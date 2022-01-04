Питер в новогоднюю ночь.

Нашла я все-таки фото новогоднего Питера. На своей странице в ЖЖ блогер под ником tanafi выставил свои фото. Далее фото и текст автора tanafi.

Вот их и посмотрим."Мужик дежурит в диспетчерской на праздники: конец декабря, авария, район обесточен. Телефон не умолкает, до него дозвонилась молодая девушка. Девушка жалуется, что ёлка, а света нет. Мужик видит информацию, что сейчас будут подавать напряжение, все включать и говорит девушке: - Вы же знаете, что под Новый Год всегда происходят чудеса, представьте,





Подобрал время под включение, уболтал её и она стала эти слова повторять. И после этого в трубке её замогильный шёпот: "Ни хрена себе!!!" )"



Праздник к нам пришел: перед Новым годом посмотрела, как украсили цент города Петербурга. Украшено замечательно, украшения на Невском новые, таких ещё не было. Все сверкает и искрится в центре, настроение создает самое новогоднее . Вчера Дворцовая площадь была набита Дедами Морозами, у них была своя тусовка и забег по городу, но об этом отдельно. Погода стояла самая зимняя, холодная -17. Кисти рук стыли на ветру и после того, как сделаешь несколько кадров , начинали болеть и отваливаться). что я добрый волшебник, и от вас требуется вместе со мной повторить слова "Раз, Два, Три, ёлочка гори!!!"Подобрал время под включение, уболтал её и она стала эти слова повторять. И после этого в трубке её замогильный шёпот: "Ни хрена себе!!!" )"Праздник к нам пришел: перед Новым годом посмотрела, как украсили цент города Петербурга. Украшено замечательно, украшения на Невском новые, таких ещё не было. Все сверкает и искрится в центре, настроение создает самое новогоднее . Вчера Дворцовая площадь была набита Дедами Морозами, у них была своя тусовка и забег по городу, но об этом отдельно. Погода стояла самая зимняя, холодная -17. Кисти рук стыли на ветру и после того, как сделаешь несколько кадров , начинали болеть и отваливаться).

Я их засовывала в рукава, как в муфту, отогревала, зарекалась фотографировать). Но как только рукам становилось тепло, в глаза бросались новые виды, которые требовали, что бы их запечатлели ). Доставался фотоаппарат и все начиналось по новой, и минут через пять кисти рук снова начинали болеть и отваливаться). Зима - такая зима)



2. Звезды на небе, звезды везде. Звезды к холодам)



3. Синий дождик переливался и менял цвет от синего к фиолетовому



4. Синяя сверкающая ёлка)



5. Бело-синие украшения на фонарях



6. Синие звезды



7. Дед Мороз в Красном с бело-синим посохом )



8. Ёлка на Мойке



9. Башня думы в традиционном наряде )



10. Корона над Невским



11. Солнце, Маски, Палитра на площади Искусств

