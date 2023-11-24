Исторические фото времен СССР

Встреча сержанта 51-й гвардейской дивизии Семена Ильича Трифонова с матерью Марфой Антоновной, женой Екатериной Степановной и дочкой Шурой в селе Казацкое Курской области (ныне Белгородской области). 28 августа 1943 года.Эта встреча стала последней для семьи солдата. При форсировании Днепра сержант Трифонов погиб.
Автор Советский фотограф и журналист Семен Фридлянд.18 июля 1936 года Стартовал розыгрыш 1-го Кубка СССР по футболу. Его 1-ым обладателем стал московский «Локомотив»Автобусная остановка у Большого театра, 1930 год, МоскваАвтомат по продаже хлеба в Горьком (Нижнем Новгороде), 1969.Александр Кулыгин в созданном им автомобиле «Панголина», 1982 год, МоскваАлексей Стаханов с автомобилем, подаренным ему Сталиным. Москва. 1936 год.В цехе завода ЛАЗ, 1970–е годы, СССРВладимир Маяковский в редакции газеты «Известия», 1926 - 1927 г.Военная академия механизации и моторизации РККА (ВАММ РККА) имени И. В. Сталина. 1940г.Врач Алексей Гаврилин и медвежонок Огонек на полярной станции СП 5, журнал Огонёк, №46 за 1955 годДети смотрят на новою Останкинскую телебашню. Москва, конец 1960-х
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Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз).Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз).Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз).Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз).Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз).Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз).Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз).Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз).Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз).Лейтенант милиции Москвы, следователь Нина Демченко у себя дома, СССР, 1969 год
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И на сегодня, пожалуй, все.
Исторические фото времен СССР
Встреча сержанта 51-й гвардейской дивизии Семена Ильича Трифонова с матерью Марфой Антоновной, женой Екатериной Степановной и дочкой Шурой в селе Казацкое Курской области (ныне Белгородской области). 28 августа 1943 года.Эта встреча стала последней для семьи солдата. При форсировании Днепра сержант Трифонов погиб.
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