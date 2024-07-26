Этнобандиты обозвали бойцов "русской свиньей", а православные храмы окружают колючей проволокой: Обзор "дружбы народов" в России

Нападения этно-бандитов на военнослужащих, участников Операции в разных городах России становятся системой. Общественники призывают судейских не оставлять злоумышленников безнаказанными, эксперты по межэтническим конфликтам видят проблему в провале проекта нации "россиян".

Избили за замечание и назвали "русской свиньей"

В северной столице России этно-бандиты Ираклий и Рустам избили потерявшего на фронте руку участника Операции.

Как сообщает один из каналов, драка возникла из-за обычного замечания военнослужащего, увидевшего не на должном месте припаркованный Лексус. Однако хозяева иномарки сочли себя оскорбленными и набросились на человека с кулаками.

"Фронтовик пытался драться на равных, но численное и физическое преимущество было на стороне противника… Его били ногами, руками, понимая, что из-за ранения, он не может им дать отпор. При этом оскорбляли бойца, называя русской свиньей"

Избив военнослужащего, этно-бандиты попытались скрыться, но это им не удалось. Потерпевший вывал полицию, которая по прошествии некоторого времени задержала злоумышленников. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Сообщается, что один из нападавших родом из Абхазии, получил российское гражданство в 1996 году.

Казалось бы, бандиты найдены, осталось вынести справедливый приговор, чтобы другим не повадно было. Но проблема в том, что дело об избиении военнослужащего длится уже около года. По мнению потерпевшего, его просто спустили на тормоза.

"После передачи уголовного дела в Генеральную прокуратуру, они спихнули его прокуратуру Санкт Петербурга, которая решила все оставить безнаказанным, поскольку не увидела состава преступления… никто не покушался на убийство, нет очевидцев оскорблений на национальной почве", - цитирует информканал военнослужащего, призывая компетентные органы ускорить разбирательство дела.

Били за то, что заступился за других

Ряд экспертов констатирует, что в стране возросло количество нападений этно-гопников на участников операции. Так, по сообщению одного из местных изданий Ярославской области, в городе Ростове был жестоко избит военнослужащий С., получивший два ранения в зоне боевых действий. Он возвращался с празднования дня рождения и столкнулся с "этнической бандой", напавшей на прохожего. Мужчина решил остановить распоясавшихся молодчиков, после чего сам оказался избит.

Подобному групповому нападению выходцев с Кавказа подвергся другой военнослужащий в подмосковном Чехове. Инцидент произошел в местном кафе, где раненый в зоне боевых действий местный житель рассказывал другу истории из жизни на фронте. Разговор услышали кавказцы, которые начали оскорблять бойца, толкали его и пытались ударить по больной ноге.

Затем они, как пишет одно из изданий, стали оскорблять девушку, которая пригласила на танец военнослужащего. Тот заступился за нее, после чего началась драка. По данным очевидцев, в ней приняли участие более десяти человек. Сотрудникам заведения пришлось даже спрятать бойца за барной стойкой.

Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, участников конфликта ищут.

Данный инцидент, о котором рассказали в одном из чатов о межэтнических конфликтах, вызвал крайнее негодование пользователей интернета. Так, одна из жительниц Забайкалья, Ольга С., написала:

"Что вообще происходит?... Наших бойцов избивают, режут, унижают разные нерусские подонки. На все случаи Бастрыкина не хватит. А это уже не случаи, это уже на систему походит, на подрывную работу в тылу"."Получается, что Операция нужна была еще и потому, чтобы внутри страны показали себя русофобы всех мастей. А жертвами такого отребья вновь становятся военнослужащие, которые рискуют своей жизнью и защищают наш мирный сон".

Православные храмы обносят колючей проволокой для защиты от этнобандитизма

Недавно на канале Авангард состоялась встреча с известным общественным деятелем Владимиром Баглаевым. Речь шла о том, как добиться в России межэтнической безопасности. По мнению Баглаева, "97% из проживающих на территории России различных этнических групп" хотят жить дружно, но всегда найдется какой-то процент "агрессивных авантюристов, которые обеспечат провокацию за счет того, что мы разные".

"Это люди с другим менталитетом, другим культурным кодом…

Некоторые из них, например, выходцы из тех же кавказских республик, не являются мигрантами… но у нас (русских) с ними могут быть разные понятия о добре и зле. Разное отношение к тем же никабам, халяльной пище и пр".

Баглаев рассказал, что видел в Дагестане православные храмы с обнесенными колючей проволокой заборами. Такие меры безопасности были приняты в республике после недавних трагических событий и зверского убийства православного священника.

"Выходит, что межэтническую безопасность можно воссоздать только колючей проволокой… Но мы же не можем таким образом обнести целые районы, где проживают люди, отличные от нас по менталитету".

При этом он подчеркнул, что поскольку в Закавказье уровень жизни крайне низкий, некоторые выходцы из наиболее нищих районов неизбежно придут на исконно славянские земли в поисках лучшей жизни.

Аналогичная ситуация с мигрантами из бывший советских среднеазиатских республик, которые едут в Россию на заработки, даже не зная толком русский язык. Оказавшись в другой культуре, они продолжают исповедовать свои обычаи и жить по своим неписаным правилам.

Корень проблемы - в Основном Законе страны?

Один из казахстанских специалистов по межэтническим конфликтам, Марат Шебутов, прочитав текст российской Конституции, был крайне удивлен формулировкой, которой нет ни в одной конституции мира.

"…Там есть такая фраза, списанная из Декларации 1917 года о правах народов России. В ней говорится о том, что в основание национальной политики положены "равенство и суверенность народов России, право народов на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств, отмена всех национальных и религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие национальных меньшинств и этнических групп, населяющих Россию". Этот текст в 1917 году подписали Ленин и Сталин".

При этом специалист по конфликтам отметил, что поскольку в этой фразе не упоминается о самой большом по численности русском народе, по его мнению, он находится в подчиненном состоянии до сих пор.

"Именно тогда, в 1917 году, была заложена политика, согласно которой самый большой по численности русский народ находился в подчиненном положении. Поэтому в РСФСР не было ни своего КГБ, ни академии наук, ни партийной организации, в отличие от других республик СССР. Несмотря на то, что русские составляли 82% партии большевиков, правили страной вовсе не они. И это положение сейчас закреплено в административно-территориальном устройстве России".

Общественник и лидер движения "Общество будущего" Роман Юнеман полагает, что причина столкновений между представителями разных этносов, в том числе на бытовой почве, кроется в том, что строгое следование советской национальной и федеративной модели в России не оправдало себя.

По его словам, это уже привело один раз к развалу государства и целой серии региональных конфликтов — от резни в Чечне и осетино-ингушских столкновений до кризиса в Карабахе.

"Мы об этом говорим постоянно: Россия должна стать равноранговой федерацией, где ни один субъект не был бы "равнее" других. Как это реализовано, например, в Германии. А проект нации "россиян", предложенный в эпоху Ельцина, "провалится так же, как провалился проект нации "югославов".

Общественное движение предложило новую преамбулу проекта Конституции, где есть такие слова:

"Мы, русские, и все другие коренные народы России,как верующие в Бога, так и не разделяющие этой веры,проживающие как на территории страны, так и за её пределами,понимая нацию как союз ушедших, настоящих и будущих поколений, провозглашая незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, свято чтя предков, всегда стремившихся к свободе и справедливости, построивших великую страну и переживших тяжёлые испытания….защищая принципы национального суверенитета, целостности и единства России,принимаем настоящую Конституцию… ".

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