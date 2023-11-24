Исторические фото времен СССР

Встреча сержанта 51-й гвардейской дивизии Семена Ильича Трифонова с матерью Марфой Антоновной, женой Екатериной Степановной и дочкой Шурой в селе Казацкое Курской области (ныне Белгородской области). 28 августа 1943 года. Эта встреча стала последней для семьи солдата. При форсировании Днепра сержант Трифонов погиб.

Автор Советский фотограф и журналист Семен Фридлянд. 18 июля 1936 года Стартовал розыгрыш 1-го Кубка СССР по футболу. Его 1-ым обладателем стал московский «Локомотив» Автобусная остановка у Большого театра, 1930 год, Москва Автомат по продаже хлеба в Горьком (Нижнем Новгороде), 1969. Александр Кулыгин в созданном им автомобиле «Панголина», 1982 год, Москва Алексей Стаханов с автомобилем, подаренным ему Сталиным. Москва. 1936 год. В цехе завода ЛАЗ, 1970–е годы, СССР Владимир Маяковский в редакции газеты «Известия», 1926 - 1927 г. Военная академия механизации и моторизации РККА (ВАММ РККА) имени И. В. Сталина. 1940г. Врач Алексей Гаврилин и медвежонок Огонек на полярной станции СП 5, журнал Огонёк, №46 за 1955 год Дети смотрят на новою Останкинскую телебашню. Москва, конец 1960-х

Детские зимние забавы из советского прошлого Женский автопробег а также проверка того, как женщина может справиться с машиной в различных условиях».

Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз). Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз). Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз). Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз). Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз). Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз). Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз). Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз). Крымcкий альбом библиотеки Санта-Круз. Первоисточником этих уникальных фотодокументов является цифровая библиотека Калифорнийского университета (г. Санта-Круз). Лейтенант милиции Москвы, следователь Нина Демченко у себя дома, СССР, 1969 год

Ленинград в 1985 году Ленинград в 1985 году Ленинград в 1985 году Ленинград в 1985 году Ленинград в 1985 году Ленинград в 1985 году Ливадия. «Санкомбинат № 10». Фото 1930-х гг. Мoскoвскoе эскиᴍo, 1972 ᴦод Любовь Орлова, 1937 год. Автор — Григорий Александров.

Магазин Пассаж в Петрограде, 1924 год Марлен Дитрих в Москве, 1964 ⠀Моряки Балтийского флота показывают, что слабаков на флоте не держат, СССР, 1931 год. На крестьянском курорте. 1920-е гг. На привокзальной площади, 1985 год, Новосибирск На съёмках сериала «Убойная сила» на Сенной площади в СПб, 1999 г.

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И на сегодня, пожалуй, все.