История валенок: от крестьянской обуви до модного тренда

Ещё недавно валенки прочно ассоциировались с деревней, лютыми морозами и прошлым столетием. Сегодня же они уверенно выходят на мировые подиумы, становятся частью дизайнерских коллекций и даже превращаются в элемент эффектного городского лука. Как же простая крестьянская обувь завоевала статус модного тренда и почему интерес к ней не ослабевает веками?

История валенок — это удивительный путь от практичной утилитарности к высокой эксклюзивности, который определённо стоит узнать. От Алтая до Средиземноморья

Валенки всегда считались идеальной обувью для суровой русской зимы. Их уникальные теплоизоляционные свойства лучше всего раскрываются в условиях крепкого мороза и сухого снега. По всему миру валенки ассоциируются именно с Россией и прочно вошли в стандартный набор стереотипов наряду с медведем, балалайкой и, конечно же, водкой. Всё потому, что валенки на Руси появились очень давно и оставались одинаково востребованными как во времена Петра I, так и в эпоху освоения космоса. Они буквально вросли в русскую культуру, и с этим фактом не поспоришь. Но откуда же взялась такая простая и гениальная обувь?

Технология производства валяной обуви стара как мир

Валенки делают из натуральной шерсти, которую особым образом валяют. В ходе этого процесса шерстяные волокна плотно сцепляются, формируя прочный и тёплый материал — войлок. Сама технология невероятно древняя. Первые изделия из валяной шерсти археологи обнаружили при раскопках Пазырыкского кургана на Алтае, который датируется IV веком до нашей эры. Многие исследователи полагают, что именно с этого момента и началась история валенок.

Войлочный ковёр из Пазырыкского кургана

С древнейших времён войлок служил универсальным материалом. Из него делали обувь, одежду и головные уборы, настилали полы, шили попоны для лошадей, стелили на лежанки. Кочевники испокон веков утепляли им свои жилища-юрты, и делают это до сих пор. Как ни удивительно, материал был популярен не только в северных широтах, но даже на берегах Средиземного моря. Монголы были большими ценителями шерстяной обуви

При раскопках древнеримских городов Помпеи и Геркуланум близ Неаполя археологи находили и целые изделия из войлока, и отдельные его куски. Римляне широко применяли валяную шерсть: делали из неё подшлемники, лёгкие доспехи для защиты от стрел, а порой даже обшивали стены домов для утепления.

Первые валенки на Руси

Прообразом русских валенок стали войлочные сапоги. Они появились на территории Сибири примерно в VIII веке нашей эры. Это была зимняя обувь, напоминавшая короткие ботинки. В отличие от классических валенок, она имела шов. Из Восточной Сибири вместе с кочевыми племенами такая обувь постепенно проникла в европейскую часть континента. На Русь диковинку принесли половцы и татары. Валенки — это далеко не признак бедности

Славяне называли эти боты по-разному: валенцы, чуни, катанки, коты. Первые упоминания о них встречаются в «Слове о полку Игореве», созданном в XII веке. Новая обувь пришлась по душе крестьянам и даже некоторым горожанам. Причём носили чуни не только зимой: натуральная шерсть прекрасно грела в стужу и так же хорошо отводила тепло в летний зной. Правда, был у этой обуви один серьёзный недостаток — она совершенно не терпела сырости. Валенки долгое время были предметом особой гордости

Чуни или валенцы несколько столетий считались «элитной» обувью. Каждую пару изготавливали вручную, а сам процесс был долгим и кропотливым. Поэтому, в отличие от простых лаптей, войлочные боты стоили дорого, и их берегли как зеницу ока. В XVI–XVII веках чуни обзавелись высокими голенищами и стали больше походить на привычные нам валенки. Но всё же они оставались сшитыми, а не цельноваляными.

От штучного производства к полноценной индустрии

Цельноваляные модели без единого шва начали появляться лишь на рубеже XVIII и XIX веков. Точное место, где смастерили первые классические валенки, установить сложно. Сегодня за право называться их родиной спорят несколько сёл Нижегородской области и городок Мышкин в Ярославской губернии. «Ярмарка». Б. Кустодиев. 1906 год

И в Мышкине, и в Семёновском уезде Нижегородской губернии работали десятки артелей и фабрик, выпускавших валенки. На первую Всемирную выставку 1851 года в Лондоне их привёз промышленник Митрофан Смирнов — владелец одной из фабрик в Семёновском уезде. Кроме того, валенки с гордостью демонстрировали на выставках в Вене, Чикаго и Париже. К концу XIX столетия производство валенок механизировали и вывели на совершенно новый уровень. Шерстяную обувь начали валять по всей России — в Тверской, Костромской, Казанской губерниях. Масштабы выпуска поражают воображение даже сегодня. Только в 1900 году фабрики поставили на рынок Российской империи и на экспорт около 1,4 млн пар общей стоимостью 2,1 млн рублей.

Что общего между крестьянином и царём?

Как мы уже говорили, до эпохи массового производства валенки были обувью премиум-класса. Их делали редкие частные мастера. В крестьянских семьях валенки носил исключительно глава семейства, и их даже передавали по наследству. Несложно представить, какого они были качества и как их берегли. В некоторых регионах обладатель валенок автоматически попадал в разряд самых завидных женихов. Носили такую обувь не только в деревнях. Не гнушались ею в узком кругу и аристократы. Дворяне с удовольствием расхаживали в высоких валенках по своим усадьбам, а сам царь Пётр I надевал их после бани. Императрица Анна Иоанновна пошла ещё дальше и сочетала валенки с парадными платьями. У неё была целая коллекция на все случаи жизни. Любила валенки и Екатерина Великая. Мудрая императрица особенно привязалась к ним в зрелые годы, когда начались проблемы с суставами ног. Для неё изготавливали специальные модели из чёрного войлока — невероятно мягкие и удобные. Екатерина немного стеснялась валенок и прятала их под длинными юбками, но отказаться от этой обуви так и не смогла.

Обувь революционеров, военных и первопроходцев

Особая история связывает валенки с армией. В них маршировали солдаты всех Отечественных войн и Первой мировой. Для войска изготавливали десятки тысяч пар — это были плотные, износостойкие изделия высотой почти до колена. Без войлочной обуви невозможно представить и освоение северных земель, и первые антарктические экспедиции. Кстати, в России валенки до сих пор носят зимой сотрудники МЧС и лесники. Солдат-лыжник в валенках. Конец XIX века

После революции войлочная обувь пережила настоящий пик популярности. Недорогие, удобные и невероятно тёплые валенки носили и революционеры, и крестьяне, и солдаты, и матросы, и даже их идеологические противники. В стране не хватало буквально всего, а достать валенки было проще, чем сапоги или ботинки. Сам В.И. Ленин с удовольствием носил зимой валенки

В Советской России даже появилась Чеквалап — Чрезвычайная комиссия по производству и распределению валенок и лаптей, организованная в 1920 году по инициативе Ленина. Но несмотря на такие меры, обуви в стране катастрофически не хватало. Чтобы защитить валенки от сырости и быстрого износа, сверху на них надевали резиновые галоши, которые стали настоящим символом того переходного времени. Выдача валенок красноармейцам. 1940-е годы

Позднее, когда жизнь в стране наладилась, а лёгкая промышленность начала выпускать широкий ассортимент обуви, валенки не канули в Лету. Они оставались популярными у миллионов граждан. В тяжёлые времена, в годы войны и в послевоенный период, валенки снова выходили на первый план.

Закат и ренессанс валенок

Интерес к ним начал угасать только к 1970-м годам. Постепенно войлочная обувь снова стала уделом деревенских жителей, охотников и лесорубов. Правда, люди преклонного возраста оставались верны валенкам всегда, ведь Екатерина II не могла ошибиться — ничего лучше для больных ног за несколько столетий так и не придумали. Валенки из коллекции Славы Зайцева. 1990-е годы

В последние годы валенки снова оказались в центре всеобщего внимания. На этот раз ими заинтересовались модные дизайнеры. Благодаря таким брендам, как Voylok, Valenki Co и другим, вдохновлённым стилем UGG, шерстяная обувь стала модной и желанной. Причём в тренде не только сами валенки, но и стилизация под них. В 2025 году компания Ushatava выпустила зимние сапожки из нубука, которые внешне почти не отличить от классических валенок. Снова, как столетия назад, обувь из войлока — это эксклюзивно и дорого. Сегодня валенки вновь кардинально меняют свой статус — из сугубо утилитарной обуви они превращаются в модную «фишку». Но что для вас валенки сейчас: дань традициям, удобная зимняя обувь или полноценный элемент стильного образа? А уж сегодня выбор наибогатейший. На любой вкус и цвет. Купили бы вы современные валенки для повседневной носки — и в каком формате они вам ближе: классическом или дизайнерском?