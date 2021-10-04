Давно пора прикрыть все эти конторки

Незыгарь опять выдал какую-то кашу про миграцию. Начали за здравие про необходимость репатриации бывших соотечественников, а закончили тем, что мы должны тратить деньги на то, чтобы адаптировать приезжающих к нам мигрантов.

Давайте все-таки не путать крайне нужных нам русских репатриантов с не очень нужными трудовыми мигрантами.

Про удачный опыт австралийской миграционной политики я вам уже писал, теперь давайте про Японию. Страну, которая без дешевого рабского труда гастарбайтеров построила третью экономику в мире. И, возможно, самую инновационную.

В японской миграционной политике есть принципе трёх дверей:

1. Парадная дверь. В неё пускают всех потомков японских эмигрантов когда-то покинувших страну. Для них создают все условия для возвращения и максимально простой процесс получения гражданства.

2. Боковая дверь. Это разные иностранные стажеры и студенты, которые приезжают в Японию учиться за деньги. Отучившись и вернувшись на Родину, они могут стать там проводниками японских экономических и политических интересов, а проявив талант - получить шанс остаться в Японии работать в одной из корпораций.

3. Задняя дверь. Это как раз нелегальная дешевая рабсила. С ней японцы воюют. Нелегальное нахождение в стране считается уголовным преступлением.

Нелегальный мигрант может получить до 3 лет тюрьмы и штраф 300 000 йен.

Вот еще опыт, который стоит перенять. По разным оценкам за пределами России живет от 20 до 30 миллионов этнических русских. Фактически население довольно крупной страны. Большинство из них живет отнюдь не в странах первого мира, а в бывших республиках СССР.

В той же нищей Киргизии, где русских гнобят, проживает более 300 000 наших соплеменников. Население города Владимир, так на минуточку.

Понятно, что какие-нибудь поехавшие от агитации Дождя, либералы, свалившие в Грузию и Прибалтику или богатые космополиты русского происхождения, хорошо устроившиеся в Штатах Лондоне, к нам не вернутся. Но их процент невелик.

Если мы бросим все наши силы и деньги, которые тратятся на адаптацию и завоз культурно чуждых мигрантов из Средней Азии и Закавказья, на репатриацию этнически русских со всего мира, то через «парадную дверь» к нам войдут 20 миллионов русских людей. Это и новые рабочие квалифицированные руки и головы, и фора лет на 10, чтобы разработать стратегию преодоления демографической ямы.

Те трудовые мигранты, которых японцы все-таки привлекают к себе легально - это китайцы, корейцы и филиппинцы. Народы, близкие им по культуре, менталитету и генетике. Те, кто за 1-2 поколения легко ассимилируется в настоящего японца.

Вот и нам кроме русских парадную дверь можно открыть для белорусов, украинцев и любых белых европейцев христианского вероисповедания.

Я читал буквально сегодня, что из Молдовы несколько миллионов человек бежали в Европу и Россию, так как, работы нет, все платно и цены на все высокие. Люди банально не могут зимой платить за газ для обогрева квартиры. Один парень даже написал, что переехал в Питер, и там все в 2 раза дешевле, чем в Кишиневе.

А ведь православные молдоване - хорошие строители. Почему на стройки собираются везти не их, а халтурно работающих таджиков с киргизами?

Банальная жадность и коррупция. Им можно меньше платить, они готовы жить в скотских условиях, в которых не будут жить русские, белорусы и молдаване.

И как в Японии, я бы ввёл уголовное наказание за нелегальную трудовую миграцию. И для мигранта, и для работодателя и для тех, кто нелегально легализует гастарбайтеров.

Давно пора прикрыть все эти конторки, которые делают фальшивые медстраховки, регистрации и патенты для мигрантов. Это многомиллионный теневой бизнес, который должен быть уничтожен. Так как, представляет реальную угрозы для национальной безопасности страны.

Любой Лев ИГИЛа может купить в России весь пакет документов для легализации в нашей стране.

Многие мигранты с Юга едут сюда не ассимилироваться, а, поработав полгода на стройке, внедриться в свою этническую ОПГ (диаспору) и заниматься темными делами.

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