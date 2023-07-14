Космодрому Плесецк — 66 лет

66 лет назад, 15 июля 1957 года, основан космодром Плесецк. Сначала он работал как первая отечественная ракетная база межконтинентальных баллистических ракет. Официальный статус космодрома присвоен Плесецку 11 ноября 1994 года Указом президента РФ. Космодром Плесецк создавался, как первая отечественная ракетная база с условным названием «Ангара» для пуска межконтинентальных баллистических ракет Р-7 и Р-7А. Постановление правительства СССР о создании военного объекта «Ангара» было принято 11 января 1957 года, строительство началось в марте 1957 года в 180 километрах к югу от Архангельска, в непосредственной близости от железнодорожной станции Плесецкая Северной железной дороги. Одновременно со строительством объекта «Ангара» шло формирование и обучение подразделений ракетного соединения, командиром которого 10 июля 1957 года назначили фронтовика, гвардии полковника Михаила Григорьева. 15 июля началось официальное формирование управления ракетного соединения, а 15 июля 1957 года стало днем основания ракетно-космического полигона, а затем и космодрома Плесецк. С 1957 по 1963 годы на объекте «Ангара» было построено девять стартовых комплексов, включающих 15 пусковых установок для четырех типов ракет: Р-7/Р-7А, Р-16, Р-16У и Р-9А. Первый пуск ракеты с объекта «Ангара» состоялся 22 октября 1963 года — из шахтной пусковой установки была запущена баллистическая ракета Р-16У. В 1960-х годах руководство СССР принимает решение об использовании стартовых комплексов в Плесецке для запусков космических аппаратов. Совет министров СССР утвердил размещение испытательной базы ракетно-космического полигона на боевом объекте «Ангара» и объединил вновь создаваемый космический полигон и боевое соединение в 53-й Научно-исследовательский испытательный полигон министерства обороны СССР. К июню 1964 года завершены организационные мероприятия по преобразованию объекта «Ангара» в ракетно-космический полигон в составе трех испытательных управлений: боевого, по испытанию космических аппаратов и ракетоносителей и измерительного. В 1964-1967 годах построены монтажно-испытательные корпуса для подготовки и наземных испытаний спутников и космических ракет, стартовые комплексы для проведения пусков космических ракет легкого и сверхлегкого классов, созданных из баллистических ракет средней дальности Р-12 и Р-14. К декабрю 1965 года закончены работы по переоборудованию пусковой установки № 1 для проведения пусков ракет-носителей «Восток-2» и «Восход». 14 декабря 1965 года состоялся учебный пуск ракет Р-7А, в ходе которых проверялась работа систем и агрегатов пусковой установки № 1, переоборудованной для проведения запусков космических аппаратов. Космическая деятельность космодрома началась 17 марта 1966 года с пуска ракеты «Восток-2» с искусственным спутником Земли «Космос-112». Через год после первого космического старта космодром стал основным местом запуска автоматических космических аппаратов СССР. Плесецк готовил и проводил пуски ракет-носителей «Восток-2», «Восток-2М», «Восход», «Космос-2» и «Космос-3М» с семью типами космических аппаратов. В 1982 году происходит официальное разделение структур, отвечающих за запуск космических аппаратов, и подразделений, занимающихся испытанием баллистических ракет. Первое и Второе научно-испытательное управление, а также отделы космической тематики передаются в ведение Главному управлению космических средств Министерства обороны СССР. Для управления космическими частями полигона вводится должность заместителя начальника полигона — начальника космических частей. В 1989 году Первое и Второе управления полигона объединяются в Центр испытаний и применения космических средств, который в свою очередь в 1993 году преобразуется в Главный центр испытаний и применения космических средств. 11 ноября 1994 года был подписан Указ Президента РФ о создании Первого Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ в составе Военно-космических сил, который официально присвоил Плесецку статус космодрома. https://www.roscosmos.ru/31868/