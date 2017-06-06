Американская телеведущая рассказала, что увидела в Путине двух разных людей

Взявшая интервью у президента России Владимира Путина журналистка NBC News Мегин Келли поделилась своими впечатлениями от беседы с российским лидером.

Как рассказала Келли в эфире телеканала, во время диалога с главой России она заметила, что Путин по-разному ведет себя перед камерой и без нее. «Я будто наблюдала двух разных людей — перед включенной камерой и без», — пояснила журналистка, добавив, что, когда президента не снимали, разговор с ним был очень «теплым», а сам Путин вел себя «крайне вежливо» и рассказал ей «детали о своей семье».

«Перед камерой же он становился президентом России, каким мы его все знаем», — добавила Келли, отметив, что в эти периоды Путин «был по-боевому настроен, не уступал» и вел себя «напористо». «Он был тем Владимиром Путиным, которого россияне хотели бы видеть», — также уточнила журналистка. Президент России, по ее мнению, «по-настоящему любит, когда ему бросают вызовы». «И я делала это, и это привело к очень динамичному и почти взрывному обмену мнениями», — заключила Келли.





