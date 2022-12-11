Коллекция Шабельской. Женские портреты в традиционном русском костюме

Имя Натальи Шабельской хорошо известно только историкам моды, что весьма несправедливо. Вместе с дочерьми эта женщина собрала одну из самых больших коллекций старинного русского народного костюма — более 20 тысяч предметов.

VATNIKSTAN рассказывает о жизни и работе Натальи Шабельской, а также делится фотографиями из каталога «Коллекция Шабельской», изданного при поддержке Фонда Пьера Берже — Ива Сен-Лорана и Российского этнографического музея к фотовыставке в 2009 году.

Наталья Леонидовна Кронеберг родилась в 1841 году в Таганроге. Она получила хорошее образование, виртуозно играла на фортепиано, а в 17 лет вышла замуж за крупнейшего землевладельца Харьковской губернии Петра Шабельского. Деятельная и энергичная Наталья создала в имении мастерскую, в которой руководила 14 вышивальщицами. Но этого было мало: семья часто путешествовала по России, и из каждой поездки Наталья Леонидовна привозила ценные и интересные вещи. Более всего её увлекали ткани, кружева, вышивка. За ними последовали головные уборы и наряды из разных губерний.

Интерес Шабельской к народному костюму можно считать проявлением тенденции, охватившей в 1870‑е годы подавляющую часть интеллигенции, — живого увлечения всем народным и отечественной историей. Следует отметить, что Наталья Леонидовна не просто покупала заинтересовавшую её одежду — все предметы она систематизировала и подписывала.

Другим важным направлением деятельности Шабельской и её дочерей Варвары и Натальи, которых она привлекла к труду в мастерских, стало изготовление одежды по старинным образцам и техникам.

В начале 1890‑х годов Наталья Шабельская создала Музей старины в своём московском особняке на углу Садовой и Бронной улиц. Основу коллекции составили старинные русские костюмы разных сословий из всех губерний империи. В Музее также можно было увидеть головные уборы, шерстяные и шёлковые платки, старинную вышивку и кружева, игрушки и даже предметы археологии. Почти сразу, в 1892 году, Наталья Леонидовна подарила часть коллекции (головные уборы, вышивки и образцы тканей XVII–XIX веков) в дар Императорскому Российскому Историческому музею. К 1904 году её собрание насчитывало 20 тысяч предметов.

Шабельская и дочери участвовали в международных выставках, в том числе в Чикаго в 1893‑м и в Париже в 1900 году. Их коллекция и подход к делу всегда производили великолепное впечатление и во многом способствовали популяризации русской культуры за пределами Российской империи.

В 1904 году Натальи Шабельской не стало. Дочери, стараясь сохранить коллекцию и в то же время сделать доступной обществу, разделили её между несколькими отечественными музеями — некоторые вещи подарили, за другие получили вознаграждение. После 1917 года часть коллекции осталась за рубежом, где находится и сегодня — например, в Метрополитен-музее и в частных коллекциях. В России на коллекцию Шабельской можно посмотреть в Эрмитаже, Русском музее, Государственном историческом музее, Ярославском музее-заповеднике и Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Сводный каталог коллекции в 2010 году создала исследовательница Мария Агапова.

Фотофиксация коллекции началась в середине 1890‑х годов, однако впервые снимки были опубликованы только в 1908 году. Моделями для фотографий чаще всего выступали дочери Шабельской, а также работницы мастерских.

Делимся фотографиями из сборника «Коллекция Шабельской», изданного к совместной выставке Этнографического музея и Фонда Пьера Берже — Ива Сен-Лорана в 2009 году. Северная Россия, Псковская губерния Северная Россия, Архангельская губерния Северная Россия, Архангельская губерния Северная Россия, Архангельская губерния Северная Россия, Новгородская губерния Северная Россия, Архангельская губерния Южная Россия, Тульская губерния Северная Россия, Архангельская губерния Северная Россия, Архангельская губерния Северная Россия, Вологодская губерния Центральная Россия, Нижегородская губерния Южная Россия, Тульская губерния Центральная Россия, Ярославская губерния Центральная Россия, Нижегородская губерния Северная Россия, Архангельская губерния Северная Россия, Олонецкая губерния Северная Россия,Тверская губерния Центральная Россия, Нижегородская губерния Центральная Россия, Нижегородская губерния Центральная Россия, Нижегородская губерния Центральная Россия, Нижегородская губерния Северная Россия, Новгородская губерния Южная Россия, Рязанская губерния Северная Россия, Новгородская губерния Северная Россия, Тверская губерния Северная Россия, Тверская губерния Центральная Россия, Нижегородская губерния Северная Россия, Тверская губерния Северная Россия, Тверская губерния Центральная Россия, Костромская губерния Северная Россия, Олонецкая губерния Южная Россия, Рязанская губерния Южная Россия, Рязанская губерния Южная Россия, Рязанская губерния Южная Россия, Рязанская губерния Южная Россия, Рязанская губерния Южная Россия, Тульская губерния Южная Россия, Курская губерния Южная Россия, Пензенская губерния Южная Россия, Курская губерния Южная Россия, Рязанская губерния Западная Россия, Смоленская губерния Центральная Россия, Владимирская губерния Центральная Россия, Московская губерния Южная Россия, Пензенская губерния Южная Россия, Пензенская губерния Южная Россия, Курская губерния Южная Россия, Тульская губерния Южная Россия, Тульская губерния Северная Россия Южная Россия, Орловская губерния Северная Россия, Тверская губерния Центральная Россия, Костромская губерния Южная Россия, Курская губерния Центральная Россия, Костромская губерния Центральная Россия, Ярославская губерния Центральная Россия, Калужская губерния Северная Россия Южная Россия, Тульская губерния Северная Россия, Тверская губерния Южная Россия, Воронежская губерния Центральная Россия, Московская губерния Центральная Россия, Московская губерния Центральная Россия, Владимирская губерния Центральная Россия, Костромская губерния

Виктория Мокина

https://vatnikstan.ru/archive/kollekcziya-shabelskoj/