начале XIX века, после продажи усадьбы, она была преобразована в Екатерининский институт благородных девиц по проекту Ивана Жилярди, который расширил здание, добавив новый флигель и изменив внутреннюю планировку. В 1818 году Доменико Жилярди продолжил работы, добавив крылья к главному зданию.

После прихода советской власти на базе института был создан культурный центр армии. Таким образом, в истории усадьбы вновь прозвучали военные нотки. Усадьба Салтыкова представляет собой историческое здание, реконструированное в разные исторические периоды и ныне функционирующее как музей.

В XX веке здание использовалось как культурный центр армии, а в настоящее время функционирует как усадьба-музей.

Суворовская площадь, 2, стр. 1, Москва

Дача А. Г. Орлова (Голубятня) О здании не сохранилось почти никаких документов. В москвоведческой литературе высказывается предположение, что оно было выстроено для А. Г. Орлова-Чесменского как один из корпусов его летней усадьбы.

Дача «Голубятня» — московский особняк в классицистическом стиле, построенный в 1780 году. Доподлинно неизвестно, кто был заказчиком строительства и как возникло название «Голубятня». Предположительно, усадьба принадлежала сподвижнику императрицы Екатерины II Алексею Орлову.

По одной из версий, здание получило своё название, потому что верхний ярус использовали для размещения голубятни, по другой — из-за странной формы строения. Дом представлял собой трёхъярусное здание с квадратным в плане цокольным этажом и двумя деревянными ротондами разного размера.

Считается, что усадьба принадлежала Алексею Орлову, сподвижнику Екатерины II. В 1805 году она была передана Андрею Стрекалову и его братьям, и затем часто меняла владельцев.

До революции здание принадлежало скульптору К. Ф. Крахту. До Октябрьской революции в здании находилась мастерская скульптора Константина Крахта. В советский период его занимали художественная коммуна «Венок» и воинская часть; позже в нём разместилась детская библиотека.

С начала 1990-х годов дача служила клубом «Граф Орлов».По окончании периода перестройки в здании расположился ресторан «Граф Орлов».

В 1999 году проведена реставрация, сохранившая оригинальные элементы интерьера.

В 2010 году здание было реконструировано под ресторан восточной кухни.

Сейчас здесь ресторан восточной кухни «Граф Орлов» и «Визирь Махалля». Дача А. Г. Орлова «Голубятня» — трёхэтажное здание в стиле позднего классицизма, приписываемое архитектору М. Ф. Казакову (без точных подтверждений).

Здание — объект культурного наследия федерального значения.

2-й Верхний Михайловский пр., 2, Москва

Дом Смирнова Особняк П. П. Смирнова — это старинный особняк, построенный в XVIII веке.

За всю историю у особняка было несколько владельцев: А. Г. Петрово-Соловово, граф В. Г. Орлов, П. П. Смирнов. В разное время дом неоднократно подвергался перестройке. Благодаря работе архитектора Шехтеля особняк до сих пор является украшением Тверского бульвара. Дом Смирнова на Тверском бульваре, национализированный после революции 1917 г., стал местом, где выносили приговоры заседатели Революционного военного трибунала. Потом здесь обосновалась Московская прокуратура, и попасть внутрь любознательным туристам стало невозможно.

В 1990 г. правый флигель и внутренние дворовые помещения были переданы Пенсионному фонду, некоторую часть особняка с 1994 г. занимала фирма грампластинок «Мелодия».

Сегодня в в Доме Смирнова на Тверском бульваре находится ЗАГС.

В настоящее время некоторые залы особняка сдают под разные торжественные мероприятия, а также здесь проводятся экскурсии.

Экскурсия: 1500р

Посольство Аргентины в Москве. С послевоенного времени и вплоть до конца 1990-х годов посольство занимало бывший особняк О. А. Листа, построенный архитектором Л. Н. Кекушевым в 1898—1899 годах — первое по времени московское здание в стиле модерн.

Здание, которое занимает посольство в настоящее время, было построено в 1823—1824 годах в стиле ампир для купчихи Надежды Лобановой. С 1859 года домом владели купцы братья Алексей и Николай Пуговкины, изменившие стиль фасада здания на эклектический. С 1907 года владельцем стал купец Александр Егорьевич Кулешов. Дом хорошо сохранился, хотя частично были утрачены хозяйственные постройки, находившиеся на заднем дворе. Ранее здесь располагалось посольство Руандийской Республики. С 2007 года — посольство Аргентины.

Неподалёку от посольства находится сквер, которому в 2017 году присвоено название Сквер Аргентинской Республики.

Первые дипломатические отношения России с Аргентиной установились в 1855 и с тех пор страны поддерживают свое сотрудничество.

Тогда же появились первые переселенцы из Российской империи в Аргентине. «Для аргентинцев Россия – это, прежде всего, её культура. В Аргентине рукоплескали Шаляпину, великим русским танцорам балета – Павловой, Нуриеву, Барышникову, Плисецкой, нашим музыкантам, композиторам. Связи в гуманитарно-культурном сотрудничестве развиваются активными темпами и сейчас».

Доходный дом В.И. Фирсановой Здание возведено в 1894–1895 годах по проекту архитектора Б. В. Фрейденберга. Иногда архитектурное сооружение называли «Сандуновским пассажем». До Октябрьской революции верхний этаж постройки и боковые корпуса занимали жилые квартиры, отличающиеся довольно богатым убранством. В этой же части здания располагалась квартира владелицы доходного дома — В. И. Фирсановой.

Вплоть до середины 2000-х годов в здании располагался нотный магазин русского музыкального издателя П. И. Юргенсона. В настоящее время помещения занимают различные организации.

Доходный дом В. И. Фирсановой как неотъемлемая часть ансамбля Сандуновских бань является одним из объектов культурного наследия федерального значения.

Временно закрыто

Неглинная ул., 14/1А, Москва

Особняк А.П. Сытина Это главный дом городской усадьбы бригадира Измайловского полка Андрея Петровича Сытина. Построен в 1804 году в стиле классицизм на белокаменном фундаменте XVII века. Имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В пожаре Москвы 1812 года застройка владения не пострадала, главный дом усадьбы полностью сохранился. А. П. Сытин был владельцем дома до 1828 года, после чего усадьба перешла к майорше Травиной, а с 1832 года — к коллежскому асессору Николаю Марковичу Хозикову.

В конце XIX века в дом провели водопровод и канализацию. После революции внутреннее пространство порезали на коммуналки. К счастью, дом Андрея Сытина не сломали. Благодаря тому что в 1960 году дом был принят на государственную охрану как объект культурного наследия, сохранились подлинные архитектурные элементы.

В 1970-е годы мастерская №13 «Моспроекта-2», возглавляемая В. Я. Либсоном, провела в нем первую реставрацию. Восстановили историческую планировку, починили паркетные полы, дверные проемы, печи. В подвальном помещении переложили каменные полы. В особняк тогда же заехало объединение «Росрыбпромсбыт» Министерства рыбного хозяйства СССР. Затем в памятнике некоторое время посидел Русский земельный банк. От арендаторов нынешним реставраторам достался прогнивший пол деревянных перекрытий. В июле 2019 года была завершена его реставрация компанией ООО «Галс».

Зато после проведенных работ компания получила старинный особняк в центре города общей площадью 683,3 кв. метров в аренду на 49 лет по все той же льготной ставке «один рубль за квадратный метр».

Как и главный дом городской усадьбы, корпус служб пережил московский пожар 1812 года. Он стоит в глубине участка на задней границе, параллельно линии Сытинского переулка. Здание построено в начале XIX века и формирует пространство двора. Фасад в пять осей отделан ленточным рустом и прорезан полуциркульными арочными проёмами, в которые въезжали экипажи. В настоящее время четыре проёма переделаны в окна. После 1917 года этот корпус из служебного превратился в жилой, а сейчас здесь располагается организация, которая провела реставрационные работы усадьбы.



Корпус служб усадьбы А.П.Сытина Внутренняя сторона усадьбы

А еще хочу подчеркнуть, что сам-то дом деревянный

Сытинский пер., 5/10с5, Москва

Ну и последнее из любопытного. Сколько бульваров входит в Бульварное кольцо? Бульварное кольцо состоит из 10 бульваров, следующих друг за другом:

Гоголевский,

Никитский,

Тверской,

Страстной,

Петровский,

Рождественский,

Сретенский,

Чистопрудный,

Покровский

и Яузский бульвары.

Интересно, но Бульварное кольцо является «кольцом» лишь условно. Оно имеет форму дуги или подковы. Замкнуть его не позволяет Москва-река.

И на сегодня всё!

