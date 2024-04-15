Идем дальше

20 миллиардов рублей вложат в запуск производства диодов и транзисторов на московском заводе «Микрон» Эти силовые компоненты используются почти во всех электронных приборах, но сейчас 90% поставок обеспечивает Китай.

Отечественное производство должны запустить в течение 2 лет, уже до конца текущего десятителетия завод, как предполагается, будет обеспечивать до 60% спроса на российском рынке. К этому времени на заводе должны производить по 100 тыс. пластин на кремнии и 40 тыс. пластин на карбиде кремния.

На заводе «Микрон» в Зеленограде уже производят микрочипы для карт Мир, транспортных карт Тройка, загранпаспортов и бытовой техники.

https://t.me/bolecon/4173

Промышленность России показывает максимальные темпы роста за 20 лет — исследование американцев из S&P По итогам марта индекс Russia PMI mfg (основывается на опросах руководителей отечественных предприятий) вырос до 55,7 пунктов, в феврале показатель равнялся (https://t.me/bolecon/4109) 54,7 пунктам. Любое значение выше 50 — это уже рост, ну а 55-56 это что-то на уровне Китая или Индии.

Общее значение 55,7 — это максимальные темпы роста как минимум за 10 лет. Новые заказы растут лучше всего за 16 лет, а набор сотрудников увеличился сильнее всего аж с ноября 2000 года.

https://t.me/bolecon/4174

Отечественный разработчик «Базис» представил экосистему для виртуализации ИТ-инфраструктуры Ее флагманскими продуктами являются Basis Dynamix (платформа для управления виртуальными серверами и контейнерами) и Basis Workplace 2.0 (платформа виртуализации рабочих мест). Помимо флагманов экосистема включает в себя комплементарные решения, которые закрывают спектр задач, связанных с управлением динамической инфраструктурой.

Продукты новой экосистемы «Базиса» — это собственные проприетарные разработки компании, которые не уступают иностранным аналогам. Кроме того, новые продукты позволят ускорить процесс перехода бюджетных учреждений и компаний с госучастием на отечественное ПО.

https://t.me/blackponed/850

В Москве запустят производство двигателей для гражданских беспилотников Первыми начнут выпускать легкие двигатели, аналогов которых нет в России. Уже готова первая партия из 100 экземпляров. В год на площадке будут выпускать до 5000 моторов, что закроет потребности отрасли на подобные устройства.

Производство запустят в рамках Федерального центра беспилотной авиации. Он был создан в прошлом году на базе индустриального парка «Руднево» у метро Некрасовка. Резидентами уже стали 12 компаний и конструкторских бюро, начат выпуск аппаратов для доставки грузов в сложных метеоусловиях, платформ посадки БПЛА и другие проекты.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/65f85f6e9a7947532ca95578

В России создано первое серийное производство квантовых процессоров для суперкомпьютеров Его запустят в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана, сейчас идет оснащение площадки оборудованием. Технология позволяет размещать сотни чипов различных квантовых устройств на одной 100-мм пластине с высокой точностью изготовления элементов.

Новое производство позволит удовлетворить растущий спрос со стороны технологических компаний и научных лабораторий. До конца десятилетия потребности в сверхпроводниковых интегральных схемах будут расти на 35% каждый год.

https://t.me/blackponed/852

В Москве запустили новое производство микрочипов для импортозамещения Столичный завод «Микрон» открыл две новые производственные линии. На первой будут собирать микросхемы в пластиковых корпусах, на второй — чипы для банковских карт, электронных документов и сим-карт.

Московские чипы применяют более 40 производителей потребительской и промышленной электроники. Но если раньше здесь выпускали микросхемы, то в корпуса их загружали в одной из азиатских стран. Теперь зависимость от импорта ликвидирована. А производство микропроцессоров вырастет вдвое. Для одних только карт «Мир» московский завод будет выпускать 56 миллионов чипов в год.

https://tass.ru/ekonomika/20304419

В России начали выпускать беспилотные комбайны Производство запущено в Тамбовской области на территории предприятия «Титан», в импортозамещающем проекте принимает участие белорусский завод «Гомсельмаш».

В год с конвейера будет выходить до 600 комбайнов, также будет запущено производство компонентов и запасных частей. Оснащаться системами беспилотного управления будут комбайны «Титан GS-10 PRO».

Частные инвестиции в проект составили около 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240321/kombayny-1934710009.html

В Ленинградской области запустили производство по переработке пластиковых отходов Их будут перерабатывать во вторичные гранулы. Мощность предприятия, созданного «Газпром нефтью» в городе Гатчина, составит 8600 тонн гранул в год.

Часть производимой продукции нефтяная компания планирует использовать для собственных нужд — из гранул будут изготавливаться гидроизоляционные материалы для строительной отрасли. Оставшиеся гранулы будут направляться производителям пластиковой упаковки в разные российские регионы.

Кроме того, новое производство будет полностью экологичным — на заводе установлена система очистки воды замкнутого цикла, которая будет очищать воду и возвращать ее обратно в технологический цикл.https://spb.vedomosti.ru/technology/articles/2024/03/21/1026...

В России начнут выпускать детали подвески для 300 новых моделей автомобилей Производство наладит ижевский завод «Пружина», мощности предприятия позволяют выпускать 1,4 млн деталей в год. Предполагается, что пружины будут делать как для автомобильных заводов, так и для обеспечения вторичного рынка запчастями.

Ижевское предприятие уже поставляет пружины «АвтоВАЗу» для моделей Lada Vesta и Lada Granta, их также используют при производстве машин Aurus.

Ижевская «Пружина» входит в состав «Объединенной вагонной компании», которая занимается производством грузовых железнодорожных вагонов.

https://www.uniwagon.com/multimedia/news/npc-pruzhina-narast...

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (входит в Ростех) разработал отечественные силовые модули для электрозарядных станций (ЭЗС). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Специалисты концерна "Радиоэлектронные технологии" госкорпорации "Ростех" разработали полностью отечественные силовые модули для электрозарядных станций. По своим характеристикам изделия превосходят имеющиеся на сегодняшний момент аналоги на отечественном рынке", - говорится в сообщении Ростеха.

https://t.me/ssigny/92696

В Магнитогорске запустили крупнейшее производство крепежных изделий и проволоки Предприятие в Челябинской области будет выпускать более 105 000 тонн арматурной, оцинкованной и сварочной проволоки в год, а машиностроительных и железнодорожных гаек — 4200 тонн в год. При изготовлении продукции используется исключительно отечественное сырье. Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей.

Доля импорта в этих категориях товаров достигала 50%, но на фоне санкций стали возникать трудности с поставками. Новое производство должно помочь справиться с дефицитом продукции.

https://tass.ru/ekonomika/20379253

В России наладили производство таблеток для посудомоечных машин Теперь таблетки BioMio выпускают в городе Дзержинск Нижегородской области. Раньше их производили в Дании по заказу российского производителя, но в будущем ожидается полная локализация в России.

Предполагается, что нижегородское предприятие сможет выпускать в год до 80 млн таблеток в различных форматах упаковки. Для запуска производства было закуплено новое оборудование, отработана логистика.

Раньше под брендом BioMio в России выпускались только жидкие моющие средства и косметические средства.

https://www.retail.ru/news/brend-biomio-perenes-proizvodstvo...

Под Владимиром запустили импортозамещающее производство автоматических выключателей Предприятие в посёлке Ставрово будет ежегодно выпускать более 4 млн модульных автоматических выключателей, которые защищают электроприборы от последствий перебоев. В ближайшее время продукция под брендом EKF поступит в продажу. Объем инвестиций в проект составил 536 млн рублей.

В дальнейшем производитель намерен наладить выпуск и другой электропродукции: выключателей в литом корпусе, кабельных каналов, двустенных труб ПНД, клипс для гофры.

https://tass.ru/ekonomika/20432801

В Волгоградской области открыли крупное производство гранулированного стирального порошка Было закуплено оборудование, которое обеспечило поточную линию производства порошка методом виброкипящего слоя. Эта технология позволяет улучшить качество продукции и повышает экономичность расхода порошка при стирке.

Подобных современных производств больше нет ни в России, ни в странах СНГ. В месяц на заводе в городе Волжский будет производиться 2500 тонн продукции под маркой BIONIX.

https://gorvesti.ru/economics/v-volgogradskoy-oblasti-budut-...

Минздрав РФ зарегистрировал российский препарат Центра имени Н. Ф. Гамалеи "Фтортиазинон" для лечения бактериальных инфекций, возникших вследствие устойчивости организма к антибиотикам, сообщили в пресс-службе ведомства. В Минздраве отметили, что оценка препарата показала благоприятный профиль безопасности и подтвердила его высокую эффективность. "Фтортиазинон" является инновационным препаратом широкого спектра действия, эффективным в отношении таких антибиотикоустойчивых бактерий, как Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), кишечная палочка (Escherichia coli), бактерии клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae) и т. д.

https://t.me/ssigny/93166

РЖД в этом году получит более 500 новейших вагонов для поездов дальнего следования С начала года уже поставлено 34 вагона, в том числе 21 одноэтажный и 13 двухэтажных. Вагоны оборудованы системами климат-контроля, биотуалетами, видеонаблюдением, розетками, usb-портами для зарядки. Новые одноэтажные вагоны получат поезда, курсирующие в Сибири, между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, а также турпоезд «Жемчужина Кавказа». А двухэтажные войдут в состав поезда Петербург — Москва.

https://t.me/bolecon/4188

Лесная промышленность России вернулась на досанкционный уровень Выручка отечественных предприятий превысила 3,1 трлн рублей. В первую очередь это произошло за счет увеличения спроса внутри страны. Наибольший рост показали производство деревянных домов и мебели.

Кроме того, отечественные производители почти смогли заменить иностранных на рынке упаковки для молока и других жидких продуктов. Сейчас российские компании покрывают 70% потребностей внутри страны. Также отечественным производителям удалось наладить экспортные отношения с дружественными странами.

Напомним, в 2021 г. на «недружественные» страны пришлось 45,8% от общего объема экспорта российской лесопродукции, из них 75% вывозилось в европейские страны. Ничего, справились.

https://t.me/bolecon/4190

Будущее наступило? Рубль впервые стал главной внешнеторговой валютой России Доля рубля в импорте достигла рекордных 38,1%. В экспорте показатель составляет 41,6% — такие цифры уже были в августе прошлого года.

Увеличение доля рубля происходит на фоне снижения расчетов в юанях — например, доля китайской валюты в экспорте сейчас составляет 30%, в то время как в начале года этот показатель превышал 40%. В импорте доля юаня составляет 32%, в начале года было 38%.

Про доллары и евро даже говорить не будем, зависимость нашей экономики от этих валют исчезла полностью. А сколько лет об этом приходилось только мечтать?

https://t.me/bolecon/4192

В Москве построили завод отечественных глюкометров за 2,2 миллиарда рублей Сейчас на предприятии идет ремонт, готовится установка оборудования и набор персонала. Приборы для измерения уровня сахара в крови начнут выпускать до конца года. Устройства смогут передавать данные в режиме реального времени через интернет.

Со временем компания «ЭЛТА» намерена запустить на площадке производство первых российских онкотестеров, портативных анализаторов ДНК. Инвестиции в проект превысили 2,2 млрд рублей, будет создано более 150 новых рабочих мест.

Предприятие откроется на территории особой экономической зоны «‎Технополис Москва», где действуют крупные налоговые и таможенные льготы. Сейчас там работает больше 200 предприятий.

https://t.me/blackponed/863