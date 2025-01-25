Об этом подвиге русских моряков доложили японскому императору

М.Ф. Тапсашар

Этот необычный подвиг, вошедший в анналы истории как "контратака Тапсажара", был совершен 120 лет назад.

16 октября 1904 г. поручик Марк Тапсашар, командир 7-й роты Квантунского флотского экипажа во главе роты русских моряков штыковой атакой под Порт-Артуром выбил японцев из траншей и обратил их в бегство. Новости СМИ2

И это при том, что японцы имели колоссальное превосходство.

Этот подвиг настолько изумил видавшего виды японского генерала Ноги, что он счел необходимым доложить о нем самому императору.

Фамилия героя - необычная. Марк Фёдорович Тапсашар (Мордехай Юфудович Тапсашар). Он - караим. Необычно и то, что Тапсажар родился и геройски погиб в один и тот же день - 16 октября. Ему было всего 32 года.

Марк Тапсашар родился 16 октября 1872 года в г. Севастополе. Выпускник Одесского юнкерского училища. После его окончания в 1895 году начал военную службу в Русской императорской армии, проходил ее в 15-стрелковом полку, Порт-Артурском крепостном пехотном полку, в 1904 г - в 25-м Восточно-Сибирском стрелковом полку. При обороне Порт-Артура поручик Тапсашар был прикомандирован к Квантунскому флотскому экипажу.

В ночь с 15 на 16 октября 1904 года его подразделение отразило атаку японцев, а затем их неожиданно контратаковало. Противника выбили из его окопов и обратили в бегство. Однако практически вся рота полегла на поле брани вместе с командиром. Поручик Тапсашар в окопе. Оборона Порт-Артура

За сутки рота потеряла убитыми и ранеными почти весь состав. Уцелели невредимыми только 2 матроса: артельщик и кок, и солдат-вестовой командира.

За отсутствием состава и резервов для её восстановления, седьмая рота Квантунского флотского экипажа была приказом по экипажу расформирована.

Описание этого подвига сохранилось в воспоминаниях участника обороны Порт-Артура, командира 1-го морского санитарного отряда Якова Кефели:

Мы направились к домику и остановились на мостике. Ни Тапсашара, ни его роты уже не было. Они погибли в ночь с 15 на 16-ое октября впереди форта № 3 во время вылазки, выбив японцев из трех рядов окопов, и тем спасли форт, на который 17 октября, сутки спустя, неприятель обрушился всей силой во время генерального штурма крепости. Не вышло у него! И форт уцелел! И штурм был отбит! Свежая рота Тапсашара из морского резерва с такой силой ринулась на врага, что из 160 человек при первом же, поразившем даже генерала Ноги и самого микадо, натиске, был убит впереди роты ее командир и 60 матросов. Оставшаяся на руках унтер-офицеров рота в течение всего дня удерживала занятые окопы и ночью на 17-ое передала их смене. За сутки рота потеряла убитыми и ранеными весь состав (Порт-Артур, Воспоминания участников. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1955).

Через несколько дней после боя японцы неожиданно попросили временного перемирия (на том участке фронта) и с почестями вернули тело погибшего Тапсашара, объяснив, что "это тело русского офицера, выбившего два батальона японцев из окопов под самым гласисом форта в средине октября" и что о "подвиге русского было донесено микадо (императору - прим.)"

...Гарнизонный врач Яков Кефели принял его и, поместив на телегу, отправил на похороны. На следующее утро 12-я рота Квантунского экипажа проводила своего ротного в последний путь. Был похоронен на Ляотешанском кладбище в Порт-Артуре (могила не сохранилась, практически она была утеряна буквально через неделю, поскольку все надписи, сделанные химическим карандашом смыло - прим.).

По сведениям Е. К. Ножина, приведённым им в книге «Конец осады Порт-Артура»:

Японскіе офицеры такъ были восхищены героизмомъ Топсашара, что посчитали своимъ долгомъ довести, по командѣ, до свѣдѣнія командующаго арміей о выдающемся подвигѣ русскаго офицера. Ноги донесъ объ этомъ Императору Японіи. Микадо приказалъ узнать фамилію, такъ какъ пожелалъ впослѣдствіи, лично засвидѣтельствовать нашему Государю свой восторгъ передъ героизмомъ Его подданныхъ. [Это можетъ засвидѣтельствовать полковникъ японской службы Ватанабе.]

Позже, уже в Петербурге", Я.И. Кефели выяснил, что бывший командир одного из стрелковых полков в Порт- Артуре, флигель-адъютант полковник Семенов, будучи в плену, узнал от японцев, что шашка Тапсашара, по повелению императора Японии, помещена в военный музей в Токио и что он повелел, по окончании войны, уведомить русского императора о доблестном подвиге его офицера.

Памятник на Ляотешанском кладбище.

После революции слово «Царя» было вырублено со стелы.

Сабля, от которой погибло более 16 японских солдат, была передана в столицу Японии, в императорский дворец (как саблю великого воина). Император оставил её у себя и поручил сделать её копию и выставить в национальном музее — Музее боевой славы. Когда же было подписано перемирие, то император в знак уважения к мужеству русских войск сообщил о стойкости и мужестве М. Тапсашара и передал саблю воина русскому царю. Об этом эпизоде войны рассказывается в японской школьных учебниках и упоминается во время экскурсий.

В соответствии с караимским обычаем поручику Тапсашару установлен безмогильный памятник на национальном караимском некрополе Иосафатова долина (около Чуфут-Кале).

Светлая память Героям! Слава русскому оружию!

Стенд с фото и краткой биографией Тапсашара на выставке «Крым. Про Героев», приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества. Симферополь, 22 февраля 2019 года.

Для заинтересованный можно прочесть воспоминания Якова Кефели вот тут: https://karaikale.wordpress.com/2021/06/05/%D0%BF%D0%BE%D1%8...