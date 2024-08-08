И еще о парадных

Я прошу прощения, если некоторые парадные уже были в обзорах. Красивая парадная в Санкт-Петербурге Ныне в этом доме располагается бизнес-центр - в здании находятся магазины и фотостудия, поэтому попасть туда не составит труда.

Адрес: Набережная реки Мойки, 67-69 Парадная доходного дома Н. Хлебникова в Петербурге, 1907 г.



Виленский переулок, 6.

Парадная в особняке Каншина Этот скромный особнячок принадлежал Василию Семеновичу Каншину. Выстраивал он его лично под себя где-то в 1860 году. Чтобы было все по уму, пригласил известного архитектора Ф.Г. Барча. И уже через 9 лет этот же архитектор по заказу Василия Каншина проведет глубокий редизайн особняка и отдельное внимание уделит парадной лестнице. Именно в 1869 году появляется вся эта красота, сохранившаяся частично до наших дней. Кузнечный пер., 6

Доходный дом А. В. Дехтеринского. 1881-1882 гг. Доходный дом А. В. Дехтеринского - это здание, выполненное в стиле эклектики . Дом был построен архитектором Александром Гольмом. Владелец дома, Александр Дехтеринский, был купцом, владел в Апраксином дворе лавкой с инструментами. Однако, несмотря на то что он копил на этот шикарный дом долгие годы, ему довелось пожить в нем недолго. Через несколько лет после новоселья он умер. Интерьер парадного в этом доме - целый пласт бытовой истории дореволюционного времени. Стены и потолки украшены лепниной, арками, медальонами с буквой «Д» и нишами. В последних когда-то располагались статуи, до наших дней не сохранившиеся. На одном из лестничных пролётов на перилах установлен газовый фонарь, который появился здесь при съёмках фильма «Три женщины Достоевского». В советские годы огромные квартиры были коммунальными, в них жили в основном представители интеллигенции – преподаватели, врачи и т.д. Загородный проспект, 26

Роскошная парадная с дворцовыми интерьерами Находится она в особняке Гейденрейх. Здание было построено в стиле неоренессанс для Александры Федоровны Гейденрейх. Сегодня здесь находится банк ВТБ, поэтому посетить парадную можно в рабочие часы банка. ⠀ ул. Чайковского, 32

Парадная в доходном доме купца Черепенникова Дом построили архитекторы Петр Гилев и Николай Дмитриев в 1902 году по заказу купца Черепенникова. Он продавал чай, кофе и вино. Его лавка располагалась тут же, в доме. Фурштатская, 2—4

Роскошная парадная дома купца Бекеля Внутри здание отличалось богатым интерьером и техническими достижениями того времени: мраморная лестница с цветными витражами, электричество, телефоны, паровое отопление и лифт. С 1919 г. здесь находится Гидрологический институт. 2-я линия В.О., 2

В 2023 году особняк Елены Александровской на набережной Кутузова, 28, включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Каменный дом на участке появился в конце XVIII века. В 1882 году по проекту архитектора Николая Набокова был изменен лицевой фасад в приемах эклектики, пристроены дворовые корпуса.

Парадная особняка Экарева Первоначальное здание особняка было построено в 1891-м году архитектором А.С. Лыткиным, но в 1915-м году Экарев самостоятельно перестроил свой особняк в духе неоклассицизма. Суворовский проспект, 41

Парадная в доходном доме Зеленина на Лесном проспекте, 3, 1904 г.

Всё просто! Вот почему в Санкт-Петербурге говорят "парадные", а не "подъезды":