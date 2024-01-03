Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 85

СОБЫТИЯ:

Тольятти открыли доску памяти погибшему на Бахмуте бойцу ЧВК "Вагнер". ㅤ

В школе №75 открыли доску в честь выпускника Станислава Забары. ㅤ Станислав после учебы в школе и колледже проходил срочную службу в воинской части Ленинградской области. Службу в армии считал делом чести. В начале 2023 года ушел в ЧВК "Вагнер".

18 февраля 2023 года, получив боевое задание по корректировке огня, заметил диверсионно-разведывательную группу противника. Вступив в неравный бой, уничтожил трех вражеских солдат.

Во время боя получил тяжелое ранение, но продолжил вести подавляющий огонь в сторону врага. Станислав от полученных ранений скончался при эвакуации.

Был награжден медалью "За отвагу", медалью "За взятие Бахмута" и Орденом Мужества посмертно.

https://t.me/orchestra_w/10284

Для нас имеет большое значение увековечивание памяти Российских воинов.

Тех воинов которые с доблестью и честью исполнили свой служебный долг перед Родиной и остались верны присяге до конца.

Именно такие Герои должны стать примером для подрастающего поколения, примером стойкости и мужества.



Помните!

Через века, через года, —

Помните!

О тех, кто уже не придет никогда, —

Помните!



30 ноября в Рязани в Гвардейском сквере состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное к открытию обновленной фотовыставки «Время выбрало нас».

На выставке представлены портреты героев-рязанцев – участников специальной военной операции, контртеррористической операции в Чечне и войны в Афганистане. Она организована в рамках регионального проекта «Гордость Рязанской земли: 137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский полк ордена Красной Звезды», получившего поддержку Фонда президентских грантов. Инициатор проекта – региональный Комитет семей воинов Отечества. Проект реализуется при информационной и организационной поддержке фонда «Защитники Отечества». По ссылке можно посмотреть ролик

https://vk.com/im?sel=c1&w=wall-106160452_545395%2Ff67de...

ПАМЯТИ ГЕРОЯ СВО

В Белгородской области почтили память героя СВО. Мемориальную доску в честь Анатолия Агеева разметили на фасаде Нижнесеребрянской школы.

Мужчина ушёл добровольцем в состав Луганского ополчения в должности пулемётчика разведгруппы ещё в 2014 году.

После начала СВО Анатолий участвовал в боевых действиях в должности командира танка. Агеева наградили знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени.

https://t.me/specnazAlpha/19113



В Дербенте открыли Стену Памяти в честь Геров Южного Дагестана, погибших в ходе специальной военной операции. Матери, жены и сестры Героев Открыта она была на стене пограничного управления.

https://t.me/prokavkaz/3981



События дня на фронтах СВО из-под кисти художников команды канала "Рыбарь"

Сегодня в новой подборке наших артов мы покажем разные сюжеты с фронтов СВО.

Первая картинка от наших художников демонстрирует прогремевшую на весь Телеграм установку российского флага на окраинах Марьинки.

На втором арте изображено пехотное подразделение ВС РФ под прикрытием бронетехники на Бахмутском направлении.

Третья картина показывает нелегкую и в то же время завораживающую работу расчета 152-мм гаубицы Гиацинт-С, разбирающей вражеский укрепрайон.

Арты в высоком разрешении: Победа близко Щит и меч Морозный гиацинт

Другие рисунки Автор: @desastresguerra

Автор: @geran_art Боец Пёс по кличке ПВО 155 гв ОБрМП КТОФ Автор: vk.com ev_annenkova Очень стильные работы художника с Telegram-канала "Пионерский.JPG", посвященные бойцам ЧВК Вагнер. Перед боем @Ohhhhh it's my... Автор: mydrawi. Работа группы коптерщиков под Угледаром в одной из сгоревших комнат многоэтажного дома. За секунду до удара вражеского миномёта. Автор: @ARTpodderjka Автор: @ARTpodderjka Автор mydrawingdiary

НЕСКОЛЬКО ШЕВРОНОВ И ТРАДИЦИОННО ЮМОРА НЕМНОГО Напоминалочка Это та, которая ...задовна Вот настоящая мечта окупанта А это яхта Путина. Наконец-то нашли И на сегодня все.

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