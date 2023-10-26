Печальная судьба советских авианосцев

О собственных авианосцах в Советском Союзе задумывались неоднократно. Всерьез вопрос поднимался дважды: накануне Второй мировой войны и в 1950-е годы. Однако, по ряду причин от строительства дорогостоящих и крайне специфических кораблей в СССР все-таки отказались. Тем не менее, идея авианесущих кораблей не давала покоя советскому командованию, поэтому в 1970 году был начат проект 1143 по созданию авианесущих крейсеров – гибридных относительно небольших судов, сочетающих в себе функции авианосца и боевого курсирующего корабля. Корабли проекта 1143 «Кречет» — это многоцелевые тяжелые авианесущие крейсеры с ракетным вооружением и водоизмещением до 37 тысяч тонн, экипажем около 1.3 тысячи человек и четырьмя двигателями с суммарной отдачей 180 000 л.с. Длина подобного крейсера составляет 273 метра, осадка – 8 метров, ширина по ватерлинии – 31 метр. Максимальная скорость хода «Кречетов» достигала 30 узлов, а автономность плаванья могла составлять до 45 суток. Вооружались корабли артиллерийскими системами АК-726 и АК-100, зенитными орудиями АК-630, противокорабельными ракетами П-500 «Базальт», а также зенитными ракетами «Шторм» и «Оса-М». Также была предусмотрена возможность оснастить крейсер противолодочным вооружением, например комплексом РПК-1 «Вихрь» и минами ПТА-53. Основу воздушной группы «Кречетов» должны были составлять палубные штурмовики Як-38, противолодочные вертолеты Ка-25 и Ка-27. Количество машин в авиакрыле могло достигать 36 единиц. Строительство «Кречетов» началось в 1970 году на Черноморском судостроительном заводе в украинском Николаеве. Предполагалось, что авианесущие крейсеры проекта 1143 в перспективе заменят противолодочные крейсеры проекта 1123 «Кондор». Эти корабли также были авианесущими, однако самолетов на их палубе не было. «Кондоры» носили только противолодочные вертолеты (до 14 единиц) модели Ка-25. Всего было запланировано строительство семи «Кречетов». Судьба большинства кораблей – печальна. Крейсер «Киев», превращенный в музей в Китае.

Легче всех отделался авианесущий крейсер, который должен был быть оснащен атомной силовой установкой — «Ульяновск». Его смерть была быстрой и безболезненной. Можно сказать – погиб в судостроительной утробе… Заложен «Ульяновск» в 1988 году. Однако, развал СССР поставил крест на проекте. Еще до наступления 1995 года недостроенный «Ульяновск» разбирали на металлолом. Самая печальная судьба постигла заложенный в 1975 и построенный всего за три года «Новороссийск». В июне 1993 года этот крейсер продали в Южную Корею. В 1997 году некогда гордого защитника Тихоокеанского флота порезали на металлолом. Крейсер, проданный в Индию.

Не столь трагичной, но отнюдь не радужной оказалась судьба краснознаменного крейсера «Киев» закладки 1970 года и крейсера «Минск», заложенного в 1972 году. ТАВКР Северного флота «Киев» в том же июне 1993 года продали в Китай. С крейсером обошлись весьма почтительно, его превратили в музей-отель. Сегодня «Киев» — это часть «Binhai Aircraft Carrier Theme Park». На некогда гордость советского флота сегодня водят для патриотического воспитания почему-то китайских, а не российских или украинских детей. Похожая судьба ждала и крейсер «Минск». В 1993 году его продали опять-таки в Китай, где в начале 2000-х боевой крейсер был переоборудован в развлекательный центр. Последний российский — Адмирал Кузнецов.

Еще два крейсера – «Рига» и «Харьков» сегодня служат под чужим флагом. «Рига» была построена в 1985 году. В 1990 году корабль переименовали в «Варяг», а после распада СССР корабль достался Украине. В «святые 90-е» гордость николаевской верфи продали в Китай. Правда, на сей раз советский крейсер ждала не участь музея или развлекательного центра… В 2012 году корабль был переделан под авианосец и введен в состав ВМС НОАК, где служит по сей день под названием «Ляонин». Похожая судьба ждала «Харьков», который с 1990 года носила название «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». В январе 2004 года с «адмирала» торжественно спустили Андреевский флаг, после чего корабль продали Индии за 974 млн долларов. Сегодня этот крейсер ходит под названием «Викрамадитья». Таким образом единственный корабль проекта «Кречет» чья судьба сложилась относительно благополучно – это оставшийся на вооружении России «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

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