Капитализм - страна невыученных уроков Сталина

Спрашивают чем плох капитализм? Отлично же живём! Что Вы всё про своего Сталина? Ответ простой, капитализм – эпоха упущенных возможностей. Будущее человечества, спущенное в унитаз. Достаточно доходчиво?

Мы о прибавочной стоимости не будем, это сложно. Товарищ Сталин в 1952 году мечтал о рабочем дне в четыре часа. Новости СМИ2

Самое смешное, производительные силы уже давно это позволяют. Автоматические фабрики, технологии – но почему-то вместо четырёх часов капитализм загоняет работников в шестнадцать часов труда. А других, для острастки, строит в очередь безработных за бесплатным супом.

Почему вместо строительства ракет на Марс и Венеру мир погряз в мелких дрязгах, локальных конфликтах? Почему все силы и средства людей уходят на разборки корпораций за очередной длинный доллар? Куда бездарно растрачено наше будущее? Да-да, капитал, страшное слово.

Парадокс, противоречие вполне по Марксу страшнейшее. С одной стороны невиданное развитие техники, ресурсов выше крыши, человечество давно должно было шагнуть в золотой век.

С другой – нищета, войны, эпидемии, даже голод. Как это возможно в двадцать первом веке? Ладно мы, у нас ещё терпимо, но посмотрите на беднейшие страны Азии или Африку, да они в средние века так плохо не жили!

Страна невыученных уроков как есть. Капитал не просто деньги у работающего человека крадёт. Будущее крадёт, у всего человечества, у науки, у культуры.

Ну серьёзно, давно вся планета может в день работать часа три-четыре. И при этом жить вволю, зажиточно. Вместо этого миллиарды перекладывают бессмысленные бумажки в офисах.

Иллюзия работы, которая ничего не создаёт, а порой даже вредит. Но все заняты, задач выше крыши и потогонная система в действии.

Я напомню, где такое было. В польских «санаториях» для коммунистов перед Великой Отечественной. В концлагерях, по нынешнему говоря.

Именно бесцельный труд ломает человека страшнее всего. Когда полдня всеми быстрей-быстрей копаете гигантскую яму. А вторые полдня её же и закапываете. И так изо дня в день, издевательство.

Или взять интернет. Мечта человечества, неограниченный доступ к любым научным знаниям. Возможность пообщаться с любым человеком на планете, только руку протяни. Гигантский шаг для науки, творчества, культуры.

Да-да, то самое Великое кольцо планет советских фантастов. Когда передовые достижения тут же передаются по всей галактике. А что на выходе?

Неприличные ролики? Картинки с милыми котиками? Поливание друг друга известной субстанцией в комментариях? Это примерно девяносто девять процентов трафика. Куда вдруг делась наука?

Неразумные мартышки добрались до микроскопа. Кидаются им друг в друга и колотят по башке. Потому что как применить не знают.

Давно ли мы с Вами по телевидению видели научно-популярный ролик? Ах, ток-шоу, орущие головы, очередные семейные истории про тёщу? Ну да, это полезнее, конечно.

Мне как-то старый ролик попался. Советский фельетон. Когда в купе едут на отдых… знакомые все лица: Трус, Балбес и Бывалый.

А на верхней полке тётенька-профессор. Которая вдруг им на пальцах начинает объяснять, какой скорость поезда кажется для разных наблюдателей.

И ненавязчиво переходит к общей теории относительности Эйнштейна. Да, это короткий ролик для советского телевизора семидесятых. Минут десять, не больше. С целью познакомить людей с банальной физикой.

Вы такое в нынешнем телевизоре видели хоть раз? Даже совсем простая и популярная передача Капицы «Очевидное-невероятное» в современном телеке немыслима!

Что обидно, не было в истории планеты настолько замечательных условий для развития науки. Просто не было! Но наука в загоне.

Ладно у нас, но по всему миру всё то же. Две трети исследований какая-то чепуха. Какие гендеры бывают, как люди с разными цветами кожи относятся к рэпу и про этические проблемы плоских червей. Настоящей науки нет.

Ну присмотритесь, что нового открыто или создано за последние лет тридцать? Да был фантастический всплеск компьютеров, потом мобильной связи, всяких новых МРТ и рентгенов.

Но это всё разработки шестидесятых-семидесятых годов! Просто технологии дошли из лабораторий до промышленной серии. Задел исчерпан, а нового в мире просто нет.

Сравните компьютер девяностого года и года две тысячи десятого. Небо и земля. А нынешний компьютер? Да он ничем от того самого пятнадцатилетней давности не отличается. Остановился прогресс.

В шестидесятые и не снились такие мощности! Компьютеры размером с дом, а слабее процессора в сегодняшнем телефоне. Но на тех считали советские полёты аппаратов на Венеру. Что считают на нынешних?

Подскажу – криптовалюту майнят. Впустую гоняют процессоры лишь бы мощности занять. Нет, просто нет масштабных вычислительных задач! Науке машинное время без надобности.

А ядерная энергетика? Это же мечта людей о почти бесплатной энергии! Да она у нас и была!

Вспомните повсеместные троллейбусы и трамваи, которые порезали на металлолом. Вспомните электрокары на заводах, которые возили заготовки между цехами.

С теми, ещё довольно прожорливыми электродвигателями. Но это всё равно на порядки было дешевле, чем жечь бензин.

Но уже в девяностые на смену электрокарам из будущего пришли трактора МТЗ, чадящие соляркой. Чего вдруг в разы подорожал ток из проводов с атомной станции? Жадность монополий?

Почти все АЭС построены при Союзе. Если даже достраиваются редкие новые энергоблоки – это копейки в энергетическом балансе страны. Затраты уже все понесены, очень давно.

Так с чего монополии каждый год, а уже и по два раза в год задирают и задирают тарифы на воду, на свет, на газ? Какие уж такие затраты они несут? Давно ли перекладывали водопроводные трубы? Капитал – вот ответ.

Посмотрите, как за пару десятилетий мы загадили свои города. Впору вспомнить лондонский смог столетней давности. И ведь понятно почему.

В советские годы частных машин было немного. Но городской транспорт ходил исправно. И очень много было транспорта электрического, без выбросов.

Больше того, по стране развернули программу строительства метро. Быстро, удобно, экологично. Сегодня метро строится только в одном городе, в столице.

А сегодня по улице не протолкнуться от сотен маленьких чадящих маршруток. И от тысяч машин, дымящих под окнами жилых домов в часовых пробках. Оно не удивительно, что заболеваемость всем подряд прёт как на дрожжах.

Впервые в истории человечеству доступны богатейшие ресурсы, добывай не хочу. Нефть качают как умалишённые, а она скоро кончится. Уникальный ведь ресурс!

На что она идёт? На горы цветной упаковки, из которой уже острова в океане сбиваются? Может лучше по старинке, в обёрточную бумагу завернуть и бечёвкой перевязать? Нет, пластик, больше пластика в отбросы.

И безумная маркетинговая гонка, за прибылью гонка. Купите, купите, купите! Новейший товар!

Вчера купили телефон? Забудьте, он уже устарел! Ловите новую, более прогрессивную версию, у нее экран на миллиметр больше!

И так с любыми вещами. Вспомните сколько мог проработать советский холодильник! Сколько живут нынешние? Хорошо если пару лет?

Так это не случайность, капиталисты товары портят. Вполне сознательно. Не нужна лампочка, которая может гореть десятилетиями.

А ведь раньше такие были. У меня дома с шестидесятых в коридоре горела со следами десяти побелок сверху. И не перегорала. Потому что сделана была на совесть.

А нынешней лампочки хорошо если на месяц хватит. Почему так? Да ровно потому, что фабрике нужно продать новые лампочки, а рынок не резиновый.

Обратите внимание на качество. Оно падает повсеместно и это не ошибка. В этом гигантские барыши монополий.

Товар покупается, чтобы быть поскорее выброшенным. Чтобы мы с Вами коротким рубликом голосовали за новые и новые товары. Капитал ненасытен и всегда должен расти.

Мир вовсе не сошёл с ума. Все эти рукотворные эпидемии, непрестанные горячие точки по всей планете. Всё это выбрасывание ценнейших ресурсов на ветер. Это не безумие.

Нет, это вполне логичный путь капитала. Он по другому не умеет, да и не хочет. Капиталу никогда не было так хорошо, никогда такими темпами не росло число долларовых миллиардеров!

И никогда по всему миру так бурно не росла бедность, безработица, изнурённость простых людей. Когда от зарплаты до зарплаты еле-еле. Когда на положении почти рабов, работающих за еду.

Когда нет сил и времени ни на спорт, ни на отдых, ни на культуру. Весь мир загнали в колесо как ту самую белочку. И настёгивают по спине, чтобы бежала быстрее.

Чтобы быстрее щёлкали на электронных счетах нули очередных состояний капиталистов. Да, жизни целых поколений спущены в никуда.

Именно это страшно! Что имея невиданные возможности, тратятся они на чепуху. Что будущее не наступило и такими темпами не наступит уже никогда. Что планета погружается даже не в феодализм, во что-то более дикое.

Да, с телефоном-компьютером в руке вместо копья. Да, с электронными СМИ и угодливо подсунутым роликом на вражеском ютубчике. Но дикие джунгли, где каждый каждому враг. Где не жизнь, выживание.

Не от бедности, не от нехватки ресурсов. Наоборот, всего довольно каждому сегодня. От жадности кучки обезумевших мировых акул-грабителей. Которые и за тысячу лет уже не смогут растратить свои состояния. Уже нолики в экран не помещаются.

Капитализм не от бедности, он от жадности. Помните, Сталин мечтал о четырёх часах труда на пользу людям, на пользу родной стране. А потом спорт, театр, домино и шахматы на лавочке в парке.

Капитализм мечтает нас всех сожрать. Мы не люди для него, сырьё, не более, нас обрабатывают. Как там сказано – люди новая нефть. Вот это капитализм! Ископаемые для переработки в цветной мусор где-то далеко в океане. Планета невыученных уроков, как есть.

Ярослав Бушмицкий

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