Лучшие песни военных лет (СВО), ч.2

В прошлой теме о появившихся военных (и не только) песнях в последнее время в комментариях вышел участник сайта Афанасий и состоялся любопытный разговор (я его приведу дальше). А я подумала, что хорошие человек дал ссылки и решила продолжить тему и предоставить вашему вниманию те песни, ссылки на которые он дал.



Светлана, жаль, что не вошли в подборку замечательные песни Андрея Куряева из Ульяновска. У него целый пласт патриотических песен. "Была бы Родина живой" - превосходная работа продюсера, профессиональной команды оператора и видеомонтажёра с проникновенными голосами Сергея Войтенко и Ярослава Сумишевского:

или дуэт Куряева и Надежды Мельянцевой (она же и продюсер) "Свеча блиндажная":

Оживлял статичную картинку 3 года назад песни Куряева "Не воюйте с русскими":

У Алексея Ярынчина (русского белоруса, как он сам себя называет) есть очень сильные стихи "Я дотащу тебя, сынок". Музыка в программе SUNO, тоже сделал видеоряд для оживления:

А есть ещё песня Павленко "Над Донбассом небо жаркое, синее" на стихи Альгирдаса Микульскиса:

или "Я внук того солдата":

Да много замечательных песен разных авторов. Это как в Великую Отечественную появились стихи и проза "лейтенантов".

По поводу вашего "ролики постоянно обнуляются", сам постоянно с этим сталкиваюсь. Ладно, вражеский Ютуб сразу заблокировал песню самарского поэта Сергея Скоморохова "Вставай, народ" и вынес предупреждение моему каналу. Скоморохов лично написал мне, чтобы я кроме Рутуба, песню залил и на Ютуб. Но обломс...

Тогда я Сергею переслал файл видеоролика и он попытался сам на свой канал Ютуб его разместить.

Вновь Скоморохов попытался его разместить под другим названием "Ну сколько можно фестивалить" и поставил категорию 18+. Не помогло, опять блокировка. На Рутубе эта песня стоит на моём канале "Вставай народ":

Даже вроде бы нормальная песня на стихи Алёны Боримчук "Ты плети, плети рука", специально попросил сына спеть и записать, плюс аранжировка в студии звукозаписи, но Рутуб выставил мне категорию 18+. После общения с техподдержкой их мотивировка "у вас в кадре оружие". Это бронетехника и пушка под маскировочной сеткой.

Получается, со своими тоже приходится бороться.

"Вставай, народ" Скоморохова и "Дотащу тебя, сынок" точно заслуживают, чтобы в вашем новом посте оказались. И надеюсь песня NAGIN (Нагимова) на стихи Лилии Тумановой тоже там оказалась. Этот видеоролик смонтирован по просьбе главного администратора нашей волонтёрской группы Покров_63 Оленьки Бурлаковой, матери 4 детей. С её непосредственной помощью по Самарской области и частично в Оренбургской открыто уже более 40 пунктов плетения маскировочных сетей. Она просила, чтобы я смонтировал песню "Гимн волонтёров". Вот она:

Вот такие ссылки прислал мне, хм... кажется Александр Филатов, да сами по роликам увидите автора, кто заливал песни на Рутубе. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк ему на канале. Труды того стоят!

А я добавлю еще несколько ссылок на песни.

Первая "Дай ему сил"

Вика Цыганова «Железо». Премьера клипа

И ушла на небеса рота (Голубые Береты - Вы рядом с нами)

Вика Цыганова - ЧебуРашка!!!

Это все для нас – Юта