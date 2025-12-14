2 забытых царя, братья Петра

Имя «Федор» является не самым удачным в истории русской монархии. Царь Федор Иоаннович, средний сын Ивана Грозного, умер, не оставив потомства, завершив, тем самым, род Рюриковичей на русском троне.

Федор Годунов, унаследовавший трон у отца, Бориса Годунова, не получив реальной власти, был убит во время бунта.

Жизнь третьего носителя этого имени, Федора Алексеевича Романова, тоже не была продолжительной и счастливой. Тем не менее, в русской истории он сумел оставить заметный след.

Родившийся 9 июня 1661 года Федор Романов был третьим сыном царя Алексея Михайловича и его первой жены Марии Милославской. Первый сын Алексея Михайловича, Дмитрий, умер в младенчестве. Наследником престола был объявлен второй сын, тезка отца, Алексей Алексеевич.

Но в январе 1670 года, не дожив до 16-летия, «Великий Государь, Царевич и Великий князь Алексей Алексеевич» скончался. Новым наследником был провозглашен 9-летний Федор.

Как и все мальчики, рожденные в браке Алексея Михайловича и Марии Милославской, Федор не отличался крепким здоровьем, и на протяжении всей своей жизни часто болел. В «наследство» от отца ему передалась цинга, и первые месяцы правления новый монарх вынужден был посвятить лечению.

Царь Фёдор Алексеевич в 1676 году. Рисунок неизвестного голландского художника.Царь Федор Алексеевич. Репродукции литографии П. Бореля. Государственный Исторический музей.Впрочем, литература времён прошедших, хотя бы и дорево­люционная, специально нацеленная на прославление династии, ничуть не лучше, чем современная. Всё та же пара строк, вызывающая острое чувст­во жалости и сострадания к несчастному и неудачливому царю: «Он был умён, добр, благочестив, но хилого телосложения и слабого здоровья, правил лишь номинально, в нём не было ни зрелости, ни обдуманности по отношению к управлению государством». Большего, по мнению составителей юбилейного издания «Трёхсотлетие Дома Романовых: 1613-1913», царь не заслужил.

Автограф царя Федора. Царь-композитор

А ведь эти составители могли бы вспомнить хотя бы о том, что Фёдор Алексеевич - один из немногих монархов, оставивших заметный след в русском искусстве. Их всего четверо. Трое - литераторы. Владимир Мономах с его «Поучением», Иван Грозный с публицистикой и Екатерина Великая с пьесами. Фёдор же, хотя «весьма великое искусство в поэзии имел и преизрядные вирши слагал по-русски и по-латыни», больше известен как незаурядный композитор. Во всяком случае, его богородичное песнопение «Достойно есть» исполняют до сих пор, причём с успехом. А поскольку Его величество «шёл к музыке от поэзии», то статус первого русского профессионального поэта-песенника им вполне заслужен. И уж точно все без исключения нынешние отечественные музыканты обязаны Фёдору тем, что он круто реформировал «мусикийское художество», официально назвав его «второй философией и грамматикой» и перейдя от старинных крюковых к нормальным европейским линейным нотам…

Стоп!

Какие ещё реформы на Руси до Петра? Какой ещё царь-композитор? Нам вынь да подай царя-плотника. Чтоб пьян и горласт. Чтоб скор на расправу. Чтоб своим плотницким топором не только строил корабли и рубил пресловутое окно в Европу, но и отчекрыживал длинные нелепые бороды толстым придурковатым боярам. Вот у такого царя реформы настоящие. И новая армия, и победоносные войны, и новая столица. А что у того, болезного да хилого? Музыка и реформа в нотах? Да полноте, несерьёзно всё это…

Может, и несерьёзно. На первый взгляд Фёдор в отличие от своего младшего брата, прозванного «Великим» и «Отцом отечества», выглядит гораздо скромнее. Далеко ему до Петра - тот действовал масштабнее. Население собственной страны сократил на четверть, затеял три войны (правда, две из них позорно продул) - это, без сомнения, куда серьёзнее. Можно, конечно, подобрать целую серию «зато». Например: «Зато Пётр отменил старую и нелепую русскую одежду и ввёл вместо неё практичную европейскую, а заодно познакомил сиволапую Русь с понятием моды».

Но вот подмётное письмо, полученное Петром аж в 1708 г., примерно через десять лет после его «одёжной» реформы:

«А бояре твоему указу не послушны. Как ты приедешь к Москве, при тебе ходят в немецком платье, а без тебя - в русском. А как брат твой Фёдор Алексеевич приказал платье переменить, и в один месяц переменили и указу его не ругали. А твоего указу ни во что не ставят!»

Коневодство как страсть

Он вступил на престол в 1676 году, после кончины отца, Алексея Михайловича, 15 лет от роду.

Приход его к власти был ознаменован борьбой между партиями родственников первой жены Алексея Михайловича Марии Милославской и второй жены Натальи Нарышкиной.

Партия Нарышкиных лелеяла мечту возвести на трон младшего сына почившего монарха, Петра, но ему к тому времени было всего 4 года.

Федор Алексеевич, несмотря на болезни, был юношей деятельным и хорошо образованным. Одним из его учителей был белорусский монах Симеон Полоцкий. Молодой царь владел польским языком, латынью, древнегреческим. Среди его увлечений были музыка, стрельба из лука и коневодство.

Лошади были его подлинной страстью: жеребцов-производителей по его приказу привозили из Европы, а люди, сведущие в лошадях, могли рассчитывать на стремительный карьерный рост при дворе.

Правда, увлечение лошадьми стало причиной серьезной травмы, также не прибавившей здоровья Федору Алексеевичу. В 13 лет конь сбросил его под полозья тяжелогруженых саней, которые проехали по царевичу всей тяжестью. Боли в груди и спине после этого случая постоянно мучили его.

Оправившись после болезни первых месяцев правления, Федор Алексеевич взял бразды правления страной в свои руки. Более поздние авторы иногда утверждали, что правление старшего брата Петра Великого прошло незаметно, но это не так. Рисунок В.П.Верещагина из альбома «История Государства Российского в изображениях державных его правителей с кратким пояснительным текстом».

Операция «Киев наш»

Федор Алексеевич начал масштабную перестройку Московского Кремля и Москвы в целом. При этом особый упор был сделан на строительстве светских зданий. По приказу царя были разбиты новые сады.

Федор, упор в образовании которого был сделан не на церковные, а на светские дисциплины, серьезно ограничил влияние патриарха на политику государства. Он установил увеличенные нормы сборов с церковных имений, начав тем самым процесс, который завершит Петр I.

Первее Петра

Автор этого документа абсолютно прав - Фёдору за месяц удалось то, чего Пётр добивался десятилетиями.

«Непогожие, долгополые и многоубыточные старобытные городовые одежды» он легко и просто заменил на вполне европейский, но при этом и вполне русский наряд. Между прочим, весьма элегантный:

«Парни ходят в коротких куртках пепельного цвета, не достигающих колена. Чтобы быть тонкими и проворными, они крепко подпоясываются» - такими увидел посол Таннер молодых русских в 1678 г.

То же самое можно сказать практически о любой петровской реформе. Куда ни ткни, обнаружишь, что всё уже было сделано его старшим братом, причём сделано не в пример лучше. Это касается даже армии и войны. Именно Фёдор ввёл новую единую систему армей­ских чинов - при нём появились поручики, ротмистры, капитаны и полковники.

Именно он завёл систему военных округов - ею пользуются и по сей день.

Именно при нём армия стала по-настоящему регулярной и оснащённой по последнему слову техники, в чём-то даже опережающей современную европейскую военную мысль. Так, во время первой Русско-турецкой войны, которую вёл Фёдор, была проведена унификация полевой артиллерии, а элитные части получили первые в Европе ручные гранаты и «пищали винтованные», которые тогда же запросто окрестили винтовками. Сама же война закончилась вполне почётным миром: Фёдор отодвинул границу на 200 км к югу и получил около 50 тыс. км² чернозёмных пахотных земель - это чуть больше современной Эстонии. А турки твёрдо усвоили, что с новой русской армией «Фёдорова образца» лучше не связываться - европейцев бить куда веселее и безопаснее. И отправились осаждать Вену, поставив Европу на грань гибели и хаоса. Когда же спустя несколько лет в Стамбуле пошли слухи о том, что «лапотная Московия» вновь заинтересовалась Чёрным морем, янычары подняли восстание и бросались со стен с заполошным криком: «Русские идут!»

Говорят, что поэт на троне не к добру - всё развалит и прахом пустит. Царь-композитор, по идее, должен быть ещё хуже. Но вот незадача - Фёдору всё удавалось. За своё короткое шестилетнее царствование он трижды (!) снижал налоги и прощал недоимки, однако при этом страна лишь богатела - случай уникальный в мировой практике. Он первым (и, похоже, последним) из наших правителей предоставил москвичам беспроцентные кредиты на строительство жилья.

Вопреки ожиданиям никто не проворовался, и в Москве появилось 10 тысяч (!!!) каменных зданий. На свои личные сред­ства он построил первые в России дома призрения для ветеранов, инвалидов и больных. Он завёл первую бесцензурную светскую типографию, напрямую финансировавшуюся из бюджета. Кстати, именно в ней должны были напечатать первый в России курс отечественной истории, что почиталось Фёдором делом едва ли не важнейшим, чем успешная война или доход для казны. Он так и говорил: «Во всех делах, в которых история молчит, великое видится несовершенство».

Федор Алексеевич проявлял серьезный интерес к европейской политике и строил планы выхода России к побережью Балтики. Как и Петр впоследствии, царь Федор столкнулся с тем, что реализации планов на северо-западе мешает активность на юге кочевников, Крымского ханства и Османской империи.

Для борьбы с кочевниками было начато масштабное сооружение оборонительных сооружений в Диком поле. В 1676 году началась война России против Османской империи и Крымского ханства, продлившаяся почти весь период правления Федора Алексеевича. Итогом войны стал заключение Бахчисарайского мира, по которой османы признавали за Россией право владения Левобережной Украиной и Киевом.

Имея большие военные планы, Федор Алексеевич много времени уделял реформированию армии, в том числе так называемым «полкам нового строя». Можно сказать, что армейские реформы Петра Великого начинались при его старшем брате. Царь Фёдор Алексеевич.

Рук не рубить, иностранцев на службу звать!

Значительные изменения при Федоре Алексеевиче произошли и во внутренней жизни России. Была проведена перепись населения, отменен указ Алексея Михайловича о невыдаче беглых, записавшихся в ратную службу, введено подворное обложение (развитием которого стала подушная подать Петра I).

Царь Федор реформировал уголовное законодательство, исключив из него наказания, связанные с членовредительством — в частности, отрубание рук уличенным в краже.

В 1681 году было введено воеводское и местное приказное управление — важная подготовительная мера для губернской реформы Петра I.

Главной реформой Федора Алексеевича стала отмена местничества, решение о которой было в январе 1682 года.

Существовавший до того времени порядок предполагал, что каждый получал чины в согласии с местом, которое занимали в государственном аппарате его предки. Местничество приводило к постоянным конфликтам внутри знати, и не позволяло обеспечить эффективное управление государством.

После отмены местничества разрядные книги, в которых содержались записи о том, представитель какого рода занимал тот или иной пост, были сожжены. Взамен были родословные книги, куда вписывали всех знатных людей, но уже без указания их места в Боярской Думе. Сжигание разрядных книг.

При Федоре Алексеевиче активнее пошел процесс приглашения иностранцев на русскую службу. Многие иностранные сподвижники Петра приехали в Россию как раз в годы правления его брата.

Заботясь о развитии образования в России, царь стал одним из создателей Типографской школы при Заиконоспасском монастыре — предтечи Славяно-греко-латинской академии.

Если кланы Милославских и Нарышкиных вели между собой непримиримую борьбу, то у самого Федора Алексеевича отношение к мачехе и брату было более мягким. Царь искреннее любил младшего Петра, и все попытки царедворцев из лагеря Милославских навредить ему пресекал на корню.

Царское счастье и горе

В 18 лет Федор увидел в толпе во время крестного хода симпатичную девушку, и поручил царскому постельничему Ивану Языкову навести справки о ней. Красавицей оказалась 16-летняя Агафья Грушецкая, дочь воеводы Семена Грушецкого, поляка по происхождению.

Царь заявил, что намерен жениться на ней. Это вызвало ропот среди бояр — девушка принадлежала не к знатному роду, и ее появление рядом с царем никак не входило в планы царедворцев. На Агафью стали клеветать, обвиняя в распущенности, но Федор проявил упрямство и добился своего. 28 июля 1680 года их повенчали в Успенском соборе.

Влияние Агафьи проявилось очень быстро — она ввела новую моду на польские шапки, оставлявшие волосы открытыми, а также на «польский стиль» в одежде в целом.

Изменения не ограничились только женщинами. Стричь бороды, носить европейское платье и даже курить табак при русском дворе стали после женитьбы царя Федора на Агафье Грушецкой.

Молодые, судя по всему, были по-настоящему счастливы, но судьбой им был отпущен всего год. 21 июля 1681 года царица родила первенца, которого назвали Ильей. Федор Алексеевич принимал поздравления, но состояние Агафьи стало ухудшаться. 24 июля от послеродовой горячки она скончалась.

Смерть любимой жены подкосила Федора. Он не смог даже присутствовать на погребении, пребывая в крайне тяжелом физическом и моральном состоянии.

Вслед за первым ударом последовал и второй — 31 июля, прожив всего 10 дней, умер наследник престола Илья Федорович.

Несколько строк в учебнике

Потеряв разом жену и сына, Федор Алексеевич стал угасать и сам. Он продолжал заниматься государственными делами, но приступы болезни посещали его все чаще.

Придворные стремились поправить ситуацию, найдя новую невесту для царя. 25 февраля 1682 года царь Федор женился на 17-летней Марфе Апраксиной. Марфа Апраксина.

Женой в полном смысле Марфе стать так и не удалось — больной Федор не мог исполнять супружеский долг. Когда вдовствующая царица умерла в 1716 году, любознательный и циничный Петр Великий принял участие во вскрытии трупа, пожелав лично убедиться, что умершая была девственницей. Экспертиза, как говорится, факты подтвердила.

Прямой наследник так и не появился. Федор Алексеевич умер спустя всего несколько недель после венчания, не дожив до своего 21-летия.

«Сия государыня царица, как многие достоверные утверждали, девицею по нем осталась и, в совершенной добродетели жизнь свою препровождая, в 1715-м году его величеству возпоследовала», - свидетельствовал Василий Татищев.

Она несла свой вдовий крест 33 года. Смерть же мужа открыла путь к престолу Петру Великому, который отмечал, что именно бездетность этого краткого брака обеспечила ему Российскую корону, а к Марфе Матвеевне Петр относился всегда с величайшим почтением.

Родство с нею позволило возвыситься и ее братьям - генерал-адмирал Федор Апраксин золотыми буквами вписал свое имя в летопись российского флота. А Петр был астраханским, затем казанским губернатором, и под конец жизни сделался генерал-губернатором.

Государственные начинания, задуманные Федором, во многом, к счастью, реализует младший брат Петр Алексеевич. Историки называют государя Фёдора Алексеевича Романова зачинателем петровских реформ. Всего за шесть лет молодой царь сумел подготовить путь, который продолжили его преемники, сделавшие Россию сильной и могучей державой.

Вот только самому Федору Романову история отведет лишь несколько строк в школьных учебниках. Увы...

Второй царь России, о котором пойдет речь - царь Иван V Алексеевич. фото: wikipedia.org

Этот русский царь так и остался на обочине истории. Его и при жизни никто всерьез не воспринимал, а потом и вовсе оказался в тени более энергичных родственников. И тем не менее, вроде бы слабый телом и духом государь в нужный момент проявил твердость и не допустил смуты, а его дочь станет одной из самых известных императриц России. Это – царь Иван V Алексеевич.

Он родился 27 августа (8 сентября) 1666 года и был двенадцатым ребенком в семье царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны Милославской. При этом в очереди на престол – четвертым. Однако так получилось, что все мальчики у этой четы оказались слабы здоровьем, поэтому к моменту кончины отца 29 января 1676 года Иван оказался вторым после старшего брата Федора.

Живи Иван Алексеевич в наше время — точно бы не вылезал из больниц. Хотя по описаниям современников сейчас почти невозможно понять, какими недугами он страдал, но, похоже, там присутствовал весь медицинский справочник.

Это было очень досадно, поскольку все сыновья царя Алексея были умными людьми. Хотя как раз в отношении Ивана частенько говорили, что разумом слаб, но скорее всего это сказывалась физическая немощь. Его дочь Анна Иоановна, заняв российский престол, оказалась вовсе не дурой.

Вопреки стереотипу, братья очень любили друг друга – что Петр Федора и Ивана, что они его. Это вот с сестрицей Софьей, которая возглавила придворную партию Милославских, у Петра отношения не задались.

Собственно, борьба вот этих двух партий – Милославских и Нарышкиных – и определила политическую судьбу страны и судьбу детей Алексея Михайловича. После кончины царя Федора Алексеевича встал вопрос престолонаследия. По идее должен был быть Иван, но он и сам понимал, что слишком слаб для государственных дел. Поэтому не возражал, что царем провозгласят его младшего, здорового и с живым характером, брата Петрушу.

10-летний Петр имел в Москве гораздо большую популярность, чем вечно пропадавший в монастырях 15-летний Иван. Когда патриарх Иоаким спросил у собравшегося народа кого провозгласить новым царем, то крики за Петра заглушили немногочисленных сторонников Ивана. 26 мая 1682 года по новому стилю на соборе Иван Алексеевич сам объявил, что уступает престол Петру.

Новому царю начали приносить присягу – крестное целование, поскакали гонцы по всем городам с этой вестью. Впервые в истории страны в грамоте было указано, что Петр взошел на престол по «всенародному одобрению». Никто не возражал, даже стрельцы, а их в Москве было 20 полков, вели себя тихо и покорно. Стрелецкий бунт 1682 г. фото: wikipedia.org

Но на следующий день вдруг началась смута. Абсолютно внезапная, если не знать, что ее спровоцировала партия Милославских, которая теряла власть. Мгновенно пронесся слух, что младший брат царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, Иван Кириллович, примерял шапку Мономаха и уже убил племянника Петра, чтобы самому сесть на трон. Взбунтовавшиеся стрельцы кинулись в кремль, где им предъявили Петра, но те уже жаждали крови – были убиты Иван Кириллович, боярин Матвеев и некоторые другие.

Чтобы утихомирить стрельцов и других бунтовщиков правительство пошло на компромисс. По предложению патриарха Иоакима царями были провозглашены оба брата – Иван и Петр. А поскольку один был больной, а второй еще малолетний, то регентом назначалась их старшая сестра царевна Софья, которая и станет правительницей. Дума это решение утвердила.

Дело на Руси было неслыханное – установилось двоецарствие. Для венчания на царство 25 июня 1682 года пришлось срочно шить вторую шапку Мономаха, которая, как младшему, досталась Петру. Был изготовлен специальный двойной трон, который сейчас можно увидеть в Оружейной палате. Там в спинке есть маленькое окошечко, через которое царевна Софья подсказывала царям что им делать и что отвечать.

Но реальная власть сосредоточилась в ее руках. Партия Нарышкиных по факту была отстранена от власти. Иван, впрочем, как и Петр, лишь ставили свои подписи под указами и распоряжениями. Самыми видными деятелями в ее правительстве стали князь Василий Голицин и думной дьяк Федор Шакловитый. Прасковья Салтыкова.

Но Софья — только временная правительница, регентша, и в любой момент время ее власти может закончится. Единственный выход закрепить престол за линией Милославских – это наследники от царя Ивана. В 1684 году Софья женит его на Прасковье Салтыковой. Первая красавица Москвы очень не хотела замуж за больного Ивана, но родня уговорила. В этом браке так и не будет сыновей – только пять дочек. Четвертая из них станет императрицей Анной Иоановной, а еще одна, Екатерина, – бабушкой малолетнего императора Иоана Антоновича.

В сентябре 1689 года случился правительственный кризис – попытка царевны Софьи и ее сторонников избавиться от подросшего царя Петра провалилась. Немалую роль в этом сыграл царь Иван V. Он категорически отказался выступать против своего брата, заявив, что ни за что против него не пойдет.

Софью отстранили от власти, теперь правил энергичный Петр. Но он тоже любил Ивана, как и тот его. Это видно по тому отношению к старшему брату, которое продолжалось до самой его кончины. Петр Алексеевич во всех указах, письмах и прочих документах всегда первым писал Ивана, а только потом себя. Когда Петр отправился в Азовский поход Иван просил его беречь себя, а сам все это время проводил в молитвах за брата. фото: wikipedia.org

Болезни все более подтачивали здоровье Ивана. Ему еще не было и 30 лет, а он уже выглядел дряхлым стариком. Всем, включая и его самого, было понятно – долго не протянет. В январе 1696 года он посещал ряд религиозных мероприятий, выглядел как всегда утомленным, но не более обычного. И вдруг, довольно неожиданно для всех, 29 января скончался.

Похоронили царя Иоана V Алексеевича в царской усыпальнице – Архангельском соборе кремля. Положили рядом с братом Федором Алексеевичем. Потомки основной заслугой царя Ивана считают, что он не допустил борьбы за престол и тем самым сохранил силу и единство страны, дал возможность Петру сделать ее могущественнейшей державой мира. Портреты царей Ивана и Петра Алексеевичей, гравёры: Никола де Лармессен и Жерар Жоллен, Франция, 1685 год.