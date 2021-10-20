Су-57 — российский истребитель пятого поколения

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей. При этом самолёт может преодолевать системы ПВО, контролировать воздушное пространство на дальнем расстоянии, разрушать системы управления действиями авиации противника.

1. Су-57 — универсальная машина, которая сочетает в себе функции ударного самолёта и истребителя. В конструкцию глубоко интегрирован новый комплекс авионики с высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. 2. Самолёт разработан специалистами опытно-конструкторского бюро П. О. Сухого. За многие десятилетия инженеры ОКБ разработали около 100 типов самолётов и их модификаций — истребители, истребители-перехватчики, бомбардировщики, разведчики-корректировщики огня, штурмовики, пассажирские и десантно-грузовые, спортивные, грузовые, сельскохозяйственные. Более 60 типов самолётов выпускались серийно. Су-57 стал первым сверхзвуковым истребителем пятого поколения. 3. Концепция применения Су-57 разрабатывалась с учетом ведения сетеориентированных действий — этот самолёт может согласованно работать как с однотипными истребителями, так и с другими видами боевых машин. Бортовое оборудование нового самолёта позволяет обмениваться данными в режиме реального времени и координировать действия с наземными системами управления, в составе авиационной группы, а также выполнять задачи автономно. 4. Комплекс технических решений, заложенный в Су-57, позволил получить качественно новый уровень характеристик и обеспечить превосходство над современными самолётами данного класса. Основные преимущества — многофункциональность, повышенная выживаемость в условиях реального боя, оперативность применения и автоматизация решения задач. 5. История самолёта начинается в начале 2000-х – именно тогда было принято решение о разработке истребителя пятого поколения. При этом в Су-57 заложены самые современные составные части комплекса бортового оборудования, которые позволят ему, на протяжении многих десятилетий, оставаться современным истребителем. В дополнении к этому, платформа имеет открытую архитектуру и позволяет применять широкий спектр новых технологий с минимальными изменениями базового решения. 6. Су-57, как с двигателем 1-го, так и 2-го этапа обладает выдающимися характеристиками в классе. Решения, заложенные в двигателе второго этапа позволяют ему по отдельным направлениям иметь характеристики уже следующего поколения. 7. Евгений Марчуков, генеральный конструктор-директор ОКБ имени А. М. Люльки, называет новые двигатели поколением 5+, потому что они выдают максимальную удельную тягу, имеют минимальный удельный расход и вес. Таких показателей нет ни у одного двигателя этого класса в мире. 8. Двигатели имеют управляемый вектор тяги – это дает колоссальное преимущество во время пилотирования. «Можем вертеться вокруг хвоста на минимальной скорости и контролировать все перемещения противника» - говорят пилоты. 9. 10. Одно из требований к истребителям пятого поколения — малозаметность. В Су-57 защиту от радаров обеспечивает специальная форма, наклон всех поверхностей в чётко ограниченном диапазоне. Кроме того, в обшивке используются материалы, которые поглощают радиоволны. Соблюдение этих требований повлияло на форму и конструкции истребителя. 11. Су-57 стал звездой парада на День Победы в 2018 году, но большая часть технических характеристик держится в секрете. Известно, что самолёт может подниматься на высоту до 20 км и развивает скорость до 2600 км/ч — в 2,2 раза больше скорости звука. 12. Экспортный вариант истребителя называется Су-57Э. Ввиду высоких характеристик имеет высокий экспортный потенциал. 13. Кабина Су-57 эргономичней, комфортней, чем в Су-27. Внутри – новая система жизнеобеспечения, подачи кислорода и снаряжение. В конструкции предусмотрено обновленное катапультное кресло с автоматическим анализом высоты, скорости и углового движения самолёта, а так же роста и веса пилота. 14. В истребителе используется встроенная кислорододобывающая установка — время полета практически не ограничено, заправка кислородом на стоянках не требуется. 15. Для отображения информации используется два 15-ти дюймовых экрана. 16. Двигатели с управлением вектором тяги повышают манёвренность истребителя, облегчают взлет, позволяют выполнять в воздухе сложные фигуры, резко менять крен и тангаж. 17. Приблизится к истребителю на дальность эффективного выстрела сложно – в комплектацию входит радиолокационная станция и оптико-электронные системы обнаружения, которые отслеживают самолёты противника на большом расстоянии. 18. Одно из отличий двигателя пятого поколения — возможность полёта в крейсерском режиме на сверхзвуковой скорости. 19. Первый Су-57 (тогда еще под заводским названием Т-50) встал на крыло в 2010 году. В последующие годы разработчики улучшали конструкцию. В 2021 году завершился очередной этап государственных совместных испытаний, планируются поставки первых серийных самолётов. 20. На самолёт устанавливают управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», корректируемые авиабомбы, авиационную пушку, которая способна стрелять очередями со скоростью до 1500 выстрелов в минуту. Такой набор вооружения позволяет решать любые истребительные и ударные задачи. 21. Окраска истребителей не случайна — с ней невидимый для радаров самолёт сложнее обнаружить визуально. Камуфляжная окраска помогает самолёту сливаться с фоном или зрительно искажает форму истребителя. 22. В настоящее время первые опытные самолёты используются в качестве летающих лабораторий в новых проектах ОКБ Сухого. 23. Впервые Су-57 был представлен на статической экспозиции Международного авиа-космического салона (МАКС) в 2019 году. До этого самолёт участвовал только в лётной программе — с 2011 года пилоты демонстрировали участникам авиасалона возможности истребителя. 24. Су-57 участвовал и в программе МАКС-2021 — с опытным пилотом истребитель плавно проходил сложные фигуры, резко менял направление полета, разворачивался почти на месте. 25. На МАКС-2021 был представлен не только истребитель, но и его цифровая версия — VR-тренажер, который точно имитирует обстановку внутри и снаружи кабины. Такие тренажеры уже поставляют в войска и используют для подготовки лётчиков. 26. За счёт установленного радиолокационного оборудования истребитель Су-57 может обнаружить вражеские самолёты на большом расстоянии, а маневренность и современное вооружение уменьшают шансы противника скрыться или провести успешную атаку. Лётчики говорят: «Одно из главных преимуществ воздушного боя – кто первый увидел, тот и победил». 27. 28. Су-57 — одноместный самолёт. Вторым пилотом разработчики называют автоматический комплекс авионики, который снижает нагрузку на лётчика и позволяет концентрироваться на выполнении тактических задач. 29. В зарубежных СМИ истребитель Су-57 часто называют угрозой и считают, что самолёт будет доминировать в любом сражении, а особенно — если использовать его в связке с беспилотными ударными дронами. 30. Су-57 и в одиночку идеальная машина для военного использования, но возможность согласованного использования в паре с беспилотным ударным дроном увеличивает возможности истребителя. 31. Беспилотники работают по принципу «верные ведомые», увеличивают боевую мощь, принимают на себя огонь противника, помогают подавить средства ПВО и сохранить истребитель, снижают риски для пилота. 32. Использование беспилотников в связке с пилотируемым истребителем — один из трендов ведения боя будущего. Ведомый дрон может нести арсенал для воздушного боя и наземных атак, помогает проникнуть во вражеский тыл и наносить точные удары. В 2019 году Су-57 совершил первый совместный полет с С-70 «Охотник». 33. Крыло Су-57 имеет корневой наплыв с поворотной передней частью. Такая конструкция улучшает аэродинамические показатели, особенно на больших углах атаки. 34. По терминологии НАТО, Су-57 называется Felon — «преступник». Все кодовые обозначения истребителей военные Североатлантического Альянса называют на «F»: Су-47 — Fishpot («горшочек для рыбы»), Су-17 — Fitter («слесарь»). В России эта терминология используется редко и уж точно не отображает характеристик и возможностей техники. 35. В СМИ постоянно появляются новости о возможном усовершенствовании конструкции: использовании голосового управления и считывателя движения глаз для управления механизмами, разработке двухместной версии Су-57 для работы в связке с беспилотниками, установке нового вооружения. 36. Одна из возможных новинок – система контроля технического состояния в режиме реального времени. Система встроенного контроля состоит из датчиков деформации и акустической эмиссии, которые собирают данные на протяжении всего жизненного цикла самолёта. 37. В Су-57 используются композитные материалы – датчики акустической эмиссии будут считывать измерения, которые происходят при эксплуатации. Когда материал изнашивается, звуковых импульсов становится больше – это поможет локализовать зону разрушения и вовремя выполнить обслуживание самолёта. Датчики деформации устанавливают на высоконагруженных элементах. 38. В истребителе широко используются композиционные материалы — они занимают около 24% веса в конструкции и примерно 70% площади наружной поверхности. 39. Разработчики внесли в проект максимум крупногабаритных деталей, чтобы облегчить сборку и повысить надежность самолёта. По сравнению с Су-27 в планере нового истребителя в 4 раза меньше деталей. 40. 41. Точные параметры Су-57 держатся в секрете. Можно посмотреть на самолёт снаружи, увидеть пилотирование на автосалоне и даже попробовать себя в роли пилота на VR-тренажёре — но разработчики не разглашают технические характеристики. 42. Главный инженер Шэньянского института авиастроения Ван Ёнцин поделился впечатлениями о новом российском истребителе: «Пилотам противника при встрече в небе с Су-57 нужна не пушка, а безотказная катапульта». 43. Су-57 идеально подходит как для дальнего так и для ближнего боя – это отличает его от большинства истребителей-невидимок, которые хорошо проявляют себя только на дальних дистанциях. Высокая маневренность истребителя на сверхзвуковых скоростях дает Су-57 огромное преимущество в реальном бою. 44. Серийное производство Су-57 уже начато, в Министерство обороны переданы образцы установочной партии. Лётно-технические характеристики и возможности бортового оборудования, вооружения и малой заметности подтверждены в ходе реальных боевых действий – дважды пара истребителей была переброшена в Сирию на авиабазу Хмеймим в провинции Латакия. 45. Разработчики не останавливаются на достигнутом, Су-57 развивается в сторону наращивания боевых возможностей и внедрения современных технологий. Конструкторы позаботились о том, чтобы платформа Су-57 была универсальной и позволяла реализовывать различные задачи. https://gelio.livejournal.com/263461.html