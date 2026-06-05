Когда все цветет в Москве

У Главного входа на ВДНХ

Солнечная весна в Аптекарском огороде фото: Ольга Комшина

Сиреневый сад в Москве на Щелковском шоссе Весной Сиреневый сад становится одним из самых красивых и ароматных мест столицы. На территории высажено более 300 кустов различных сортов сирени, которые уже готовятся к цветению.



Красивый сад распустившихся яблонь Здесь можно увидеть цветы белого, розового и тёмно-розового оттенков. Однако большинство деревьев цветёт нежно-розовыми бутонами. Белоснежные деревья расцвели в уютном дворике в центре Москвы. Двор бизнес-центра Фабрика Станиславского сейчас выглядит особенно атмосферно благодаря цветущим деревьям и старинной кирпичной кладке. Фото Елены Крижевской Снова прекрасный Аптекарский огород в красках весны фото: Владимира Петрова

Потрясающе красивые яблоневые сады в Коломенском фото: Маргарита Таранюк Казанский яблочный сад в Коломенском. Казанский яблочный сад в Коломенском. Подкопаевский пер., 11/11/1, ст. 2 фото: Валерий Тихомиров По обеим сторонам Центральной аллеи ВДНХ уже более пятидесяти лет растут каштаны — первое дерево посадил космонавт Павел Беляев в память о погибших Юрии Гагарине и Владимире Комарове, а затем до 1989 года каждый вернувшийся на Землю космонавт высаживал здесь по одному каштану.

Сегодня на аллее насчитывается 76 деревьев, а каштановая роща признана объектом культурного наследия федерального значения.

Прекрасный Нескучный сад и его не менее прекрасные обитатели фото: Юлия Репп Весеннее цветение в Александровском саду Весеннее цветение в Александровском саду

Ну и немного моего майского сада Тюльпанов в начале мая было очень много Желтые кусты - это цветущая форзиция.

Мне удалось все-таки в течение тройки лет высадить еще 7 кустов. И в этом году все они обильно цвели. Махровый тюльпан Шахматный рябчик Сами видите сколько их! О, вот так шахматный рябчик лучше видно. Это уже где-то середина мая. распустился восточный мак. Это уже 20 мая. Тюльпаны как-то сразу отошли, да еще и дождь сильнючий постарался. И пошли окрываться ирисы. У меня их тоже штук 7-8 разновидностей. Первый цветок пиона И каждый день новый сорт ириса открывается Мой самый любимый, двухцветный. жаль, что цветы только день-два живут. Через пару дней пион разошелся. Палки стояд для лилий. Они высокие и приходится подвязывать, чтоб не ломались. А сверху всякую байду вешаю. Выбросить иногда рука не поднимается, а так - весело и сердито. Еще один сорт ириса. О, Вот и смотрящий. Нашли? Вот он, поближе. Почти белый ирис. Еще один мой любимы сорт. Я называю его лососевым. Это уже сегодняшние снимки от 24 мая.

Скоро и наперстянка откроется. Открылся ранний лилейник. Он всегда первым цветет. Ирисы и водосбор. Незабудка уже местами отцветает. Незабудка и лилейник И зацвел белый шиповник, ну или разновидность роз. Как-то в этом году все намного раньше зацвело.