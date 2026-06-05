Когда все цветет в Москве

У Главного входа на ВДНХ
Солнечная весна в Аптекарском огородефото: Ольга Комшина
Сиреневый сад в Москве на Щелковском шоссеВесной Сиреневый сад становится одним из самых красивых и ароматных мест столицы.На территории высажено более 300 кустов различных сортов сирени, которые уже готовятся к цветению.
Красивый сад распустившихся яблоньЗдесь можно увидеть цветы белого, розового и тёмно-розового оттенков. Однако большинство деревьев цветёт нежно-розовыми бутонами.Белоснежные деревья расцвели в уютном дворике в центре Москвы.Двор бизнес-центра Фабрика Станиславского сейчас выглядит особенно атмосферно благодаря цветущим деревьям и старинной кирпичной кладке.Фото Елены КрижевскойСнова прекрасный Аптекарский огород в красках весныфото: Владимира Петрова
Потрясающе красивые яблоневые сады в Коломенском фото: Маргарита ТаранюкКазанский яблочный сад в Коломенском.Казанский яблочный сад в Коломенском.Подкопаевский пер., 11/11/1, ст. 2фото: Валерий ТихомировПо обеим сторонам Центральной аллеи ВДНХ уже более пятидесяти лет растут каштаны — первое дерево посадил космонавт Павел Беляев в память о погибших Юрии Гагарине и Владимире Комарове, а затем до 1989 года каждый вернувшийся на Землю космонавт высаживал здесь по одному каштану.
Сегодня на аллее насчитывается 76 деревьев, а каштановая роща признана объектом культурного наследия федерального значения.
Прекрасный Нескучный сад и его не менее прекрасные обитателифото: Юлия РеппВесеннее цветение в Александровском садуВесеннее цветение в Александровском саду
Ну и немного моего майского садаТюльпанов в начале мая было очень многоЖелтые кусты - это цветущая форзиция.
Мне удалось все-таки в течение тройки лет высадить еще 7 кустов. И в этом году все они обильно цвели.Махровый тюльпанШахматный рябчикСами видите сколько их!О, вот так шахматный рябчик лучше видно.Это уже где-то середина мая.распустился восточный мак. Это уже 20 мая.Тюльпаны как-то сразу отошли, да еще и дождь сильнючий постарался.И пошли окрываться ирисы. У меня их тоже штук 7-8 разновидностей.Первый цветок пионаИ каждый день новый сорт ириса открываетсяМой самый любимый, двухцветный. жаль, что цветы только день-два живут.Через пару дней пион разошелся.Палки стояд для лилий. Они высокие и приходится подвязывать, чтоб не ломались. А сверху всякую байду вешаю. Выбросить иногда рука не поднимается, а так - весело и сердито.Еще один сорт ириса.О, Вот и смотрящий. Нашли?Вот он, поближе.Почти белый ирис.Еще один мой любимы сорт. Я называю его лососевым. Это уже сегодняшние снимки от 24 мая.
Скоро и наперстянка откроется.Открылся ранний лилейник. Он всегда первым цветет.Ирисы и водосбор. Незабудка уже местами отцветает.Незабудка и лилейникИ зацвел белый шиповник, ну или разновидность роз.Как-то в этом году все намного раньше зацвело.
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