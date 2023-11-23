Строчка за строчкой

Судьбою злой полет стал вечным,

Скрыв лайнер пеленою звезд...

Вы в нашей памяти навечно,

Страна сдержать не может слез...

Дай, Боже, сил сдержать потерю,

Супругам, детям, матерям...

Но сердце все никак не верит,

Что так все можно потерять...

И огонек свечи мерцает,

Печально капая слезой...

Страна любимых потеряла

Под черной снежной пеленой...

Олеся Винокурова

Штурмовики - всегда передний край.

Тут слабых духом точно не бывает.

Здесь вечный ад и бесконечный рай,

В который часто души улетают.

За каждый дом отдельная война,

На Сталинград здесь не проходит мода.

В штурмовиках огромная страна

Сжимается до маленького взвода.

Здесь каждый шаг - как шаг на Эверест,

А смерть повсюду. Ни пера ни пуха!

Штурмовики несут тяжёлый крест,

Но, слава Богу, есть в них сила духа!

Жестоко чёрно-белое кино,

Там в цвете только реки алой крови.

Огонь, конечно, с кровью заодно.

Штурмовики идут нахмурив брови.

Герои все, других здесь просто нет.

Штурмовики - отдельная порода.

России неразгаданный секрет

Ума и силы русского народа.

Опять идут в прорыв штурмовики

И молится страна за их победы.

Гранитные, как скалы, мужики

Воюют так, как их стальные деды.

Автора не знаю.

«Двести – мы вместе»

Шапки долой, приспустите флаги,

Память о них будет жить века.

С почестью к доблести и отваги

Тянется к памятнику рука.

Гордость, что жили вы в нашем веке

И убедили подвластных в том:

« Важно хорошее в человеке

Видеть всегда, а не ждать потом…»

Вы доказали: « Мы все едины!

Русский, тувинец, мордвин, еврей…,

Вместе с Россией непобедимой,

Вы усмиряли лютых зверей.

Плачут товарищи от потери,

Стон заглушает медалей звон.

«Двести – мы вместе» и свято верим:

« Не обесчестим русских знамён».

Игорь Болотов.

Вспоминая уходящих на бой

Вновь тревожное небо над нами

И пожаров далёкое пламя.

Только это, товарищ, не видно

Из далёкой из нашей Москвы.

В телевидении, в интернете

Ты увидишь события эти.

Ты увидишь и дым от разрывов

Вместо милой небес синевы.

И уходят, уходят ребята

Точно так же, как было когда-то.

Попрощавшись спокойно с родными,

К неизвестной военной судьбе.

Может ты никого и не знаешь,

Только всё-таки вспомни, товарищ,

Тех, кто в схватку вступили с врагами,

Чтоб жилось без тревоги тебе.

Будет день - мы забудем про беды.

Мы отпразднуем нашу победу,

Соберёмся опять за столами,

Как и прежде, одною семьёй.

А сейчас, как и раньше когда-то

Защищают Россию солдаты

И уходят к разрывам далёким,

Где гремит нескончаемый бой.

Надежда Максимова



Боже! Помоги быть солнышком…

Или ярким лучиком,

Чтоб другим светить.

Хочется стать дождиком...

Или тёплой капелькой,

Чтоб цветы полить…

Боже! Научи быть звёздочкой…

Или просто искоркой,

Чтоб сиять во тьме.

Зацвести бы розочкой…

Иль хотя б травиночкой,

Чтоб быть нужной мне…

Боже! Я хочу стать зорюшкой…

Или алым проблеском,

Чтоб всех вдохновлять.

Хорошо быть полюшком,

Иль его бороздочкой,

Чтоб плоды давать…

©Юлия Зельвинская

Браслет я плету и молитву творю,

Прошу жизнь сохранить и душу твою.

Господь защитит, Божья Матерь спасёт!

Браслет мой удачу тебе принесёт.

Россия с тобой, наш храбрый боец,

Мы вместе, а значит, фашизму - конец!

С тобою Господь, с тобою страна!

И сгинет в аду фашист-сатана!

Солдат! Защитишь ты Отчизну свою,

Вернёшься домой, поцелуешь жену.

Дочурку обнимешь, и сына, и мать,

Пора будет мирную жизнь начинать!

Лида Воскресенская.

30 августа год, как Саня Потапов ушёл в Вечность…

Герой России (посмертно)



Помним

Жил достойно пацан на земле,

Миг настал - и пришла смерть за ним.

Говорят, что осколком под шлем,

Чтобы был он всегда молодым.

Ведь за малое время успел

Больше, чем кто-то мог бы за век.

Он по жизни не тлел, а горел -

С большой буквы Пацан-Человек.

Словно бритву, косу наточив,

Смерть размашистым шагом идёт.

Но мы помним его и он жив,

Воин в памяти вечно живёт.

Братья знают, что делать и как...

Не забудут, найдут, обнулят.

Ещё взмолит поверженный враг

О пощаде, по сучьи скуля.

Легендарный - в цвет крови - берет,

Его, словно святыню хранят...

И пусть прОжито мало лет,

Важно то, что впустую ни дня.

Крик сердечный на выходе нем,

Сколько боли в такой тишине...

Память Вечная... Сашке и всем,

Животы положившим в войне.

©️ Сергей Ефимов



С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ

Бронежилет, подсумок, каска,

В зените солнце, тишина,

Течёт со лба от пота краска,

И мокнет от жары спина.

Траншея в рост, берёзки справа,

Тут перископ, а не лорнет,

И неизвестность, как приправа,

К войне, которой вроде нет.

Здесь пахнет влажною землёю,

И свежеспиленной доской,

А где-то сзади, под бронёю,

Ждёт экипаж команды – В бой!

Все ждут разведки возвращенья,

Координаты, цель, число,

Затем минуты вычисленья…

Но что-то видно не пошло.

Еще задолго до восхода,

Ушел с заданьем разведвзвод,

Средь мин, по узкому проходу,

И просекой - шагов пятьсот.

Вдруг тишь прорвали позывные,

Вдали раздался взрыв глухой,

Шифровку приняли связные,

В ней было всё сухой строкой.

Артиллеристам дали точки,

С орудий сняли камуфляж,

От залпов дрогнули листочки,

И танки начали вояж.

За ними в цепь поднялись роты,

От встречных пуль пригнувшись чуть,

То шли бойцы морской пехоты,

И кто-то шёл - последний путь.

Но точные координаты,

Что передать успел радист,

Помог по целям слать снаряды,

Пехоту не подвёл танкист.

Враг выбит был и опрокинут,

Кто руки поднял - был пленён,

На карте чуть заметно сдвинут,

Рубеж, что был захвачен днём.

Враг огрызался посылая

Снаряды натовские нам,

Но наша техника родная,

Их в небе превращала в хлам.

Комбат подсчитывал потери,

Погибших не вернуть уж в строй,

Им в небеса открылись двери,

И души обрели покой.

Скажите мне, кому охота,

Свой путь по жизни сократить,

Мужская, трудная работа,

Смерть обмануть и победить.

И очень жаль, что битву эту,

С народом, что нам кровный брат,

Зажег, как спичкой сигарету,

Заморский главный демократ.

Да ладно, с ним мы разберёмся,

Такая миссия у нас,

Нам умирать не раз придется,

И возродимся мы не раз!

На том стояла Русь извечно,

В тяжёлый день – народ един,

Жизнь война в битве – быстротечна,

Но весь народ – непобедим.

То проходили наши деды,

Идя с врагом на смертный бой,

Мы бьёмся только до Победы,

И нет для нас судьбы другой!

Алексей Куренков

Ромашки

­­Сегодня вдруг приснилась ты,

Смеешься и рукой мне машешь,

Счастливый день, глубокий тыл

И поле полное ромашек.

Летели в небесах слоны

Из белых облаков пушистых

И не было совсем войны,

Брони разбитой и фашистов.

В зелёных травах ветер млел,

Горело Солнце цветом рыжим,

Ты что- то говорила мне,

А я не слышал, я не слышал.

Красивый, беспокойный сон,

Там ангел за плечо не тронет

И кровь вновь превращалась в сок,

И исчезала на ладонях.

Конечно Бог и есть любовь,

На всех одно большое сердце,

Нас разбудил пришедший бой,

Звеня подковами на берцах.

Планеты падали с орбит,

Пожаром выла ночь июля,

Я в той атаке был убит

Свинцовой окаянной пулей.

1 сентября 2023. Дмитрий Мальянц

Господь,Ты с нами будь!

­Господь,Ты с нами будь!

Подумал я -откуда ветраган?

Там,под берёзой,раненный друган...

Контузило его и кровь течёт с ноги...

Господь,Ты с нами будь!

Ему Ты помоги!

Ему всего лишь 25!

Жена и детки дома ждут...

Вернуться он им обещал!

Любовь свою им завещал...

И как смогу-я другу помогу!

Не брошу,до укрытья донесу!

Мы братья тут!

Стоим за правду и за мир!

Мы победим!!!!!!!

Врагов засадим всех в сортир!!!!!!!

30.08.2023.

Полина Рыкова



Храни Господь солдат России!

Храни Господь солдат России

И в правом деле помоги,

Чтобы закрыли рты кривые

Все худосочные враги!

Храни солдат, о Матерь Божья,

В обиду русских не давай,

Они идут по бездорожью,

Чтоб был в чести Победный май!

Храни солдат, Святая Сила

Богосиянного щита

Архистратига Михаила!

Он грозен тем, чья чернота

Не знает меры и границы,

Кто ввергнуть мир в войну готов,

Кто жаждет заключить в темницы

Любви святой закон Христов!

На суше, в небе и на море,

Храни Господь своих солдат,

Чтобы низвергнутым был вскоре

Содом фашистский прямо в ад!

Молитесь Божии Святые,

Чтоб избежали горьких ран

Солдаты благостной России,

В чьи руки крест тяжёлый дан!

Олеся Федина

Он не умер, не умер! Ну что вы носы тут повесили.

Он уехал в далёкую Африку. В Африке весело.

Там песок раскалённый и солнце, поверишь ли, русское.

Да и похер, что жарко, он идёт в камуфле и разгрузке

по бескрайней пустыне и говорит: "Как всё же красивы,

твои дикие сонные жаркие земли, Россия".

Он не умер, не умер! Ну что вы тут, в самом деле...

Да не слушайте вы, что одни пустомелят,

а другие молчат, выжидая чего-то там сверху.

Говорят, что нельзя, словно в реку, дважды за ленту.

Потому что река уже будет иной консистенции.

Он летит по пустыне в крылатых персеевых берцах.

Он не умер, не умер! Он просто отправился в отпуск.

Он Харону уже раз пятнадцать показывал пропуск.

А Харон... Что Харон... У него то обед, то шабашка.

Он не любит копаться в чиновничьих липких бумажках.

Потому и летит наш герой, и будет летать теперь вечно.

В камуфле и разгрузке, с неиспользованной аптечкой.

Анна Ревякина

Спасибо вам и сердцем и душой,

Что защищаете страну и край родной!

За то, что спим спокойно мы сейчас,

За каждый детский смех, за жизнь, за нас.

За то, что честь дедов вы из покон веков храните,

За ваш нелёгкий ратный труд в бою,

За то что вы историю вершите!

За все, за все Спасибо вам,

Вы лучшие, вы воины Герои!

Я пожелать хочу Победы там,

Где Русских дух не будет сломлен!

Ириска Крымская

Вспоминая уходящих на бой

Вновь тревожное небо над нами

И пожаров далёкое пламя.

Только это, товарищ, не видно

Из далёкой из нашей Москвы.

В телевидении, в интернете

Ты увидишь события эти.

Ты увидишь и дым от разрывов

Вместо милой небес синевы.

И уходят, уходят ребята

Точно так же, как было когда-то.

Попрощавшись спокойно с родными,

К неизвестной военной судьбе.

Может ты никого и не знаешь,

Только всё-таки вспомни, товарищ,

Тех, кто в схватку вступили с врагами,

Чтоб жилось без тревоги тебе.

Будет день - мы забудем про беды.

Мы отпразднуем нашу победу,

Соберёмся опять за столами,

Как и прежде, одною семьёй.

А сейчас, как и раньше когда-то

Защищают Россию солдаты

И уходят к разрывам далёким,

Где гремит нескончаемый бой.

Надежда Максимова

Возвращайся русский солдат,

Возвращайся живым и здоровым,

Возвращайся сквозь сотни преград,

Твои близкие верят и ждут Тебя дома,

Даже если порой тяжело,

Если силы твои на исходе,

Возвращайся врагам всем назло,

В жаркий зной, при Ненастной погоде,

Возвращайся русский солдат!

Ириска Крымская

Они как деды

Они как наши деды, прадеды,

в далеком сорок третьем том,

идут на бой, чтоб не было беды,

и защищают Родину, и отчий дом.

Идут колонной танки на пролом,

идут на Малороссию, в Донбасс,

их «Леопарды», «Бредли» стали лом,

нацисты, плохо знаете вы нас.

Веков история, нацистов плохо учит,

опять «зверей» на русских завезли,

в который раз нацизм свое получит,

дай бог, чтоб ноги с Украины унесли.

И внуки тех, кто Гитлера бивал,

опять агрессора на место ставят,

нацизм уйдет в историю, в отвал,

и флаг Победы, вновь бойцы поставят

Иван Полежаев

Смелые ребята

Воины страны

Вами все гордятся

Русские сыны!

Позвала вас Родина

Долг Свой исполнять,

За Отчизну матушку

Земли защищать!

Вы с врагом воюете,

Не жалея сил,

Вы за правду боритесь и

ЗА РУССКИЙ МИР!

Ириска Крымская

И приходят они из жёлтого невыносимого света,

Открывают тушёнку, стол застилают газетой,

Пьют они под свечами каштанов, под липами молодыми,

Говорят сегодня с живыми, ходят с живыми.

И у молодого зеленоглазого капитана

Голова седая, и падают листья каштана

На его красивые новенькие погоны,

На рукав его формы, новенькой да зелёной.

И давно ему так не пилось, и давно не пелось.

А от водки тепло, и расходится омертвелость,

Он сегодня на день вернулся с войны с друзьями,

Пусть сегодня будет тепло, и сыто, и пьяно.

И подсаживается к ним пацан, молодой, четвёртым,

и неуставные сапоги у него, и форма потёртая,

птицы поют на улице, ездят автомобили.

Говорит: "Возьмите к себе, меня тоже вчера убили".

@dolgareva Анна Долгарева

Любите нас, пока мы живы!

Слезами мертвых не поднять…

Не попросить прощенья у любимых

И никогда их больше не обнять…

Любите тех, кто с вами рядом,

Кто ради вас на все готов.

Порой ведь многого не надо,

Лишь показать свою любовь.

Лишь показать необходимость

Тому, кто ждет ее от вас.

Не обижайте близких и любимых,

Не разбивайте холодом сердца…

Любите нас, ведь мы не вечны.

Никто не знает, сколько нам дано.

Жизнь так трудна и быстротечна,

А мертвых воскресить не суждено.

Потом уже не объясниться,

Не прошептать заветные слова.

Но иногда во сне нам будут сниться

Родные и любимые глаза…

Цените ваших близких и любимых,

Однажды всех придется потерять…

Любите нас, пока мы живы!

Слезами мертвых не поднять…

Автора не знаю

Мы каждый сходим здесь с ума,

И прежними уже не будем,

У всех у нас война одна,

Её вовек мы не забудем.

У каждого погиб здесь друг,

Здесь каждый страху натерпелся

Когда разрывы мин вокруг,

Когда танк рядом загорелся.

Бежишь – товарищ вдруг упал,

Вокруг разрывы, град осколков,

И думаешь: "Лишь бы дышал!

Я дотащу до лесополки!"

Привыкли спать под шум арты

Трясется хата – как живая!

"Как можно спать?" – вдруг спросишь ты,

Отвечу: "Жизнь у нас такая!"

Ору во сне: "Тащи БэКа!!

Пустой уже я! Отстрелялся!"

Товарищ дернет за плечо:

- "Чего, братуха, разорался?"

Всем тяжело морально тут,

Домой охота, дома ждут!

Нас ждут живыми и с Победой

Конец наступит в песнь одетый!

Мы верим – своего добьемся!

И обязательно прорвёмся!

За нами правда, с нами боги –

Потом мы подведём итоги,

Кто прав был тут, а кто не прав,

Неправильный приказ отдав!

За всё и всем сполна воздастся,

Сейчас не время нам ругаться.

Боец из группы тяжелых снайперов 155-й Гвардейской бригады морской пехоты ТОФ

Позывной "Тимати"

Мы - русские. Читает автор