10 шедевров Василия Сурикова

Василий Иванович Суриков — один из крупнейших русских художников, писавших на исторические темы. История, и особенно роль народных масс в масштабных событиях интересовали Сурикова на протяжении всего творческого пути. В ряде картин толпа выступает главным персонажем, поддерживающим или, наоборот, противостоящим великим историческим деятелям.

На его знаменитых полотнах передан весь драматизм российской истории, взлёты, падения и свершения великих личностей, которые были бы невозможны без участия в них народных масс.

Краткий обзор жизни и творчества

Французский критик Делинь говорил о Сурикове:

«В его картинах он открывается нам как могучий воскрешатель прошлого, которое он реконструирует с верностью учёного. Сотни страниц лучших исторических книг не дадут такой ясной идеи об исторической трагедии, которая произошла в Москве во времена Петра. Толпа играет главную роль в большей части его картин. Нет ничего более впечатляющего, чем народ, который волнуется, защищается или нападает, каждая группа живёт своей собственной жизнью, героическая или покорная. Точность рисунка, разнообразие красок гармонируют в едином целом, полном величия, могучем, правдивом и трагическом».

Будущий художник родился в 1848 году в Красноярске в семье потомственных казаков. Его отец был мелким чиновником (коллежский секретарь). После его смерти в 1859 году семья осталась без средств существования и вынуждена была сдавать часть своего дома в аренду. Из-за нехватки денег юный Суриков, окончив уездное училище, не смог поступить в гимназию, где обучение было платным.

Казалось бы, об Академии художеств начинающему живописцу можно было и не мечтать. Но так было до тех пор, пока не произошёл удачный случай, очень напоминающий биографию Айвазовского. Однажды рисунки Сурикова увидел красноярский губернатор Павел Замятнин, после чего уговорил местного золотопромышленника Петра Кузнецова оплатить обучение юноши. Так Суриков в возрасте 21 года стал слушателем Академии художеств. Из Красноярска в Петербург он добирался зимой вместе с обозом, дорога заняла около двух месяцев.

Самые ранние сохранившиеся рисунки Сурикова датируются 1862 годом. А свою первую самостоятельную картину он написал в 1870 году, уже обучаясь в Академии художеств. Этой картиной стала «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге», о которой более подробно будет рассказано ниже. Портрет Сурикова работы Ильи Репина. 1877 год

В 1876 году Суриков окончил Академию художеств и некоторое время работал в Петербурге. В следующем году переезжает в Москву, ежегодно бывал в родном Красноярске. В этот период появляются картины, ставшие классикой: «Утро стрелецкой казни» было начато в 1878 году и завершено три года спустя; «Меншиков в Берёзове» (1883 год); «Боярыня Морозова» (1884–1887) и другие.

После того как картину «Меншиков в Берёзове» купил Павел Третьяков, у Сурикова появились средства для путешествия за границу. Он посетил Германию, Австрию, Италию и Францию, где изучал живопись как классиков, так и современных ему художников.

В 1879 году Суриков женился на Елизавете Шаре. Брак был счастливым, но увы, недолгим: в 1888 году 30-летняя супруга художника скончалась после продолжительной болезни. Дочь Сурикова Ольга выйдет замуж за художника Петра Кончаловского. Их дочь Наталья станет женой писателя и поэта Сергея Михалкова, который известен как автор гимнов СССР и РФ. В этом браке родились будущие режиссёры Андрей Кончаловский и Никита Михалков, которые, таким образом, приходятся правнуками Василию Сурикову.

В последние годы Василий Иванович был уважаемым и признанным художником. Его картины уже при жизни стоили больших денег, поэтому он не только сам не бедствовал, но и помогал другим. Например, в 1910 году способствовал открытию рисовальной школы в родном Красноярске.

Умер Суриков в марте 1916 года в Москве от хронической болезни сердца, прожив 68 лет.

Теперь перейдём к обзору десяти наиболее известных картин художника.

Меншиков в Берёзове (1883) Суриков написал картину «Меншиков в Берёзове» в 1883 году. На ней изображён в окружении своих дочерей Александр Меншиков, фаворит Петра I, бывший одним из самых богатых людей России своего времени. Происходил он из семьи конюха и в юности торговал пирожками на улицах Москвы. Его жизнь круто изменилась после знакомства с Петром I. Сначала Меншиков был личным слугой царя, потом стал его лучшим другом и сделал блестящую карьеру, дослужился до генерал-фельдмаршала, стал светлейшим князем, первым генерал-губернатором Петербурга и президентом Военной коллегии (по-современному — министр обороны).

После смерти Петра Меншиков становится фактическим правителем России при неспособной к государственным делам Екатерине I, в 1727 году провозглашает себя полным адмиралом (хотя на флоте никогда не служил) и генералиссимусом.

Одновременно с социальным статусом росло и финансовое благосостояние князя: ему принадлежали сотни деревень с десятками тысяч крепостных, два города, в Петербурге он построил себе роскошный дворец.

И вдруг в один не очень прекрасный момент всего этого Меншиков лишился: всё имущество было конфисковано по приказу 12-летнего императора Петра II, все чины и должности отняты, а сам бывший генералиссимус с семьёй был сослан в глухой сибирский городок Берёзов.

На картине Меншиков имеет глубоко задумчивый вид. Очевидно, он вспоминает времена своего могущества и богатства и то, как всего этого лишился. Судя по тому, что и сам главный герой, и его дочери сидят в тёплой одежде, можно сделать вывод, что изба не отапливается, а за окном суровые сибирские морозы. Жены Меншикова на картине нет, она умерла ещё по пути в Берёзов. Меншиков же скончается спустя два года, в ноябре 1729 года. Спустя месяц, в день своего 18-летия, умрёт и его старшая дочь Мария.

Взятие снежного городка (1891) На родине Сурикова, в Красноярском крае, есть давняя народная традиция — возведение на Масленицу снежных городков и последующий их штурм. Посмотреть на эту праздничную забаву всегда собиралось много желающих. Именно этому обычаю и посвящена картина.

Картина создана в оптимистичных и праздничных тонах и изображает момент прорыва обороны снежного городка.

Как и на многих других полотнах Сурикова, здесь изображено множество людей, каждого из которых, включая детей на заднем плане, художник тщательно прорисовал. В толпе изображены 10 друзей и знакомых мастера.

В настоящее время картина находится в Русском музее в Санкт-Петербурге, её размер составляет 156×282 см.

Убийство Юлия Цезаря (1875) Картина была написана в 1875 году и посвящена одному из эпизодов истории Древнего Рима. В центре картины на троне сидит полководец и фактический правитель Римского государства Гай Юлий Цезарь, его окружает подобострастная толпа сенаторов. Все сенаторы являются участниками заговора против Цезаря, они знают, что спустя мгновение он будет убит, но всё же до последнего играют роль «верных подданных». Сам же Цезарь ничего не подозревает, он ведёт себя типично для неограниченного диктатора, пинает ногой о чём-то просящего его человека.

Но уже спустя считаные секунды ситуация круто изменится, заговорщики покажут своё настоящее лицо, а Цезарь будет убит ими, получив 23 раны кинжалами.

Картина имеет небольшой по сравнению с другими работами Сурикова размер — 50 × 72 см. Выполнена акварелью, гуашью и углём. В настоящее время находится в Русском музее в Петербурге. Неоднократно бывала на различных выставках.

Переход Суворова через Альпы (1899) Картину «Переход Суворова через Альпы» художник писал четыре года и закончил к 100-летнему юбилею события.

На переднем плане Суворов указывает солдатам путь спуска с вершины, солдаты охотно подчиняются, на их лицах не видно страха, а ведь идут они на сражение с французами. Очевидно, что в данный момент для них главное — выполнить приказ своего командира.

Картина неоднократно критиковалась знатоками военного дела за неправдоподобность изображённых на ней деталей, однако сам Суриков на это отвечал, что для него здесь главное — не правдоподобность, а изображение морально-психологической сущности события и героизма солдат.

Прототипом для Суворова послужил отставной казачий офицер Фёдор Спиридонов. Горы также писались художником с натуры, для чего в 1897 году он посетил Швейцарию.

В 1899 году картину купил Николай II. В настоящее время она находится в Русском музее в Санкт-Петербурге, её размеры впечатляют: 495 × 373 см.

Пир Валтасара (1874) Картина написана в 1874 году и изображает известный библейский сюжет о пире вавилонского царя Валтасара.

Зная, что к Вавилону уже подошли персидские войска, а сил защитить город нет, Валтасар решает устроить грандиозный пир, на который зовёт всех своих друзей, придворных, наложниц, слуг и рабов. Вскоре пир превращается в вакханалию.

Когда часть посуды была побита, царь приказывает принести ритуальные кубки, которые ранее вавилоняне захватили в Иерусалимском храме. В этот момент на улице начинается гроза, а на стене дворца загадочным образом появляется надпись на непонятном языке. Расшифровать её помогает пророк Даниил, который заявляет, что надпись сулит скорую смерть царя. На лицах гостей появляется выражение ужаса, разлитое вино символизирует кровь. И действительно, подобная беспечность не проходит для царя даром: в город входят персидские войска, и вскоре Валтасар погибнет от их мечей, а его государство будет присоединено к Персии.

Красный и золотой цвета неслучайно доминируют на полотне. Они символизируют роскошь и богатство царя, которыми он так и не смог воспользоваться для спасения себя и своего государства.

Картина имеет размер 81×140 см, выполнена маслом на холсте, в настоящее время хранится в Русском музее в Петербурге.

Степан Разин (1906) Полотно изображает донского атамана Степана Разина, возвращающегося со своими соратниками из похода на Персию с большой добычей. Однако несмотря на удачность похода, выражение лица Разина невесело. Он нахмурил брови и о чём-то упорно думает, и эти мысли не дают ему покоя.

Первоначальным замыслом картины была история о том, как Разин бросил за борт захваченную в плен персидскую княжну. Однако на окончательном варианте княжны нет, вероятно, её уже поглотили волны, и один из казаков за спиной Разина пристально вглядывается в воду. Очевидно, что это решение далось атаману нелегко, но он смог побороть личные чувства ради интересов всего войска.

Напротив Разина сидит не менее мрачный персидский княжич, уже смирившийся со своей судьбой и ожидающий отправиться вслед за княжной. Но Разин думает явно не о нём, и даже княжна вряд ли сейчас беспокоит его. Скорее всего, он думает о будущем, о собственной жизни, которая, как известно, закончится на плахе под топором палача. И как резкий контраст Разину изображён никогда не унывающий казак, подающий золотой кубок пленному персу.

Над этой картиной художник работал в течение шести лет и завершил её в 1906 году. Сейчас она находится в Русском музее.

Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем (1895) Картина была написана изображает решающее сражение отрядов атамана Ермака с войсками сибирского хана Кучума в 1582 году.

Мы видим разгар боя. Ермак стоит в центре казачьей массы в стальном шлеме и указывает левой рукой в сторону противника, очевидно, давая приказы своим людям. Лица казаков преисполнены уверенности в победе, на лицах татар, напротив, нескрываемая паника. На обрывистом берегу мы видим татарских всадников и возносящих руки к небу шаманов, молящих о победе своих войск. На дальнем плане видны очертания города, за который и происходит сражение.

О создании этого полотна Суриков говорил:

«А я ведь летописи и не читал, картина сама мне так представилась: две стихии встречаются. А когда я потом уж Кунгурскую летопись начал читать, вижу — совсем, как у меня, совсем похоже. Кучум ведь на горе стоял».

Работая над произведением, художник выезжал на берега Оби, где делал наброски реки и её берегов, образы татар он создал с эвенков, для чего посетил Туруханский край, а образы казаков Суриков рисовал, находясь на Дону.

Размер картины внушителен: 285 × 599 см, поэтому можно смело утверждать, что находящиеся на переднем плане казаки изображены в натуральную величину. Сейчас картина находится в Русском музее.

Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге (1870) Эта картина была написана в 1870 году и относится к ранним работам художника. Создавалась она в двух вариантах, которые очень близки и отличаются лишь степенью освещения памятника, собора и площади.

В период работы над картиной Суриков так писал о ней в одном из писем:

«Теперь пишу картину, думаю поставить на годичную выставку у нас в Академии. Картина эта изображает Исаакиевский собор и памятник Петру Великому при лунном освещении. Она у меня выходит довольно удачно, и многие художники отзываются о ней в мою пользу».

Как и предполагал художник, картина была выставлена на Академической выставке и вызвала положительные отклики художников и ценителей искусства.

В конце того же 1870 года Суриков написал вторую версию картины. Вероятно, вызвано это было тем, что первая версия писалась летом-осенью, но, стремясь к большей реалистичности в изображении освещения заснеженной площади, художник вынужден был сделать вторую работу с натуры.

Боярыня Морозова (1887) «Боярыня Морозова» написана в 1884–1887 годах и изображает эпизод из истории русского раскола XVII века, а именно арест ярой сторонницы старообрядчества боярыни Феодосии Морозовой. Как и «Покорение Сибири Ермаком», картина имеет внушительные размеры: 304 × 587,5 см.

На картине мы видим, как арестованную и закованную в цепи боярыню уже увозят в место заключения. Её провожает толпа единомышленников. Кто-то плачет, кто-то в недоумении, кто-то стал на колени, юродивый на переднем плане в знак поддержки Морозовой повторяет показываемый ею жест. А один мальчик бежит за санями, не желая отпускать боярыню.

Изображённое здесь событие — арест Морозовой — произошло в ноябре 1671 года. В это время борьба властей с раскольниками (старообрядцами) была в самом разгаре, а Феодосия Морозова являлась одним из лидеров старообрядческого движения. Дальнейшая судьба Морозовой была весьма плачевной: четыре года она пробудет в заключении, а в 1675 году по приказу царя Алексея Михайловича так и не отрёкшуюся от своих взглядов боярыню заморят голодом в земляной яме.

Основная идея картины — твёрдость убеждений и несгибаемость главной героини. Она прекрасно знает, какой финал её ждёт в царских застенках, но, несмотря на это, осталась верной себе до конца.

Писатель Всеволод Гаршин как-то сказал об этой картине:

«Измождённое долгим постом, „метаниями“ и душевными волнениями последних дней лицо, глубоко страстное, отдавшееся одной бесценной мечте, носится перед глазами зрителя, когда он уже давно отошёл от картины. <…> Грубые московские люди, в шубах, телогреях, торлопах, неуклюжих сапогах и шапках, стоят перед вами как живые. Такого изображения нашей старой, допетровской толпы в русской школе ещё не было. Кажется, вы стоите среди этих людей и чувствуете их дыхание».

Утро стрелецкой казни (1881) Эта картина так же, как и предыдущая, переносит нас в XVII век. Перед нами уже следующая эпоха — начало правления Петра I, которое, по выражению Пушкина, «мрачили мятежи и казни».

Предыстория изображённого здесь события такова. Стрелецкое войско и его непосредственные командиры являлись сторонниками русской старины и выступили против готовящихся реформ Петра I и европеизации жизни страны. Когда в 1698 году Пётр находился за границей в составе «Великого посольства», стрельцы, подстрекаемые его сестрой Софьей, восстали и попытались захватить власть. Но сделать этого не удалось, верные Петру полки разбили стрельцов. Началось следствие, потом последовали смертные приговоры активным участникам восстания.

На картине изображён день казни. Стрельцов привозят на площадь и вот-вот поведут на плаху. Они прощаются со своими родными и близкими. Те рыдают, не могут поверить в происходящее. Но стрельцы не сломлены и их лица всё так же выражают решимость. Царь Пётр с ненавистью смотрит на них со стороны, здесь он — второстепенный персонаж. На картине нет крови, но её скорое присутствие остро ощущается по изображённой атмосфере рыданий, прощаний и взаимной ненависти Петра и стрельцов.

Картина была завершена в 1881 году и её появление совпало с казнью других борцов с царским режимом — народовольцев. Однако это не более, чем совпадение, так как идея «Утра стрелецкой казни» возникла у Сурикова несколькими годами ранее. Размер картины — 218 × 379 см.

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/culture/10-shedevrov-surikova/

Добавлю из своей копилочки: Первый Вселенский Никейский собор. 1876 г. Третий Вселенский Эфесский Собор. 1876 г. Исцеление слепорожденного Иисусом Христом. 1888 г Искушение Христа. 1872 г. Петр I перетаскивает суда из Онежского залива в Онежское озеро в 1702 году. 1872 г. Императрица Анна Иоанновна в петергофском Тампле стреляет оленей. 1900 г Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста. 1875 г. Севилья. Бой быков. 1910 г Сибирячка. 1909 г Портрет С.А.Кропоткиной с гитарой . 1882 Портрет Суворова А.В. 1907 г. В. Суриков. Автопортрет 1913г.

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