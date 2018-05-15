«Фашистом быть почетно». Как консул Украины в Германии потряс Европу

В МИДе Украины сегодня трудятся персонажи, способные дать сто очков вперед даже дипломатам Третьего Рейха. Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. © / РИА Новости

Тех, кто внимательно следит за украинскими реалиями последних четырех лет, вряд ли можно удивить рассказом о гражданах Незалежной, проповедующих, мягко говоря, радикальные взгляды.

Но некоторое время назад в поле зрения блогеров и журналистов попал некто Василий Марущинец. Внимание привлекла активная жизнь, которую ведет этот человек в социальных сетях. Twitter «Марущинец всю территорию от Одера до Иртыша считает украинской»

«В свое время я исследовал немного языческую секту РУНВ (жутко интересная история, т.к. адепты этой секты продвигали Ющенко по карьерной лестнице, а его жена состояла в ней еще в детстве, причем родители ее помогали «пророку» создать в США эту структуру), — пишет блогер Александр Вознесенский. — Тогда же я заметил в кругу общения этих людей человека по имени Василий Марущинец. Прошло время, может, несколько лет, и вот недавно я занимался вопросами радикализма и нацизма в среде УГКЦ, вспомнил об этих фашистах из языческой секты и хотел посмотреть, нет ли там каких-то контактов на поверхности по части этих воззрений. Вспомнил и об этом Марущинце, и вдруг я обнаружил, что Марущинец регулярно ходит в храмы УГКЦ, и решил попытаться детально изучить этого персонажа. И велико было мое удивление, когда я сначала начал обнаруживать фразы с его стороны типа «смерть антифашистам», потом обнаружил, что он высказывается о том, что надо убивать священников УПЦ МП, всплыли также и его антисемитские высказывания».

«Если мы обратим внимание на аккаунты Марущинца в разных соцсетях, то обнаружим, то часто непосредственно в адресной строке присутствует слово oriana (Ориана), — пишет далее Вознесенский, — Дело в том, что Марущинец считает, что ранее огромную территорию на запад и восток от современной Украины населяли ории (арии). Это воззрение и ряд других идей взято как раз у язычников РУНВ. Согласно учению «пророка» и основателя РУНВ Льва Силенко, «ории (арии) — это наиболее древнее название украинцев». Исходя из идеи о крупном ареале поселений арийцев, Марущинец всю территорию от Одера до Иртыша считает украинской, а племена и народы, живущие на этой территории, называет незаконно создавшими некие государственные образования. То есть, по сути прямо указывается территориальные претензии к целому ряду соседних с Украиной государств. На самом деле, высказываний по этому поводу, как и по поводу фашизма и антисемитизма, ООООЧЕНЬ много». Проклятая «Галичина». Как дивизия СС победила на Украине Подробнее

«Первый — дуга «Волга-Кавказ», а второй — Рейн-Альпы-Тибр»

Вот, к примеру, фрагмент беседы господина Марущинца с единомышленниками:

«Сергей Боган: — Слушайте! А давайте им, всем этим еврог...нам ... дадим, как и москалям. Как писал бессмертный Подеревянский: «Вот это потешимся! Я ... люблю!..».

Василий Ингатенко: — Правильно! Дать им ...! После парада победы в Москве сразу на Брюссель, навести порядок в Европе!

Василий Марущинец: — Сергей. Это будет наш второй взмах шаблей! Первый — дуга «Волга-Кавказ», а второй — Рейн-Альпы-Тибр... Какая еще Греция? Никаких Греций — туда, на Сицилию и в Сиракузы! Вон с нашей Лебедии-Пелазгии!»

«Фашистом быть почетно», — пишет господин Марущинец. В следующей публикации, развивая свою мысль, он заявляет: «Смерть антифашистам!».

Среди перепостов господина Марущинца немало материалов о том, что Холокоста в действительности не было. К сожалению или к счастью, но мы не можем себе позволить цитировать многие высказывания этого человека. Можно лишь сказать, что там многократно повторяются такие термины, как «жидо-коммунисты», «коммуно-сионисты», «жидо-москали» и так далее. Уроки холокоста: воспоминания очевидцевПодробнее

Украинский консул в Гамбурге

Вы, уважаемые читатели, можете спросить, для чего столь подробно излагать «историю болезни» этого странного гражданина?

Пришла пора представить вам его поподробнее.

Василий Иванович Марущинец родился 10 февраля 1956 года в селе Великий Раковец Иршавского района Закарпатской области, гражданин Украины, образование высшее, является сотрудником Министерства иностранных дел Украины. Последние годы Василий Марущинец является консулом Украины в немецком Гамбурге.

Никакой ошибки нет — на официальном сайте Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец действительно указан в качестве консула. Сличение фотографий из социальных сетей и с официальных мероприятий подтверждает — автор антисемитских, антирусских, антивенгерских, антипольских и античешских публикаций действительно представляет Украину в Германии в качестве дипломата.

После того, как украинский журналист Анатолий Шарий опубликовал материал о господине Марущинце,

глава МИД Украины Павел Климкин вынужден был отреагировать.

«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся», — написал министр на своей странице в соцсети.

Каска на память от отца из вермахта

Может быть, Василий Иванович Марущинец, много лет работающий в МИДе, успешно скрывал свои взгляды? Нет, он и не думал этого делать. Вот, например, в публикации в социальной сети, сделанной в 2013 году еще до начала событий на «Евромайдане», Марущинец разместил фото, сделанное в рабочем кабинете МИДа еще в 2004 году. Дипломат позирует на фоне черно-красного бандеровского знамени, а также на фоне висящих на стене портретов Степана Бандеры, Романа Шухевича и других украинских националистов.

Есть еще одно интересное фото — Марущинец в каске солдата вермахта. Как пишет он сам, она досталась ему от отца, который воевал в составе гитлеровских войск.

С некоторых пор консул Украины в Германии ограничил допуск к своим публикациях списком друзей. Но публикации дипломата носили столь радикальный характер, что Facebook несколько раз блокировал аккаунт по жалобам друзей — в своих публикациях на это сетует сам Марущинец.

У Марущинца полный МИД единомышленников?

«А еще ведь красота украинской дипломатии состоит в том, что у Марущинца в друзьях находится множество людей, которые работали и работают в украинском МИДе. Я насчитал таких 17 человек (это тех, у кого однозначно было указано, что они работали или работают в МИДе. Сколько еще тех, кто работает, но не указывает место своей работы, как и Марущинец — не знаю, но наверняка тоже есть)», — пишет блогер Вознесенский.

Среди друзей Василия Марущинца в Facebook фигурируют бывший глава МИД Украины, а ныне депутат Верховной Рады Борис Тарасюк, посол Украины в Португалии Инна Огнивец, бывший посол Украины в Индии и Австралии Валентин Адомайтис, заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, бывший секретарь посольств Украины в Беларуси и Казахстане Леонид Ясинский, а также многие другие украинские дипломаты. Мало того, под экстремистскими публикациями Марущинца эти замечательные люди ставят «лайки».

Торт в виде «Майн кампф» на юбилей

Журналист Анатолий Шарий, также изучавший аккаунт Марущинца, обнаружил еще одну прекрасную фотографию. На ней дипломат изображен с тортом, который ему подарили коллеги на 60-летие. Торт сделан в форме ... книги Адольфа Гитлера «Майн кампф».

Случись нечто подобное в любой европейской стране, скандал был бы грандиозный. Вполне возможно, он обернулся бы отставкой правительства и тотальной «чисткой» в рядах Министерства иностранных дел. Но в случае с Украиной все вполне может завершиться отзывом из Германии главного виновника скандала.

Европейцы, сочувствующие Украине, вновь оказались в неловком положении — пока они рассказывают о «европейском выборе украинцев», выясняется, что в МИДе Украины трудятся персонажи, способные дать сто очков вперед даже дипломатам Третьего Рейха.

И если сегодня на Украине такие дипломаты, то чего ожидать от остальных представителей власти?

«P.S.»

Консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец отстранен от выполнения служебных обязанностей на время проверки из-за якобы антисемитских высказываний в социальных сетях, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«МИД Украины однозначно осуждает все проявления антисемитизма, ксенофобии, дискриминации, как в обществе, так и в МИД. На данный момент консул в Гамбурге отстранен от выполнения служебных обязанностей, рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время», приводит агентство «Интерфакс-Украина» слова чиновницы.

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