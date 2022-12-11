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Коллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюме

Имя Натальи Шабельской хорошо известно только историкам моды, что весьма несправедливо. Вместе с дочерьми эта женщина собрала одну из самых больших коллекций старинного русского народного костюма — более 20 тысяч предметов.

VATNIKSTAN рассказывает о жизни и работе Натальи Шабельской, а также делится фотографиями из каталога «Коллекция Шабельской», изданного при поддержке Фонда Пьера Берже — Ива Сен-Лорана и Российского этнографического музея к фотовыставке в 2009 году.

Наталья Леонидовна Кронеберг родилась в 1841 году в Таганроге. Она получила хорошее образование, виртуозно играла на фортепиано, а в 17 лет вышла замуж за крупнейшего землевладельца Харьковской губернии Петра Шабельского. Деятельная и энергичная Наталья создала в имении мастерскую, в которой руководила 14 вышивальщицами. Но этого было мало: семья часто путешествовала по России, и из каждой поездки Наталья Леонидовна привозила ценные и интересные вещи. Более всего её увлекали ткани, кружева, вышивка. За ними последовали головные уборы и наряды из разных губерний.

Интерес Шабельской к народному костюму можно считать проявлением тенденции, охватившей в 1870‑е годы подавляющую часть интеллигенции, — живого увлечения всем народным и отечественной историей. Следует отметить, что Наталья Леонидовна не просто покупала заинтересовавшую её одежду — все предметы она систематизировала и подписывала.

Другим важным направлением деятельности Шабельской и её дочерей Варвары и Натальи, которых она привлекла к труду в мастерских, стало изготовление одежды по старинным образцам и техникам.

В начале 1890‑х годов Наталья Шабельская создала Музей старины в своём московском особняке на углу Садовой и Бронной улиц. Основу коллекции составили старинные русские костюмы разных сословий из всех губерний империи. В Музее также можно было увидеть головные уборы, шерстяные и шёлковые платки, старинную вышивку и кружева, игрушки и даже предметы археологии. Почти сразу, в 1892 году, Наталья Леонидовна подарила часть коллекции (головные уборы, вышивки и образцы тканей XVII–XIX веков) в дар Императорскому Российскому Историческому музею. К 1904 году её собрание насчитывало 20 тысяч предметов.

Шабельская и дочери участвовали в международных выставках, в том числе в Чикаго в 1893‑м и в Париже в 1900 году. Их коллекция и подход к делу всегда производили великолепное впечатление и во многом способствовали популяризации русской культуры за пределами Российской империи.

В 1904 году Натальи Шабельской не стало. Дочери, стараясь сохранить коллекцию и в то же время сделать доступной обществу, разделили её между несколькими отечественными музеями — некоторые вещи подарили, за другие получили вознаграждение. После 1917 года часть коллекции осталась за рубежом, где находится и сегодня — например, в Метрополитен-музее и в частных коллекциях. В России на коллекцию Шабельской можно посмотреть в Эрмитаже, Русском музее, Государственном историческом музее, Ярославском музее-заповеднике и Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Сводный каталог коллекции в 2010 году создала исследовательница Мария Агапова.

Фотофиксация коллекции началась в середине 1890‑х годов, однако впервые снимки были опубликованы только в 1908 году. Моделями для фотографий чаще всего выступали дочери Шабельской, а также работницы мастерских.

Делимся фотографиями из сборника «Коллекция Шабельской», изданного к совместной выставке Этнографического музея и Фонда Пьера Берже — Ива Сен-Лорана в 2009 году.Коллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Псковская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Архангельская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Архангельская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Архангельская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Новгородская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Архангельская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Тульская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Архангельская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Архангельская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Вологодская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Нижегородская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Тульская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Ярославская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Нижегородская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Архангельская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Олонецкая губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия,Тверская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Нижегородская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Нижегородская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Нижегородская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Нижегородская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Новгородская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Рязанская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Новгородская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Тверская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Тверская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Нижегородская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Тверская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Тверская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Костромская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Олонецкая губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Рязанская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Рязанская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Рязанская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Рязанская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Рязанская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Тульская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Курская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Пензенская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Курская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Рязанская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЗападная Россия, Смоленская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Владимирская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Московская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Пензенская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Пензенская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Курская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Тульская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Тульская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная РоссияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Орловская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Тверская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Костромская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Курская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Костромская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Ярославская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Калужская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная РоссияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Тульская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеСеверная Россия, Тверская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЮжная Россия, Воронежская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Московская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Московская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Владимирская губернияКоллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюмеЦентральная Россия, Костромская губерния

Виктория Мокина
https://vatnikstan.ru/archive/kollekcziya-shabelskoj/

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