Старые снимки Москвы

Московские ворота на одноимённой площади. Монументальная триумфальная арка из чугунных колонн, возведённая в честь победы русской армии в русско-турецких войнах, 1910 год Московские ворота были построены в 1838 году по проекту архитектора Василия Стасова. Это одна из первых в мире крупных конструкций, выполненных целиком из чугуна.

Борьба с мусором

19 июня 1719 года был выпущен указ «О воспрещении выпускать на городские улицы домашний скот». Он, как предыдущие и последующие в то время, был направлен на поддержание чистоты на улицах. До этого, в апреле 1699 года Пётр I издал указ «О соблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помёту на улицы и переулки». Документ обязывал жителей столицы следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить за пределы города и засыпать землёй. В петровском указе от 1699 года за невыполнение санитарных норм и невывоз мусора со своих дворов предусматривалось наказание в виде штрафа и избиения кнутом.

Удивительно, но указы работали плохо, хоть их было и много, а за невыполнение были назначены наказания и штрафы. Считается, что примерно в те времена городские управления придумали оригинальный способ борьбы с грязью.

В Москве перед приездом императрицы Елизаветы Петровны, полицейское управление, на чьи плечи легло следить за чистотой города, решили привлечь к труду «тунеядцев, алкоголиков и хулиганов».

«Для скорейшей очистки Кремля и улиц от мусора и нечистот отрядить колодников, кроме тех, что в кандалах обретаются по делам уголовным тяжким».

Арбатская площадь.

Открытие памятника Гоголю. 1909 год.

Москва на старинных фотографиях: Вид на Кремлёвскую набережную. 1872 г. Лубянская площадь, 1870-е. Большой театр. 1890-е. Константиновский Межевой институт. 2-й двор. 1891 г. Николо-Угрешский Монастырь. 1900 г. Церковь в Дьякове. 1891 г. Церковь Вознесения Господня в Сторожах у Никитских ворот, в которой венчался Пушкин. «Красная дача» Перервинского студенческого лагеря Константиновского Межевого института. 1890-е. Земляной Вал в сторону Высокояузского моста. Москва, 1887 г.

Укладка трамвайных путей на Яузской улице Сейчас это место изменилось до неузнаваемости: осталась лишь Троицкая церковь с колокольней, слева находится Устьинский сквер, а дома по правую руку теперь совершенно другие. 1905 год

Водовозы на Малой Царицынской улице. Москва, 1900-1910 год. Хамовники

1900—1910, Греческая кофейня на Тверском бульваре

С открытки. Начало XX в.

В середине Тверского бульвара, в той его части, где ныне установлен памятник С. А. Есенину, располагалась летняя кофейня, известная москвичам еще с конца XIX в. как Cafe Grec.

"Хотя у летней кофейни не было своего названья, звали ее все "Cafe Grec". Ее не закрывали на зиму, и тогда ее назначенье становилось странною загадкой", - писал в "Охранной грамоте" Пастернак. Выстроенный из дерева, довольно внушительных размеров павильон кафе представлял собой многоугольник, украшенный византийским куполом, с широкими, квадратными окнами на каждой из граней. Вход был со стороны бульвара. Очевидно, из-за формы купола кофейня и получила свое наименование "греческая" (иногда, впрочем, она упоминается как "арабская")".

Первый небоскреб Москвы Первый московский «небоскрёб»: доходный дом Афремова на Садовой-Спасской улице, 19

В 1904 московские газеты писали: «В Москве возводится грандиозная постройка. Это дом Афремова у Красных ворот. В нем восемь этажей с полуподвалом. Это здание будет не только высочайшим в Москве и в России, но и во всей Европе».

Это здание было самым высоким в городе на момент постройки в 1904 г. А в рекламе говорилось, что оно самое высокое и в Европе.

34-летний архитектор Шишковский построил небоскрёб для алкогольного магната Афремова. Дом был доходным, то есть квартиры в нем предназначались для сдачи в наем.

Судя по старому фото его активно использовали и для размещения рекламы. Учитывая, что рядом были только максимум 2-х этажные дома, эту рекламу нельзя было не заметить.

"Ад" на Трубной площади. В Москве XIX века существовал трактир, название которого говорило само за себя. Это место было, пожалуй, одним из самых зловещих в Москве того времени.

Трактир "Ад" находился на Трубной площади и занимал он громаднейший подвальный этаж между Грачевкой и Цветным бульваром. В этом месте развлекался московский преступный мир, стекавшийся из притонов Москвы. По сравнению с этим трактиром даже Хитровские заведения казались местом весьма приличным, и недаром хозяина этого заведения именовали не иначе как "Сатана". Собирались в таком месте не только жулики и воры того времени, но и террористы.

Здесь проходили заседания террористов, на которых разрабатывался план нападения на Александра II.

Мостовое обновление В 1881 году через Москву-реку перекинули обновлённый мост — предшественник современного Большого Устьинского. А во второй половине 19 века его, как и многие похожие конструкции, заменили на металлические.

На фото деревянная конструкция на месте Большого Устьинского моста.

Фотомомент из жизни города: начало Арбата в 1901-1902 годы Справа на фото – фасад легендарного ресторана «Прага», только перестроенный по проекту Льва Кекушева. Именно здесь спустя 70 лет создадут рецепт любимого всеми торта «Птичье молоко».

Каланчёвская площадь (ныне Трех Вокзалов)

Была названа в честь дворца Алексея Михайловича, где находилась деревянная вышка, известная как «каланча».1914 год

Московский Кремль, 1897 год.



На первом плане Николаевский дворец, Дальше Вознесенский монастырь и узнаваемая Спасская башня. В правой стороне кадра строительная площадка, идут работы по сооружению памятника-мемориала Александру Второму.

Никольская улица и Владимирские ворота, Москва. 1912 г.



Название Никольская происходит от монастыря Николы Старого, поставленного на Владимирской дороге, — на том её участке, где ныне расположена сама улица. До постройки стены Китай-города в 1534-1538 годах улица называвшаяся Сретенской, составляла одно целое с нынешними улицами Лубянка и Сретенка (трасса древней Владимирской дороги). Название Никольская, впервые упомянутое в 1547 году, относилось к её части в пределах Китай-города.

Воробьевы горы получили свое название по лежавшему на них селу Воробьеву. А уж почему село было названо так - версии есть разные. Одна приписывает село в вотчину боярам Воробьевым, другая говорит, что принадлежали здешние земли попу по прозвищу Воробей... Известно только, что в 15 веке Воробьево куплено было великой княгиней Софьей Витовтовной, и с тех пор числилось в собственности у великих князей Московских, а потом и царей в качестве загородной резиденции. (Несмотря на относительную близость к центру города, Воробьевы горы вошли в состав Москвы только в 1922 году, да и то этот факт не нарушил привычной сельской жизни - село со своим укладом и образованный в нем совхоз дожили до 1950-х годов).

Иван Грозный отсиживался в воробьевском тереме во время пожара Москвы и последовавшего за ним восстания 1547 года. В 1591 году воеводы Трубецкой и Мстиславский дали здесь бой крымскому хану Казы-Гирею, рвавшемуся к Крымскому броду, чтобы захватить Москву. Напрасно хан это затеял - русская конница гнала остатки его разбитой орды до Тулы, добивая по пути...

Любили бывать в Воробьево и Борис Годунов, и Алексей Михайлович, и Петр Алексеевич.

При Екатерине II старый дворец разобрали, а на его фундаменте восстановили перевезенный сюда деревянный пречистенский дворец, изначально построенный Казаковым близ Волхонки. Он простоял тут до конца 18 века, при императоре Павле был снесен, и царская фамилия интерес к Воробьевым горам утратила. Зато вскоре это место стало популярным у обычных горожан - богатая зелень, река, панорамные виды на Москву сделали Воробьевы горы любимым местом гуляний.

Первый ресторан в Воробьево вырос из обычного сельского трактира, а первым ресторатором стал местный оборотистый крестьянин Степан Крынкин.

Появление ресторана дало толчок к расцвету еще одного крестьянского хозяйства - знаменитых Пышкинских огородов на землях Лужников. Пойменные почвы были очень плодородными, а погодные условия позволяли выращивать здесь всякую экзотику по московским меркам - клубнику, артишоки, дыни, арбузы, а также корневой и черешковый сельдерей (редкость по тем временам). Особенно славились пышкинские огурчики - маленькие, едва появившиеся огурчики солили в дубовых бочках, причем соли добавляли минимум, но очень много пряностей и ароматных трав. Забитые доверху бочки плотно укупоривали и осторожно по досчатым настилам опускали на дно Москвы-реки, где температура круглый год была +4 градуса. После засолки в таком природном холодильнике огурцы приобретали изумительный вкус и хрусткость. Их поставляли только в ресторан Крынкина и к Елисееву, в московский, петербургский и парижский магазины.

Для развлечения посетителей предлагалась музыкальная программа: один из лучших в Москве эстрадный оркестр под управлением Г.Р. Стангалю, русский, украинский и цыганский хоры, исполнявшие народные песни, выступления танцовщиц и иллюзионистов. При ресторане Крынкин построил собственную электростанцию, и по вечерам ресторан парил над Москвой, залитый огнями, как волшебное видение.

Особой популярностью пользовалась терраса, закрепленная над обрывом. Там Крынкин предлагал гостям подзорную трубу, чтобы полюбоваться пейзажем. Кроме того, был устроен атракцион с тележками, катавшими по рельсам по горам (нечто вроде "американских горок"). можно было покататься на тройках, автомобилях, а зимой - на санях и оленьих упряжках.

При ресторане Крынкина была открыта также лодочная пристань с лодками для катания по реке и катером, совершавшим регулярные прогулочные рейсы по определенному маршруту. Можно было, при желании, организовать и выездной банкет на природе, где-нибудь на берегу реки.

Сразу же после революции ресторан закрыли и конфисковали у владельцев его здание. В нем была устроена библиотека-читальня и... керосиновая лавка . Вскоре там случился пожар, и бывший ресторан сгорел. Ходили слухи, что "сыновья-Крынкины", возмущенные конфискацией, сами подпустили туда "красного петуха". Развалины ресторана до сих пор можно найти среди зарослей на склоне.

На фото зала ресторана запечатлен сам Крынкин, встречающий гостей в черкесске.

Мясницкая улица В середине 19 века Мясницкая улица была настоящим центром алкогольной жизни Москвы. Все дело в том, что в 1872 году здесь находилось 4 завода, которые занимались производством хлебного вина, что сейчас мы бы просто назвали водкой. При заводах же были и магазины с произведенной продукцией.

Кремль с высоты птичьего полёта. Фото 1900-х гг. Вид Кремля со Спасской башни



В XVII веке на территории современного парка «Фили» располагались охотничьи угодья царя.

Царская соколиная охота

А в 1669 году земля оказалась во владении дяди Петра I боярина Льва Кирилловича Нарышкина, который превратил это место в полноценную усадьбу, где принимали важных гостей. Сюда приезжали царь Алексей Михайлович, императрица Екатерина II, король Пруссии Фридрих Вильгельм III. Помимо этого, здесь были Алексей Саврасов, Лев Толстой, Александр Герцен, Пётр Чайковский, Михаил Врубель. Упоминания об этом месте можно встретить и в творчестве — действие происходит в Филях в «Накануне» Тургенева и в гайдаровском «Тимуре и его команде».

Старая Москва, 19 век.

Гостиничные дома

В 1797 году Павел I издал указ – он приказал в конце каждого бульвара Бульварного кольца поставить по гостиничному дому. Этим проектом занимался архитектор Стасов. По имени архитектора эти гостиницы так и прозвали «стасовскими». Строили их из камня. Одна из таких гостиниц сохранилась у Покровских ворот.

Московский (Императорский) почтамт был основан в 1711 году, однако непосредственно почтамтом его стали называть только в 1725 году. Его задачей было пересылать корреспонденцию только за границу, за что, кстати, в народе его прозвали «немецкой почтовой конторой». И действительно, первым директором этого почтамта правда был немец Томас Фадемрехт. Уже в 1845 году в Москве работало несколько почтовых отделений, а в 1848 году стали появляться первые почтовые ящики.

Площадь Трёх вокзалов, 1907-1910 года

Одна из самых старых фотографий Москвы. 1842 г. Снимок,сделанный способом дагерротипии. Только представьте, она сделана еще тогда, когда страной правил Николай I.

В те годы еще Аляска являлась частью Российской Империи.

На фотографии виден начальный этап строительства Большого кремлевского дворца, которое завершится только в 1849 году.

Публика в Зоологическом саду, 1890



Эта фотография 1896 года. На ней запечатлен Никольский фонтан на Лубянской площади. Этот фонтан - работа скульптора Витали 1835 года. Он простоял на Лубянской площади 99 лет. В 1934 году его переместили в Нескучный сад, где он до сих пор и находится.

Подвал Елисеевского магазина, 1901 год. «Елисеевский» — магазин-гастроном в Москве в историческом здании на углу Тверской улицы и Козицкого переулка. Открыт купцом Григорием Елисеевым в 1901 году, сразу же стал центром общественного внимания за роскошные интерьеры, экзотические продовольственные товары и редкие вина.

С 1920-х годов получил наименование Гастроном № 1. В советское время считался самым знаменитым гастрономом в СССР как за местоположение, так и благодаря нехарактерно широкому товарному ассортименту. В последние годы войны стал одним из редких продовольственных магазинов с коммерческим отделом.

Несколько фото Садового кольца до революции



Эта фотография сделана в 1913 году. На ней запечатлен вид из Армянского переулка на Старосадский переулок. До наших дней дошли наиболее значимые объекты этой местности — лютеранский собор Петра и Павла и православная церковь Космы и Дамиана.

Проломные ворота Китай-города, 1913

Так в 1910 году в Москве выглядело пространство перед ГУМом (тогда это были Верхние торговые ряды). Памятник Минину и Пожарскому тогда стоял там, а не у Собора Василия Блаженного.

Памятник передвинули во время строительства мавзолея,чтобы Минин не указывал на вождя, а также большевикам нужно было больше места для проведения парадов.

Еще можно обратить внимание на трамвай, который тогда ездил по обеим сторонам Красной площади.

Старая Триумфальная площадь, 1910



Триумфальные ворота

Мы привыкли видеть Триумфальные ворота на Кутузовском проспекте. Однако до них в Москве существовали другие Триумфальные ворота. Их открыли в 1834 году у Тверской заставы. Посвящены они были победе над Наполеоном. В 1936 году началась реконструкция площади, и ворота пришлось разобрать. Планировалось, что как только реконструкция закончится, ворота поставят обратно. Но потом восстановлением никто так и не занялся. Уже только в 1966 году на Кутузовском проспекте установили новые ворота.

Как Третьяковку спасали от потопа Когда в 1908 году в Москве началось наводнение, в Третьяковскую галерею были направлены две роты саперов. Они начали строить кирпичную стену вокруг здания, чтобы спасти работы и защитить их от воды.

Одновременно с этим сотрудники галереи переносили экспонаты с первого этажа на второй. В результате удалось сохранить коллекцию в безопасности и уменьшить нанесенный зданию ущерб.

Знаете, чем интересен этот кадр? На снимке - первая в истории фотопанорама Москвы, которая была сделана фотографической фирмой «Шерер, Набгольц и Ко» и издана в 1886 году. Кадр снят с крыши Храма Христа Спасителя.

Фотомомент из истории города: Тверская площадь в начале ХХ века В левой части снимка можно заметить дом с каланчой, в котором располагалось полицейское управление и пожарная часть. Здание снесли в 1923 году. Сейчас на его месте располагается сквер с памятником Юрию Долгорукому.

Променад.

Раньше летом для москвичей пройтись по бульвару или парку в яркой обновке уже было настоящим развлечением. Идеи для модных туалетов черпали в основном из журналов. О моде в отечественных изданиях начали писать в первой трети XIX века. Именного тогда в обиходе появилось выражение «щеголи московские».

Старые открытки с видами Москвы. Старые открытки с видами Москвы.

Сбитенщик на Театральной площади, 1903

Реклама на улицах дореволюционной Москвы

Так выглядела Никольская улица в 1910 – 1913 гг

Сухаревская башня 1893 год

Сухарева башня, Москва, 1902 год

Тверская, угол с Б Садовой. На заднем плане магазин Болдакова, где продавались ткани и галантерея. Сейчас на этом месте вход на станцию метро Маяковская, 1907

Страстной монастырь, Москва. 1896 г

Страстной монастырь, Москва. 1918-1927 гг.

Страстной монастырь, Москва. Почтовая карточка. 1896-1897 гг

Трамвай на улицах Москвы. 1900 - е годы

Трамвайная электростанция, 1910

Вознесенский монастырь в Кремле, Москва. 1900-е годы Вознесенский монастырь — московский женский монастырь, основанный в 1386 году Евдокией Дмитриевной — женой Дмитрия Донского. Находился около Спасской башни и почти вплотную примыкал к Кремлёвской стене. В Средние века служил местом погребения представительниц московского великокняжеского рода. Был разрушен в 1929 году.

У Верхних торговых рядов, вид на Ильинку со стороны Старой площади, 1886

У Владимирских ворот Китай-города. Москва

У памятника Пушкину на Тверском бульваре, 1900

У Ильинской башни Китай-города, 1911

у Китайгородской стены, 1883 г

У Кутафьей башни, 1908