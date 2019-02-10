Фотопроект “Russians 1978”

Во время «разрядки», этапа максимального потепления отношений между СССР брежневского периода и США, происходили разнообразные культурные обмены. В 1977 году в Новосибирск вместе с выставкой снимков Американского информационного агентства отправился хиппи-фотограф из Нью-Йорка Натан Фарб, которому было чуть за 30. Фарб много путешествовал по Европе, а в последние годы перед поездкой в Сибирь занимался тем, что фотографировал туристов в Нью-Йорке на полароид и продавал им снимки. В Новосибирске он занимался тем же самым – делал моментальное фото местных жителей.

После того, как Фарб вернулся в США, его фоторепортаж был опубликован в New York Times с заголовком «Советские люди мало отличаются от нас». А в следующем 1978 году на основе материала Фарба вышел фотоальбом “Russians 1978”, который несколько раз переиздавался. Уже в 2011 году снимки Фарба были хвалебно отрецензированы журналом Vice.

В этом году стало известно, что Натан Фарб по случаю юбилея фотоальбома готовит документальный фильм. В этой связи знакомый Фарба Илья Скачков выложил больше 200 снимков проекта “Russians” с просьбой героев фотографий обратиться к нему для участия в съёмках.А на VATNIKSTAN подборка наиболее примечательных, на наш взгляд, фотографий этого архива. Автор: Сергей Лунёв