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Как чеканил шаг в парадном строю на Красной площади в 1945 году

Вспоминают ветераны

Ветеран Владимир Ли вспоминает, как чеканил шаг в парадном строю на Красной площади в 1945 году.

Владимир Ли прошел всю войну с первого до последнего дня, а потом прямо из боевых частей прибыл в Москву, чтобы пройти в колоннах плечом к плечу с сотнями таких же как он героев.

"Автограф Победы".

Капитан Дмитрий Яскевич

Сегодня в рамках всероссийского историко-патриотического проекта Росгвардии "Автограф Победы" представляем вашему вниманию видеосюжет, в котором ветеран Великой Отечественной войны и внутренних войск из Челябинской области полковник в отставке Николай Чигляев поделится своими воспоминаниями о начале войны.

Ветеран Великой Отечественной Николай Карпов рассказал о боях под Псковом и в Прибалтике.

В эти дни мы, конечно, вспоминаем тот самый первый послевоенный Парад Победы летом 45-го. И главных его героев, ветеранов, фронтовиков, которые прибывали прямо из действующей армии, чтобы принять участие в триумфальном шествии под стенами Кремля.

Ветераны вспоминают. Иван Иванович Смирнов



https://e-news.su/mnenie-i-analitika/336875-kak-chekanil-shag-v-paradnom-stroyu-na-krasnoy-ploschadi-v-1945-godu-vspominayut-veterany.

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