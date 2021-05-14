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Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел

Гжель - традиционный русский промысел с синей росписью
Гжель - традиционный русский промысел с синей росписью

Гжелью называется традиционный русский промысел. Представляет он особенный вид росписи по керамике и фарфору синими красками по белоснежной эмали или глазури. Главные мотивы гжели - растительно-цветочные орнаменты и рисунки в русском народном стиле. Промысел зародился в XIV веке в деревне Гжель недалеко от Москвы и по сей день пользуется популярностью. Как возникла идея гжельской росписи?Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел

Зарождение глиняного промысла

Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселГжельный промысел зародился в 18 веке в деревне Гжель недалеко от Москвы

Гжель — не только село и промысел, а целый гончарный край.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
27 деревень, так называемый «Гжельский куст». Первое упоминание — во времена Ивана Калиты.
Мастерили керамику, а когда крестьяне, братья Куликовы, раскопали белую глину, — перешли на фарфор. С 17 века в деревни Гжель началась добыча глины. Осадочная горная порода тогда была очень ценной и применялась для изготовления кухонной утвари и сосудов. Гжельская глина — стратегический ресурс.
В ХVII веке по указу Алексея Михайловича ее использовали для аптекарских и алхимических сосудов.
Во времена Петровы шла на кирпич, при императрице Елизавете — для первого фарфорового завода в России.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселГ. Х. Гроот.

Портрет императрицы Елизаветы Петровны

Промысел начал развиваться уже в 18 веке, когда мастера стали создавать первые изразцы, посуду и даже кирпичи. Одних только детских игрушек из глины производили по несколько сотен тысяч в год, а затем отправляли в Москву.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселИллюстрация: Дмитрий Иванович Виноградов. Миниатюра неизвестного художника

У каждого искусника был уникальный «почерк» - неповторимая манера росписи, которая отражала его восприятие мира. Даже во времена крепостного права гжельские художники считались свободными.
С ХVI века были приписаны к Дворцовому и Удельному ведомствам и занимались только керамическим ремеслом. В середине 18 века промысел стремительно развивается и набирает большую популярность. Однако конкурировать с мастерами из Гжели по-прежнему не мог никто.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселИллюстрация: разноцветная гжель

Изначально гжель была разноцветная.
Мода на кобальт пришла из Европы и Азии в ХIХ веке. Задавали тон голландские бело-синие изразцы и китайский фарфор. «Примерила» кобальт гжель — да так бело-синей и осталась.

Расцвет гжельской росписи

Композиции из посуды расписывают единым сюжетом / Фото: gaidi.ru
Композиции из посуды расписывают единым сюжетом

Конец 18 века ознаменовался историческим расцветом промысла. Популярной стала роспись на кувшинах, квасниках и кумганах. Тонкое искусство было под силу лишь редким умельцам, ведь роспись требовала большого терпения и отличных навыков. Сам рисунок наносился еще на обожженное изделие, предварительно покрытое белоснежной эмалью.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Еще одно направление - майоликовая пластика. Мастера изображали бытовые сюжеты из жизни крестьян, военных, людей, занятых ремеслом. Спустя пару десятилетий мастера стали расписывать каминные и печные изразцы. Самой востребованной была кухонная утварь: тарелки, кружки, кумганы, блюда, квасники, чайники, кувшины. Искусники украшали их цветочными орнаментами, деревьями, птицами и даже архитектурными сооружениями тех времен. В основном для росписи использовались сине-голубые оттенки, реже - зеленый, желтый и коричневый цвета.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Из посуды составлялись целые композиции, расписанные одной сюжетной линией. А дополняли их фигурки людей и животных. Например, мастер мог создать кувшин с ручкой, напоминающей ветку, и носиком по подобию птичьей головы. Так автор изделия выражал свое мировоззрение.

Находка новых видов глины

С гжельной росписью получаются красивые игрушки в форме животных и птиц / Фото: cdn.fishki.net
С гжельной росписью получаются красивые игрушки в форме животных и птиц 

В 19 веке неподалеку от села Мишино обнаружили светлую глину, а затем начали производить из нее полуфаянс. В основном из них получались кувшины и квасники. Вот только изделия выглядели не столь утонченно, как обычные глиняные и были очень хрупкими.

В это же время в Бронницком уезде нашли белую глину. Из нее стали производить фарфор, а впоследствии открыли в селе Володино завод по производству фарфоровых изделий. Предприятием заправлял Павел Куликов, который настолько дорожил секретами производства, что доверял их только двум гончарам и одному рабочему. Именно с этого завода и начинается история гжельского фарфора.

Новый этап в развитии гжельской росписи

Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
На изделиях изображают сюжеты бытовой жизни

К 1812 году в Российской империи действовало 25 предприятий по выпуску фарфоровых изделий: посуды, игрушек в виде птиц и животных, статуэток, изображающих сюжеты бытовой жизни. Изделия покрывали белоснежной глазурью, а сверху украшали орнаментами сине-лилово-желто-коричневых оттенков. Ведущие мотивы в работах гжельских мастеров - природа, листья, трава, цветы.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Одновременно с увеличением спроса на фарфор стали делать меньше майолики. Так фарфоровые и фаянсовые изделия стали основой гжельского промысла, что послужило экономическому подъему деревни Гжели. Небольшие мастерские превращаются в заводы и начинают расширяться, а вместе с ними и выбор продукции. Добавились чернильницы, масленки, молочники и подсвечники.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселНесмотря на большую конкуренцию, изделия из Гжели по-прежнему пользовались спросом, поскольку сохраняли некую «наивность» и народный колорит.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселМастера расписывают изделия синими красками и украшают золотом по контуру

К концу 19 века роспись становится более лаконичной и сдержанной. Выполняется исключительно в синих оттенках с золотыми контурами для украшения. Именно этот период стал пиком расцвета промысла Гжели и совершенствования производства фаянса, фарфора.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселВо времена советского правления заводы пришли в упадок из-за национализации и только в середине 20 века их начали восстанавливать. Сегодня насладиться изделиями мастеров из Гжели можно в московских и петербургских музеях.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселСело Гжель расположено в 60 километров от столицы, его легко найти на карте, добраться сюда не составит труда на своем транспорте. А так же с Казанского вокзала Москвы, регулярно отправляются электрички и скорый поезд в данном направлении, время в пути займет от 1 до 1,5 часа. От станции метро «Котельники» в Гжель регулярно ходят рейсовые автобусы. Но самым популярным методом посещения села, являются экскурсии туристических операторов, в которые включена стоимость отдельного автобуса, а так же экскурсия на протяжении всего пути следования.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселГжель имеет на своей территории множество достопримечательностей: старинные церкви, святой источник, природный памятник стратотип и сосновые леса. Однако славу поселку принес промысел, которым издавна занимаются местные жители.

Своё название деревня получила от слова «жгель», т.е. «жечь» или «обжечь» - всё это слова из лексикона стародревних гончаров. Интересно, что население здесь в основном старообрядческое. В некоторых сёлах даже сохранились старинные старообрядческие церкви. Помните Боярыню Морозову на картине Сурикова, её двуперстное крестное знамение. Так до сих пор и крестятся старообрядцы, в т.ч. и в(о) Гжели. Старообрядцы там живут и до сих пор. Церкви невероятно красивые, такой архитектурный стиль специалистами почему-то называется «византийским». Они строгие и лаконичные, но очень русские. По дороге проезжали мимо сине-белого чуда - часовни отделанной гжельскими изразцами. Где еще можно такое увидеть?Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел

Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселГжель – название народного «сине-белого» промысла, керамический центр России. Под «крышей» Гжели находятся, кроме самого одноимённого села, и другие известные гончарные деревни (перечисляю по ходу движения): ТрошкОво, поворот направо - Глебово и Фенино; РечИцы, снова направо - Ново-Харитоново, Турыгино, Бахтеево, Меткомелино; налево - Володино, Жирово, Игнатьево, Карпово, Кузяево, Коломино – вообще всего их около 30. Интересно, что правильно говорить: поехать не «в Гжель», а «во Гжель».

Фабрика «Гжель»

Фабрика «Гжель»сегодня газываеися "Синь России" остается одной из самых древних и солидных по производству изделий из фарфора, известных на весь мир как народный промысел одноименного города. Она основала и стала главным лицом художественного стиля Гжель, уникальной продукции эстетики и качества.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселЗабор фабрикиРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселСамо здание.

Наносится гжельский узор черным кобальтом, а синь свою после обжига получает. Гжельские мастера различают 20 оттенков синего. Будет цвет светлее или темнее, все от мастера зависит. Как он кистью мазок положит.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселИллюстрация: роспись гжельского фарфора

Любимый узор гжельских мастеров — роза. Прозвана в ремесленной среде Агашкой. На фарфоровых заводах ХIХ века среди художниц-крестьянок много было Агафий. Вот и прижилось название. Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселИллюстрация: чайник гжель с традиционным узором

Агитфарфор — главная тема гжельской росписи времен Гражданской войны. Придумано французами эпохи буржуазной революции. В советские годы идеи коммунизма в керамике шли на экспорт. Сегодня цена идеологического наследия на лондонском аукционе — до четырех тысяч фунтов. Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселИллюстрация: фарфоровая статуэтка эпохи СССР

Завод можно посетить на экскурсии, предполагающие знакомство туристов с технологией росписи на керамике с синей росписью, которую нельзя ни с чем спутать. Есть там и музей гжели.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселНу и, конечно, можно приобрести всевозможнуб продукцию самого завода.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промыселРоспись из Гжели, или Как возник национальный промысел У меня уже вышла тема, когла мне подкинули вот такую новость.  В экспозиции военной техники на территории КВЦ «Патриот» появился уникальный экспонат: советский легкий танк Т-54 расписанный под гжель.Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел

Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел
Роспись из Гжели, или Как возник национальный промысел

https://www.culture.ru/materials/52335/20-ottenkov-sinego

https://novate.ru/blogs/300121/57650/

https://zen.yandex.ru/media/zrt/puteshestvuem-po-rossii-gjel...

https://vpoisketurov.ru/dostoprimechatelnosti/gzhel-dostopri...

https://www.xn--n1aalg.ru.com/2020/12/54.html

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