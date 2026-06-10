За что брат Ленина продал золотую медаль

Чуть не подрался с одним товарищем о причинах Великой Октябрьской. Французский батон аж хрустел. Подбил, говорит, Ленин на взлёте великую царскую империю. Годам к тридцатым в мировых лидерах были бы. Если б только не злые большевики!

И так у него складно всё, таблички статистики подобраны. Вот же, удивительные темпы промышленного роста.

И грамотность вверх при царе пошла. Даже план ГОЭЛРО и то царские чиновники придумали.

И Первую Мировую почти выиграли. Вот-вот, были бы нашими проливы, да Австро-Венгрию присоединили новой губернией. А тут ни с того, ни с сего Революция!

Кто виноват? Есть разные мнения. Одни говорят – германский генштаб, другие на британских лисов кивают. Но всем очевидно – ничего хорошего России большевики не сулили.

Мне только интересно, чего это Саша Ульянов золотую школьную медаль продал. И купил на неё взрывчатки, чтобы святого царя бахнуть. Тоже германским генштабом завербован?

Чего это вся страна поднялась единым порывом? Едва прозвучали знаменитые ленинские: мир народам, землю крестьянам, фабрики рабочим? Тоже кайзер постарался?

Есть хорошая книга у Петра Григорьевича Балаева «Анти-Стариков-2. Правда о русской Революции». Она ровно про это.

Балаев пишет, что советская власть народ тянула к вершинам культуры. Потому в школе сплошные Чеховы с Тургеневыми. Про красивое, да благородное.

Про подлинную жизнь русского крестьянина или рабочего рассказывать было как-то… В первые годы Советской России все и так прекрасно знали как оно при царе-батюшке-то жилось. А потом как-то погружаться в сумрак и нищету не тянуло даже в кино.

Блистательное кино старший Бондарчук снял про «Войну и мир». Только там про страдания пустейшего Безухова и такой же плясуньи по балам Наташи. Где там хоть слово про быт русского мужика?

Ведь у того же Толстого совсем другие рассказы есть. Как крестьяне в голодный год за картофельную ботву горбатились. Хоть травы пожевать, уже прок.

Ну ладно у нас ещё были «РВС» и «Как закалялась сталь». Сегодня от Гайдара в школе осталась только «Голубая чашка» про любовные страдания. Островского и вовсе забыли.

Про «Детей подземелий» Короленко или Горьковские книги в школе даже и не вспоминают. Нет, там Анечка Каренина. Которая никак решить не может, на какого из благородных кавалеров кинуться.

Про Достоевского вообще молчу. Именно в «Бесах» стала закрадываться подленькая идейка. Что все эти революционные брожения проникли к нам из растленной Европы. Чтобы развалить Рассеюшку-то!

Нет бы запах парного молока по утрам, да знаменные распевы, как в мечтах модного философа Дугина. Чего это народу при святом царе не жилось-то?

Открываем книгу Балаева, как там с хрустящей булкой и храпом застоявшегося коня? А у него тоже цифирки, только другие совсем. 80 процентов населения в жуткой нищете жило!

Откуда такие ужасы? Как посчитал? Да очень просто – единственный путь из нищеты тогда – образование. Элементарная грамотность и та ракетой поднимала. И четыре пятых народа не могло эту грамоту своим детям дать.

Мелочь какая, выдай мешок ржи толковому учителю, чтобы детей научил худо-бедно по слогам складывать. Ровно такую таксу Каганович вспоминал. Так не было этого несчастного мешка у подавляющей массы народа! Не было, понимаете?

А что случилось-то? Сегодня в том же Новгороде десятками берестяные грамоты накопаны. Тысячу лет назад и читали, и писали изрядно. Большой, по тем временам, торговый город, как иначе, как без грамоты?

Это что ж надо было с родной Русью сделать, чтобы народ через тысячу лет читать разучился? Неужто татаро-монголы до сих пор во всём виноваты?

Балаев приводит цифирки. Нет, не свои, источник вполне из тех времён. Слово товарищу Ленину:

«Детей в школьном возрасте 22%, а учащихся 4,7%, то есть почти впятеро меньше! Это значит, что около четырёх пятых детей и подростков в России лишено народного образования!

Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и знания, - такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России. И эта одичалость народных масс, в особенности крестьян, не случайна, а неизбежна при гнёте помещиков, захвативших десятки и десятки миллионов десятин земли, захвативших и государственную власть».

А вот позиция, что называется, другой стороны. Любимого царя историка Старикова:

«Это-то и ужасно, мужик, а тоже лезет в гимназию!»

Как одно с другим на весах истории, что перевесит? Хотите ещё цифирок для споров? Пожалуйста.

Сколько детей старше двенадцати продолжали учиться? Правильно, 6,7%. А старше четырнадцати – всего 2,8%. И совсем страшная цифирь - с образованием выше начального в стране было чуть больше одного процента населения! Один из ста!

По данным на 1914 год из трёх тысяч рабочих и крестьян выходил только один (прописью ещё раз – один) студент! И это начало двадцатого века, эпохи, когда мировая промышленная революция, в общем-то, отгремела. А у нас правила та самая соха, с которой принял страну Сталин.

Вслед за Балаевым обзывать родную страну бантустаном, резервацией, то бишь, не хочется. Но все типичные признаки будущей колонии больших держав у царской России, увы, наличествовали.

О каком суверенитете и автономии можно говорить, когда до трети промышленности и банков оказались в руках западных капиталистов. А, скажем, бакинская нефть процентов на 95 добывалась компаниями Нобелей и Ротшильдов. Вот это великая Российская империя!

Нищета народа не только в неграмотности. На фоне резкого роста населения (что правда) – чудовищные условия жизни и полное отсутствие здоровья.

Слово полковнику Багратиону из «Вестника русской конницы»:

«С каждым годом армия русская становится всё более хворой и физически неспособной. До трёх миллионов рублей ежегодно казна тратит только на то, чтобы очиститься от негодных новобранцев, опротестовать их. Из трёх парней трудно выбрать одного, вполне годного для службы.

И, несмотря на это, срок солдатской службы всё сокращается. Хилая молодёжь угрожает завалить собою военные лазареты. Плохое питание в деревне, бродячая жизнь на заработках, ранние браки, требующие усиленного труда в почти юношеский возраст, - вот причины физического истощения».

Страшный разгул получила не только привычная по школьной классике чахотка, туберкулёз, то бишь. Откроем «Отчёт о состоянии народного здравия» за 1903 год:

«Сыпной и возвратный тифы и цинга, принадлежащие в Западной Европе в настоящее время к явлениям исключительным, наблюдались в России в количестве десятков тысяч случаев, встречались повсеместно и нередко принимали форму эпидемий».

Хотите совсем страшное? Любители царя гордятся аграрной империей. Мол, кормили полмира хлебушком, не то что при большевиках.

Только в мирном 1903 году в Новгородской губернии бушует эпидемия… цинги. Под девятнадцать тысяч только зарегистрированных заболевших. Она не заразная, какая эпидемия? Причина простая – недостаточное питание: хлеб и вода. И это даже не голодный год!

Нет, легко и приятно повторять вслед за бесогоном Михалковым слова эмигранта Бунина:

«Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, - всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...»

Мощь и счастье, говоришь? Конский храп и знаменные напевы? В повально нищей, неграмотной, помирающей от голода и при этом аграрной стране?

Цветущий тринадцатый год же! Парижские булки! А мы опять про рекордную детскую смертность. Когда каждый второй до десяти лет не доживал. Нет, ну точно германский генштаб крестьян против царя восстановил!

Как у нас страшными темпами росла промышленность тоже вспомнить можно. Например, есть такие «Рассказы о жизни» простого луганского слесаря. Да-да, в честь которого Луганск станет Ворошиловградом.

История как на ладони. 1870 год, русский инженер-сталевар Зеленцов строит в Лисичанске государев металлургический завод. Полностью на своём оборудовании. Первая плавка – законная гордость. Впервые чугун промышленно дают на коксе, а не на обычном древесном угле.

Но тут же рядом появляется британец Джон Юз. Из рабочего посёлка которого потом получится Донецк. Натуральный Остап Бендер через махинации и подставных лиц скупает богатые рудой и углём участки.

Через два с лишним года после нашего запускается его Юзовский завод. Британский чугун ничуть не лучше государственного Лисичанского. Только во всех газетах сплошной Джон Юз.

Как реагирует корона? Правильно, государственные кредиты Лисичанскому заводу останавливаются. А вот британский частник почему-то кредиты получает!

Вот статья из «Горного журнала» 1880 года, металлург Тиме пишет:

«Действие завода Юза в экономическом отношении было бы невозможно без субсидий правительства, исключительно только для компании Юза».

Как результат – государственный завод в Лисичанске обанкротили. Мистер Юз стал на Донбассе практически монополистом.

Ещё характерная деталь – заводы Юза выпускали сырой чугун. Никакие сложные машиностроительные производства в России иностранцы строить не собирались. Опять же цифирки - в Британии к 70-м годам девятнадцатого века в сельском хозяйстве работало всего 14% населения, у нас 80%!

Какая промышленная революция могла ждать царскую Россию? 90% станков куплены за рубежом (как и сегодня). По переписи 1897 года на огромную страну 4010 русских инженеров и техников с высшим и среднетехническим образованием. Столько в советские годы выпускала пара технических институтов за год!

Даже на хилую царскую промышленность инженеров не хватало. Маршал Ворошилов вспоминал как его, молодого рабочего, поражало засилье иностранных специалистов. С зарплатами втридорога, своих-то нет.

Ну и миф про потрясающий рост промышленности в последние царские годы. Рост был, но как говорится, если бы не один нюанс. Слово Петру Григорьевичу:

«В 1900 году чугуна было выплавлено в Германии 7,5 млн. тонн, у нас - 2,9, то есть на 4,6 меньше. Но уже в 1913 у них - 16,8, в России - 4,6, уже на 12,2 млн. тонн меньше, разрыв по выплавке чугуна всего за 13 лет составил 7,6 млн. тонн, темпы отставания в натуральном показателе уже почти в два раза превышали годовой показатель производства!»

Я так напомню, при Советах одна новенькая Запорожсталь даст металла больше крупнейших европейских стран вместе взятых! Это ещё Магнитка не была достроена!

Про блистательные перспективы победы над немцем тоже смешно. Страна оказалась в чудовищных долгах перед Францией, Британией и США. Настолько, что военные заказы запретили размещать у нас и их массово позабирали штаты.

Пётр Григорьевич даже позволяет себе немного фантазии. Ну хорошо, добив родную страну, Россия вошла бы в число держав-победительниц. Что дальше? Очевидно, социалистическая Революция. Не у нас, в Германии.

И вот уже буржуазно-феодальное царское правительство России опять в главных врагах молодой советской республики. Интересно, кого же погонят воевать мировые акулы капитала тараном на немецких коммунистов? Уж не кузена Николя, случайно?

Понимал ли товарищ Ленин, куда тянет страну царизм? Не мог не понимать. Империя стояла на краю пропасти и уверенно заносила ногу для последнего шага.

Ровно поэтому, доказывает Балаев, февральская вовсе не стала сюрпризом. Наоборот, почти наверняка готовили революционные выступления Молотов с Ворошиловым. И блестяще справились.

Не их вина, что задавленную в подполье партию после февраля отодвинули и наверх вылезли меньшевики и соглашатели. Вместе с самопровозглашённым незаконным Временным правительством Керенского.

Ни к чему хорошему эти привести родную страну, да ещё истерзанную Мировой, не могли. К осени зашаталось так, что не удержать. Больше того, целый ряд признаков указывает на вовсе дикую мысль.

Что Керенский готовился сдать Петроград немцам. С единственной целью – подавить революционные массы и сохранить собственную власть главноуговаривающего. Не такая уж и фантастичная мысль, если вдумчиво присмотреться к источникам.

Ровно эту опасность разглядел Ленин. Ровно тогда сложилось, что вчера было рано – завтра станет поздно. И грянуло.

Стариков любит подавать Ленина как пораженца, мол, агитировал против родной страны. Что ж, спорить трудно, превратить империалистическую в гражданскую призывал. Только сражался он против мирового империализма, а не против интересов кучки капиталистов отечественных.

Стоит только потребовать долива после отстоя пены, как это становится очевидным. Ну-ка, каким Ленин называл третий (и важнейший) лозунг социал-демократии:

«В особенности, борьба с царской монархией и великорусским, панславистским, шовинизмом и проповедь Революции в России, а равно освобождения и самоопределения угнетённых Россией народов, с ближайшими лозунгами демократической республики, конфискации помещичьих земель и 8-часового рабочего дня».

О каких большевистских экспериментах речь? Неужели непонятно, что путь от голодной и неграмотной страны, где рабочий часов по 14 горбатится, чтобы заработать на кусок хлеба, лежит ровно в одну сторону. Отобрать землю у помещика-феодала, прикрутить хвост министру-капиталисту и пустить их прибыли в народное хозяйство.

Ровно тогда у Вас 12 или 14 рабочих часов превратятся в восемь. Ровно тогда прекратятся повальные эпидемии чахотки, тифа, цинга, наконец! Какое же тут пораженчество?

Блистательно Пётр Григорьевич доказывает, что впервые в России подлинная демократия была установлена как раз при Советах. Потому что это был самый представительный и подлинно народный орган на каждом уровне.

И большевики не присвоили себе власть, не узурпировали её: власть была передана от Временного правительства Советам – представительному органу большинства населения, а вот в борьбе за большинство в Советах большевики победили, агитация за завоевание большинства в Советах шла весь 1917-ый год.

На Втором Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов у большевиков было 60% делегатов, оппозиция — левые и правые эсеры, меньшевики, бундовцы. Часть оппозиция начала юлить, защищать свергнутое Временное правительство, тем самым раскололась, часть из них покинула съезд, тем самым усилив позицию большевиков своими неадекватными действиями.

Но может остальная оппозиция была против инициатив коммунистов? Нет. Смотрим голосование по воззванию Ленина «К рабочим, солдатам и крестьянам», декретирующее взятие власти съездом: против – 2, воздержалось – 12. Т. е. ленинская партия, имея 60% голосов, на голосовании получила 87%.

А в воззвании были такие строки:

«Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берёт власть в свои руки»

Так ещё принимались и декреты о мире и земле, там такие результаты голосования: Декрет о мире – единогласно, Декрет о земле – 1 против, 8 – воздержалось.

Так мало того, что Съезд рабочих и солдатских депутатов поддержал большевиков, ещё через месяц, 26 ноября, был созван Съезд крестьянских депутатов, на который Ленин не побоялся вынести вопросы о власти, мире и земле, уже рассмотренные в октябре, при этом коммунисты были в меньшинстве на крестьянском форуме. И опять правые эсеры себя «самоликвидировали», сбежав со съезда, а большинство поддержало большевиков.

Где здесь узурпация власти?

Крайне любопытно разбирает расстрел царской семьи. Только видит в этом не очередное приписываемое большевикам преступление. Нет, банальный грабёж. Уж больно кто-то хотел добраться до зашитых в корсеты царских бриллиантов. Что ж, версия не лишена логики. Никакого резону городить версии про британский или масонский след нет. И ведь поднялась рука у грабителей на святого царя, не дрогнула.

Так может не было того самого хруста французской булки? Не было цветущего тринадцатого года? Была нищета, голод и работа от утра и до ночи, о которой вспоминал генерал Горбатов? С двумя выходными, не в неделю, в год – Рождеством и Пасхой?

Самое смешное, ничего придумывать не надо. Ответы даны очень давно. Балаев приводит пронзительные слова Александра Блока. Ну-ка, в чём же причина русской Революции? Читаем:

«Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? - Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? - Потому, что сто лет под их развесистыми липами и клёнами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему - мошной, а дураку - образованностью. Всё так… Но ведь за прошлое - отвечаем мы? Мы - звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов?».

Поспорить трудно. Что же там с медалью Ульянова? Чего он вдруг решил святого царя в расход?

Ленин со Сталиным державу не сломали на германские или британские денежки. Нет, честь этого принадлежит царю. Большевики рухнувшую страну собрали из дымящихся руин. И в этом был их подвиг.

Петр Григорьевич Балаев «Анти-Стариков-2. Правда о русской Революции». Книгу горячо рекомендую к изучению. По крайней мере, аргументы там изложены убойные.

Ярослав Бушмицкий

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