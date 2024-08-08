И еще о парадных

Я прошу прощения, если некоторые парадные уже были в обзорах.Красивая парадная в Санкт-ПетербургеНыне в этом доме располагается бизнес-центр - в здании находятся магазины и фотостудия, поэтому попасть туда не составит труда.
Адрес: Набережная реки Мойки, 67-69Парадная доходного дома Н. Хлебникова в Петербурге, 1907 г.
Виленский переулок, 6.
Парадная в особняке КаншинаЭтот скромный особнячок принадлежал Василию Семеновичу Каншину. Выстраивал он его лично под себя где-то в 1860 году. Чтобы было все по уму, пригласил известного архитектора Ф.Г. Барча.И уже через 9 лет этот же архитектор по заказу Василия Каншина проведет глубокий редизайн особняка и отдельное внимание уделит парадной лестнице.Именно в 1869 году появляется вся эта красота, сохранившаяся частично до наших дней.Кузнечный пер., 6
Доходный дом А. В. Дехтеринского. 1881-1882 гг.Доходный дом А. В. Дехтеринского - это здание, выполненное в стиле эклектики . Дом был построен архитектором Александром Гольмом.Владелец дома, Александр Дехтеринский, был купцом, владел в Апраксином дворе лавкой с инструментами. Однако, несмотря на то что он копил на этот шикарный дом долгие годы, ему довелось пожить в нем недолго. Через несколько лет после новоселья он умер.Интерьер парадного в этом доме - целый пласт бытовой истории дореволюционного времени. Стены и потолки украшены лепниной, арками, медальонами с буквой «Д» и нишами. В последних когда-то располагались статуи, до наших дней не сохранившиеся. На одном из лестничных пролётов на перилах установлен газовый фонарь, который появился здесь при съёмках фильма «Три женщины Достоевского».В советские годы огромные квартиры были коммунальными, в них жили в основном представители интеллигенции – преподаватели, врачи и т.д.Загородный проспект, 26
Роскошная парадная с дворцовыми интерьерамиНаходится она в особняке Гейденрейх.Здание было построено в стиле неоренессанс для Александры Федоровны Гейденрейх.Сегодня здесь находится банк ВТБ, поэтому посетить парадную можно в рабочие часы банка. ⠀ул. Чайковского, 32
Парадная в доходном доме купца ЧерепенниковаДом построили архитекторы Петр Гилев и Николай Дмитриев в 1902 году по заказу купца Черепенникова.Он продавал чай, кофе и вино. Его лавка располагалась тут же, в доме.Фурштатская, 2—4
Роскошная парадная дома купца БекеляВнутри здание отличалось богатым интерьером и техническими достижениями того времени: мраморная лестница с цветными витражами, электричество, телефоны, паровое отопление и лифт.С 1919 г. здесь находится Гидрологический институт.2-я линия В.О., 2
В 2023 году особняк Елены Александровской на набережной Кутузова, 28, включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
Каменный дом на участке появился в конце XVIII века. В 1882 году по проекту архитектора Николая Набокова был изменен лицевой фасад в приемах эклектики, пристроены дворовые корпуса.
Парадная особняка Экарева Первоначальное здание особняка было построено в 1891-м году архитектором А.С. Лыткиным, но в 1915-м году Экарев самостоятельно перестроил свой особняк в духе неоклассицизма. Суворовский проспект, 41
Парадная в доходном доме Зеленинана Лесном проспекте, 3, 1904 г.
Всё просто!Вот почему в Санкт-Петербурге говорят "парадные", а не "подъезды":
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