30 декабря 1922 образован Союз Советских Социалистических Республик

Союз «пятнадцати сестер»:

день образования СССР как дань исторической памяти Предпоследний день уходящего года отмечен на календаре России как важная историческая дата — день образования Союза Советских Социалистических Республик. 30 декабря 1922 года — дата принятия декларации и договора о создании первого в мире социалистического государства.

С момента свершения Октябрьской революции прошло без малого пять лет, уже были образованы три республики — Белорусская, Украинская и Закавказская. И вот, в последние декабрьские дни в здании Большого театра в рамках Всесоюзного съезда Советов при участии делегатов от созданных уже республик был заложен фундамент нового государства и принята первая советская Конституция. Формально именно она оставалась в силе до 1991 года, а день ее утверждения празднуют как день образования СССР.

С чего начинался Союз Советских Социалистических Республик?

Новый государственный формат был призван стать надежным оплотом в борьбе с мировым капитализмом и объединить интересы трудящихся всех государств. Это было продолжение политики, проводимой большевиками, свергнувшими режим царского самодержавия и стремящимися распространить коммунистические идеи как можно шире.

После Октябрьской революции на месте бывшей Российской империи образовалась огромная территория, которая нуждалась в грамотном управлении. Старый порядок был разрушен, бразды правления перешли в руки большевистский верхушки, перед которой встала задача — объединить осколки бывшей империи не только идеологически, но и экономически. Российская империя включала в свой состав несколько наций и народностей.

Согласно плану, всем отводились равные права в новом государстве, а во главе объединения должны были стоять центральные органы власти, осуществляющие общие принципы руководства на всей территории Советского Союза. По мнению историков, фактически в России проводилась большевистская территориально-административная реформа под идеологическим знаменем коммунизма. Новое советское государство, по замыслу большевистской элиты, должно было решать как вопросы внутреннего порядка, так и реализовать внешнюю политику, противостоящую вражескому режиму мирового капитализма.

На каких принципах был основан Советский Союз?

Провозглашенная в декабре 1922 года Декларация об образовании СССР содержала в себе описание причин, целей и основных принципов создания нового государства. Главнейший принцип провозглашался как «право народов СССР на самоопределение», а цель — общепланетарный государственный строй, Всемирный союз коммунистических республик. В последующие годы руководство Союза благополучно реализовало масштабные планы по присоединению республик, их количество к 1957 году увеличилось до 15. Одним из главных вопросов в период становления социалистического государства был вопрос сохранения национальных особенностей и автономии присоединявшихся регионов. Уже созданные республики — Белоруссия, Украина и Закавказье — настаивали на полной самостоятельности по части принятия территориальных решений, что не совсем устраивало Москву.

Центральный комитет коммунистической партии представил два проекта по созданию Союза, которые отличались друг от друга. Первый план с перспективой установления коммунизма во всем мире принадлежал Владимиру Ленину. Он предлагал создать наднациональное государство, в состав которого постепенно должно было войти все мировое сообщество. Рабочий вариант названия этого государственного образования звучал как Союз Советских Республик Европы и Азии. От той идеи остался герб Советского Союза, на котором в колосьях пшеницы изображен земной шар. Но мировая коммунистическая революция все не свершалась, а ленинская идея постепенно угасла.

Автором второго плана государственного устройства был Иосиф Сталин, возглавлявший в то время комитет по делам национальностей. По своей сути это был план поглощения Россией национальных республик, хотя формально этот процесс происходил с провозглашением автономии каждой республики. Более 180 народностей и нации, проживающие на территории нового государства, были разделены на территории с прямым подчинением Москве и высшим органам руководства компартии. С границами новых республик также все прошло не очень гладко. До сих пор эхом военных действий отзывается территориальное деление Нагорного Карабаха, где до союзного объединения преимущественно жили армяне, а в советское время Карабах отошел к Азербайджану. Примерно такая же острая ситуация сложилась у народностей Южной Осетии и Абхазии с Грузией, последняя по новому советскому законодательству должна была их включить в свой состав. И абхазы, и осетины не видели себя частью грузинской республики.

Итоги большого государственного эксперимента

Идеологическая верхушка, сменившая в результате Октябрьского переворота власть в Российской империи, была уверена в том, что коммунизм обязательно победит на всех континентах. Власть пролетариата казалась неоспоримой и единственно возможной. Была создана картинка некоего идеального общества, где нет места мелко-мещанским интересам, общинному строю и главенству национальных традиций и интересов над общественными и партийными. В 1971 году Правительство СССР выступило с официальным докладом, в котором было сказано, что на территории Союза сложилась новая общность людей — советский народ. Однако через 20 лет реальность показала, что национальное обособление является важным для большинства населения бывших республик. Результатом стал распад Союза и восстановление границ между Россией и ее соседями. Тем не менее создание Союза было и остается очень важным историческим этапом как для России, так и для всего мирового сообщества.

https://vk.com/wall-196720586_82?w=wall-196720586_82 Названо, какой опыт СССР должна перенять современная Россия

В этом нас бы поддержали все наши предки-патриоты за всю нашу тысячелетнюю историю

30 декабря мы отмечаем годовщину образования Союза Советских Социалистических Республик. В этот день в 1922 году РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР объединились в одно государство, которое впоследствии неоднократно расширялось, присоединяя исторические территории, утраченные в результате событий февраля 1917 года. В итоге пик могущества СССР был зафиксирован в Конституции 1977 года в границах, которые я для себя считаю каноническими. СССР на момент своего разрушения имел население в 293 миллиона человека и давал 21% мирового ВВП, уверенно занимая по этому показателю второе место в мире. Фото: Фото: Yuri Abramotchkin/Russian Look/Global Look Press

По злой иронии истории, в эти же дни, 25 декабря 1991 года, с Кремля было спущено Знамя СССР. Для меня это было самое страшное и трагическое событие в моей жизни, равнозначное потере самых близких людей, и оно оставило в моей душе незаживающую рану.

По поводу причин разрушения Советского Союза исписаны тонны бумаг, но, на мой взгляд, это событие, столь же уникальное, как и образование СССР, только со знаком минус, еще ждет своих исследователей. Думаю, многие люди стараются просто не думать об этом, потому что это слишком болезненно — осознавать, что мы сами, без каких бы то ни было объективных причин и в погоне за совершенно эфемерными целями, оказавшимися не более чем пропагандой, сами демонтировали свою страну, мощнейшую крепость, неприступную ни для врагов, ни для вирусов (я не шучу, тот же коронавирус в СССР даже не смог бы пересечь границу), разрушили государство, которое тысячу лет по кирпичику складывали цари, генеральные секретари и народ, государство, которое смогло выстоять перед лицом величайших испытаний и добиться величайших свершений.

Сейчас, с точки зрения сегодняшней жизни и того, что мы пережили за 33 года без СССР, причины его разрушения, которые нам предлагают, выглядят просто смехотворными. Притом что государства, на то время несравненно более слабые в развитии, преодолев точку бифуркации, развиваются, показывают удивительные успехи, как, в частности, Китай, Вьетнам и КНДР, и совершенно не собираются распадаться. Да и вообще, в мире сейчас наконец-то найдено простейшее противоядие от «оранжевых» переворотов: достаточно просто не сдаваться — и «оранжевые» технологии бессильны. Мы наблюдали это в 1989 году в Китае, совсем недавно в Грузии, чуть раньше в Белоруссии, Венесуэле, да и отчасти у нас в ходе так называемых «болотных» событий 2011–2014 годов, когда государство как раз решило не сдаваться. Я много думал о причинах разрушения моей Родины — СССР, много читал, мне довелось беседовать на эту тему с выдающимися мыслителями, и для себя я пришел к выводу, что разрушение СССР не имело объективных причин, а во многом стало случайной и трагической совокупностью неблагоприятных факторов. Грубо говоря, этого разрушения не должно было произойти, но тем не менее мы живем теперь в мире, который определяется через это трагическое, особенно для нас, событие. Хотя, безусловно, осиротели не только мы, а все люди доброй воли, поскольку на какое-то время (уверен, не навсегда!) была утрачена альтернатива самым реакционным силам мирового капитализма.

Так или иначе, опыт его существования может быть востребован и применен в нашей сегодняшней реальности, которая принципиально отличается от 90-х годов XX века и характеризуется открытым столкновением глобальных мировых держав. И если, как я уже сказал, причины разрушения СССР носили исключительно субъективный характер, то нынешнее противостояние России с Западом является самым что ни на есть объективным и будет продолжаться, причем примет более-менее приличные формы, вместо попыток нас просто подавить и уничтожить, только когда мы завоюем право сильного — что в свое время блестяще сделал Советский Союз.

Сейчас, на мой взгляд, исключительно востребован опыт Советского Союза для решения главной для нас задачи — выживания. СССР показал потрясающий пример того, как страна со сравнительно скромными ресурсами (если брать общий, интегральный, показатель) при правильной организации за короткое время получила способность на равных конкурировать с самыми сильными странами мира, на развитие которых ушли столетия. Кстати, отчасти этот опыт был воспроизведен в Китае, который до Второй мировой войны, несмотря на свою тысячелетнюю историю и культуру, усилиями иностранных держав находился в жалком, фактически оккупированном положении, а на сегодняшний день по паритету покупательной способности вышел на первое место в мире.

В свое время, когда вирус «перестройки» уже вовсю бушевал в нашей стране, одним из основных тезисов пропаганды «демократов» (так мы тогда называли либералов) было: «Хватит вот этого противостояния! Давайте просто жить как нормальные страны!». Теперь оказалось, что страны, которые нам навязывались в качестве «нормальных», оказались не очень-то нормальными даже с точки зрения обычной психиатрии, а пресловутый «железный занавес», оказывается, защищал нас от потоков нечистот, которые хлынули на наши головы после его разрушения. Как говорил в свое время один, на мой взгляд, очень сильно переоцененный исторический деятель, чей земной путь закончился трагически: «Дайте нам 20 лет покоя, и вы не узнаете Россию». Мне всегда хотелось спросить у него: да кто же вам в современном мире даст хотя бы неделю покоя?! И совершенно очевидно, что страны, которые отказывались от своей собственной истории, решавшие «просто пожить», быстро съедались своими соседями, хватательные и хищнические рефлексы которых за последнюю тысячу лет совершенно не изменились, несмотря на обилие дорогих очков, галстуков и пафосных речей о «правах человека».

Помните из «Алисы в Стране чудес»: «Здесь, чтобы остаться на месте, надо быстро бежать! А чтобы куда-то попасть, надо бежать еще быстрее». Чтобы у государства был покой внутри, оно должно постоянно расширять свое влияние вовне. Это блестяще понимали в Советском Союзе, и именно поэтому «социалистический лагерь» непрерывно расширялся и НАТО оказывалось от границ именно нашей страны всё дальше и дальше. Согласитесь, для многих молодых людей довольно удивительно, что границы НАТО тогда проходили намного западнее Берлина!

В 1959 году доктор Чарлз Мэндерс подготовил для комитета по вопросам науки НАТО доклад на тему «Научно техническое образование и кадровые резервы в СССР». Основной темой доклада было совсем не восхваление СССР, а попытка дать американскому обществу совет, как Америке удержать мировое лидерство. Однако фактически доклад оказался выдержанным в исключительно комплиментарных тонах и начинался с такой преамбулы: «Когда Советский Союз был образован, немногим менее 40 лет назад, государству пришлось столкнуться с огромными трудностями. Государство отставало в образовании и других социальных сферах, неграмотность была широко распространена. Сорок лет назад безнадежно не хватало обученных кадров, чтобы вывести советский народ из трудной ситуации, а сегодня СССР оспаривает право США на мировое господство. Это достижение, которому нет равных в мировой истории».

В общем-то, доктор Мэндерс и в прямом, и в переносном смысле тогда никакой Америки не открыл, поскольку в мире еще была свежа память о Второй мировой войне и о решающей роли СССР в спасении всей цивилизации от раковой опухоли фашизма. До Великой Отечественной войны Советский Союз в мире воспринимали не слишком серьезно, просто как какую-то историческую флуктуацию, и Гитлер отводил на завоевание нашей страны несколько месяцев, да и в США склонялись примерно к тому же — что долго Советский Союз войну с фашистской Германией не выдержит. Но в результате самым парадоксальным образом оказалось, что СССР, несмотря на чудовищные, страшные человеческие и материальные потери, вышел из Второй мировой войны не просто победителем, а Сверхдержавой, самой сильной в военном, культурном и научном отношении, выдвинувшейся на первые-вторые позиции в мире по большинству позиций и получившей огромное геополитическое влияние за счет создания так называемого «социалистического лагеря», в который вошло множество стран: от Восточной Германии, ГДР, и Восточной Европы до Китая и Монголии. СССР стал одной из двух держав-основательниц всего мирового устройства, практически всей системы международных институтов и международного права, просуществовавших до его крушения, после чего американцы решили, что они теперь закон и правило, отбросив уникальную систему международных отношений, созданную консенсусом мировых лидеров.

В 1957 году СССР запустил первый искусственный спутник Земли, а 12 апреля 1961 года первым отправил человека в космос. В отличие от сегодняшнего времени, в те годы космос играл исключительно важную роль в развитии человечества, с ним связывались большие надежды, вкладывались большие ресурсы. В частности, космос требовал огромных финансовых затрат, организационных усилий, колоссальной научной и производственной базы, значительных человеческих ресурсов, и вся эта сложнейшая машина должна была работать как часы. Космос был самой важной площадкой для соревнования двух сверхдержав, и Советский Союз в этой гонке уверенно лидировал.

Так что доктору Мэндерсу не требовалось много усилий, для того чтобы убедить американский истеблишмент в необходимости исследования и использования опыта СССР. Его доклад есть в открытом доступе, и я советую его почитать, предложения там любопытные, касаются широкого круга вопросов — от увеличения, на примере СССР, роли женщин в общественной и управленческой жизни до упразднения «свободного рынка» квалифицированных трудовых ресурсов и введения бесплатного образования в нужных для государства сферах жизни.

Поэтому пора и нам, перед лицом стоящих перед нами испытаний, отказаться от идеологических шор и предрассудков в вопросах советского опыта, реабилитировать Советский Союз в массовой пропаганде и начать объективно и беспристрастно изучать его опыт для выживания нашей страны и для возвращения ее на первые позиции в мировой жизни. Уверен, в этом нас бы поддержали все наши предки-патриоты за всю нашу тысячелетнюю историю.

Дмитрий Аграновский адвокат

https://www.mk.ru/politics/2024/12/24/nazvano-kakoy-opyt-sssr-dolzhna-perenyat-sovremennaya-rossiya.html «СССР» Альберт Миракян

Текст песни ЗДЕСЬ



СССР

Текст песни ЗДЕСЬ

