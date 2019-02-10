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Фотопроект “Russians 1978”

Во время «разрядки», этапа максимального потепления отношений между СССР брежневского периода и США, происходили разнообразные культурные обмены. В 1977 году в Новосибирск вместе с выставкой снимков Американского информационного агентства отправился хиппи-фотограф из Нью-Йорка Натан Фарб, которому было чуть за 30. Фарб много путешествовал по Европе, а в последние годы перед поездкой в Сибирь занимался тем, что фотографировал туристов в Нью-Йорке на полароид и продавал им снимки. В Новосибирске он занимался тем же самым – делал моментальное фото местных жителей.

После того, как Фарб вернулся в США, его фоторепортаж был опубликован в New York Times с заголовком «Советские люди мало отличаются от нас». А в следующем 1978 году на основе материала Фарба вышел фотоальбом “Russians 1978”, который несколько раз переиздавался. Уже в 2011 году снимки Фарба были хвалебно отрецензированы журналом Vice.

В этом году стало известно, что Натан Фарб по случаю юбилея фотоальбома готовит документальный фильм. В этой связи знакомый Фарба Илья Скачков выложил больше 200 снимков проекта “Russians” с просьбой героев фотографий обратиться к нему для участия в съёмках.А на VATNIKSTAN подборка наиболее примечательных, на наш взгляд, фотографий этого архива.Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Фотопроект “Russians 1978”Автор: Сергей Лунёв

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