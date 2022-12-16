Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.16

«…За каждого солдата в тишине

Тихонько молятся жена и мать,

Чтоб дать ему в чудовищной войне

Сил до Победы биться и стоять.

Чтоб дети дождались своих отцов,

И жены встретили своих мужей.

Слетаются со всей страны концов

Десятки, сотни лучших сыновей.

Пусть каждый, кто зашёл сегодня в строй,

Сумел прийти здоровым и живым!

Тот, кто пришёл, для нас уже герой,

Пусть будет Богом каждый день храним…»

Строки: Татьяна Витязь

Во время специальной военной операции на Украине погиб житель посёлка Белые Берега Брянской области Александр Савенко. Информацию об этом распространили в социальных сетях, а позже переписали региональные СМИ.

Сообщается, что Александр Савенко погиб ещё 7 ноября. Подробности и обстоятельства гибели не уточняются.

Савенко учился в школе №29. Земляки называют молодого человека «прекрасным парне, незаменимым другом», а также «человеком с большой буквы».

https://guberniya.tv/obshhestvo/v-spetsoperatsii-na-ukraine-... Прапорщик Вадим Сологубов и его товарищи обнаружили группу украинских радикалов и ликвидировали их. Он лично прикрыл своим телом от огня одного из солдат, был ранен в ногу из-за разрыва вражеского гранатометного выстрела. Но поставленная задача была выполнена.

https://www.kp.ru/daily/27473.5/4680095/ Андрей Кичигин на своей странице рассказал о подвиге военнослужащего из Коми. По его словам, 27 февраля колонна, где был Шрайнер, шла на помощь бойцам и попала в западню в Буче.

«Войдя в город, солдаты увидели, что широкие центральные улицы были заблокированы. Колонна пошла в обход по узкой улице и, когда втянулась в неё, по ним ударили из джавелинов и крупнокалибирных пулемётов Корд. Поступил приказ отступить. БМД Александра стала головной. Поступила новая команда- покинуть машины и отходить пешим порядком. Для этого требовалось пару минут прикрытия огнём и оператор- наводчик БМД гвардии младший сержант Александр Шрайнер вместе с механиком - водителем Денисом Николаенковым отдали приказ бойцам покинуть машину, выскочили на перекрёсток и стали подавлять огневые точки врага, но у самих ребят шанса выжить уже не было. По ним ударили из американских джавелинов. Многим бойцам из той колонны Александр спас жизнь», - написал Кичигин.

За проявленное мужество в ходе СВО Александр Шрайнер награждён орденом Мужества посмертно.

Александр Шрайнер в 2012 года стал десантником гвардейского 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ. В 2014 году защищал Луганскую народную Республику, был награжден медалью Жукова. С сентября 2020 находился полугодовой командировке в Сирии.

Уроженец деревни Куршембал Республики Марий Эл, выпускник РВВДКУ 2016 года, заместитель командира десантно-штурмовой роты 83одшбр старший лейтенант Микутов Максим Евгеньевич 1994 г.р.

В ходе военной специальной операции на Украине погиб еще один земляк из Волжского района МИКУТОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ 14.07.1994 года рождения из деревни Куршембал Сотнурского поселения. Выпускник Сотнурской школы. Женат.

Выражаем искренние соболезнования родителям Максима, Микутовой Анне Вячеславовне, учителю русского языка и литературы Сотнурской школы и Микутову Евгению Васильевичу - отметили на сайте Новости Йошкар-Ола.

https://timenote.info/ru/Maksim-Mikutov

10 апреля город воинской славы Колпино простился со Смирновым Максимом, погибшим при выполнении служебного долга во время специальной военной операции на Украине. Свято-Троицкий собор, в котором прошло отпевание молодого героя, не смог вместить всех скорбящих. Люди молились за него и всех воинов, защищающих Отечество.

После отпевания гроб вдоль живого коридора донесли до катафалка.

После похорон появилась пресс-служба губернатора Петербурга и выпустила официальное сообщение о гибели Максима. «Мужественный и сильный человек, ценой собственной жизни ваш сын выполнил воинский долг, показал образец высочайшей доблести и отваги. Максим Дмитриевич боролся за мирную жизнь в Донбассе, защищал национальную безопасность России. Он погиб, защищая право людей на жизнь», — говорится в соболезновании.

Максим Смирнов посмертно награжден орденом Мужества. Администрация МО «Колпино» также выпустила некролог:

«Максим родился в Колпино, окончил школу № 404 на Раумской улице. Все, кто знал Максима, характеризуют его как дружелюбного, общительного и открытого человека. Он запомнился своим ответственным отношением к любому делу, за которое брался, все знали: если Максим пообещал, то обязательно сделает. Притом с широкой обаятельной улыбкой. В школьные годы активно участвовал в «Зарнице», был знаменосцем — ему доверяли знамя Ижорского батальона. Форменная одежда всегда сидела на нём идеально…»

https://www.fontanka.ru/2022/04/10/71246105/

Старшина медицинской службы отправилась в зону ведения боев, чтобы вместе с коллегами оказать помощь раненым российским десантникам, обороняющим важный объект.

Медики разместились в одном из зданий. Спустя время в него прилетели снаряды украинских националистов, которые частично обрушили помещение.

- В условиях ведения противником артиллерийских и минометных обстрелов, рискуя жизнью, Оксана лично на руках переносила раненых в безопасное место, после продолжив оказывать медицинскую помощь. За проявленные в ходе специальной военной операции мужество и героизм старшина медицинской службы Оксана Воронкова награждена медалью «За отвагу», - сообщают на сайте телеканала «Звезда».

Герой спецоперации старшина медслужбы ВДВ Оксана Воронкова под артогнем спасала раненых.

С первых дней специальной военной операции старшина медицинской службы Оксана Воронкова неоднократно быстро, своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывала неотложную медицинскую помощь военнослужащим воздушно-десантной дивизии. Медицинский отряд, в составе которого действовала Оксана, двигался в составе колонны подразделения ВДВ в заданный район. Командиру отряда поступила информация, что тактический воздушный десант, взявший под контроль стратегически важный объект, ведет ожесточенные бои с многократно превосходящим числом противником. Было принято решение направить в район ведения боев за объект подвижную медицинскую группу, в состав которой была назначена Оксана. Ночью, скрытно, несмотря на непрекращающиеся обстрелы и деятельность вражеских диверсионных групп военные медики прибыли в заданный район и приступили к оказанию помощи раненых десантникам, обороняющим важный объект. Расположившись в одном из зданий, Оксана приступила к оказанию качественной медицинской помощи пострадавшим товарищам. Националисты, стремясь выбить российские войска с занятых позиций, нанесли сосредоточенный огневой удар по объекту. Часть снарядов легла в непосредственной близости от временного медицинского пункта, в результате чего здание частично обрушилось. Рискуя жизнью, в условиях ведения противником артиллерийских и минометных обстрелов Оксана лично на руках переносила раненых в безопасное место, после чего продолжила оказывать медицинскую помощь. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции старшина медицинской службы Оксана Воронкова награждена медалью «За отвагу».

Плакат Вадима Окладникова (Екатеринбург)

https://vk.com/wall-25104017_1121



Майор Дмитрий Обийко вместе с группой военнослужащих выполнял задачу по обеспечению безопасности передвижения колонны с гуманитарным грузом на освобожденные от украинских националистов территории.

Противник, стремясь воспрепятствовать налаживанию мирной жизни в освобожденных от вооруженных формирований украинских националистов населенных пунктах предпринял попытку атаки колонны силами диверсионно-разведывательной группы. Майор Обийко мгновенно оценил ситуацию, переместился на фланг колонны и открыл огонь по позициям боевиков, давая колонне с гуманитарным грузом возможность набрать ход и выбраться из-под огня противника.

Благодаря смелым и решительным действиям майора Обийко диверсионная группа украинских националистов, понеся потери, отступила, что позволило прибыть колонне с гуманитарной помощью в заданный район своевременно и без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/4893

Рядовой Илья Антоновский погиб в ходе специальной военной операции, сообщил в соцсетях глава республики Владимир Уйба.

Илья Антоновский в Сыктывкаре. В 2022 году он устроился на военную службу по контракту в посёлок Каменка Ленинградской области. Служил в должности наводчика танка.

«Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ильи Максимовича – отважного российского воина, который доблестно сражался за независимость и суверенитет нашей страны», - отметил Уйба.

https://komi.aif.ru/society/persona/tankist_iz_syktyvkara_il...

В Камышине Волгоградской области проводят в последний путь 32-летнего десантника Александра Кусмарцева, героически погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

Печальной новостью поделились в администрации Камышина. Александр Владимирович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг.

- Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Александра Кусмарцева искренние соболезнования. Вечная память Герою! - написали в камышинской администрации.

Как сообщают коллеги из издания «Блокнот. Камышин» со ссылкой на отца погибшего бойца Владимира Кусмарцева, в Камышине Александр закончил девять классов школы №5, затем политехнический колледж, а в 2022 году получил диплом Камышинского технологического института, где учился заочно. После армии, еще в 2011 году Александр подписал контракт с Вооруженными Силами РФ и служил в 56-й ОДШБР, несколько лет дислоцировавшейся в Камышине.

https://bloknot-volgograd.ru/news/na-ukraine-pogib-starshiy-serzhant-aleksandr-kusma-1532065

СПАСИТЕЛЬНИЦА

Альбина Капланова — командир медицинского взвода. Она ежедневно спасает раненых на Донбассе

Мать двоих детей каждый день проводит вместе с коллегами более 50 операций. Альбина вышла замуж за военнослужащего — тогда супруг и предложил ей призваться на место его службы.

За годы Альбина Капланова получила немало наград:

медаль МВД РФ «Участник контртеррористических операций на Кавказе»,

медаль Суворова «За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга».

https://t.me/radioARBAT/22756

Короткая запись, но сколько в ней горя матери:

"Была надежда,но сегодня она ушла...

3 мая погиб мой сын.

Чемоданов Павел Андреевич. 5 июля 1992 года рождения. До 30 лет не дожил 2 месяца. Мой добрый, светлый,

отзывчивый, заботливый сын. Любимый внук, сын, брат, муж, отец. Остались 2 дочери - 4года и 3 месяца.

Горе мое безмерно..."

https://smartik.ru/joshkar-ola/post/164239807



Сегодня 7 месяцев как с нами нет Павла...

Гвардии сержант Чемоданов Павел Андреевич

Погиб 3 мая 2022 года.

Родился 5 июля 1992 года. До 30 лет не дожил 2 месяца. Добрый, светлый, отзывчивый, заботливый.

Учился в Краснооктябрьской средней школе с 1 по 11 класс. Увлекался спортом, техникой. Участвовал в школьных мероприятиях, играл в школьной баскетбольной игре. Был честным, ответственным, отзывчивым, доброжелательным другом и товарищем. В 2010 году после окончания школы поступил в ФГБОУ ВПО "Поволжский государственный технологический университет" на механико-машиностроительный факультет по специальности "технологические машины и оборудование". В 2015 году после получения диплома о назначении на срочную службу в ВДВ. В 2016 году перешел на контрактную службу. Сержант ВДВ. Погиб 3 мая 2022 года при обычном воинском долге.

Остались 2 дочери - 4 года и 9 месяцев.

Награжден Орденом Мужества (посмертно).

Выражаем глубочайшие заболевания родними и близкими Павла. Низкий поклон, воспитавшему настоящего мужчину, воина, готового идти до конца, выполняя свой долг.

https://vk.com/wall-106160452_413615



Подполковник Евгений Артамонов, действуя в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от незаконных вооруженных формирований украинских националистов.

На подступах к на подступах к поселку боевики организовали эшелонированную оборону. Умело руководя действиями своих подчиненных, Евгений, учитывая условия местности, принял решение нанести сосредоточенный удар во фланг противника. Несмотря на превосходящие силы противника, в ходе боев подчиненными Артамонова были уничтожены 2 опорных пункта противника, 1 боевая машина пехоты противника и более 15 националистов.

https://t.me/mod_russia/21984

Михаил Беляев провёл детство на Чукотке. В 2007 году он окончил школу посёлка Эгвекинот и поступил в омский филиал военного учебно-научного центра "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации". Гвардии капитан Беляев участвовал во многих военных операциях, выполнял задания Правительства РФ на Северном Кавказе, в Крыму и в Сирии.

«Последней стала специальная военная операция Российской Федерации на территории Украины. Посмертно Михаил Беляев награждён Орденом Мужества. У него остались жена и маленькая дочь», – сообщил глава городского округа Эгвекинот Роман Коркишко.

https://anadyr.org/pub/dva-vypusknika-egvekinotskoy-shkoly-p...

Младший сержант Аймир Миягашев геройски погиб 27 мая во время специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. При выполнении специального задания он закрыл собой гранату и спас сослуживцев. Аймир Миягашев окончил эгвекинотскую школу в 2013 году, после срочной службы поступил в 14 бригаду спецназа ГРУ в Хабаровске.

«Михаил и Аймир – герои, которыми гордится вся Чукотка, пример мужества, чести и достоинства. Готовность отдать жизнь за своих боевых товарищей и безопасность страны – высшая добродетель», – сообщил губернатор округа Роман Копин.

https://anadyr.org/pub/dva-vypusknika-egvekinotskoy-shkoly-p...

В ходе специальной военной операции на Украине погиб гвардии старший сержант Вадим Дубровский из Камышина. Памятный некролог о павшем бойце опубликовала администрация Камышина.

С Вадим Дубровским простились накануне, 9 июня. Ему было 43 года. У погибшего камышанина остались дочь и сын. У накрытого российским флагом гроба прозвучали прощальные залпы почетного караула. Над могилой прозвучали благодарственные слова защитнику и соболезнования его родственникам.

- Вадим Владимирович, ставший на защиту мирного населения Луганской и Донецкой народных республик, с честью служил Отчизне, - отметили в администрации.

- Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Вадима Дубровского искренние соболезнования. Погибший военнослужащий армии Российской Федерации представлен к государственной награде. Редакция "Блокнота Волгограда" выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям Вадима Владимировича Дубровского.

https://bloknot-volgograd.ru/news/predstavlen-k-nagrade-na-ukraine-pogib-starshiy-se-1487790

Гвардии сержант Серегин Андрей Владимирович служил в 56 бригаде, г. Камышин. В ноябре 2021 года 56 полк перевели в Феодосию. Погиб 01.09.2022 года под Херсоном. Остались двое маленьких детей. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Вечная память Герою! Вечная Слава!

Приносим глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!

20.05.2022 в ходе СВО погиб Старший лейтенант 331 ПДП - АХМЕДЬЯНОВ РУСТЕМ РИФАТОВИЧ, 25 лет.

Елена Арестова написало о нем в ВК:

Рустем невероятно смелый, мужественный, храбрый, отважный Герой, настоящий мужчина, любящий сын, брат, верный друг, прекрасный человек! Каждый, кто сказал, отзывается о нем только положительно! Это светлый, добрый, отзывчивый, самый лучший мужчина!

Рустем, ты навсегда в сердцах тысяч людей, наш Герой!

Навсегда сохраню память о тебе в своем сердце, мой дорогой

Очень ждала тебя живой, но не дождалась... я так боялась увидеть твоё фото среди остальных павших ребят... жизнь жестока и несправедлива!

Скорблю, помню, люблю... Светлая память.

Спасибо каждому Герою за нашу жизнь, за мирное небо, за светлое будущее! Ценой своей жизни вы охватываете нас, нашу Родину! С вами не страшно, страшно за вас! Безумно больно, тяжело, обидно, жалко молодых ребят, вся жизнь должна была быть впереди..

https://vk.com/wall-106160452_302561

По просьбе матери Вадим Окладников сделал помимо постера и 2 плаката.

"Мама Рустема говорит... сколько я Вам должна?

Ответ...Вы мне ничего не должны. Это я Вам должен. Должен Вашему сыну. Который погиб и за меня тоже. Так что - Вы мне ничего не должны."

МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ ЭТИМ МАЛЬЧИКАМ. ЭТИМ МУЖЧИНАМ. ЭТИМ ГЕРОЯМ!!!

А вот еще одна благодарность художнику от матери И еще один портрет Саше Попову

Все портреты Вадима Окладникова можно найти в обновляемом списке: Обновляемая библиотека ссылок