Российские заключенные заработают на квартирах

Никакие правозащитники этим массовым нарушением прав человека не занимаются. Никаких покаяний со стороны американской администрации никто и не ждет. В российских реалиях подобная жестокость просто непредставима.

В общем, если не пугаться страшилок про ГУЛАГ, то ничего страшного в идее ФСИН нет. Наоборот, она помогла бы решить множество застарелых проблем нашего общества. Успешная социализация заключенных — лишь одна из них.

Мы так долго говорили, что нельзя зависеть от труда гастарбайтеров. Пандемия коронавируса доказала — действительно, нельзя. Однако граждане России не торопятся занимать рабочие места мигрантов. Людей не устраивают заниженные зарплаты, плохие условия проживания, отсутствие соцпакета.

Ну что ж, вот и достойный вызов для бизнеса. Пора уже часть своих сверхприбылей застройщикам отправить не в офшоры, а на хорошую белую зарплату, соблюдение всех прав трудящихся. Если у них что-то не будет получаться, их поправят товарищи из ФСИН. Под таким присмотром заключенные получат нормальные рабочие места, новые профессии, прозрачные зарплаты.

Если в этом массовом сегменте дела пойдут более цивилизованно, это станет драйвером для развития всего рынка труда. И тогда соцпакеты, бюллетени, декретные, белые зарплаты — да и просто человеческое отношение к сотрудникам — станут нормой не только в больших фирмах в крупных городах, но и по всей стране. Утопия? Но в 90-е сама идея достойной белой зарплаты казалась утопией.