Рекорд этой советской подводной лодки до сих пор не побит



Рекорд этот, конечно же, мрачный. В первую очередь капитан Александр Маринеско известен тем, что потопил немецкое транспортное судно «Вильгельм Густлофф», на борту которого находилось порядка 6 тысяч эвакуированных граждан Третьего рейха, не имевших отношения к воинской службе или имевших к ней отношению исключительно косвенное. Немецкая пропаганда раздувала количество смертей до 9 тысяч погибших. В действительности погибло около 5 тысяч. Порядка 1 тысяч пассажиров все-таки удалось спасти из воды немецким кораблям сопровождения.

Потопила больше всего судов. Индекс борта подводной лодки серии IX-бис С-13 для большинства людей не скажет ничего от слова совсем. Куда больше гражданам сообщит фамилия Маринеско. Уж краем уха про знаменитого советского капитана 3-го ранга точно слышал каждый. Так вот именно Александр Иванович Маринеско был капитаном той самой дизель-электрической подводной лодки С-13, и именно ему принадлежит рекорд непобитый до сих пор.Рекорд этот, конечно же, мрачный. В первую очередь капитан Александр Маринеско известен тем, что потопил немецкое транспортное судно «Вильгельм Густлофф», на борту которого находилось порядка 6 тысяч эвакуированных граждан Третьего рейха, не имевших отношения к воинской службе или имевших к ней отношению исключительно косвенное. Немецкая пропаганда раздувала количество смертей до 9 тысяч погибших. В действительности погибло около 5 тысяч. Порядка 1 тысяч пассажиров все-таки удалось спасти из воды немецким кораблям сопровождения.Потопила больше всего судов.

Споры о том, сделал ли это Маринеско намеренно, не утихают по сей день. Записи бортового журнала указывают на то, что советские подводники действительно спутали немецкий транспорт с крейсером. Справедливости ради, стоит сказать, есть и другие аргументы, оспаривающие эту точку зрения.

Например, «Вильгельм Густлофф» хорошо освещался, что противоречит всем нормам военных кораблей.С другой стороны, немецкий исследователь трагедии судна Гейнц Шён по результатам своей работы заключил, что действия Маринеско нельзя классифицировать как военное преступление, так как «Вильгельм Густлофф» не был оснащен соответствующими символами гуманитарного корабля. Как итог, у советских подводников не было ни шанса отличить гражданский транспорт от военного. Кроме того, транспорт шел в сопровождении немецких миноносцев, что также наводило на мысль его принадлежности именно к военному флоту.Так или иначе, однако потопление С-13 немецкого транспорта «Вильгельм Густлофф» стало поводом для установки мрачного рекорда, который не побит (и слава Господу, Аллаху, Яхве и Будде) до сих пор: суммарный тоннаж потопленных судов противника одной подводной лодкой.

За годы войны С-13 отправила на дно немецких, финских и голландских кораблей на 42 тысячи тонн водоизмещения (всего 6 судов).

https://back-in-ussr.com/2022/07/rekord-etoy-sovetskoy-podvo...