Угроза из Афганистана делает вполне реальной «Армию Великого Турана»

. Но вскоре из Баку последовало опровержение, объяснявшее недоразумение досадной ошибкой азербайджанского переводчика. Однако осадочек, как говорится, остался. Так что же это было на самом деле: трудности перевода или сознательный информационный вброс? И если последнее верно, то кому было адресовано это послание? Одной из самых резонансных тем последних дней стали слухи о возможности создания объединенной армии Турции и Азербайджана. Об этом якобы заявил глава турецкого Парламента, и это тотчас вызвало резко негативную реакцию в России, где «султана» Эрдогана в некотором роде даже сравнили с Адольфом Гитлером из-за проводимой им реваншистской политики . Но вскоре из Баку последовало опровержение, объяснявшее недоразумение досадной ошибкой азербайджанского переводчика. Однако осадочек, как говорится, остался. Так что же это было на самом деле: трудности перевода или сознательный информационный вброс? И если последнее верно, то кому было адресовано это послание?

О том, что Турция проводит откровенно реваншистскую политику, направленную на пересмотр итогов даже не Второй мировой, а Первой мировой войны, не говорит только ленивый. И это действительно так. Турецкие войска теперь стоят на оккупированных ими территориях северной Сирии, по приглашению ПНС Фаиза Сараджа они находятся в Ливии. Турецкий военно-морской флот всячески демонстрирует готовность силой решать вопрос с греческими островами. Никуда не делать проблема непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра, которая только обострилась после обнаружения на шельфе этого острова богатых запасов углеводородов.

Но это, увы, далеко не все.

Серьезной причиной для головной боли российского руководства является то, что Турция полезла в зону наших национальных интересов. Это и активная военная помощь Анкары Баку, благодаря чему Азербайджан всего за полтора месяца смог разгромить армянскую армию в Нагорном Карабахе. Уже не секрет, что планировать операцию помогали турецкие генералы, а турецкие офицеры управляли ударными БПЛА «Байрактар», роль которых оказалась решающей для победы над противником, не имеющей сильной современной системы ПВО. Теперь «султан» зашел и на Украину, куда будет поставлять уже упомянутые «Байрактары» и корветы для восстановления боеспособности ВМСУ. Взамен турки заберут у Киева силовые установки производства запорожского предприятия «Мотор Сич», необходимые им для создания собственного тяжелого ударного вертолета. Да, к слову, весь нынешний Юго-Восток Украины (Новороссия) когда-то являлся частью Османской империи, и стал регионом Российской империи в результате успешной для нас войны, а Крымское ханство было вассалом Великой Порты. Экспансионистская активность Анкары в Закавказье и Причерноморье чревата для России, и не может не вызывать беспокойства, но в каком-то смысле турок с их реваншизмом даже можно понять (но не простить).

Однако «султана» нельзя ни простить, ни понять за то, что он полез туда, где никогда не ступала нога османов. Речь идет о его проекте «Великий Туран». Это некое надгосударственное пантюркистское объединение, которое по задумке президента Эрдогана должно соединить все тюркоязычные страны Центральной Азии, включая бывшие советские республики. Более того, в Турции нынче смело рисуют карты, в которых в зону влияния Турции входят все тюркоязычные регионы России, а это примерно половина нашей страны. Принять такое мы не можем. «Неправильный перевод» слов турецкого парламентария об объединенной армии Турции и Азербайджана вызвал предельно жесткую реакцию в Москве. Александр Шерин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, даже провел определенные параллели с Третьим рейхом:

В свое время Адольф Гитлер оккупировал одну страну, вторую — мировое сообщество молчит, мировое сообщество пытается договариваться. И поэтому Адольф Гитлер посчитал, что вот он тот самый момент исторический, когда он может вписать свое имя в историю. Он его вписал. Самыми омерзительными, кровавыми чернилами. И теперь такие же настроения существуют у Эрдогана. Я его не сравниваю с Гитлером, но у него могли возникнуть мысли, что, слушайте, а Россия оказывается не такая мощная страна.

Вместе с тем высказываются и мнения в духе, что опасность, исходящая для России от Турции, слишком преувеличена. Дескать, ну кто в своем уме согласится сдать свой суверенитет, хотя бы частично, амбициозному «султану»? Зачем это президенту Алиеву? Зачем Рахмону? Зачем Мирзиееву? Зачем Бердымухамедову, который в своей Туркмении находится на положении чуть ли не полубога? Казалось бы, незачем. Но все сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Да, ради красивой, но абстрактной пантюркистской идеи никто по доброй воле свой суверенитет сдавать не станет. Однако следует учитывать, что политика практически всегда определяется экономикой. Весь этот гипотетический «Великий Туран» лежит как раз по ходу Срединного коридора «Нового шелкового пути», а на его конце должна быть Турция, претендующая на статус «окна Пекина в Средиземноморье». Никто и не скрывает, что Анкара намерена подмять под себя этот перспективный торговый путь из Азии в Европу, став его ключевым элементом и одновременно главным «модератором». Иначе говоря, появляется объективный базис под взаимовыгодное экономическое сотрудничество в центральноазиатском регионе под эгидой Турции. Напомним, что и Русь когда-то собралась вокруг торгового пути «из варяг в греки». К слову, про Россию: для нас этот Срединный коридор представляет реальную конкуренцию как стране-транзитеру, поэтому для «Великого Турана» становится актуальной своя объединенная армия, некий среднеазиатский аналог блока НАТО. Естественно, что он будет направлен против России.

Впрочем, теперь появился еще один перспективный для Анкары вариант. Да, далеко не все бывшие советские республики, часть из которых входит в ОДКБ, будут готовы открыто пойти «в контры» с Москвой. Но резко осложнившаяся ситуация в соседнем Афганистане открыла для «султана» новое окно возможностей. Турецкие военные единственные из всех иностранных интервентов отказались покинуть Кабул, где они удерживают столичный аэропорт. О возможных причинах этого мы подробно рассуждали ранее. Так вот, возможность экспансии из Афганистана радикального исламизма в лице боевиков «Талибана», ИГИЛ и иных запрещенных в России группировок является вполне приемлемым поводом к тому, чтобы создать оборонительный союз тюркоязычных стран во главе с Турцией, которая в Кабуле готова проливать кровь за них, «за себя и за Сашку». К слову, немало тюркоязычного населения проживает и в самом Афганистане.

Что может заставить президента Рахмона или Бердымухамедова сдать часть своего суверенитета Анкаре, согласившись на создание объединенной армии во главе с турецкими генералами? Да только угроза потерять вообще всю власть в результате вторжения банд радикально настроенных боевиков. При этом бывшие советские республики формально и Москву не сильно обидят, поскольку оборонительный союз будет направлен не против России, а против исламистов из Афганистана. В данном ключе «неправильный перевод» слов турецкого спикера об объединенной армии Турции и Азербайджана может быть адресован не только Еревану или Кремлю, но и далеким странам Центральной Азии.

Автор: Сергей Маржецкий

