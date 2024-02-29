Целинная авантюра - социальная катастрофа хрущёвской поры

Мы уже обращались к различным аспектам «целинной» кампании первых послесталинских лет, приведший к неоднозначным, мягко говоря, последствиям для природно-климатической среды региона. Среди допущенных ошибок: игнорирование предупреждений ученых о разрушении плодородного слоя глубокой вспашкой, через 2-3 урожая обернувшееся крупными потерями; усиление водопроницаемости земель, породившее «чёрные бури» выдувание почвы; повредившая сотни тысяч гектаров легких почв в Зауралье, Павлодарской, Кокчетавской, Целиноградской областях, Красноярском крае ветровая эрозия. Только в Казахстане около более трети пахотно пригодных земель попали в зону бедствия, вследствие чего они были переведены в пастбища (1)

Не менее тяжким оказалось воздействие непродуманной авантюры на социальную сферу. Сверхбыстрые темпы распашки целинных земель на севере Казахстана и в южных районах Западной Сибири в 1954-58 гг. отнюдь не сопровождались созданием элементарных социально-бытовых условий. Это позволило избежать «лишних» расходов по реализации этой программы, так и не обеспечившей самодостаточность СССР по зерновым (зримым свидетельством чему – острый продовольственный кризис начала 1960-х годов).

В середине декабря 1953 г. на совместном заседании ЦК КПСС и Совмина СССР по вопросам подготовки целинной кампании первоначальная смета (ноябрь 1953 г.) расходов по социально-бытовому обустройству целинников была урезана наполовину. Данное решение сопровождалось расплывчатой рекомендацией увеличивать финансирование этой сферы в ближайшей перспективе, причем, главным образом, за счёт бюджетов целинных регионов, у которых, разумеется, не было возможностей для выполнения этой рекомендации.

Из обращения (апрель 1955 г.) целинного совхоза имени ХIX партсъезда Актюбинской области в минсельхозы Казахстана и СССР:

«…Техника у нас со многими недоделками; руководят работами малокомпетентные чиновники. Продснабжение, соцсфера и медобслуживание поставлены из рук вон плохо. До сих очень многие наши работники с семьями ютятся в земляках или в палатках, несмотря на плохие климатические условия. Как же можно было направлять десятки тысяч людей в эти районы без создания хотя бы элементарных удобств?»

Схожие оценки – в письме работников целинного совхоза «Родниковский» Карагандинской области главе Президиума ВС СССР К. Е. Ворошилову:

«…Мы, хлеборобы так называемого «целинного» совхоза «Родниковский», обращаемся к Вам: до каких пор мы должны терпеть эту адскую жизнь на целине, или же нас хотят кормить, обувать и одевать или, вернее, снабжать только по радио и по газетам? До каких пор наша жизнь и наш быт будет в тряпках и в лохмотьях? Мы читаем газеты, слушаем радио, и все время нашу жизнь нагло «красят» на целине, как в сказке, а на самом деле такую жизнь и во сне не видели. Сколько нас можно обманывать и обещать цветущую жизнь?» [АП РК. Ф. 708. Оп. 33. Д. 1570. Л. 21–26].

А вот фрагмент письма работников совхоза им. Чапаева Кустанайской области Н.С. Хрущёву (май 1956 г.):

«…Живём, как в общежитии, затопить нечем, а здесь такие ветры, так холодно, что у нас (в центрально-европейской части РСФСР) не бывает так зимой. Люди живут без условий, квартир здесь нет и не с кем разговаривать, потому что местные начальники наших людей не любят. Здесь в основном казахи, а русских здесь мало...» [ЦГА РК. Ф. 1987. Оп. 2. Д. 9. Л. 21].

Из письма целинников совхоза Новоникольский Акмолинской области (сентябрь 1955 г.) тому же «дорогому Никите Сергеичу»:

«…Что-то ты забыл нас, "целинников", а у нас здесь творятся делишки, что не мешало бы самое срочное и энергичное вмешательство ЦК, как в свое время ленинское ВЧК вмешивалось в основные звенья государственного механизма... Глядя на все происходящее, сердце обливается кровью, приходишь в ярость, но все бесполезно. Рвёшь и мечешь, а толку никакого. Даже кушать нам нечего, дают перловую и пшенную крупу, комбижир и всё, да на закуску водку, и то всё это реализуется нам местным населением» [АП РК. Ф. 708. Оп. 27. Д. 1624. T. 2. Л. 71].

Из обращения работников колхоза им. Ленина Петропавловской области (ноябрь 1957 г.) в газеты «Правда» и «Сельская жизнь:

«...Хотелось бы ответственных работников торговли повесить на дереве или утопить в озере. Целинные выплаты меньше обещанных и задерживаются, удобств почти никаких… Рабочие уезжают домой: уже до 20 человек просто сбежали из-за невыносимых условий работы и жизни. Скоро сбежавших будет больше» [АП РК. Ф. 708. Оп. 27. Д. 1624. T. 2. Л. 73].

По имеющимся данным, самовольно покинули целинные земли Северного Казахстана, Заволжья и Южного Зауралья не менее 15% рабочих, трактористов и агрономов (в целом). Немалое число этих «беженцев» впоследствии были привлечены к административной, а некоторые – и к уголовной ответственности. Характерен, в этой связи, национальный состав направленных в эти регионы в 1954-61 гг.: русские – свыше 60%, в основном из черноземного и нечерноземного регионов Европейской части РСФСР; украинцы – около 15%: белорусы – до 12%; представители других советских этносов – около 15%. Что касается сельхозтехники и химудобрений для целины, свыше половины объема продукции сельхозмашиностроения и более 60% химудобрений поставлялось из РСФСР. По семенному фонду до 70% объема поставок направлялось, опять же, из РСФСР. Только в 1954-1958 гг. на освоение целинных и залежных земель государство израсходовало 30,7 млрд руб., или 31,6% всех средств, направленных в сельское хозяйство страны. Освоение целинных и залежных земель «дало существенную прибавку зерна, но при этом катастрофически ускорилось запустение центральных районов России, прежде всего Нечерноземья». (2)

Это признавал и сам Хрущёв:

«Чтобы обеспечить целинные районы сельскохозяйственной техникой, мы решили на два-три года задержать выделение тракторов, комбайнов и другого сельскохозяйственного инвентаря в обжитые районы, а эту технику двинуть в Казахстан».

В Российской Федерации за 1954-1956 гг. было выведено из обработки 3,5 млн га старопахотных земель. В среднегодовом исчислении посевы зерновых культур в целом по СССР в первое десятилетие целинной эпопеи возросли только на 16,6 млн гектар. Не оправдались надежды на высокие целинные урожаи: средняя урожайность зерновых в Казахстане составила в 1954-1958 гг. 7,3 ц с га, а позднее даже понизилась. Стратегическим просчетом Хрущёва назвал программу освоения целины И.А. Бенедиктов, занимавший во второй половине 1940-х—1950-х гг. пост министра сельского хозяйства в союзном и российском правительствах (3).

Уже по этим показателям и оценкам очевидно, что большинство аграрных регионов самой крупной советской республики осталось без надлежащего количества кадров и основных ресурсов для сельского хозяйства, что предопределило последующую ситуацию в этой отрасли СССР – тем более с учетом экологически ущербных методов «рекордных» темпов освоения целины и последовавшего (1959-64 гг.) «всесоюзного» кукурузовозделывания.

90% распаханных в 1950-е годы в Казахстане земель в настоящее время заброшены: в 1990-е годы из-за цен на топливо земледелие на целине стало бессмысленным. Сохраняются 129 нивы только в междуречье Ишима и Тобола, их вклад в экспорт зерна из Казахстана до сих пор высок. Вместе с тем, в период освоения целины в Казахской ССР оживилась геологоразведка, и были обнаружены залежи полезных ископаемых, строились электростанции, создавались и перестраивались металлургические предприятия, заводы по изготовлению сельхозтехники, строительные комбинаты и предприятия по производству стройматериалов. Развивалась лёгкая промышленность, в первую очередь – пищевая и текстильная. С 1950 по 1975 гг. протяжённость железных дорог в Целинном крае выросла более чем в 2 раза – с 1713 до 3896 км, а длина дорог с твердым покрытием – в 20 раз. Всё это советское наследие работает на благо уже независимой республики до сих пор.

Примечания

(1) Валиахметов Р. Экономические реформы сельского хозяйства, проводимые Н.С. Хрущёвым // Юридическая наука. 2012. № 2. С. 4-7.

(2) Наухацкий В. Освоение целины и сельское хозяйство старопахотных районов россии: вопросы историографии // Северо-Запад в аграрной истории России. 2019. № 25.

(3) Томилин В. Попытки решения продовольственной проблемы в СССР в период политического лидерства Н.С. Хрущёва // Северо-Запад в аграрной истории России. 2019. № 25.

(4) Белозёров Д. Казахстан: целина и люди // В сб.: Война и мир в Отечественной и мировой истории. материалы международной научной конференции, в 2 т. Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. СПб, 2020.

Алексей Балиев

https://vpoanalytics.com/istoriya/tselinnaya-avantyura-sotsialnaya-katastrofa-khrushchyevskoy-pory/?utm_source=finobzor.ru