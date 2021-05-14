Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел

Гжель - традиционный русский промысел с синей росписью

Гжелью называется традиционный русский промысел. Представляет он особенный вид росписи по керамике и фарфору синими красками по белоснежной эмали или глазури. Главные мотивы гжели - растительно-цветочные орнаменты и рисунки в русском народном стиле. Промысел зародился в XIV веке в деревне Гжель недалеко от Москвы и по сей день пользуется популярностью. Как возникла идея гжельской росписи? Гжелью называется традиционный русский промысел. Представляет он особенный вид росписи по керамике и фарфору синими красками по белоснежной эмали или глазури. Главные мотивы гжели - растительно-цветочные орнаменты и рисунки в русском народном стиле. Промысел зародился в XIV веке в деревне Гжель недалеко от Москвы и по сей день пользуется популярностью. Как возникла идея гжельской росписи?

Зарождение глиняного промысла

Гжельный промысел зародился в 18 веке в деревне Гжель недалеко от Москвы

Гжель — не только село и промысел, а целый гончарный край.

27 деревень, так называемый «Гжельский куст». Первое упоминание — во времена Ивана Калиты.

Мастерили керамику, а когда крестьяне, братья Куликовы, раскопали белую глину, — перешли на фарфор. С 17 века в деревни Гжель началась добыча глины. Осадочная горная порода тогда была очень ценной и применялась для изготовления кухонной утвари и сосудов. Гжельская глина — стратегический ресурс.

В ХVII веке по указу Алексея Михайловича ее использовали для аптекарских и алхимических сосудов.

Во времена Петровы шла на кирпич, при императрице Елизавете — для первого фарфорового завода в России. Г. Х. Гроот. Портрет императрицы Елизаветы Петровны

Промысел начал развиваться уже в 18 веке, когда мастера стали создавать первые изразцы, посуду и даже кирпичи. Одних только детских игрушек из глины производили по несколько сотен тысяч в год, а затем отправляли в Москву. Иллюстрация: Дмитрий Иванович Виноградов. Миниатюра неизвестного художника



У каждого искусника был уникальный «почерк» - неповторимая манера росписи, которая отражала его восприятие мира. Даже во времена крепостного права гжельские художники считались свободными.

С ХVI века были приписаны к Дворцовому и Удельному ведомствам и занимались только керамическим ремеслом. В середине 18 века промысел стремительно развивается и набирает большую популярность. Однако конкурировать с мастерами из Гжели по-прежнему не мог никто. Иллюстрация: разноцветная гжель

Изначально гжель была разноцветная.

Мода на кобальт пришла из Европы и Азии в ХIХ веке. Задавали тон голландские бело-синие изразцы и китайский фарфор. «Примерила» кобальт гжель — да так бело-синей и осталась.

Расцвет гжельской росписи

Композиции из посуды расписывают единым сюжетом

Конец 18 века ознаменовался историческим расцветом промысла. Популярной стала роспись на кувшинах, квасниках и кумганах. Тонкое искусство было под силу лишь редким умельцам, ведь роспись требовала большого терпения и отличных навыков. Сам рисунок наносился еще на обожженное изделие, предварительно покрытое белоснежной эмалью.

Еще одно направление - майоликовая пластика. Мастера изображали бытовые сюжеты из жизни крестьян, военных, людей, занятых ремеслом. Спустя пару десятилетий мастера стали расписывать каминные и печные изразцы. Самой востребованной была кухонная утварь: тарелки, кружки, кумганы, блюда, квасники, чайники, кувшины. Искусники украшали их цветочными орнаментами, деревьями, птицами и даже архитектурными сооружениями тех времен. В основном для росписи использовались сине-голубые оттенки, реже - зеленый, желтый и коричневый цвета.

Из посуды составлялись целые композиции, расписанные одной сюжетной линией. А дополняли их фигурки людей и животных. Например, мастер мог создать кувшин с ручкой, напоминающей ветку, и носиком по подобию птичьей головы. Так автор изделия выражал свое мировоззрение.

Находка новых видов глины

С гжельной росписью получаются красивые игрушки в форме животных и птиц



В 19 веке неподалеку от села Мишино обнаружили светлую глину, а затем начали производить из нее полуфаянс. В основном из них получались кувшины и квасники. Вот только изделия выглядели не столь утонченно, как обычные глиняные и были очень хрупкими.



В это же время в Бронницком уезде нашли белую глину. Из нее стали производить фарфор, а впоследствии открыли в селе Володино завод по производству фарфоровых изделий. Предприятием заправлял Павел Куликов, который настолько дорожил секретами производства, что доверял их только двум гончарам и одному рабочему. Именно с этого завода и начинается история гжельского фарфора.

Новый этап в развитии гжельской росписи

На изделиях изображают сюжеты бытовой жизни

К 1812 году в Российской империи действовало 25 предприятий по выпуску фарфоровых изделий: посуды, игрушек в виде птиц и животных, статуэток, изображающих сюжеты бытовой жизни. Изделия покрывали белоснежной глазурью, а сверху украшали орнаментами сине-лилово-желто-коричневых оттенков. Ведущие мотивы в работах гжельских мастеров - природа, листья, трава, цветы.

Одновременно с увеличением спроса на фарфор стали делать меньше майолики. Так фарфоровые и фаянсовые изделия стали основой гжельского промысла, что послужило экономическому подъему деревни Гжели. Небольшие мастерские превращаются в заводы и начинают расширяться, а вместе с ними и выбор продукции. Добавились чернильницы, масленки, молочники и подсвечники. Несмотря на большую конкуренцию, изделия из Гжели по-прежнему пользовались спросом, поскольку сохраняли некую «наивность» и народный колорит. Мастера расписывают изделия синими красками и украшают золотом по контуру

К концу 19 века роспись становится более лаконичной и сдержанной. Выполняется исключительно в синих оттенках с золотыми контурами для украшения. Именно этот период стал пиком расцвета промысла Гжели и совершенствования производства фаянса, фарфора. Во времена советского правления заводы пришли в упадок из-за национализации и только в середине 20 века их начали восстанавливать. Сегодня насладиться изделиями мастеров из Гжели можно в московских и петербургских музеях. Село Гжель расположено в 60 километров от столицы, его легко найти на карте, добраться сюда не составит труда на своем транспорте. А так же с Казанского вокзала Москвы, регулярно отправляются электрички и скорый поезд в данном направлении, время в пути займет от 1 до 1,5 часа. От станции метро «Котельники» в Гжель регулярно ходят рейсовые автобусы. Но самым популярным методом посещения села, являются экскурсии туристических операторов, в которые включена стоимость отдельного автобуса, а так же экскурсия на протяжении всего пути следования. Гжель имеет на своей территории множество достопримечательностей: старинные церкви, святой источник, природный памятник стратотип и сосновые леса. Однако славу поселку принес промысел, которым издавна занимаются местные жители.

Своё название деревня получила от слова «жгель», т.е. «жечь» или «обжечь» - всё это слова из лексикона стародревних гончаров. Интересно, что население здесь в основном старообрядческое. В некоторых сёлах даже сохранились старинные старообрядческие церкви. Помните Боярыню Морозову на картине Сурикова, её двуперстное крестное знамение. Так до сих пор и крестятся старообрядцы, в т.ч. и в(о) Гжели. Старообрядцы там живут и до сих пор. Церкви невероятно красивые, такой архитектурный стиль специалистами почему-то называется «византийским». Они строгие и лаконичные, но очень русские. По дороге проезжали мимо сине-белого чуда - часовни отделанной гжельскими изразцами. Где еще можно такое увидеть?

Гжель – название народного «сине-белого» промысла, керамический центр России. Под «крышей» Гжели находятся, кроме самого одноимённого села, и другие известные гончарные деревни (перечисляю по ходу движения): ТрошкОво, поворот направо - Глебово и Фенино; РечИцы, снова направо - Ново-Харитоново, Турыгино, Бахтеево, Меткомелино; налево - Володино, Жирово, Игнатьево, Карпово, Кузяево, Коломино – вообще всего их около 30. Интересно, что правильно говорить: поехать не «в Гжель», а «во Гжель».

Фабрика «Гжель»

сегодня газываеися "Синь России" остается одной из самых древних и солидных по производству изделий из фарфора, известных на весь мир как народный промысел одноименного города. Она основала и стала главным лицом художественного стиля Гжель, уникальной продукции эстетики и качества. Забор фабрики Само здание.

Наносится гжельский узор черным кобальтом, а синь свою после обжига получает. Гжельские мастера различают 20 оттенков синего. Будет цвет светлее или темнее, все от мастера зависит. Как он кистью мазок положит. Иллюстрация: роспись гжельского фарфора

Любимый узор гжельских мастеров — роза. Прозвана в ремесленной среде Агашкой. На фарфоровых заводах ХIХ века среди художниц-крестьянок много было Агафий. Вот и прижилось название. Иллюстрация: чайник гжель с традиционным узором

Агитфарфор — главная тема гжельской росписи времен Гражданской войны. Придумано французами эпохи буржуазной революции. В советские годы идеи коммунизма в керамике шли на экспорт. Сегодня цена идеологического наследия на лондонском аукционе — до четырех тысяч фунтов. Иллюстрация: фарфоровая статуэтка эпохи СССР

Завод можно посетить на экскурсии, предполагающие знакомство туристов с технологией росписи на керамике с синей росписью, которую нельзя ни с чем спутать. Есть там и музей гжели. Ну и, конечно, можно приобрести всевозможнуб продукцию самого завода. У меня уже вышла тема, когла мне подкинули вот такую новость. В экспозиции военной техники на территории КВЦ «Патриот» появился уникальный экспонат: советский легкий танк Т-54 расписанный под гжель.

https://www.culture.ru/materials/52335/20-ottenkov-sinego

https://novate.ru/blogs/300121/57650/

https://zen.yandex.ru/media/zrt/puteshestvuem-po-rossii-gjel...

https://vpoisketurov.ru/dostoprimechatelnosti/gzhel-dostopri...

https://www.xn--n1aalg.ru.com/2020/12/54.html