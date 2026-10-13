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Мы из Советского Союза

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Березовый сок в СССР

В популярной песне ВИА «Песняры» под названием «Мировой парень», есть замечательные слова: «И родина щедро поила меня. Березовым соком, березовым соком». Те, кто застал Союз, хорошо помнят, что на березовый сок отчизна и правда была невероятно щедра — его предлагали повсюду и за копейки. Но был ли этот сок березовым и был ли вообще соком?

Давайте разбираться.Жившие при СССР хорошо помнят трехлитровые бутыльки с березовым соком, которые всегда были на прилавках отечественных магазинов. Продавали популярный продукт и на разлив — он всегда занимал почетное место в конических емкостях в отделах «Соки-воды» любого гастронома.Даже в перестроечные годы, когда прилавки магазинов опустели, емкости с соком с завидной стабильностью украшали пыльные полки, как бы убеждая обеспокоенных покупателей в том, что все проблемы преходящи, а классика вечна.
Дети искренне любили сладкий сок, а взрослые покупали дешевый напиток в основном ради дефицитного трехлитрового бутыля, в который можно было закатать помидоры или огурцы. Про этот продукт даже ходили анекдоты — шутка про «березовый сок с мякотью» была очень популярна в 80-х годах.
Но неужели в СССР добывали в таких грандиозных масштабах березовый сок, причем даже в кризисные перестроечные годы? Или… это был не сок? Для начала нужно разобраться, откуда вообще появилась в нашей стране мода на консервированные соки.Как и многие другие достижения пищевой отрасли, такие как мороженое и гамбургеры, идею производить соки привез из США в 30-х годах нарком пищевой промышленности Анастас Микоян.

На «загнивающем западе» советский функционер обратил внимание на привычку американцев пить по утрам апельсиновый сок, и она ему понравилась.
Так как в СССР с апельсинами было туго из-за климата, а покупать их за валюту не посчитали целесообразным, появились незабвенные яблочный, томатный и березовый соки. Позднее, когда стало ясно, что спрос на напитки есть, к ассортименту добавились сливовый, виноградный, грушевый, гранатовый и, конечно же, морковный и тыквенный соки.
Несмотря на внушительный по советским меркам выбор, высоким был спрос только на первые три: томатный, яблочный и березовый. Остальные так и остались уделом гурманов, особенно овощные.Если сравнивать современный и советский березовый сок, то разница будет очень большой. Сегодня некоторые утверждают, что это из-за того, что при Союзе не использовали химию и продукт был самым натуральным, прямо из березы.
Что касается натуральности и качества, то из тройки «хитовых» соков СССР наиболее сложным в подделке был томатный. Из-за густой консистенции и специфического вкуса разбавлять водой его не получалось. А вот яблочный и березовый идеально подходили для обмана доверчивых граждан.
Разбавив эти соки водой и добавив в них сахар и лимонную кислоту, можно добиться приемлемого вкуса. Внешне разбавленные яблочный и березовый соки отличить от концентрированных и вовсе не получалось. Этим и пользовались производители, особенно злоупотребляя при разливе прозрачного березового сока.Чтобы понять масштаб обмана, нужно обратиться к математике. Точно известно, что в идеале одна береза может дать за год до 180 литров сока. При этом сезон его сбора ограничен природой и не превышает 1,5 месяца. Советская статистика утверждает, что граждане СССР выпивали в среднем 5 литров сока в год.
Численность населения СССР к концу 80-х составляло 287 млн человек, поэтому получалось, что ежегодно нужно было собирать 1,5 млрд литров сока. Несложно подсчитать, что для такого объема производства понадобятся 8 млн берез, причем не каких попало, а «сочных», то есть больших и сильных деревьев.
Получается, что где-то на просторах необъятной располагались грандиозные березовые плантации, способные дать стране 24 тысячи железнодорожных цистерн сока в год. Добавьте сюда производственные и складские мощности, которые помогут переработать, разлить и сохранить готовый продукт.После нехитрых подсчетов закрадывается подозрение, что с соком из березы не все так просто и к деревьям он имеет очень отдаленное отношение. Но как же быть с ГОСТами, про которые так любят вспоминать фанаты советских продуктов?
Нужный нам государственный стандарт от 82-го года, полное название которого выглядит как РСТ РСФСР 537-82, содержит требования к заготовке сока и его хранению до передачи на заводы. На этом его компетенция заканчивалась и о составе и качестве продукта, поступающего в магазины, нет ни единого слова.Те, кто видел настоящий березовый сок, знают, что он похож по цвету на некачественный, мутный самогон. В то время как советский сок в банках был прозрачным с еле заметной желтизной. Натуральный сок имеет «свежий» вкус и легкий запах спиленного дерева, а магазинный — сладкий с кислинкой.
Проще говоря, человек, хотя бы раз пивший настоящий березовый сок из трубочки, вставленной в ствол дерева, никогда не перепутает его с суррогатом, продаваемым в стеклянной таре. К сожалению, вкус настоящего березового сока был знаком очень немногим — в основном жителям средней полосы и севера, живущим в деревнях и небольших городах. Поэтому разливать в банки можно было что угодно — лишь бы этикетка подходила. Но что же продавали под видом березового сока в СССР?
Сегодня сложно сказать, как именно производился самый популярный советский сок, тем более что ГОСТ «умывал руки» и открывал широчайший простор для самодеятельного творчества производителей. Вероятнее всего, в банках было очень незначительное содержание натурального сока, вода, сахар и лимонная кислота.Примерно таким же был состав и яблочного сока, который, как известно, в натуральном виде вовсе не прозрачный и совсем не темно-коричневый, как предлагали его в магазинах Союза. Поэтому наиболее полезным для организма можно считать томатный сок, которого, кстати, на прилавках всегда было гораздо меньше.

виа
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Профиль пользователя Ирина52
Ирина52

Чепуха. Томатного сока на прилавках всегда было предостаточно. А березовый сок и продавали в тех регионах, где росли березы...