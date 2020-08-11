Вспоминают ветераны

Ветеран Владимир Ли вспоминает, как чеканил шаг в парадном строю на Красной площади в 1945 году.

Владимир Ли прошел всю войну с первого до последнего дня, а потом прямо из боевых частей прибыл в Москву, чтобы пройти в колоннах плечом к плечу с сотнями таких же как он героев.

"Автограф Победы". Новости СМИ2 Капитан Дмитрий Яскевич

Сегодня в рамках всероссийского историко-патриотического проекта Росгвардии "Автограф Победы" представляем вашему вниманию видеосюжет, в котором ветеран Великой Отечественной войны и внутренних войск из Челябинской области полковник в отставке Николай Чигляев поделится своими воспоминаниями о начале войны.

Ветеран Великой Отечественной Николай Карпов рассказал о боях под Псковом и в Прибалтике.

В эти дни мы, конечно, вспоминаем тот самый первый послевоенный Парад Победы летом 45-го. И главных его героев, ветеранов, фронтовиков, которые прибывали прямо из действующей армии, чтобы принять участие в триумфальном шествии под стенами Кремля.

Ветераны вспоминают. Иван Иванович Смирнов