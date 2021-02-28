Мы сами вырастили это поколение

“Согласно статистическим данным, более 50% митингующих 23 и 31 января составили люди возрастной группы 30-38 лет”.

Сижу и читаю – люди 30-38 лет. Ведь это мои дети. Это те дети, которым к началу диких 90-х годов было от 2 до 10 лет. Как быстро пролетело время. Это те дети, которые незаметно превратились во взрослое поколение, которым сейчас за 30. Это те дети, которые сейчас составляют митингующий костяк. Почему, думаю я, они стали такими? Они же пережили вместе с нами развал страны, они же вместе с нами недоедали и недоодевались… А потом понял, они-то как раз и доедали, и одевались.

Вернее, мы, родители, их кормили, поили и одевали, зачастую отказывая себе в лишнем куске хлеба, чинили и штопали свою обувь и одежду, чтобы они ходили в детсады и школы сытые, чистенькие и опрятно одетые, чтобы купить им новую одежду, потому что они росли не по дням, а по часам.

Чтобы они не смотрели завистливо на тех, кто ел апельсины и не делился с ними. Мы всячески огораживали их от взрослых проблем и трудностей, которые еле-еле преодолевали сами. Они были вне политики и не знали, что больше нет той страны, в которой они родились. Они просто жили в тех же городах и в тех же квартирах, ходили в те же школы и детские сады.

Они также радостно встречали Новый год и другие праздники. Празднично одетые, в красивых платьицах и костюмчиках, с накрахмаленными пышными бантами и галстуками-бабочками, для них тогда не изменилось ничего.

И мы для них оставались такими же как и раньше. Мы уходили на работу и возвращались домой, и также радовались их успехам. Они не знали, что мама уходила на работу, но не в свой проектный институт или на ткацкую фабрику, а на рынок, торговать китайскими и турецкими шмотками. И папа, вместо своего научного института или завода, бомбил таксистом или подрабатывал на строительстве коттеджей, дач и гаражей у нового сословия, называющихся себя «новыми русскими». То время выровняло нас всех, поставив в один ряд и научных работников, деятелей культуры и рабочий класс. Мы стали все равными в той борьбе за выживание наших детей. И лозунг “Всё лучшее детям” – стал поистине всенародным в 90-е годы.

Я помню моих соседей по лестничной площадке, с которыми мы дружили семьями, приличные и достаточно обеспеченные люди.

Она, врач-терапевт, отработав в поликлинике пять рабочих дней, по выходным торговала на рынке китайским барахлом. Помню, как приходя к нам, она плакала и говорила, если бы не её муж, который вместо зарплаты, приносил домой раз в неделю сухой паёк, то она вообще не представляет как бы они выжили.

Её муж, подполковник, оставался военным до конца, потому что давал присягу своей Родине. Но теперь он ходил на службу не в военной форме, а в гражданской, потому что в то время Советскую Армию, такие же протестуны в Москве, довели её до состояния разложения и презрения. Они изваляли в грязи нашу армию, забыв про её славу и доблесть. Это такие, как Невзоров, Шевченко и им подобные, приложили свои поганые руки, вытаскивая на свет только негативные стороны той Советской Амии, от мощи которой содрогался весь мир.

И если бы не предательство Горбачева, который вывел Советскую Армию из Европы, то сейчас бы я посмотрел, как хваленная демократическая Европа пискнула бы хоть об одной санкции в отношении России. Достаточно было бы одного учебного полета звена истребителей над небом объединенной Германии, и чтобы вся Европа засунула языки в то самое нужное место. И достаточно было бы выйти на марш хотя бы одному танковому батальону, даже не расчехляя башенных орудий, на их хваленые немецкие автобаны, то…

Остальное вы сами понимаете. И сегодня Боррель не качал бы свои права в Москве перед министром иностранных дел Лавровым, а подобострастно улыбался бы и во всем поддакивал. Пара советских эсминцев Краснознаменного Балтийского флота, вышедших в Балтийское и Северное моря, навсегда бы поставили точку в споре, быть или не быть “Северному потоку-2”.

Вот и вырастили мы целое поколение, не понимающее и даже иногда ненавидящее нас. И это не наша вина, мы жалели и оберегали их от взрослых проблем. А в это время другие взрослые дяди и тёти из-за Бугра разлагали наших детей, прививая им ненависть и неуважение к своей Родине и своим родителям. А теперь они протягивают руки к нашим внукам.

Так и хочется сказать, хотели как лучше …, а получили то, что получили.

https://inforuss.info/my-sami-vyrastili-eto-pokolenie/

Добавлю ещё прекрасный комментарий своего однокурсника:

Почти со всеми этими доводами могу согласиться. И я тоже в 1992-1995 годах, будучи старшим научным сотрудником весьма значительного заведения, в компании с парой кандидатов медицинских наук, специалистов высокого научно-практического уровня, строил кому-то дачи, бани, стелил линолеум, клал плитку, штукатурил стены, делал электрику, а еще ездили в Уссурийск, закупали китайское барахло и торговали на рынке. Чтобы прокормить семью и хоть как-то порадовать сынишку. И я вижу сейчас, что мой совсем уже взрослый сын, 35 лет, ведущий сотрудник отделения Билайна, как и очень многие его друзья и сверстники, сильно скептически относятся к сегодняшней ситуации в политике, жизни страны, и многим недовольны. Слава богу, хоть не все на протестные митинги ходят. Оказывается, что это мы же их и воспитали, попросту говоря, потребителями...